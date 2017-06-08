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حوادث السجاد في رمضان: كيف تزيل البقع منها بسهولة

ريم عوض ريم عوض
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في رمضان نستقبل الكثير من الناس على مائدة الإفطار وربما السحور أيضًا، ولتجنب شعورنا الدائم بالخوف من وقوع حوادث سواء منا أو من الضيوف فمن الأفضل أن يكون عندنا خطة واضحة وعملية للتعامل مع الأشياء غير المتوقعة كبقع السجاد مثلًا! في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من النصائح للتعامل مع بقع السجاد بسهولة وسرعة نرجو أن يفيدكم.

مسرح الجريمة

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تعامل سريعًا: عندما تحدث البقعة، قم بالتعامل معها بسرعة ولا تتركها لتجف حيث أن معظم السجاد اليوم مصنوع من مادة مضادة للبقع فإذا نظفتها سريعًا لن يبدو عليها شيء ولكن كلما تأخرت في ذلك زادت فرصة أن تصبح البقعة دائمة.

لا تفرك البقعة: قم بالضغط على البقعة باستخدام قطعة قماش بيضاء أو فوطة غير ملونة لتجنب البهتان، افعل ذلك حتى تجف البقعة تمامًا. احذر من فرك البقعة فقد يؤدي ذلك لانتشار البقعة بشكل أوسع.

اكشط البقايا الجافة: إذا كانت هناك بعض البقايا الجافة قم بكشطها باستحدام معلقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية حتى تزيلهم تمامًا.

اختبر السجاد أولًا

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بعد أن قمت بهذه الإسعافات الأولية اختبر السجاد أولًا قبل البدء في عملية التنظيف.

قد تفسد ألوان بعض أنواع وخامات السحاد بسبب حساسيتها للمنظفات. قم بوضع بعض القطرات من المنظف على جزء صغير في السجادة ثم اضغط عليه بقطعة قماش مبللة بالماء لمدة 10 ثواني لترى إذا كانت الصبغة ستتغير أم لا.

عملية التنظيف

Appartment D, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

بعد أن تأكدت من أن سائل التنظيف مناسب للسجادة قم بهذه الخطوات البسيطة:

1- أضف كمية صغيرة من سائل التنظيف على البقعة حسب الموضح في تعليماته واتركها لمدة 10 دقائق.

2- نظف البقعة من الخارج للداخل بطريقة دائرية وبالضغط عليها وليس بالفرك.

3- قد تحتاج لإعادة الخطوتين السابقتين أكثر من مرة، فشعارنا هنا الصبر مفتاح الفرج!

4- بعد أن تمت إزالة البقعة تمامًا، قم بشطفها باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء واستمر في الضغط عليها حتى تزيل المادة المنظفة تمامًا.

5- اتركها لتجف أو جففها سريعًا بوضع فوطة سميكة أو مجموعة من المناديل الورقية واضغط عليها بقوة أ حتى قِف فوقها! 

البقع المختلفة

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GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

المشروبات: مثل الصودا والكافيين الحل الأمثل لها هو استخدام سائل تنظيف الأطباق ولكن بكمية ضئيلة جدًا مذوبة في مياة دافئة.

الشوكولاتة: يجب أن تقوم بتقشير البقعة بملعقة أولًا طما وضحنا في الخطوات السابقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية ثم ابدأ التنظيف.

الصلصة: استخدم بيكربونات الصوديوم ولا تنس أن تظيف من الخارج للداخل.

اليقع الدهنية: الزيوت والدهون يمكن أن تكون من أصعب البقع، قم بالضغط باستخدام فوطة جافة حتى تتخلص من كل الدهون الزائدة ثم أضف عليها بعض الملح ليتشرب الزيت ثم ابدأ التنظيف. 

غطاء السجادة

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Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

في النهاية يمكنك تجنب كل تلك الحوادث عن طريق تفصيل أ شراء غطاء للسجادة الذي يباع بأشكال أنيقة مثل السجاد تماما للحفاظ على سجادك الأصلي نظيفًا وبلا بقع. فكل ما ستفعله عند اتساخ الغطاء هو وضعه في الغسالة بكل سهولة!

كل عام وأنتم بخير!

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