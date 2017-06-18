في رمضان: كيف تُنظم وليمة عائلية بمنزلك؟

تنظيم وليمة رمضانية للعائلة او الأصدقاء بالحديقة المنزلية قد يكون أمر بالغ الصعوبة في حال إن لم تتبع أسس سليمة في التخطيط ليومٍ كهذا. التخطيط أساس نجاح أي حدث مهما كان سواء حفل، رحلة، عزومة لذا عليك أن تتبع خطوات محددة عند التنظيم سنتولى في هذ المقال شرحها باستفاضة لنساعدك على إعداد أروع وليمة عائلية بأجواء رمضانية في الهواء الطلق بحديقتك المنزلية
عليك أولًا أن تُعد قائمة بأعداد المدعوين من أفراد عائلتك أو أصدقائك ثم تخرج إلى حديقتك المنزلية وتدقق النظر في مساحتها لتتأكد من أنها ستستوعب العدد المقرر دعوته قبل البدء في اتخاذ أية إجراءات تنظيميه متسرعة!
إن تأكدت من أن العدد المدعو للوليمة الرمضانية سيتكيف مع مساحة الحديقة دون أن يسبب لك الحرج في أي شئ، يمكنك بعد ذلك المضي قدمًا في التخطيط والتنظيم لكل كبيرة وصغيرة بهذا الحدث العائلي.
عادة ما تضم الحدائق المنزلية -كبيرة المساحة- على وجه التحديد جلسة ثابتة أو جلستين، واحدة ثابتة والأخرى مرنة -أي قابلة للتحريك بأي مكان في الحديقة- يستمتع من خلالهما القاطنين بقضاء أوقاتهم خارجًا في الهواء الطلق والاستجمام وقتما شاءوا وربما ممارسة بعض الأنشطة المرحة!
وبالتالي في حال إن كانت تلك الجلسات متاحة فعليًا بحديقة منزلك سيكون كل ما هو عليك أن تقوم بدمجهم معًا في ساحة واحدة لخلق مساحة أكبر تستوعب المدعوين جميعهم. ذلك الحل سيكون قابلًا للتنفيذ في حال إن كانت الجلسات مرنة وسهل تحريكها من مكان لآخر من موائد للطعام ومقاعد، أما في حال إن كانت ثابتة كالنموذج المعروض أمامنا ستتقيد بمساحة واحدة فقط ولكن مقابل ذلك لن تبذل الكثير من الجهد والوقت لإعداد مكان مخصص لتناول الإفطار الرمضاني.
قد يعيب هذا النموذج عدم وجود مساحة لوضع الطعام بأنواعه المختلفة وتنسيقه رغم أن مساحة الجلوس رائعة، لذا سيتطلب الأمر منك في هذه الحالة إحضار مائدة خشبية أو معدنية وتغطية تلك المنطقة المحددة بإطار من الطوب تمامًا لتخلق مساحة جديدة من أجل المأكولات.
بعد تهيئة جلسة للولية ذاتها، يستحب تخصيص جلسة أخرى بمكان مختلف من الحديقة من أجل احتساء المشروبات ويفضل أن تكون على ضفاف المسبح حيث المنظر الجمالي الأخاذ للمياه وما يحيط بها من خضرة ساحرة..
راقب هذه الصورة بتركيز وشاهد كيف صُمِمَت الجلسة الثانية بشكل مذهل يخطف القلب على بعد خطوات من المسبح!
1- تغليف سور الحديقة أو الجدران الخشبية المؤدية للحديقة بقماش من الخيامية.
2- وضع مصابيح رمضانية صغيرة بخامات معدنية على جانبي كل بلاطة من بلاطات المدخل.
3- وضع نموذج/مجسم لمعلم من معالم رمضان المعروفة كمجسم لمدفع أو فانوس كبير من المعدن وغيرهم من اللمسات المعبرة عن أجواء هذا الشهر المبارك.
تثبيت فانوس كهذا بإضاءته الخافتة عند إحدى أطراف المسبح سيضيف الكثير من االدفء والحميمية ويعزز اللمسات الديكورية الأخرى المصممة بمختلف أرجاء الحديقة من أجل نشر الأجواء الرمضانية.
- يفضل أولًا أن تستعيني بمفرش من قماش الخيامية في تزيين مائدة الطعام الرئيسية الخاصة للوليمة.
- ترتيب أدوات المائدة من أطباق وكؤوس وشوك وقطاعات بحيث يكون أمام كل مقعد من مقاعد المدعوين ما يلي: صحن مسطح
للأرز أو النواشف وصحن غويط
للحساء/الشوربة وشوكة وقطاعة
سكينة وكأس للعصير.
- ضعي الأصناف الأساسية في منتصف السفرة بصحون كبيرة مسطحة وغويطة حسب الأصناف المقرر إعدادها بحيث تكون في متناول الجميع ليستطيعوا الغَرف منها بسهولة وإعداد أطباقهم دون إحداث أي فوضى.
- اهتمي بوضع زجاجات كبيرة للمياه مع كؤوس فارغة بعد كل مقعدين أو 4 من السفرة لتخدم مجموعات من الأشخاص وليس فرد بعينه.
- ربما يمكنك الاستعانة بأطباق وأكواب وشوك وملاعق بلاستيكية في حال إن كنتي تريدين تجنب تراكم أكوام من الصحون بمطبخك بعد الإفطار. باتباع هذه الحيلة ستتمكنين من التخلص من أدوات المائدة تلك بكل سهولة آخر اليوم.
فيما يخص الوليمة ذاتها، ستتمكنين بلا أدنى شك من نيل إعجاب المدعوين بالوليمة في حال إن قومتي بإعداد العديد من الأصناف المتنوعة وبالتالي سيكون لدى المدعوين -سواء من أفراد عائلتك أو أصدقائك- بدائل كثيرة تتماشى مع ذوق كلًا منهم في الأكل.. كما احرصي أيضًا على التأكد من أن كميات الأكل ملائمة للعدد المتوقع حضوره.
قبل آذان المغرب بحوالي 10-15 دقيقة ابدائي في تسخين الأكل مرة أخرى قبل وضعه على المائدة حتى يكون ساخنًا طازجًا مع مراعاة وضعه على المائدة قبل الآذان بحوالي 5 دقائق فقط وربما أقل.
اقرأ أيضًا: 10 نمازج لشرفة رائعة لجلسات السحور الرمضانية