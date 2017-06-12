19 حديقة مُزينة بالأحجار تخطف قلبك في الحال

يمكنك إدراج الحجر في تصميم الحديقة أو الفناء الخاص بك ببساطة إن كنت ترغب في الحصول على إطلالة مميزة وشخصية قوية لأيٍ منهما.. بالضبط كما يحدث هنا في هذا الفناء الصغير والذي استخدمت الحجارة البيضاء فيه لتحديد مساحة كاملة عنوانها الرومانسية بفضل وجود العديد من الزهور بأنواعها المختلفة أيضًا.