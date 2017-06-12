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كيف تعد السفرة لوليمة رمضانية؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
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هل تعد لعزيمة رمضانية خلال هذه الأيام؟ نعم نحن نعلم أن قضاء وقت الإفطار مع العائلة أو الأصدقاء أمرًا رائع للغاية ويمكنك من قضاء وقت في غاية المرح معهم، فإذا كنت قد اخترت الطعام للوليمة، يجب ان تختار أيضًا طريقة تقديمه والشكل الذي تود أن تكون عليه سفرتك، ولذلك من حيث شكلها وعدد الكراسي، والأطباق وترتيبها والادوات المستخدمة على السفرة أثناء الطعام، كل هذا يجعلك تستمتع بمائدة طعام مريحة ورائعة وسط العائلة.. ونحن في هذا المقال ندلك على كيفية تحضير الوليمة في رمضان بأفكار رائعة من قبل خبراء هوميفاي حرصًا دومًا على مساعدتكم.

1. عدد الحاضرين

Decoração Apartamento L.B, DTE Arquitetura e Consultoria LTDA DTE Arquitetura e Consultoria LTDA غرفة السفرة
DTE Arquitetura e Consultoria LTDA

DTE Arquitetura e Consultoria LTDA
DTE Arquitetura e Consultoria LTDA
DTE Arquitetura e Consultoria LTDA

إذا كنت على وشك عمل عزيمة كبيرة في بيتك يجب أولًا أن تختار المنضدة المناسبة والكراسي التي تكفي عدد الأفراد في المكان.

فإذا كانت العزيمة لفرد أو فردين يمكنك تناول الإفطار على منضدة صغيرة وتنسيقها بشكل صحيح، أما إذا كنت تعد لوليمة كبيرة تزيد عن أربعة أو خمسة أفراد فيجب أن يكون المكان ملائم لهم ليأخذ كل شحص حقه في الجلوس ولا يشعر بضيق المكان أو تتناثر حوله الأشياء، ولتبدو الغرفة أكثر ترحابًا وراحة.

2. حجم وعدد الأواني

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نعلم أنك تريد وضع كل شيء على الطاولة، وأنك تريد تحضر أكثر من صنف للأسرة والأهل، وخاصة أن السفرة الرمضانية تحمل الكثير من المأكولات والأنواع المختلفة من المشروبات.. ولكن كن حذرًا يجب اختيار حجم وعدد الأطباق والأواني بما يناسب مساحة السفرة لديك، فلن يكون من المستحب استخدام أطباق حجمها كبير جدًا مع سفرة صغيرة، أو وضع عدد كبير من الأطباق والأكواب بطريقة تسبب ازدحام على الطاولة فهذا سيؤدي إلى الفوضى في الشكل العام.

اختر الأنواع والأصناف اللذيذة التي تود عملها أولًا، ثم اختركيف ستقوم بوضعها على السفرة، ويجب أن تراعي الكمية والحجم على السفرة عند تحضير الطعام.

3. غسل وتعقيم الأدوات

Napkins Deja Ooh غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Deja Ooh

Napkins

Deja Ooh
Deja Ooh
Deja Ooh

قبل إعداد السفرة تأكد من أن كل الأدوات نظيفة بما يجب، حيث يجب غسل الأكواب جيدًا وتعقيم المناديل إن أمكن للحصول على أدوات نظيفة وخالية من الأتربة أو الجراثيم، وهذا يضمن صحة أفضل لك ولأفراد أسرتك وضيوفك.

4. الاّن أنت تعد السفرة!

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

يجب ترتيب السفرة بطريقة مناسبة بحيث يكون أمام كل فرد أدواته من شوك وأطباق وسكاكين وأكواب، مع وضع الأطباق الرئيسية بالمنتصف، فهذا يكون أفضل ولن يضطر الفرد لتحريك الكرسي الذي يخصه للوصول إلى الطعام، بل ستكون كل الأشياء قريبة وفي متناول يده، ووجود الأطباق الرئيسية بالمنتصف يسمح للجميل بالحصول على القدرالذي يكفيه ويضعه في الطبق الخاص به.

5. لا تنسى المناديل الورقية

CASA DO SOL, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
David Guerra Arquitetura e Interiores

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

عليك وضع المناديل الورقية في الجهة اليمني للفرد بحيث يستطيع مسح يديه أثناء تناول الطعام أو تنظيفها بعد تناول الإفطار.. فمن أساليب الاتيكيت في إعداد السفرة أن تهتم بوجود المناديل الورقية فهذا مريح أكثر لضيوفك.

5. تزيين المائدة

Dining set Deja Ooh غرفة السفرة
Deja Ooh

Dining set

Deja Ooh
Deja Ooh
Deja Ooh

اذا كنت تود الحصول على وليمة إفطار ممتعة وشهية في أجواء مرحة مليئة بالترحاب لضيوفك ومشرفة لك أمامهم، فلا تنسى الزهور لتزيين مائدة الطعام، فكلما كان شكلها رائع ومميز كانت الأجواء فاتحة للشهية وممتعة يمكنك أن تسعد وقتها بوجبة افطار شهية مع اصدقائك.

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