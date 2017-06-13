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كيف تجعل زائريك يخلعون أحذيتهم بدون إحراج

ريم عوض ريم عوض
The Bromptons: Chelsea, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد
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في بلاد كاليابان والسويد قلّما تجد أحد يدخل المنزل بحذائه! ولكن في بعض البلاد لا يأبه كثيرًا الزوار بهذا الفعل مع أهميته! فطبقًا لتقرير أعده باحثون في جامعة أريزونا، الحذاء الذي جئت به من الخارج يحمل حوالي 66 مليون كائن حي على الأقل، نسبة كبيرة منهم من الباكتيريا الضارة! كما أثبتت دراسة أن الباكتيريا تعيش لمدة أطول في الأحذية أكثر من أي مكان آخر وتنتقل بكل سهولة للأرضيات.

بالرغم من هذا، فإن الشعور الذي يسيطر علينا بجانب الحاجة إلى المحافظة على طهارة المنزل من الضرر خاصة في حالة وجود أطفال، إلا أن الصراع يكمن في حاجتنا لجعل المنزل مكانًا مريحًا ومرحبًا بالزائرين دون أ ن ننقل لهم شعورًا محرجًًا. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار لكيفية جعلهم يخلون أحذيتهم بأريحية دون الشعور بأي مشاعر سلبية. إليكم المقال. 

كن قدوة

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

عندما يدخل الضيوف للمنزل فيرونك أنت وزائريك تستقبلهم مرتدٍ شراب أو حذاء أو شبشب خاص بالمنزل فسيتوقع أنه سيقوم بذلك أيضًا بمنتهى السهولة. فقط ضع بعض الشباشب بجانب الباب واطلب منهم أن يرتدونها لراحتهم.

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خزانة أحذية

Oakland Shoe Storage Bench and Cushion The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن خشب
The Cotswold Company

Oakland Shoe Storage Bench and Cushion

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

وفّر خزانة أحذية أو مكان لوضع الأغراض عند الدخول إلى المنزل مباشرة واطلب منهم أن يتركوا أغراضهم فيه وحذائهم وبالتالي لن يكون الحذاء الشيء الوحيد الذي سيتركونه فلن يكون التركيز على هذا الطلب بشكل مباشر.

مقعد لخلع الحذاء

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

ضع مقعد لخلع الحذاء بجانب الباب وخزانة الأحذية واطلب منه أن يجلس ليستريح واسأله إذا كان سيخلع حذائه مع تقديم شيء مناسب له ليرتديه في قدميه.

التوضيخ المسبق

lehni, tritschler glasundform tritschler glasundform سلالم وأروقة شماعة ملابس
tritschler glasundform

tritschler glasundform
tritschler glasundform
tritschler glasundform

اطلب منهم بشكل مسبق عند دعوتهم أن يجلبوا الشبشب الخاص بهم خاصة في حالة وجود أطفال عندك موضحًا أن ذلك لحمايتهم من خطر الإصابات المعوية والأمراض لأنهم يلعبون ويضعون كل شيء في فمهم.

طريق ممهد

Entrance Hallway Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كانوا سيقضون الليلة بدون حذاء فيجب عليك أن تتأكد من أن الأرضية ممهدة للمشي بدونهم فضع سجاد مناسب يغطي معظم الأماكن التي سيمشون فيها.

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