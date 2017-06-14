5 أفكار لتسلية الأطفال وقت الإفطار

جميعنا نعلم أن شهر رمضان تزداد فيه العزومات والزيارات العائلية، وفي أغلب الحالات هناك أسر تصطحب أطفالها معها في هذه الزيارات، وفي الغالب ما يكون هؤلاء الأطفال في سن صغير يصعب السيطرة عليهم فـيتسببوا في إزعاجنا، نحن نعلم ذلك جيدًا، لذا جمعنا لك 5 أفكار للتخلص من هذا الإزعاج وفي نفس الوقت مُسلية جدًا للأطفال.
التليفزيون هو مصدر إبهار لأغلب الاطفال ينصحك الخبراء بعرض برنامج أو فيلم من أفلام الكارتون بدون أي محاولات سينجذبوا إليه، ويستمتعوا بالعرض في هدوء دون أي إزعاج لك أو لضيوفك.
لا يوجد طفل لا يحب الألعاب، ففي حالة وجود مجموعة من الأطفال يمكنك تقسيمهم إلى مجموعات أصغر ووضعهم في غرفة الأطفال، وتوزيع لعب ثنائية عليهم أو أي لعبة تحتاج إلى فريقين، بالطبع سينشغلوا في المنافسة دون إزعاج والديهم.
إذا كانوا الأطفال يحبون القراءة يمكنك اعطائهم بعض القصص المُسلية، أو كتب الرسم والتلوين وتخبرهم بأنكم ستنتظروا من سيقوم بالتلوين أفضل في نهاية الزيارة، سينشغلوا في تحقيق هذا الهدف وتتخلصوا من إزعاجهم.
يمكنك عرض على ضيوفك الذين سيأتوا بصبحة أطفالهم أن يحضروا لهم ملابس للسباحة، الأمر سيصبح مُسلي جدًا بالنسبة لأطفال، وفي نفس الوقت آمن إذا كان متوفر لديك حمام سباحة مناسب لهم، سيعتبرون زيارتك ليست مجرد زيارة بل نزهة.
وجود أرجوحة في منزلك إضافة كبيرة له خصوصًا في أوقات العزومات، لأنها ستشغل الأطفال كثيرًا وستجعلك تقضي أوقات ممتعة مع ضيوفك وفي نفس الوقت لن يتذمر الأطفال من هذه الزيارة أبدًا.
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