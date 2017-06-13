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10 تصميمات لمطابخ في منتهى الجمال

ريم عوض ريم عوض
DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat مطبخ
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لكونه من أهم الأماكن التي نقضي فيها أوقاتنا في المنزل يجب أن نهتم كثيرًا بكل نفاصيله لتكون تجربة الطبخ ومن ثم تناول الطعام تجربة مريحة وممتعة. في هذا المقال نقدم لكم أفكار مختلفة في 10 تصميمات لمطابخ في منتهى الجمال

1- مطبخ عصري

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

ما يميز المطابخ العصرية هو خطوطها المستقيمة التي تطغى على التصميم لتخلق جو عصري وعملي في نفس الوقت. الألوان القوية والنابضة بالحياة من أكثر ما يتماشى معها أيضًا لتصميم جذاب ومليء بالحيوية.

2- مطبخ أنيق

MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo مطبخرفوف وأدراج
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

مع كون مساحة المطبخ الكبيرة من أكثر الأشياء التي تجعل التصميم جميل، إلا أن استغلال المساحة أفضل استغلال هو ما يحدد فعلًا أناقة وعملية التصميم.

3- مساحة كبيرة

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat مطبخ
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

على عكس المثال السابق، فهذا المطبخ الريفي مساحته كبيرة وما يميزه هو بيت النور الرائع الذي يزيد من أناقة التصميم بجانب الضوء الطبيعي القادم من النافذة ذات الستائر الشيفون.

4- تحديات المساحة

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

سواء كانت مساحة مطبخك كبيرة أو صغيرة فهي في كل الأحوال تشكّل تحديًا للمصممين حتى لا تبدو مكدسة أو يكون العمل في مطبخ ليست بالانسيابية والسهولة المرجوة.

5- لمسات نهائية برّاقة

Apartamento Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo, Haus Brasil Arquitetura e Interiores Haus Brasil Arquitetura e Interiores مطبخ
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

عند تصميم مطبخك هناك عدد من العناصر يجب أن تضعهم في الاعتبار غير المساحة والأثاث نفسه، من ضمن هذه الأشياء أكسسوارات المطبخ كالمقابض مثلا والإضاءة والمادة المستخدمة في سطح المطبخ.

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6- ألوان مبهجة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

أخرج عن المألوف في اختيار ألوان مطبخك بإضافة بعض اللمسات من الألوان المبهجة التي تضيف ديناميكية وانتعاش للمساحة.

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7- نمط تبسيطي

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

التصميمات التبسيطية للمطابخ (المينيمالي) من أكثر التصميمات عملية وسهولة في الاستخدام والصيانة. 

8- اندماج ناجح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل تجد النمط الكلاسيكي ممل؟ ولا يجذب انتباهك النمط الحداثي (المودرن)؟ ولا التبسيطية تمثل شخصيتك؟ ربما تحتاج لتصميم مطبخ يعبر عنك بدون نمط معين وهو ما نسميه بالنمط الانتقائي حيث تجمع بين عدة أنماط مختلفة!

9- كلاسيكي معاصر

Французский стиль на современный лад для кухни и гостиной, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN مطبخ
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

المطابخ الكلاسيكية تحعل تجربة الطبخ وتناول الطعام إن كانت بها طاولة تجربة فريدة من نوعها تأخذك لزمن بعيد. في هذا التصميم نجد تباين واضح بين السطح الأسود وخزانات المطبخ البيضاء مع بعض اللمسات العصرية كبيت النور في السقف والكراسي.

10- أنافة الجرانيت

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

الجرانيت كسطح للمطبخ يتبر من أهم العناصر التي تضيف فخامة للتصميم، ولكن ماذا لو أضفتها لبعض أجزاء الحائط خاصة المجاورة للبوتجاز والفرن لتحمي الحائط وتسهل عليك عملية التنظيف؟

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