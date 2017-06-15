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كيف تنظف أرضية منزلك الباركيه بسهولة؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
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الباركيه.. يعد أفخم أنواع الغطاء للأرضيات وأميزها شكلًا ويتماشى مع كافة أشكال وألوان الجدران والأثاث وديكور المنزل، بالإضافة إلى كونه مصنوع من طبقات الخشب السميكة والتي يتم لصقها على الأرضية بواسطة مواد لاصقة مختلفة، ويتكون الباركيه من نوعين الفوباركيه والنوع الثاني الماسيف وهما مختلفتين في التركيب والنوع ولكنهم في النهاية يعطوا شكلًا رائعًا للأرضية، ويأتي بألوان عدة.. لون الخشب الطبيعي والرمادي وأحيانًا الأبيض.

وفي هذا المقال نحن نتحدث عن كيفية تنظيفه، فبالرغم من أناقته إلا أن تنظيفه يحتاج إلى عناية واهتمام كبير حتى لا يتسبب في تشويهه أو التأثير عليه بالخدوش والشروخ ومع الوقت تتكسر الأرضية، فهو عدو الماء إذا طالته المياه كثيرًا وتشربت الأرض منها فإنها تتدمر مع الوقت تمامًا، ولذلك نحن هنا نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيفه الباركيه والحفاظ عليه من الأتربة والخدوش.

1.كنس الأرضية أولًا والتخلص من الأتربة سواء يدويًا أو بالمكنسة الكهربائية

Skema: Works, Skema Skema جدران
Skema

Skema
Skema
Skema

في مرحلة التخلص من الأتربة يدويًا يمكنك استخدام فرشاه ناعمة وذلك حرصًا على عدم تجريح الباركيه وذلك لأن الفرشاة الخشنة من الممكن أن تصيبه بالخدوش والشروخ الصغيرة على فترات استخدام مختلفة، وإذا به يبدو مليء بالخدوش ومتاّكل.. أما المكنسة الكهربائية تبدو هي الأفضل وتصل بعمقها إلى أدق حبيبات الأتربة الصغيرة.

​2. استخدم قطعة قماش للتنظيف وتجنب المياه

Lavori, parquet sartoriale parquet sartoriale جدران
parquet sartoriale

Lavori

parquet sartoriale
parquet sartoriale
parquet sartoriale

نظف الأرضية باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافىء والخل لتبدو لامعة وللتخلص من الجراثيم والأتربة تمامًا، ويمكن إعادة مسحها مرة اخرى بقطعة قماش جافة.. ولا تسكب المياه مباشرة على الأرضية، فمهما كانت نوعية الباركيه جيدة، بمرور الوقت سيتأثر بالمياه وتتشربها الأرض وتبدو مهلكة.

3. تخلص من البقع

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

إذا كنتي تستخدمين الماء الدافىء والخل للأرضية ولكن مازلت هناك بقع ملتصقة بالأرض يمكنك الاعتماد على منظف خاص بالباركيه ولا تستخدمي مزيلات قوية تؤثر على الخشب، ويمكنك أيضًا استخدام ورق صنفر ة الباركيه ثم تنظيف المكان بالقماش والماء مرة أخرى.

4. تطهير الأرضية بإستمرار

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

احرص على تطهير الأرضية دائمًا باستخدام الديتول والمطهرات مع الماء الدافىء لتجنب البكتريا والأتربة، وذلك سوف يجعلها نظيفة باستمرار دون الاضطرار إلى القيام بحملة تنظيف كبيرة نتيجة تراكم الأتربة.

5. تهوية الغرفة جيدًا

La casa delle opportunità, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة نوم
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

بعد التخلص من الأتربة والبقع والانتهاء من عملية التنظيف يجب عليك فتح النافذة لمرور الهواء في الغرفة وتهوية الباركيه جيدًا للتخلص من المياه شكل صحيح، فوجود بواقي المياه او ترك الأرضية مبتلة ولو قليلًا يؤثر على الخشب على المدى البعيد فيتشرب المياه ويصبح هاشَا وربما يصبح قابل للتشقق ولا يتحمل الأوزان الثقيلة.

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