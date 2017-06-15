كيف تجعل غرفة المعيشة مكان محبب لاستقبال الضيوف؟

من أجمل العادات هي التجمع العائلي وتجمعات الأصدقاء في المنزل بعد تناول الإفطار سويًا والجلوس في غرفة المعيشة لمتابعة بعض البرامج الرمضانية أو للحديث الودود وتبادل النكات والحكايات المشوقة، ولتشجيع الأفراد على هذه التجمعات السنوية المنتظرة لابد وأن يتوافر لدينا في المنزل غرفة معيشة مميزة مجهزة بطريقة تتناسب مع أجواء رمضان و ذات ديكور ودود ومريح.
اخترنا لكم في هذا الموضوع 14 غرفة معيشة مع بعض التفاصيل ستلهمك لتجدد غرفة معيشتك لاستقبال الضيوف في رمضان:
المشربية هي أحد عناصر الزخارف الإسلامية القوية التي ما إن توضع في ديكور المنزل حتى تكسوه باللمسة الكلاسيكية العربية والتي ترتبط أيضًا برمضان بشكل كبير، وتواجدها في غرفة المعيشة يضفي على الغرفة لمسة من الأناقة والجمال.
الجلسات العربية هي أجمل ما يميز خيم رمضان التي تقام للترفيه والتسامر في ليالي رمضان و جلسات الأصدقاء والعائلة، فإذا أردت أن تضفي على غرفة المعيشة جوًا رمضانيًا لن تجد أسهل من تزويدها ببعض المقاعد القماشية ذات الألوان المبهجة.
وهنا اختار المصمم أن يضفي على التصميم الأبيض العصري لمسة من لمسات رمضان عن طريق الإضاءة الموزعة بشكل جميل يشبه زينة رمضان التي تزين الشوارع، ومع سجادة من اللونين الأبيض والأزرق منقوشة بنقشة إسلامية جميلة، ليس هناك أفضل من هذه الخيمة الرمضانية الحديثة في غرفة معيشتك.
الألوان المبهجة التي تعبر عن الفرحة بالشهر الفضيل هي مفتاح الديكور الرمضاني الناجح، وهنا نجد أنها قد استخدمت في الحائط مع بعض الأكسسورات والسجادة العربية.
وهنا نجد الفوانيس قد وضعت على المناضد ووزعت في أجزاء الفراغ المفتوح بين السفرة والمعيشة لأجواء رمضانية مختلفة.
الوسائد الخوص أيضًا من الأفكار العملية الرائعة التي تضمن لنا راحة في الاستخدام وسهولة في التخزين مع جلسات حميمية بين أفراد العائلة.
أما هنا نجد أن السجادة المنقوشة وحدها كانت كفيلة بإعطاء الانطباع واللمسة الرمضانية.
من الخوص والخشب وبعض الأقمشة و الأثاث الملون المريح، لن يقاوم أصدقاءك قضاء ليالي رمضان فيها معك.
في التابلوهات على الحائط وعلى الوسائد والسجاد وحتى في المزهريات الصغيرة.
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