كيف تعد السفرة لوليمة رمضانية؟

هل تعد لعزيمة رمضانية خلال هذه الأيام؟ نعم نحن نعلم أن قضاء وقت الإفطار مع العائلة أو الأصدقاء أمرًا رائع للغاية ويمكنك من قضاء وقت في غاية المرح معهم، فإذا كنت قد اخترت الطعام للوليمة، يجب ان تختار أيضًا طريقة تقديمه والشكل الذي تود أن تكون عليه سفرتك، ولذلك من حيث شكلها وعدد الكراسي، والأطباق وترتيبها والادوات المستخدمة على السفرة أثناء الطعام، كل هذا يجعلك تستمتع بمائدة طعام مريحة ورائعة وسط العائلة.. ونحن في هذا المقال ندلك على كيفية تحضير الوليمة في رمضان بأفكار رائعة من قبل خبراء هوميفاي حرصًا دومًا على مساعدتكم.
إذا كنت على وشك عمل عزيمة كبيرة في بيتك يجب أولًا أن تختار المنضدة المناسبة والكراسي التي تكفي عدد الأفراد في المكان.
فإذا كانت العزيمة لفرد أو فردين يمكنك تناول الإفطار على منضدة صغيرة وتنسيقها بشكل صحيح، أما إذا كنت تعد لوليمة كبيرة تزيد عن أربعة أو خمسة أفراد فيجب أن يكون المكان ملائم لهم ليأخذ كل شحص حقه في الجلوس ولا يشعر بضيق المكان أو تتناثر حوله الأشياء، ولتبدو الغرفة أكثر ترحابًا وراحة.
نعلم أنك تريد وضع كل شيء على الطاولة، وأنك تريد تحضر أكثر من صنف للأسرة والأهل، وخاصة أن السفرة الرمضانية تحمل الكثير من المأكولات والأنواع المختلفة من المشروبات.. ولكن كن حذرًا يجب اختيار حجم وعدد الأطباق والأواني بما يناسب مساحة السفرة لديك، فلن يكون من المستحب استخدام أطباق حجمها كبير جدًا مع سفرة صغيرة، أو وضع عدد كبير من الأطباق والأكواب بطريقة تسبب ازدحام على الطاولة فهذا سيؤدي إلى الفوضى في الشكل العام.
اختر الأنواع والأصناف اللذيذة التي تود عملها أولًا، ثم اختركيف ستقوم بوضعها على السفرة، ويجب أن تراعي الكمية والحجم على السفرة عند تحضير الطعام.
قبل إعداد السفرة تأكد من أن كل الأدوات نظيفة بما يجب، حيث يجب غسل الأكواب جيدًا وتعقيم المناديل إن أمكن للحصول على أدوات نظيفة وخالية من الأتربة أو الجراثيم، وهذا يضمن صحة أفضل لك ولأفراد أسرتك وضيوفك.
يجب ترتيب السفرة بطريقة مناسبة بحيث يكون أمام كل فرد أدواته من شوك وأطباق وسكاكين وأكواب، مع وضع الأطباق الرئيسية بالمنتصف، فهذا يكون أفضل ولن يضطر الفرد لتحريك الكرسي الذي يخصه للوصول إلى الطعام، بل ستكون كل الأشياء قريبة وفي متناول يده، ووجود الأطباق الرئيسية بالمنتصف يسمح للجميل بالحصول على القدرالذي يكفيه ويضعه في الطبق الخاص به.
عليك وضع المناديل الورقية في الجهة اليمني للفرد بحيث يستطيع مسح يديه أثناء تناول الطعام أو تنظيفها بعد تناول الإفطار.. فمن أساليب الاتيكيت في إعداد السفرة أن تهتم بوجود المناديل الورقية فهذا مريح أكثر لضيوفك.
اذا كنت تود الحصول على وليمة إفطار ممتعة وشهية في أجواء مرحة مليئة بالترحاب لضيوفك ومشرفة لك أمامهم، فلا تنسى الزهور لتزيين مائدة الطعام، فكلما كان شكلها رائع ومميز كانت الأجواء فاتحة للشهية وممتعة يمكنك أن تسعد وقتها بوجبة افطار شهية مع اصدقائك.
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