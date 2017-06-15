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18 فكرة لتناول السحور وسط أجواء مميزة في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة السفرة
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تعتبر وجبة السحور هي وجبة هامة جدًا في رمضان ولا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، على الرغم من عدم اهتمام الكثيرين بها ولكن جميع خبراء التغذية يؤكدون على أهميتها وينصحون بها دائمًا، ولتشجيع أفراد أسرتك على تناولها يمكنك أضافة بعض العناصر في غرفة السفرة أو ربما تناولها في مكان مختلف بالمنزل بحيث تبعث على الدفء و التقارب بين الأسرة و الأصدقاء.

واليوم جمعنا لك في هذا الموضوع 18 فكرة لصنع أجواء مميزة على مكان تناول وجبة السحور سوف تغير وجهة نظرك عن تناول السحور بشكل تقليدي:

1. طاولة طعام رخامية فريدة الشكل لسحور شهي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اختار المصمم هنا أن يجعل الأسرة تجتمع على طاولة مستطيلة من الرخام بجوار كاونتر المطبخ، والتي لم تستهلك مساحة كبيرة بالإضافة إلى شكلها الجميل.

2. زين طاولة الطعام بالزهور للحفاظ على ألوان مبهجة أثناء السحور

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

3. لا تغفل الإضاءة الجيدة التي تشعرك بجو رمضان الحميمي

Modern Farmhouse - Silverlakes Nature Reserve, Karel Keuler Architects Karel Keuler Architects غرفة السفرة
Karel Keuler Architects

Karel Keuler Architects
Karel Keuler Architects
Karel Keuler Architects

باستخدام نجفة مميزة تشبه فانوس رمضان و بعض الإضاءات الخفية في قطع الأثاث يمكنك أن تضفي على غرفة السفرة أجواء رمضانية جذابة.

4. استبدل جزيرة الفطور في الأيام العادية لطاولة سحور مميزة مع كراسي ذات ألوان مبهجة

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

ولا تنس الإضاءة عن طريق مصابيح صغيرة متعددة ذات شكل محبب.

5. ما رأيك في تناول السحور في خيمة من النباتات في حديقة المنزل؟ فكرة رائعة

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green حديقة
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

مع مقاعد وثيرة ليزي بوي وكأن العائلة في رحلة للتخييم أثناء تناول السحور.

6. الطاولة الدائرية لزيادة التواصل بين أفراد العائلة أثناء التسحر

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA غرفة السفرة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

من الخشب الطبيعي الأنيق ومع مقاعد من الخيزران.

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7. لوجبة سحور خفيفة، تناولها على كاونتر من اللون الأحمر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

8. طاولة خشبية صغيرة تصلح لتناول شخصين لوجبة سحور رومانسية

シャンボール桜坂 508 リノベーション, nano Architects nano Architects غرفة السفرة خشب Wood effect
nano Architects

nano Architects
nano Architects
nano Architects

تصلح في الشقق الصغيرة والاستديوهات مع إضاءة مميزة لأجواء أكثر ساحرية

9. طاولة ملاصقة للحائط لتناول السحور في المساحات الصغيرة، أمام ساعة الحائط لانتظار الفجر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

10. في الشرفة على أضواء المصابيح.. هل هناك ما هو أروع!

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

لاشك أن تناول الطعام في الشرفة من أجمل التجارب ومع مصابيح مميزة في الليل، لا يمكن للأصدقاء أن يقاوموا دعوتك على السحور في هذه الأجواء!

11. في الفناء الداخلي تحت برجولة خشبية مميزة ومصباحين على شكل كرات لامعة مضيئة

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

12. الديكورات والزينة الرمضانية المبهجة تشجع أفراد الأسرة على الاجتماع حولها

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

13. طاولة مزينة من الخشب والسيراميك على طراز البحر المتوسط لأجواء رمضانية مبهجة

CASA DA FAZENDA, Mariana Chalhoub Mariana Chalhoub غرفة السفرة
Mariana Chalhoub

Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub

14. يمكنك أيضًا أن تضفي لمسة رمضانية ذات ألوان مبهجة على تنجيد المقاعد و مناديل السفرة

Dining set Deja Ooh غرفة السفرة
Deja Ooh

Dining set

Deja Ooh
Deja Ooh
Deja Ooh

15. في الفناء الداخلي على حمام السباحة لليالي رمضانية صيفية مميزة

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

16. في الخارج لسحور ممتع مع الأصدقاء تحت برجولة من الخوص وأرضية حجرية مميزة

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

17. طاولة دائرية صغيرة في شرفة المنزل كفيلة بوجبة سحور لا تنسى

ÁTICO IVORRA, Molins Design Molins Design بلكونة أو شرفة
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

للمزيد من أفكار رمضان طالع أيضًا : مطبخك أكثر نظافة في رمضان في 30 دقيقة فقط

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