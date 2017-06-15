18 فكرة لتناول السحور وسط أجواء مميزة في منزلك

تعتبر وجبة السحور هي وجبة هامة جدًا في رمضان ولا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، على الرغم من عدم اهتمام الكثيرين بها ولكن جميع خبراء التغذية يؤكدون على أهميتها وينصحون بها دائمًا، ولتشجيع أفراد أسرتك على تناولها يمكنك أضافة بعض العناصر في غرفة السفرة أو ربما تناولها في مكان مختلف بالمنزل بحيث تبعث على الدفء و التقارب بين الأسرة و الأصدقاء.
واليوم جمعنا لك في هذا الموضوع 18 فكرة لصنع أجواء مميزة على مكان تناول وجبة السحور سوف تغير وجهة نظرك عن تناول السحور بشكل تقليدي:
اختار المصمم هنا أن يجعل الأسرة تجتمع على طاولة مستطيلة من الرخام بجوار كاونتر المطبخ، والتي لم تستهلك مساحة كبيرة بالإضافة إلى شكلها الجميل.
باستخدام نجفة مميزة تشبه فانوس رمضان و بعض الإضاءات الخفية في قطع الأثاث يمكنك أن تضفي على غرفة السفرة أجواء رمضانية جذابة.
ولا تنس الإضاءة عن طريق مصابيح صغيرة متعددة ذات شكل محبب.
مع مقاعد وثيرة
ليزي بوي وكأن العائلة في رحلة للتخييم أثناء تناول السحور.
من الخشب الطبيعي الأنيق ومع مقاعد من الخيزران.
تصلح في الشقق الصغيرة والاستديوهات مع إضاءة مميزة لأجواء أكثر ساحرية
لاشك أن تناول الطعام في الشرفة من أجمل التجارب ومع مصابيح مميزة في الليل، لا يمكن للأصدقاء أن يقاوموا دعوتك على السحور في هذه الأجواء!
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