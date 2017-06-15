كيف تنظف أرضية منزلك الباركيه بسهولة؟

الباركيه.. يعد أفخم أنواع الغطاء للأرضيات وأميزها شكلًا ويتماشى مع كافة أشكال وألوان الجدران والأثاث وديكور المنزل، بالإضافة إلى كونه مصنوع من طبقات الخشب السميكة والتي يتم لصقها على الأرضية بواسطة مواد لاصقة مختلفة، ويتكون الباركيه من نوعين الفوباركيه والنوع الثاني الماسيف وهما مختلفتين في التركيب والنوع ولكنهم في النهاية يعطوا شكلًا رائعًا للأرضية، ويأتي بألوان عدة.. لون الخشب الطبيعي والرمادي وأحيانًا الأبيض.

وفي هذا المقال نحن نتحدث عن كيفية تنظيفه، فبالرغم من أناقته إلا أن تنظيفه يحتاج إلى عناية واهتمام كبير حتى لا يتسبب في تشويهه أو التأثير عليه بالخدوش والشروخ ومع الوقت تتكسر الأرضية، فهو عدو الماء إذا طالته المياه كثيرًا وتشربت الأرض منها فإنها تتدمر مع الوقت تمامًا، ولذلك نحن هنا نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيفه الباركيه والحفاظ عليه من الأتربة والخدوش.