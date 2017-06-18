الوقت في رمضان ضيق للغاية ويمر سريعًا وننشغل أكثر الوقت ما بين العبادات وتحضير الطعام، ونرتبك كثيرًا أثناء العزومات وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على واجباتنا الأخرى بسبب مثاليتنا الزائدة وبسبب عدم وجود وقت كافٍ له. في هذا المقال نقدم لك خطة تنظيف سريعة لاستقبال الضيوف في رمضان نرجو أن تساعدك على تخطي العزومات بشكل سهل.
عند بدأ عملية التنظيف السريعة يجب أن يكون مبدأك هو التخلي عن المثالية. اضبط ساعتك على دقائق معينة تقوم فيها بوضع كل شيء في مكانه داخل الدواليب والأدراج والسلال المخصصة لهم وقم برمي كل ما تريد إلقاؤه في سلة القمامة ثم امسح الأسطح بسرعة بعد أن أصبحت واضحة.
معظم الزوّار لا يهتمون كثيرًا بالغبار الموجود أسفل الكنبة ولكن الحمام من أكثر الأماكن التي تؤثر في راحة من يزورك فاستثمر فيه بعض الدقائق لتنظيف الحوض والتواليت والمرآة وتغيير الفوط والتأكد من وجود مناديل ورفية كافية وصابون.
مرّ سريعًا على الأماكن التي سيتواجد فيها مدعوييك وتأكد من تغيير اللمبات المعطلة وإزالة الغبار من النجف سريعًا باستخدام أداة فايبر لإزالة الغبار أو
ريشة.
من المتوقع أن يدخل مدعوييك للمطبخ لتقديم يد العون سواء قبل أو بعد الفطار لنقل الصحون والطعام من وإلى المطبخ. حاول أن تزيل كل شيء تريد إلقائه في القمامة واجمع كل المواعين التي تريد غسلها لاحقًا في سلة أو طبق كبير وقم بوضعه في مكان غير واضح كأسفل الحوض مثلًا.
نصيحة: حاول أن تغسل كل ما تستعمله أولًا بأول أثناء الطبيخ وستفاجأ عند الانتهاء منه أنه لا يوجد شيء تقريبًا في الحوض يحتاج لغسله.
هي أهم مكان تليها غرفة المعيشة حيث أنها مكان الإفطار الذي سيتجمع فيه الضيوف بمجرد دخولهم للمنزل. غيّر المفرش وقم بتلميع الكراسي بفوطة بشكل سريع وتأكد أن أسفل الطاولة لا يوجد به بقايا طعام.
قد يحتاج أحد الضيوف للراحة بعض الوقت فيطلب منك الدخول لغرفة للاستلقاء. كن مستعدًا لذلك بترتيب الغرفة الخاصة بالضيوف أو غرفة الأطفال إذا لم يكن لديك غرفة ضيوف، وغيّر مفرش السرير تحسبًا لأي طارئ.