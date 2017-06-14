6 نصائح ليبدو منزلك مريح للضيوف

عندما تدعو ضيوف إلى منزلك لتناول الإفطار معك، فـلابد أن توفر لهم كل وسائل الراحة، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك 6 نصائح ستحقق لك هذه الرغبة، دعنا نعرض عليك هذه النصائح مع صور من تنفيذ خبراء هوميفاي.
من أكثر الأشياء التي تخلق جو من الراحة في ديكور منزلك هي النباتات، اللون الأخضر عمومًا يجلب الطاقة الإيجابية في المساحة، بالإضافة إلى أنك يمكنك زراعة نباتات عطرية مثل اللافندر والريحان والزهور ستجعل رائحة الجو جميلة جدًا، ويمكننك وضع النباتات بغرف كثيرة في منزلك وليست في الشرفة فقط.
في ظل درجات الحرارة المرتفعة وجود جلسة في الهواء الطلق مثل هذه ستوفر راحة كبيرة لضيوفك، ويمكنك إضافة عناصر في الديكور تساعد على خلق أجواء رمضانية في المساحة مثل وضع الفوانيس المضاءة على الأرض أو الطاولة.
الحمام النظيف دليل على النظافة العامة للمنزل كله، ولكن نظافته ليست كافية حتى يشعر ضيوفك بالراحة، لابد أن تتوافر عدة أمور حتى يكون حمامك جاهز لأي دخول مفاجيء من ضيوفك، الرائحة لابد أن تكون رائحته جميلة وبسيطة لا تبالغ في رش المعطرات حتى لا يشعر ضيوفك أنك تريد التغطية على رائحة كريهة.
الجفاف أيضًا من العوامل التي لابد أن تتوافر في حمامك حتى لا تبتل ملابس ضيوفك، يجب أن توفر مجموعة من المناشف بأحجام مختلفة والمناديل الورقية والصابون.
السماح للضوء الطبيعي بالتسلل إلى منزلك من الداخل أمر صحي جدًا ويخلق نوع من الراحة النفسية لنا وللضيوف فلا تحرم منزلك من الضوء الطبيعي طوال النهار.
فتح نافذة المطبخ أمر ضروري لتجديد الهواء أثناء طهي الإفطار حتى لا تصبح الشقة مليئة بأدخنة وبخار الطعام، ولا تقدر أن تتخلص من رائحة الطعام عند وصول الضيوف.
يجب أن تتأكد من أن عدد الكراسي مناسب لعدد الأشخاص الذين من المقرر أن يتناولوا معك الإفطار، حتى لا يرتبك ضيوفك، بالإضافة إلى تجهيز السفرة من كل شيء سوف تحتاجه أنت وضيوفك وقت أثناء الإفطار .
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