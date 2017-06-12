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19 حديقة مُزينة بالأحجار تخطف قلبك في الحال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura حديقة
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وجود حديقة منزلية حتى ولو صغيرة أو فناء ملحق ببيتك يعني توافر مساحة للاستمتاع بالطبيعة وسحر الخضرة تغنيك عن أروع منتزه.. هذا التمديد من المساحة المتاحة للمنزل خارج الجدران يساعد على الاسترخاء والاستجمام ويساعد على خلق تجمعات عائلية يسودها الهدوء تارة والمرح تارة أخرى.

شاهد معنا 19 تصميم لحديقة منزلية مريحة للغاية وفناءات ملهمة لجميع الأذواق.. لنبدأ الآن! 

1- حجارة بيضاء صغيرة مع نخبة من الزهور المبهجة

CASA MORUMBI.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz حديقة
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

يمكنك إدراج الحجر في تصميم الحديقة أو الفناء الخاص بك ببساطة إن كنت ترغب في الحصول على إطلالة مميزة وشخصية قوية لأيٍ منهما.. بالضبط كما يحدث هنا في هذا الفناء الصغير والذي استخدمت الحجارة البيضاء فيه لتحديد مساحة كاملة عنوانها الرومانسية بفضل وجود العديد من الزهور بأنواعها المختلفة أيضًا. 

2- حديقة منزلية أنيقة جمعت بين الحجر والنجيلة الطبيعية لخلق بيئات مختلفة داخل نفس الفضاء

Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura حديقة
Ana Sawaia Arquitetura

Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura

3- الحجر كديكور أساسي للحديقة.. أليس مذهلًا؟!

Elemento aquático em construção, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul حديقة
Atelier Jardins do Sul

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

هناك من يجعل حديقته المنزلية مكسية جميعًا بالأحجار الصغيرة سواء الملونة أو البيضاء باعتبارها ديكور أساسي أما النباتات فتكون هي الإكسسوارات المكملة للساحة في هذا المشهد، أي أن الحجر هو بطل الرواية أم النباتات فهي الشخصية الثانوية. 

4- امنح حديقتك المنزلية لمسة نابضة بالحياة عن طريق الأحجار

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

5- حجر وخشب وبيئة تُحسَد عليها

Casa BN, alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo حديقة
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

فناء صغير يزداد سحرًا بفضل مزيج من المواد الطبيعية من خشب وحجر وخضرة حيث أن اندماج ألوانهم المتناقضة أحدث بدوره توازن لمظهر الحديقة. المقعد الخشبي المريح المثبت في أرضية مكسية بالحجر نجح في أن يأخذنا إلى بقعة تم إنشاؤه خصيصًا من أجل ااستمتاع.

6- شرفة صغيرة أقرب بتصميمها لحديقة منزلية مزينة بأصص النباتات وشرائح الخشب وكذلك الحجر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

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7- دائرة خضراء تضم مختلف أنواع النباتات ولم تستغنى أيضًا عن الحجر!

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

نموذج مدهش لبقعة خضراء منسقة تنسيق رائع تقع في فناء إحدى المنازل وتجمع بين مختلف أشكال وأحجام وأنواع النباتات.. فهي جذابة وفريدة من نوعها وقادرة على خطف الأنظار والقلوب على حد سواء.

8- حجارة الرصف تفترش بالكامل أرضية حديقة مس​تطيلية مصممة على الطراز القديم

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo بيت زجاجي
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

9-- أبيض X أسود وتناقض يُحدث توازن

Apartamento Icon, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

كم كان رائعًا هنا إدراج مجموعة من الأصص الضخمة بلونها الأسود في شرفة كبيرة تكتسي أرضيتها بالحجر الأبيض؟! بالطبع هذا التداخل نجح في إحداث توازنًا مدهشًا بإطلالة الشرفة .. 

10- الحجر ليغلف منطقة محددة من الحديقة ليميزها ويفصلها عما حولها!

Residência no Condomínio Royal Forest-Londrina/PR, Fávero Arquitetura + Interiores Fávero Arquitetura + Interiores حديقة
Fávero Arquitetura + Interiores

Fávero Arquitetura + Interiores
Fávero Arquitetura + Interiores
Fávero Arquitetura + Interiores

11- حديقة زن

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كنت تفكر في تصميم حديقة زن، لا يمكن أن تنسى وجود الحجر كعنصر أساسي في تكوينها.. وهذا فضلًا عن النباتات والمياه ولمسة جمالية أخيرة من الخيزران.

12- حجر برتغالي يخلق تأثيرًا كاسحًا

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

13- حديقة تعتمد على نخبة من الحجارة الجمالية المعاصرة والضخمة

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

ليست مجرد أحجارًا عاديًا بل هي أحجارًا معاصرة.. ضخمة وقيمة تضاهي في روعتها وأناقتها التحف والإكسسوارات.

14- جدار من أوراق الشجر وأحجار تغوص في أعماق بركة المياه

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

15- استخدم الأحجار الصغيرة كإطارات تحدد أطراف الفناء من كل جانب

Projeto, feltrini feltrini حديقة
feltrini

feltrini
feltrini
feltrini

لجأ خبير التصميم هنا لنخبة من الأحجار البيضاء الصغيرة ليحدد الفناء من كل أطرافه ويفصل بين الخشب الذي يكسي الأرضية والمغلف للجدران.

16- الأحجار تتسلق الجدران لتوفير بيئة ريفية وطبيعية

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

17- مجموعات متجانسة

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

واحد من أهم المبادئ التي يجب عليك اتباعها عند تصميم حديقتك المنزلية، سواء بالحجر أو بأي مواد أخرى، عليك خلق حالة من التجانس والتناغم بين المواد المقرر استخدامها تمامًا كما هو الحال هنا في هذا النموذج.

18- احرص على تعزيز جمال إطلالة الحجر بحديقتك باستخدام الإضاءة المناسبة

Residência - Diário de Obra, Rafaela Novaes Paisagismo Rafaela Novaes Paisagismo حديقة
Rafaela Novaes Paisagismo

Rafaela Novaes Paisagismo
Rafaela Novaes Paisagismo
Rafaela Novaes Paisagismo

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19- الجلسة والأرضية.. أروع ما في الحديقة

Residencia em Condomínio fechado, Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores حديقة
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

أروع ما يخطف القلب بهذه الحديقة المنزلية أمرين.. الأول يتمثل في تلك الجلسة الخشبية البسيطة والبدائية بعض الشئ، والثاني هو تلك الأرضية المزهرية التي جمعت بين الحجر الأملس والنجيلة الصناعية التي تحدد أطراف كل قطعة حجر.

14 تصميم داخلي مميز باللون الأبيض

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