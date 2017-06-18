26 نموذج لحمامات سباحة تجعل بيتك متعة

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد والملحوظ الذي نشهده هذه الأيام من العام نحتاج بالتأكيد لقضاء معظم أوقاتنا بالمنزل في بـ الحديقة المنزلية او الفناء الخلفي للبيت من أجل الاستمتاع بنسمات الهواء. ما يزيد الامر استمتاعًا هو قضاء بعض الوقت بـحمام السباحة الخاص بك والانتعاش بمياهه وسط أجواء يسودها المرح..

من هذا المنطلق نقدم لكم في هذا المقال 26 نموذج لحمامات سباحة مذهلة بتصميمات متنوعة وأحجام مختلفة كفيلة بأن تجعل من صيفك ربيعًا.. لنبدأ جولتنا الخفيفة بين نخبة من أجمل الصور الآن!