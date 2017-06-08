حوادث السجاد في رمضان: كيف تزيل البقع منها بسهولة

تعامل سريعًا: عندما تحدث البقعة، قم بالتعامل معها بسرعة ولا تتركها لتجف حيث أن معظم السجاد اليوم مصنوع من مادة مضادة للبقع فإذا نظفتها سريعًا لن يبدو عليها شيء ولكن كلما تأخرت في ذلك زادت فرصة أن تصبح البقعة دائمة.

لا تفرك البقعة: قم بالضغط على البقعة باستخدام قطعة قماش بيضاء أو فوطة غير ملونة لتجنب البهتان، افعل ذلك حتى تجف البقعة تمامًا. احذر من فرك البقعة فقد يؤدي ذلك لانتشار البقعة بشكل أوسع.

اكشط البقايا الجافة: إذا كانت هناك بعض البقايا الجافة قم بكشطها باستحدام معلقة ثم اشفطها بالمكنسة الكهربائية حتى تزيلهم تمامًا.