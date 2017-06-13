لكونه من أهم الأماكن التي نقضي فيها أوقاتنا في المنزل يجب أن نهتم كثيرًا بكل نفاصيله لتكون تجربة الطبخ ومن ثم تناول الطعام تجربة مريحة وممتعة. في هذا المقال نقدم لكم أفكار مختلفة في 10 تصميمات لمطابخ في منتهى الجمال
ما يميز المطابخ العصرية هو خطوطها المستقيمة التي تطغى على التصميم لتخلق جو عصري وعملي في نفس الوقت. الألوان القوية والنابضة بالحياة من أكثر ما يتماشى معها أيضًا لتصميم جذاب ومليء بالحيوية.
مع كون مساحة المطبخ الكبيرة من أكثر الأشياء التي تجعل التصميم جميل، إلا أن استغلال المساحة أفضل استغلال هو ما يحدد فعلًا أناقة وعملية التصميم.
على عكس المثال السابق، فهذا المطبخ الريفي مساحته كبيرة وما يميزه هو بيت النور الرائع الذي يزيد من أناقة التصميم بجانب الضوء الطبيعي القادم من النافذة ذات الستائر الشيفون.
سواء كانت مساحة مطبخك كبيرة أو صغيرة فهي في كل الأحوال تشكّل تحديًا للمصممين حتى لا تبدو مكدسة أو يكون العمل في مطبخ ليست بالانسيابية والسهولة المرجوة.
عند تصميم مطبخك هناك عدد من العناصر يجب أن تضعهم في الاعتبار غير المساحة والأثاث نفسه، من ضمن هذه الأشياء أكسسوارات المطبخ كالمقابض مثلا والإضاءة والمادة المستخدمة في سطح المطبخ.
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أخرج عن المألوف في اختيار ألوان مطبخك بإضافة بعض اللمسات من الألوان المبهجة التي تضيف ديناميكية وانتعاش للمساحة.
التصميمات التبسيطية للمطابخ (المينيمالي) من أكثر التصميمات عملية وسهولة في الاستخدام والصيانة.
هل تجد النمط الكلاسيكي ممل؟ ولا يجذب انتباهك النمط الحداثي (المودرن)؟ ولا التبسيطية تمثل شخصيتك؟ ربما تحتاج لتصميم مطبخ يعبر عنك بدون نمط معين وهو ما نسميه بالنمط الانتقائي حيث تجمع بين عدة أنماط مختلفة!
المطابخ الكلاسيكية تحعل تجربة الطبخ وتناول الطعام إن كانت بها طاولة تجربة فريدة من نوعها تأخذك لزمن بعيد. في هذا التصميم نجد تباين واضح بين السطح الأسود وخزانات المطبخ البيضاء مع بعض اللمسات العصرية كبيت النور في السقف والكراسي.
الجرانيت كسطح للمطبخ يتبر من أهم العناصر التي تضيف فخامة للتصميم، ولكن ماذا لو أضفتها لبعض أجزاء الحائط خاصة المجاورة للبوتجاز والفرن لتحمي الحائط وتسهل عليك عملية التنظيف؟