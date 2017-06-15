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كيف تجعل غرفة المعيشة مكان محبب لاستقبال الضيوف؟

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة الميديا Turquoise
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من أجمل العادات هي التجمع العائلي وتجمعات الأصدقاء في المنزل بعد تناول الإفطار سويًا والجلوس في غرفة المعيشة لمتابعة بعض البرامج الرمضانية أو للحديث الودود وتبادل النكات والحكايات المشوقة، ولتشجيع الأفراد على هذه التجمعات السنوية المنتظرة لابد وأن يتوافر لدينا في المنزل غرفة معيشة مميزة مجهزة بطريقة تتناسب مع أجواء رمضان و ذات ديكور ودود ومريح.

اخترنا لكم في هذا الموضوع 14 غرفة معيشة مع بعض التفاصيل ستلهمك لتجدد غرفة معيشتك لاستقبال الضيوف في رمضان:

1. مشربية مع تشكيلات خشبية

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

المشربية هي أحد عناصر الزخارف الإسلامية القوية التي ما إن توضع في ديكور المنزل حتى تكسوه باللمسة الكلاسيكية العربية والتي ترتبط أيضًا برمضان بشكل كبير، وتواجدها في غرفة المعيشة يضفي على الغرفة لمسة من الأناقة والجمال.

2. مقاعد من الأقمشة الملونة لجو رمضاني مبهج

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا قماش Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

الجلسات العربية هي أجمل ما يميز خيم رمضان التي تقام للترفيه والتسامر في ليالي رمضان و جلسات الأصدقاء والعائلة، فإذا أردت أن تضفي على غرفة المعيشة جوًا رمضانيًا لن تجد أسهل من تزويدها ببعض المقاعد القماشية ذات الألوان المبهجة.

3. الإضاءة المشابهة لزينة رمضان، اختيار مناسب وجميل

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

وهنا اختار المصمم أن يضفي على التصميم الأبيض العصري لمسة من لمسات رمضان عن طريق الإضاءة الموزعة بشكل جميل يشبه زينة رمضان التي تزين الشوارع، ومع سجادة من اللونين الأبيض والأزرق منقوشة بنقشة إسلامية جميلة، ليس هناك أفضل من هذه الخيمة الرمضانية الحديثة في غرفة معيشتك.

4. بعض الديكورات الملونة على حائط التلفاز مع سجادة مبهجة

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA غرفة الميديا
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

الألوان المبهجة التي تعبر عن الفرحة بالشهر الفضيل هي مفتاح الديكور الرمضاني الناجح، وهنا نجد أنها قد استخدمت في الحائط مع بعض الأكسسورات والسجادة العربية.

5. الاستعانة بالفوانيس تشعرنا بجو رمضاني وحنين للماضي

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA بلكونة أو شرفة
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

وهنا نجد الفوانيس قد وضعت على المناضد ووزعت في أجزاء الفراغ المفتوح بين السفرة والمعيشة لأجواء رمضانية مختلفة.

6. أريكة ملونة ومنضدة قهوة صفراء مع بعض الوسائد من الخوص.. لا نحتاج لأكثر من هذا

Rincón renovado!, Estudio 17.30 Estudio 17.30 غرفة المعيشة
Estudio 17.30

Estudio 17.30
Estudio 17.30
Estudio 17.30

الوسائد الخوص أيضًا من الأفكار العملية الرائعة التي تضمن لنا راحة في الاستخدام وسهولة في التخزين مع جلسات حميمية بين أفراد العائلة.

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7. تشكيلات الجبس مع الحجر و التابلوهات الملونة تضيف إلى الديكور جوًا من الكلاسيكية التي تناسب رمضان

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

8. سجادة من الكشمير ستقوم بالمهمة بنجاح

Loft Gourmet, Ariane Labre Arquitetura Ariane Labre Arquitetura غرفة الميديا
Ariane Labre Arquitetura

Ariane Labre Arquitetura
Ariane Labre Arquitetura
Ariane Labre Arquitetura

أما هنا نجد أن السجادة المنقوشة وحدها كانت كفيلة بإعطاء الانطباع واللمسة الرمضانية.

9. وحدات الإضاءة المختلفة من اللون الفيروزي بالطبع تساعدنا على استعادة روح رمضان

СТИЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة الميديا
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

10. خيمة حقيقية في المنزل يمكنك انشاءها في الحديقة الداخلية لاستقبال الضيوف ولتكون غرفة معيشة رائعة

homify غرفة الميديا Turquoise
homify

homify
homify
homify

من الخوص والخشب وبعض الأقمشة و الأثاث الملون المريح، لن يقاوم أصدقاءك قضاء ليالي رمضان فيها معك.

11. لاشك أن الأريكة الملونة و التابلوها المزخرفة تعبر عن رمضان أيضًا

Bungalow in Bhuj, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) غرفة المعيشة
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

12. فاصل من الجبس المزخرف و مصابيح مدلاة بشكل جميل و بعض المزهريات الرقيقة لجو عائلي رمضاني دافئ

Berlin Rodeo | Penthouse Prenzlaurer Berg | Berlin, Germany, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة الميديا أسمنت Beige
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

13. وزع ألوان رمضان المبهجة بشكل متناسق على جميع عناصر الديكور

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

في التابلوهات على الحائط وعلى الوسائد والسجاد وحتى في المزهريات الصغيرة.

14. المعيشة مع السفرة في فراغ مفتوح تحت سقف خشبي جميل، جميع مظاهر الخيمة الرمضانية المبهجة

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates غرفة المعيشة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

للمزيد من نصائح رمضان يمكنك قراءة 8 نصائح تبقي مطبخك نظيفًُا في رمضان

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أي غرفة من هؤلاء قد ألهمتك لتجديد غرفة معيشتك بشكل مماثل حتى تناسب أجواء رمضان؟

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