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5 أفكار لتسلية الأطفال وقت الإفطار

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
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جميعنا نعلم أن شهر رمضان تزداد فيه العزومات والزيارات العائلية، وفي أغلب الحالات هناك أسر تصطحب أطفالها معها في هذه الزيارات، وفي الغالب ما يكون هؤلاء الأطفال في سن صغير يصعب السيطرة عليهم فـيتسببوا في إزعاجنا، نحن نعلم ذلك جيدًا، لذا جمعنا لك 5 أفكار للتخلص من هذا الإزعاج وفي نفس الوقت مُسلية جدًا للأطفال. 

1- التليفزيون

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

التليفزيون هو مصدر إبهار لأغلب الاطفال ينصحك الخبراء بعرض برنامج أو فيلم من أفلام الكارتون بدون أي محاولات سينجذبوا إليه، ويستمتعوا بالعرض في هدوء دون أي إزعاج لك أو لضيوفك. 

2- الألعاب

Loft, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA غرفة الاطفال
SMMARQUITECTURA

SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA

لا يوجد طفل لا يحب الألعاب، ففي حالة وجود مجموعة من الأطفال يمكنك تقسيمهم إلى مجموعات أصغر ووضعهم في غرفة الأطفال، وتوزيع لعب ثنائية عليهم أو أي لعبة تحتاج إلى فريقين، بالطبع سينشغلوا في المنافسة دون إزعاج والديهم. 

3- القراءة والتلوين

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

إذا كانوا الأطفال يحبون القراءة يمكنك اعطائهم بعض القصص المُسلية، أو كتب الرسم والتلوين وتخبرهم بأنكم ستنتظروا من سيقوم بالتلوين أفضل في نهاية الزيارة، سينشغلوا في تحقيق هذا الهدف وتتخلصوا من إزعاجهم.

4- السباحة

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مسبح
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

يمكنك عرض على ضيوفك الذين سيأتوا بصبحة أطفالهم أن يحضروا لهم ملابس للسباحة، الأمر سيصبح مُسلي جدًا بالنسبة لأطفال، وفي نفس الوقت آمن إذا كان متوفر لديك حمام سباحة مناسب لهم، سيعتبرون زيارتك ليست مجرد زيارة بل نزهة. 

5- أرجوحة

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd حدائقأثاث
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

وجود أرجوحة في منزلك إضافة كبيرة له خصوصًا في أوقات العزومات، لأنها ستشغل الأطفال كثيرًا وستجعلك تقضي أوقات ممتعة مع ضيوفك وفي نفس الوقت لن يتذمر الأطفال من هذه الزيارة أبدًا. 

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