18 فكرة لتناول السحور وسط أجواء مميزة في منزلك

تعتبر وجبة السحور هي وجبة هامة جدًا في رمضان ولا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، على الرغم من عدم اهتمام الكثيرين بها ولكن جميع خبراء التغذية يؤكدون على أهميتها وينصحون بها دائمًا، ولتشجيع أفراد أسرتك على تناولها يمكنك أضافة بعض العناصر في غرفة السفرة أو ربما تناولها في مكان مختلف بالمنزل بحيث تبعث على الدفء و التقارب بين الأسرة و الأصدقاء.

واليوم جمعنا لك في هذا الموضوع 18 فكرة لصنع أجواء مميزة على مكان تناول وجبة السحور سوف تغير وجهة نظرك عن تناول السحور بشكل تقليدي: