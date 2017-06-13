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تعرّف على إتيكيت الزيارة وقت العزائم

ريم عوض ريم عوض
VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة السفرة Turquoise
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شهر العزومات والتجمعات العائلية والإفطار مع الأصدقاء والأقارب، ولكن ترى ما الطريقة الصحيحة التي يجب أن نتعامل بها إذا تمت دعوتنا للإفطار؟ في هذا المقال نقدم لك نصائح بسيطة لإتيكيت الزيارات نرجو أن تساعدك لترك انطباع جيد عند من دعاك.

كن جادًا في الحضور

ürünlerimiz, Baloğlu Mobilya - Avangarde & Country & Provincial Baloğlu Mobilya - Avangarde & Country & Provincial غرفة السفرة
Baloğlu Mobilya – Avangarde &amp; Country &amp; Provincial

Baloğlu Mobilya - Avangarde & Country & Provincial
Baloğlu Mobilya – Avangarde &amp; Country &amp; Provincial
Baloğlu Mobilya - Avangarde & Country & Provincial

أكد حضورك من عدمه مبكرًا قبل فترة كافية من الموعد، والتزم بالحضور. أما إذا حدث ظرف طارئ واضطررت إلى عدم الذهاب فيجب أن تتصل بأصحاب المنزل للاعتذار وكلما كان قبلها بوقت كافٍ كان ذلك أفضل. ولكن لا تكتفي بمجرد عد الحضور حتى ولو كان هناك مدعويين آخرين.

احضر في الموعد

Teknoen Altındağ Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة السفرة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

لا تأتِ مبكرًا ولو بربع ساعة  فتربك أصحاب المنزل الذين يحضرون المكان والإفطار في الدقائق الأخيرة، وبالطبع لا تحضر متأخرًا عن الإفطار فيضطر الناس ذوقًا منهم أن ينتظروك.

قدّم هدية

VİLLA K, IPEKMERIC.ınterıors IPEKMERIC.ınterıors غرفة السفرة Turquoise
IPEKMERIC.ınterıors

IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors
IPEKMERIC.ınterıors

يشيع كثيرًا أن يحضر الناس معهم حلويات أو فاكهة عند الحضور إلى العزومات ولكن القاعدة الصحيحة هي ألّا تحضر طعامًا إذا كنت مدعو على مائدة طعام، فأصحاب البيت قد جهزوا كل شيء بالفعل وقد يكون مجهد لهم ومحير عند تقديم الحلويات هل يقدموا مما أحضرت أم مما أعدوه مسبقًا وقد يفعل نفس الشيء باقي المدعوين فيتكدس الطعام بشكل مرهق لأصحاب العزومة. قدّم هدية بسيطة للمنزل بدلًا من ذلك.

اعرض المساعدة

Bishop Medium Cherry Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

إذا كنت تريد المساعدة حقًا فلا تسأل أصحاب المنزل هل من شيء يمكنني مساعدتكم فيه؟ فتكون الإجابة الأسهل لا ويشعر الضيف أنك تقوم هذا من باب الذوق فقط. ابدأ بالمساعدة فعلًا أو اسأل فيم يمكنني أن أساعد؟ حتى لا يتحرجوا منك ويشعروا بتعاطفك الحقيقي وصدقك في تقديم المساعدة.

اترك هاتفك

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الإمساك بالهانف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الدردشة وإرسال الرسائل أثناء التجمعات العائلية والعزومات من أكثر الأخطاء التي انتشرت مؤخرًا بعد تطور التكنولوجيا والهواتف الذكية. اترك هاتفك واغلق صوته. أما إذا كنت مضطرا لاستقبال مكالمة أوالرد على رسالة مهمة فيجب أن توضح ذلك للناس وتعتذر منهم قبل الرد. اجعل شعارك في العزومات Disconnect to connect.

لا تتأخر في رحيلك

Projekt domu pod Białą Podlaską, poziom3. poziom3. غرفة السفرة
poziom3.

poziom3.
poziom3.
poziom3.

ضع في اعتبارك أن تجلس حوالي ساعة أو ساعتين بالكثير بعد انتهاء الإفطار لتعطي فرصة لأصحاب المنزل لإعادة ترتيب المكان وأخذ قسط من الراحة أو للتعبد في الشهر الكريم.

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