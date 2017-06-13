كيف تجعل زائريك يخلعون أحذيتهم بدون إحراج

في بلاد كاليابان والسويد قلّما تجد أحد يدخل المنزل بحذائه! ولكن في بعض البلاد لا يأبه كثيرًا الزوار بهذا الفعل مع أهميته! فطبقًا لتقرير أعده باحثون في جامعة أريزونا، الحذاء الذي جئت به من الخارج يحمل حوالي 66 مليون كائن حي على الأقل، نسبة كبيرة منهم من الباكتيريا الضارة! كما أثبتت دراسة أن الباكتيريا تعيش لمدة أطول في الأحذية أكثر من أي مكان آخر وتنتقل بكل سهولة للأرضيات.
بالرغم من هذا، فإن الشعور الذي يسيطر علينا بجانب الحاجة إلى المحافظة على طهارة المنزل من الضرر خاصة في حالة وجود أطفال، إلا أن الصراع يكمن في حاجتنا لجعل المنزل مكانًا مريحًا ومرحبًا بالزائرين دون أ ن ننقل لهم شعورًا محرجًًا. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار لكيفية جعلهم يخلون أحذيتهم بأريحية دون الشعور بأي مشاعر سلبية. إليكم المقال.
عندما يدخل الضيوف للمنزل فيرونك أنت وزائريك تستقبلهم مرتدٍ شراب أو حذاء أو شبشب خاص بالمنزل فسيتوقع أنه سيقوم بذلك أيضًا بمنتهى السهولة. فقط ضع بعض الشباشب بجانب الباب واطلب منهم أن يرتدونها لراحتهم.
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وفّر خزانة أحذية أو مكان لوضع الأغراض عند الدخول إلى المنزل مباشرة واطلب منهم أن يتركوا أغراضهم فيه وحذائهم وبالتالي لن يكون الحذاء الشيء الوحيد الذي سيتركونه فلن يكون التركيز على هذا الطلب بشكل مباشر.
ضع مقعد لخلع الحذاء بجانب الباب وخزانة الأحذية واطلب منه أن يجلس ليستريح واسأله إذا كان سيخلع حذائه مع تقديم شيء مناسب له ليرتديه في قدميه.
اطلب منهم بشكل مسبق عند دعوتهم أن يجلبوا الشبشب الخاص بهم خاصة في حالة وجود أطفال عندك موضحًا أن ذلك لحمايتهم من خطر الإصابات المعوية والأمراض لأنهم يلعبون ويضعون كل شيء في فمهم.
إذا كانوا سيقضون الليلة بدون حذاء فيجب عليك أن تتأكد من أن الأرضية ممهدة للمشي بدونهم فضع سجاد مناسب يغطي معظم الأماكن التي سيمشون فيها.
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