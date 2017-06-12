19 حديقة مُزينة بالأحجار تخطف قلبك في الحال

وجود حديقة منزلية حتى ولو صغيرة أو فناء ملحق ببيتك يعني توافر مساحة للاستمتاع بالطبيعة وسحر الخضرة تغنيك عن أروع منتزه.. هذا التمديد من المساحة المتاحة للمنزل خارج الجدران يساعد على الاسترخاء والاستجمام ويساعد على خلق تجمعات عائلية يسودها الهدوء تارة والمرح تارة أخرى.
شاهد معنا 19 تصميم لحديقة منزلية مريحة للغاية وفناءات ملهمة لجميع الأذواق.. لنبدأ الآن!
يمكنك إدراج الحجر في تصميم الحديقة أو الفناء الخاص بك ببساطة إن كنت ترغب في الحصول على إطلالة مميزة وشخصية قوية لأيٍ منهما.. بالضبط كما يحدث هنا في هذا الفناء الصغير والذي استخدمت الحجارة البيضاء فيه لتحديد مساحة كاملة عنوانها الرومانسية بفضل وجود العديد من الزهور بأنواعها المختلفة أيضًا.
هناك من يجعل حديقته المنزلية مكسية جميعًا بالأحجار الصغيرة سواء الملونة أو البيضاء باعتبارها ديكور أساسي أما النباتات فتكون هي الإكسسوارات المكملة للساحة في هذا المشهد، أي أن الحجر هو بطل الرواية أم النباتات فهي الشخصية الثانوية.
الأحجار
فناء صغير يزداد سحرًا بفضل مزيج من المواد الطبيعية من خشب وحجر وخضرة حيث أن اندماج ألوانهم المتناقضة أحدث بدوره توازن لمظهر الحديقة. المقعد الخشبي المريح المثبت في أرضية مكسية بالحجر نجح في أن يأخذنا إلى بقعة تم إنشاؤه خصيصًا من أجل ااستمتاع.
نموذج مدهش لبقعة خضراء منسقة تنسيق رائع تقع في فناء إحدى المنازل وتجمع بين مختلف أشكال وأحجام وأنواع النباتات.. فهي جذابة وفريدة من نوعها وقادرة على خطف الأنظار والقلوب على حد سواء.
كم كان رائعًا هنا إدراج مجموعة من الأصص الضخمة بلونها الأسود في شرفة كبيرة تكتسي أرضيتها بالحجر الأبيض؟! بالطبع هذا التداخل نجح في إحداث توازنًا مدهشًا بإطلالة الشرفة ..
إذا كنت تفكر في تصميم حديقة زن، لا يمكن أن تنسى وجود الحجر كعنصر أساسي في تكوينها.. وهذا فضلًا عن النباتات والمياه ولمسة جمالية أخيرة من الخيزران.
ليست مجرد أحجارًا عاديًا بل هي أحجارًا معاصرة.. ضخمة وقيمة تضاهي في روعتها وأناقتها التحف والإكسسوارات.
لجأ خبير التصميم هنا لنخبة من الأحجار البيضاء الصغيرة ليحدد الفناء من كل أطرافه ويفصل بين الخشب الذي يكسي الأرضية والمغلف للجدران.
واحد من أهم المبادئ التي يجب عليك اتباعها عند تصميم حديقتك المنزلية، سواء بالحجر أو بأي مواد أخرى، عليك خلق حالة من التجانس والتناغم بين المواد المقرر استخدامها تمامًا كما هو الحال هنا في هذا النموذج.
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أروع ما يخطف القلب بهذه الحديقة المنزلية أمرين.. الأول يتمثل في تلك الجلسة الخشبية البسيطة والبدائية بعض الشئ، والثاني هو تلك الأرضية المزهرية التي جمعت بين الحجر الأملس والنجيلة الصناعية التي تحدد أطراف كل قطعة حجر.