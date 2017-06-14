6 نصائح ليبدو منزلك مريح للضيوف

الحمام النظيف دليل على النظافة العامة للمنزل كله، ولكن نظافته ليست كافية حتى يشعر ضيوفك بالراحة، لابد أن تتوافر عدة أمور حتى يكون حمامك جاهز لأي دخول مفاجيء من ضيوفك، الرائحة لابد أن تكون رائحته جميلة وبسيطة لا تبالغ في رش المعطرات حتى لا يشعر ضيوفك أنك تريد التغطية على رائحة كريهة.

الجفاف أيضًا من العوامل التي لابد أن تتوافر في حمامك حتى لا تبتل ملابس ضيوفك، يجب أن توفر مجموعة من المناشف بأحجام مختلفة والمناديل الورقية والصابون.