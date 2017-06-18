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في رمضان: كيف تُنظم وليمة عائلية بمنزلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
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تنظيم وليمة رمضانية للعائلة او الأصدقاء بالحديقة المنزلية قد يكون أمر بالغ الصعوبة في حال إن لم تتبع أسس سليمة في التخطيط ليومٍ كهذا. التخطيط أساس نجاح أي حدث مهما كان سواء حفل، رحلة، عزومة لذا عليك أن تتبع خطوات محددة عند التنظيم سنتولى في هذ المقال شرحها باستفاضة لنساعدك على إعداد أروع وليمة عائلية بأجواء رمضانية في الهواء الطلق بحديقتك المنزلية  

معايير أولية يجب اتباعها قبل أي شئ!

Circular lawns and traditional planting Unique Landscapes حديقة traditional garden,country garden,lawn,circular lawn
Unique Landscapes

Circular lawns and traditional planting

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

عليك أولًا أن تُعد قائمة بأعداد المدعوين من أفراد عائلتك أو أصدقائك ثم تخرج إلى حديقتك المنزلية وتدقق النظر في مساحتها لتتأكد من أنها ستستوعب العدد المقرر دعوته قبل البدء في اتخاذ أية إجراءات تنظيميه متسرعة!

إن تأكدت من أن العدد المدعو للوليمة الرمضانية سيتكيف مع مساحة الحديقة دون أن يسبب لك الحرج في أي شئ، يمكنك بعد ذلك المضي قدمًا في التخطيط والتنظيم لكل كبيرة وصغيرة بهذا الحدث العائلي. 

إعداد جلسة تناسب عدد المدعوين

Casa en Mailyng, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

عادة ما تضم الحدائق المنزلية -كبيرة المساحة- على وجه التحديد جلسة ثابتة أو جلستين، واحدة ثابتة والأخرى مرنة -أي قابلة للتحريك بأي مكان في الحديقة- يستمتع من خلالهما القاطنين بقضاء أوقاتهم خارجًا في الهواء الطلق والاستجمام وقتما شاءوا وربما ممارسة بعض الأنشطة المرحة!

وبالتالي في حال إن كانت تلك الجلسات متاحة فعليًا بحديقة منزلك سيكون كل ما هو عليك أن تقوم بدمجهم معًا في ساحة واحدة لخلق مساحة أكبر تستوعب المدعوين جميعهم. ذلك الحل سيكون قابلًا للتنفيذ في حال إن كانت الجلسات مرنة وسهل تحريكها من مكان لآخر من موائد للطعام ومقاعد، أما في حال إن كانت ثابتة كالنموذج المعروض أمامنا ستتقيد بمساحة واحدة فقط ولكن مقابل ذلك لن تبذل الكثير من الجهد والوقت لإعداد مكان مخصص لتناول الإفطار الرمضاني.

قد يعيب هذا النموذج عدم وجود مساحة لوضع الطعام بأنواعه المختلفة وتنسيقه رغم أن مساحة الجلوس رائعة، لذا سيتطلب الأمر منك في هذه الحالة إحضار مائدة خشبية أو معدنية وتغطية تلك المنطقة المحددة بإطار من الطوب تمامًا لتخلق مساحة جديدة من أجل المأكولات. 

تهيئة جلسة أخرى لاحتساء المشروبات على ضفاف حمام السباحة

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

بعد تهيئة جلسة للولية ذاتها، يستحب تخصيص جلسة أخرى بمكان مختلف من الحديقة من أجل احتساء المشروبات ويفضل أن تكون على ضفاف المسبح حيث المنظر الجمالي الأخاذ للمياه وما يحيط بها من خضرة ساحرة..

راقب هذه الصورة بتركيز وشاهد كيف صُمِمَت الجلسة الثانية بشكل مذهل يخطف القلب على بعد خطوات من المسبح!

تزيين مدخل الحديقة بلمسات ديكورية تنشر الأجواء الرمضانية

CASA DE PRAIA EM CONDOMINIO - GUARAJUBA / BAHIA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração حديقة خشب معالج Green
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

1- تغليف سور الحديقة أو الجدران الخشبية المؤدية للحديقة بقماش من الخيامية.

2- وضع مصابيح رمضانية صغيرة بخامات معدنية على جانبي كل بلاطة من بلاطات المدخل.

3- وضع نموذج/مجسم لمعلم من معالم رمضان المعروفة كمجسم لمدفع أو فانوس كبير من المعدن وغيرهم من اللمسات المعبرة عن أجواء هذا الشهر المبارك.

الاهتمام بعنصر الإضاءة.. فهو يترك تأثيراته الساحرة!

Arabic lamp for garden homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

تثبيت فانوس كهذا بإضاءته الخافتة عند إحدى أطراف المسبح سيضيف الكثير من االدفء والحميمية ويعزز اللمسات الديكورية الأخرى المصممة بمختلف أرجاء الحديقة من أجل نشر الأجواء الرمضانية.

إعداد المائدة ونصائح بسيطة لكنها.. هامة!

homify غرفة السفرة خشب
homify

homify
homify
homify

- يفضل أولًا أن تستعيني بمفرش من قماش الخيامية في تزيين مائدة الطعام الرئيسية الخاصة للوليمة.

- ترتيب أدوات المائدة من أطباق وكؤوس وشوك وقطاعات بحيث يكون أمام كل مقعد من مقاعد المدعوين ما يلي: صحن مسطح للأرز أو النواشف وصحن غويط للحساء/الشوربة وشوكة وقطاعة سكينة وكأس للعصير.

- ضعي الأصناف الأساسية في منتصف السفرة بصحون كبيرة مسطحة وغويطة حسب الأصناف المقرر إعدادها بحيث تكون في متناول الجميع ليستطيعوا الغَرف منها بسهولة وإعداد أطباقهم دون إحداث أي فوضى.

- اهتمي بوضع زجاجات كبيرة للمياه مع كؤوس فارغة بعد كل مقعدين أو 4 من السفرة لتخدم مجموعات من الأشخاص وليس فرد بعينه.

- ربما يمكنك الاستعانة بأطباق وأكواب وشوك وملاعق بلاستيكية في حال إن كنتي تريدين تجنب تراكم أكوام من الصحون بمطبخك بعد الإفطار. باتباع هذه الحيلة ستتمكنين من التخلص من أدوات المائدة تلك بكل سهولة آخر اليوم. 

كيف تضمنين نيل إعجاب المدعوين بالوليمة؟

Backofen, wohnfeuer wohnfeuer حديقة حجر
wohnfeuer

wohnfeuer
wohnfeuer
wohnfeuer

فيما يخص الوليمة ذاتها، ستتمكنين بلا أدنى شك من نيل إعجاب المدعوين بالوليمة في حال إن قومتي بإعداد العديد من الأصناف المتنوعة وبالتالي سيكون لدى المدعوين -سواء من أفراد عائلتك أو أصدقائك- بدائل كثيرة تتماشى مع ذوق كلًا منهم في الأكل.. كما احرصي أيضًا على التأكد من أن كميات الأكل ملائمة للعدد المتوقع حضوره.

قبل آذان المغرب بحوالي 10-15 دقيقة ابدائي في تسخين الأكل مرة أخرى قبل وضعه على المائدة حتى يكون ساخنًا طازجًا مع مراعاة وضعه على المائدة قبل الآذان بحوالي 5 دقائق فقط وربما أقل.

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