كيف تعد السفرة لوليمة رمضانية؟

إذا كنت على وشك عمل عزيمة كبيرة في بيتك يجب أولًا أن تختار المنضدة المناسبة والكراسي التي تكفي عدد الأفراد في المكان.

فإذا كانت العزيمة لفرد أو فردين يمكنك تناول الإفطار على منضدة صغيرة وتنسيقها بشكل صحيح، أما إذا كنت تعد لوليمة كبيرة تزيد عن أربعة أو خمسة أفراد فيجب أن يكون المكان ملائم لهم ليأخذ كل شحص حقه في الجلوس ولا يشعر بضيق المكان أو تتناثر حوله الأشياء، ولتبدو الغرفة أكثر ترحابًا وراحة.