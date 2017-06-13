كيف تجعل زائريك يخلعون أحذيتهم بدون إحراج

في بلاد كاليابان والسويد قلّما تجد أحد يدخل المنزل بحذائه! ولكن في بعض البلاد لا يأبه كثيرًا الزوار بهذا الفعل مع أهميته! فطبقًا لتقرير أعده باحثون في جامعة أريزونا، الحذاء الذي جئت به من الخارج يحمل حوالي 66 مليون كائن حي على الأقل، نسبة كبيرة منهم من الباكتيريا الضارة! كما أثبتت دراسة أن الباكتيريا تعيش لمدة أطول في الأحذية أكثر من أي مكان آخر وتنتقل بكل سهولة للأرضيات.

بالرغم من هذا، فإن الشعور الذي يسيطر علينا بجانب الحاجة إلى المحافظة على طهارة المنزل من الضرر خاصة في حالة وجود أطفال، إلا أن الصراع يكمن في حاجتنا لجعل المنزل مكانًا مريحًا ومرحبًا بالزائرين دون أ ن ننقل لهم شعورًا محرجًًا. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار لكيفية جعلهم يخلون أحذيتهم بأريحية دون الشعور بأي مشاعر سلبية. إليكم المقال.