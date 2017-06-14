5 أفكار لتسلية الأطفال وقت الإفطار

جميعنا نعلم أن شهر رمضان تزداد فيه العزومات والزيارات العائلية، وفي أغلب الحالات هناك أسر تصطحب أطفالها معها في هذه الزيارات، وفي الغالب ما يكون هؤلاء الأطفال في سن صغير يصعب السيطرة عليهم فـيتسببوا في إزعاجنا، نحن نعلم ذلك جيدًا، لذا جمعنا لك 5 أفكار للتخلص من هذا الإزعاج وفي نفس الوقت مُسلية جدًا للأطفال.