الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 قطعة أثاث خشبية عملية ستود تصميمها عند النجار

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Loading admin actions …

الخشب هو واحد من أكثر المواد تنوعا يمكنك تضمينه فالتصميم الداخلي الخاص بك وهو الشيء نفسه بالجدار الذي يعطي الفرصه لعمل خزانة العملية. الأثاث الخشبي مما لا شك فيه الخيار الأمثل للراغبين في إجراء تغيير المنزل، هذه القطع توفر لهم حلول التخزين الجذابة بينما أصبح يمكن تفصيل أي نمط في الغرفة.

في هذا المقال نقدم أكثر من عشرة مقترحات للأثاث الخشبي الفخم يمكنك إرشاد النجار لعمل واحدة في المساحة الخاصة بك تكون عملية وجذابة..

1. جذاب ووظيفي

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs حمام
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

الحمام هو الغرفة التي يجب أن نتهم بها في المنزل. ومع ذلك، الشكل الجمالي له دور وظيفي في طبيعة المكان، لهذا السبب، اختيار الأثاث الخاص بك أمرًا في غاية الأهمية. ويحقق هذا مزيج مثالي مع هذه الطاولة الخشبية التي توفر أدراج التخزين والحلول العملية والخزانات.

2. غرف خلع الملابس الخشبية

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs غرفة الملابس
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

تنظيم الملابس والاكسسوارات في كثير من الأحيان واحدة من أكبر المخاوف على المستوى التنظيمي في أي منزل، وغرفة خلع الملابس دائمًا حلًا عمليًا للغاية يمكن أن تصبح جذابة للغاية حيث يمكننا اختيار المواد وتصميم مناسب للمساحة كما في هذا المثال، حيث الدولاب مصنوعة من الخشب، مع مقصورات مختلفة لجميع أنواع السلع.

3. الأناقة والرقي

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs حمام
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

الأناقة والبساطة هي السمة المميزة لهذا الخشب والأثاث، فكل العيون تركزت على الحمام. منغمسين في دعم الهيكل والأحواض البيج، ويشير إلى وجودهم على النمط التبسيطي والذوق والحيل الساحرة.

4. الأثاث من الخشب الطبيعي في غرفة المعيشة

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

عند تأثيث أي غرفة لا نأخذ في الاعتبارالجماليات فقط، ولكن أيضا وظيفية الأشياء .وغرفة المعيشة واحدة من أكثر الغرف الاجتماعية في أي منزل، التزام كل من الأماكن المتوازنة تمامًا لخلق مساحة شخصية. في هذه الحالة اخترنا منافذ من الخشب والأثاث دمج الأبعاد المختلفة وخلق تصميم عملي ووظيفي.

5. المكتب المنزلي

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs مكتب عمل أو دراسة
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

هل تعمل في المنزل؟ من المهم أن يكون لها مساحة مناسبة لذلك. والتصميم حسب الطلب، مثل هذه الخزانة الخشبية بجانب المكتب تضم مكتبة والعديد من الحجرات، وهو مثالي لصنع مكتبك بطريقة رائعة.

6. الأثاث

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs مكتب عمل أو دراسة
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

وكما قلنا في بداية هذا المقال واحدة من المهام الأكثر شيوعا للمادة مثل الخشب هو الطلاء. لكن هذه المهمة لا يجب أن يقتصر على طلاء الجدران. فطلاء الأثاث الخشبي مع الجدران الخاصة بك يزيد المكام أناقة وتميز.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.جميع الاحتياجات

Casa en el Pedregal, Revah Arqs Revah Arqs غرفة المعيشة
Revah Arqs

Casa en el Pedregal

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

من بين مزايا عمل الخشب والأثاث لدى النجار أنه يمكنك تصميم الشكل الذي تريده والاستجابة لاحتياجات وخصوصيات الغرفة بأكملها. هذا الجانب الهندسي خشبي لديه مساحة للتلفزيون وكذلك الرفوف والخزائن والأدراج، مما يجعلها مثالية ومنظمة للغاية.

8. الرفوف الخشبية في بار المطبخ

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مطبخ
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

أصبحت البار بالمطبخ سمة منتظمة في هذا المجال. تكمن جاذبته، ليس فقط في مساهمتها الجمالية ولكن أيضًا يعد عملي ورائع في المطبخ لزيادة فاعليته يمكن أن تعطيه الرف تحت الطاولة، وهو الخيار الأمثل لتحقيق أقصى قدر من أبعادها.

9. الأبواب

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

عنصر آخر يستخدم عادة الخشب كمادة للأبواب.. في الوقت الحاضر هناك العديد من التصاميم والمقترحات لجميع أنواع المساحات التي تتجاوز وظيفتها باعتبارها العناصر تسعى لإضافة سحر إضافي، كما هو الحال مع هذه الأبواب المزدوجة للطي.

10. أثاث الحمام

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura حمام بوص/ بامبو
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

مزيج من مواد مختلفة وشائعة نسبيا في تصميم الحمامات. في هذه الحالة اخترنا من أجل الأناقة البساطة من الخشب الخفيف مع كونترتوب الحجر والمصارف السترة.. والنتيجة؟ مساحة معاصرة ومميزة.

11. طاولة خشبية ريفية

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura غرفة المعيشة
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

في homify نحن نعلم أن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في أي مشروع زخرفي، وبالتالي، لا يمكن إلا أن أشير إلى خزانة خشبية مشتركة، أقل إثارة للاهتمام. وطاولات لشرب القهوة هي قطعة مثالية لغرفة المعيشة الخاصة بك، والنجار يمكنه تصميم واحدة تناسب احتياجاتك.

12. الرفوف

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مكتب عمل أو دراسة خشب
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

إذا كنت تبحث عن حل عملي وبسيط؟ هذه الفكرة مناسبة بالنسبة لك: الرفوف مثالية لأي للفضاء ووجودها في غرفة المعيشة، أو غرفة نوم ومطبخ أو أي غرفة يبدو تصميم مثالي ووظيفي.

13. رأس السرير مع شخصية

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

إذا ما تحتاجه هو تتغيير الصورة لغرفة النوم الخاصة بك يمكن الحصول على تجديد اللوح الأمامي الخاص بك. بالأثاث الخشبي البسيط لتصنيع رفوف تناسبك يمكنك اختبار المواهب الإبداعية الخاصة بك باستخدامه كلوحة خلفية وأرفف للمواد المتعددة.

14. غرفة حالمة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

سوف يجد الرومانسيون هذا الخشب والأثاث فكرة مثالية لهم، لا يوجد شيء أكثر ترحيب من سرير بأربعة أعمدة. وهيكل خشبي بسيط ملفوفة بواسطة قماش رقيق ساحر بما يكفي لملء هذه الغرفة.

شاهد أيضًا 12 نموذج رائع لفصل المساحات في منزلك

خطة كاملة لترتيب المطبخ قبل عزائم رمضان
هل أعجبتك التصميمات؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً