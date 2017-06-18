في رمضان: كيف تُنظم وليمة عائلية بمنزلك؟

عادة ما تضم الحدائق المنزلية -كبيرة المساحة- على وجه التحديد جلسة ثابتة أو جلستين، واحدة ثابتة والأخرى مرنة -أي قابلة للتحريك بأي مكان في الحديقة- يستمتع من خلالهما القاطنين بقضاء أوقاتهم خارجًا في الهواء الطلق والاستجمام وقتما شاءوا وربما ممارسة بعض الأنشطة المرحة!

وبالتالي في حال إن كانت تلك الجلسات متاحة فعليًا بحديقة منزلك سيكون كل ما هو عليك أن تقوم بدمجهم معًا في ساحة واحدة لخلق مساحة أكبر تستوعب المدعوين جميعهم. ذلك الحل سيكون قابلًا للتنفيذ في حال إن كانت الجلسات مرنة وسهل تحريكها من مكان لآخر من موائد للطعام ومقاعد، أما في حال إن كانت ثابتة كالنموذج المعروض أمامنا ستتقيد بمساحة واحدة فقط ولكن مقابل ذلك لن تبذل الكثير من الجهد والوقت لإعداد مكان مخصص لتناول الإفطار الرمضاني.

قد يعيب هذا النموذج عدم وجود مساحة لوضع الطعام بأنواعه المختلفة وتنسيقه رغم أن مساحة الجلوس رائعة، لذا سيتطلب الأمر منك في هذه الحالة إحضار مائدة خشبية أو معدنية وتغطية تلك المنطقة المحددة بإطار من الطوب تمامًا لتخلق مساحة جديدة من أجل المأكولات.