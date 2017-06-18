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26 نموذج لحمامات سباحة تجعل بيتك متعة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
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مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد والملحوظ الذي نشهده هذه الأيام من العام نحتاج بالتأكيد لقضاء معظم أوقاتنا بالمنزل في بـ الحديقة المنزلية او الفناء الخلفي للبيت من أجل الاستمتاع بنسمات الهواء. ما يزيد الامر استمتاعًا هو قضاء بعض الوقت بـحمام السباحة الخاص بك والانتعاش بمياهه وسط أجواء يسودها المرح.. 

من هذا المنطلق نقدم لكم في هذا المقال 26 نموذج لحمامات سباحة مذهلة بتصميمات متنوعة وأحجام مختلفة كفيلة بأن تجعل من صيفك ربيعًا.. لنبدأ جولتنا الخفيفة بين نخبة من أجمل الصور الآن!   

1- إضاءة ساحرة ومزيج ألوان رائع يمكنك أن تضيفه للمنطقة المحيطة بالمسبح فتجعل أجواءه خفيفة مبهجة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

2- الأحجار لمسة جمالية مذهلة ننصحك باستخدامها في تزيين جزء من جدران الحديقة المطلة على المسبح

Piscinas familiares, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

3- وربما تستفيض في استخدامها فتُصَمِم جدران منطقة السباحة كاملة بالأحجار الطبيعية كما هو الحال هنا!

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

4- الأحجار البيضاء الصغيرة والنجيلة الصناعية كفيلان بتجميل إطلالة المسبح بمنتهى البساطة

Piscinas varias, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح حجر White
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

5- إضافة نافورة مبتكرة وعصرية لأحد جوانب المسبح تجعله أكثر جاذبية بلا أدنى شك

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مسبح
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

6- قد تستخدم النافورة كلمسة ديكورية وظيفية إلى جانب دورها الجمالي لتقسم المسبح إلى منطقتين

Piscinas varias, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح حجر Beige
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

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7- شرائح الخشب بأناقتها التي لا حدود لها تغلف ساحة المسبح بمنتهى الجمال والرقي

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura مسبح
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

8- السيراميك يمكنه أن يحل محل الخشب ببساطة ولكن هذه اللمسة باتت نمطية حاليًا بعض الشئ

Piscinas varias, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح حجر White
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

9- انظر كيف تألق البلاط في محاوطة المسبح.. وشاهد تأثيرات الإضاءة الاخاذة!

Ampliación Residencia La Rioja, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مسبح بلاط Blue
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

10- يمكنك إقامة المسبح على درجتين او أكثر واستغلال الدرجات السفلية منه في خلق منطقة للتمديد والاستجمام

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

11- مسبحين X مسبح واحد بتصميم جمع بين الكلاسيكية والعصرية

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz مسبح
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

12- مسبح ضخم المساحة ينقسم داخليًا إلى أكثر من مسبح صغير يمينًا ويسارًا بنفس التصميم وتأثيرات الإضاءة

Duda Alta, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos مسبح لانهائي
Lanza Arquitetos

Duda Alta

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

13- مسبح على هيئة بركة مياه .. هكذا يكون النمط الاستوائي!

El Descanso Natural Pool, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مسبح Green
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

14- مسبح دائري بارتفاع لا يقل عن متر لابد من اللجوء لدرج صغير لتتمكن من استخدامه

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

15- تصميم خارج عن المألوف ليس للمسبح فحسب ولكن للمنطقة المحيطة به أيضًا

Casa Camburi, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções مسبح
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

16- نافورة أخرى ولكنها هذه المرة مصممة في قاع المسبح

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

17- مسبح محاط بكم هائل من الخضرة وجلسة جانبية بسيطة لمزيد من الاسترخاء

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

18- مع هذا المسبح ستشعر وكأنك بالبحر المتوسط

Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging مسبح
custom casa home staging

custom casa home staging
custom casa home staging
custom casa home staging

19- مسبح بأساس معماري متين وفخم يعتمد على الحجر الأبيض في تغليفه من الخارج

Баня на Николиной Горе, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ مسبح
архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

20- بتصميم هندسي غريب وهذا سر تميزه!

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

21- مسبح بتصميم خطي على خط مستقيم محاط بإطرين أحدهما خرساني والآخر خشبي

Piscinas varias, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح حجر جيري White
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

22- نموذج عملي لمسبح صغير وجميل

Piscinas familiares, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

23- نموذج آخر مزين بالأحجار ولكن بنوع مختلف

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

24- جزء من منتجع سياحي صغير

Piscinas familiares, Piscinas Scualo Piscinas Scualo مسبح
Piscinas Scualo

Piscinas Scualo
Piscinas Scualo
Piscinas Scualo

25- مسبح كبير على مستويين.. الخضرة تزينه والفيلا بالكامل تطل عليه

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

26- مسبح دائري صغير لا يسع سوى شخصين .. نلمس في تصميمه أجواءٍ رومانسية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

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