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6 نصائح ليبدو منزلك مريح للضيوف

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chelsea Creek: High End Roof Terraces, Aralia Aralia حديقة حديد Grey
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عندما تدعو ضيوف إلى منزلك لتناول الإفطار معك، فـلابد أن توفر لهم كل وسائل الراحة، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك 6 نصائح ستحقق لك هذه الرغبة، دعنا نعرض عليك هذه النصائح مع صور من تنفيذ خبراء هوميفاي. 

النباتات

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

من أكثر الأشياء التي تخلق جو من الراحة  في ديكور منزلك هي النباتات، اللون الأخضر عمومًا يجلب الطاقة الإيجابية في المساحة، بالإضافة إلى أنك يمكنك زراعة نباتات عطرية مثل اللافندر والريحان والزهور ستجعل رائحة الجو جميلة جدًا، ويمكننك وضع النباتات بغرف كثيرة في منزلك وليست في الشرفة فقط.

الجلسات في الهواء الطلق

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

في ظل درجات الحرارة المرتفعة وجود جلسة في الهواء الطلق مثل هذه ستوفر راحة كبيرة لضيوفك، ويمكنك إضافة عناصر في الديكور تساعد على خلق أجواء رمضانية في المساحة مثل وضع الفوانيس المضاءة على الأرض أو الطاولة. 

نظافة الحمام

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

الحمام النظيف دليل على النظافة العامة للمنزل كله، ولكن نظافته ليست كافية حتى يشعر ضيوفك بالراحة، لابد أن تتوافر عدة أمور حتى يكون حمامك جاهز لأي دخول مفاجيء من ضيوفك، الرائحة لابد أن تكون رائحته جميلة وبسيطة لا تبالغ في رش المعطرات حتى لا يشعر ضيوفك أنك تريد التغطية على رائحة كريهة. 

الجفاف أيضًا من العوامل التي لابد أن تتوافر في حمامك حتى لا تبتل ملابس ضيوفك، يجب أن توفر مجموعة من المناشف بأحجام مختلفة والمناديل الورقية والصابون.  

الضوء الطبيعي لمزيد من الراحة

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

السماح للضوء الطبيعي بالتسلل إلى منزلك من الداخل أمر صحي جدًا ويخلق نوع من الراحة النفسية لنا وللضيوف فلا تحرم منزلك من الضوء الطبيعي طوال النهار. 

افتح نافذة المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فتح نافذة المطبخ أمر ضروري لتجديد الهواء أثناء طهي الإفطار حتى لا تصبح الشقة مليئة بأدخنة وبخار الطعام، ولا تقدر أن تتخلص من رائحة الطعام عند وصول الضيوف.

رتب السفرة جيدًا

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

يجب أن تتأكد من أن عدد الكراسي مناسب لعدد الأشخاص الذين من المقرر أن يتناولوا معك الإفطار، حتى لا يرتبك ضيوفك، بالإضافة إلى تجهيز السفرة من كل شيء سوف تحتاجه أنت وضيوفك وقت أثناء الإفطار . 

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