تعرّف على إتيكيت الزيارة وقت العزائم

يشيع كثيرًا أن يحضر الناس معهم حلويات أو فاكهة عند الحضور إلى العزومات ولكن القاعدة الصحيحة هي ألّا تحضر طعامًا إذا كنت مدعو على مائدة طعام، فأصحاب البيت قد جهزوا كل شيء بالفعل وقد يكون مجهد لهم ومحير عند تقديم الحلويات هل يقدموا مما أحضرت أم مما أعدوه مسبقًا وقد يفعل نفس الشيء باقي المدعوين فيتكدس الطعام بشكل مرهق لأصحاب العزومة. قدّم هدية بسيطة للمنزل بدلًا من ذلك.