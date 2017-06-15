كيف تنظف أرضية منزلك الباركيه بسهولة؟

الباركيه.. يعد أفخم أنواع الغطاء للأرضيات وأميزها شكلًا ويتماشى مع كافة أشكال وألوان الجدران والأثاث وديكور المنزل، بالإضافة إلى كونه مصنوع من طبقات الخشب السميكة والتي يتم لصقها على الأرضية بواسطة مواد لاصقة مختلفة، ويتكون الباركيه من نوعين
الفوباركيه والنوع الثاني
الماسيف وهما مختلفتين في التركيب والنوع ولكنهم في النهاية يعطوا شكلًا رائعًا للأرضية، ويأتي بألوان عدة.. لون الخشب الطبيعي والرمادي وأحيانًا الأبيض.
وفي هذا المقال نحن نتحدث عن كيفية تنظيفه، فبالرغم من أناقته إلا أن تنظيفه يحتاج إلى عناية واهتمام كبير حتى لا يتسبب في تشويهه أو التأثير عليه بالخدوش والشروخ ومع الوقت تتكسر الأرضية، فهو عدو الماء إذا طالته المياه كثيرًا وتشربت الأرض منها فإنها تتدمر مع الوقت تمامًا، ولذلك نحن هنا نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيفه الباركيه والحفاظ عليه من الأتربة والخدوش.
في مرحلة التخلص من الأتربة يدويًا يمكنك استخدام فرشاه ناعمة وذلك حرصًا على عدم تجريح الباركيه وذلك لأن الفرشاة الخشنة من الممكن أن تصيبه بالخدوش والشروخ الصغيرة على فترات استخدام مختلفة، وإذا به يبدو مليء بالخدوش ومتاّكل.. أما المكنسة الكهربائية تبدو هي الأفضل وتصل بعمقها إلى أدق حبيبات الأتربة الصغيرة.
نظف الأرضية باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافىء والخل لتبدو لامعة وللتخلص من الجراثيم والأتربة تمامًا، ويمكن إعادة مسحها مرة اخرى بقطعة قماش جافة.. ولا تسكب المياه مباشرة على الأرضية، فمهما كانت نوعية الباركيه جيدة، بمرور الوقت سيتأثر بالمياه وتتشربها الأرض وتبدو مهلكة.
إذا كنتي تستخدمين الماء الدافىء والخل للأرضية ولكن مازلت هناك بقع ملتصقة بالأرض يمكنك الاعتماد على منظف خاص بالباركيه ولا تستخدمي مزيلات قوية تؤثر على الخشب، ويمكنك أيضًا استخدام ورق صنفر ة الباركيه ثم تنظيف المكان بالقماش والماء مرة أخرى.
احرص على تطهير الأرضية دائمًا باستخدام الديتول والمطهرات مع الماء الدافىء لتجنب البكتريا والأتربة، وذلك سوف يجعلها نظيفة باستمرار دون الاضطرار إلى القيام بحملة تنظيف كبيرة نتيجة تراكم الأتربة.
بعد التخلص من الأتربة والبقع والانتهاء من عملية التنظيف يجب عليك فتح النافذة لمرور الهواء في الغرفة وتهوية الباركيه جيدًا للتخلص من المياه شكل صحيح، فوجود بواقي المياه او ترك الأرضية مبتلة ولو قليلًا يؤثر على الخشب على المدى البعيد فيتشرب المياه ويصبح هاشَا وربما يصبح قابل للتشقق ولا يتحمل الأوزان الثقيلة.
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