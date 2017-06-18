خطة تنظيف سريعة لاستقبال الضيوف في رمضان

من المتوقع أن يدخل مدعوييك للمطبخ لتقديم يد العون سواء قبل أو بعد الفطار لنقل الصحون والطعام من وإلى المطبخ. حاول أن تزيل كل شيء تريد إلقائه في القمامة واجمع كل المواعين التي تريد غسلها لاحقًا في سلة أو طبق كبير وقم بوضعه في مكان غير واضح كأسفل الحوض مثلًا.

نصيحة: حاول أن تغسل كل ما تستعمله أولًا بأول أثناء الطبيخ وستفاجأ عند الانتهاء منه أنه لا يوجد شيء تقريبًا في الحوض يحتاج لغسله.