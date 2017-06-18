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خطة تنظيف سريعة لاستقبال الضيوف في رمضان

ريم عوض ريم عوض
Wohnen ist so individuell, wie Sie selbst., Birgit Knutzen Innenarchitektur Birgit Knutzen Innenarchitektur غرفة المعيشة Green
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الوقت في رمضان ضيق للغاية ويمر سريعًا وننشغل أكثر الوقت ما بين العبادات وتحضير الطعام، ونرتبك كثيرًا أثناء العزومات وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على واجباتنا الأخرى بسبب مثاليتنا الزائدة وبسبب عدم وجود وقت كافٍ له. في هذا المقال نقدم لك خطة تنظيف سريعة لاستقبال الضيوف في رمضان نرجو أن تساعدك على تخطي العزومات بشكل سهل.

1- تخلى عن المثالية

Wohnen ist so individuell, wie Sie selbst., Birgit Knutzen Innenarchitektur Birgit Knutzen Innenarchitektur غرفة المعيشة Green
Birgit Knutzen Innenarchitektur

Birgit Knutzen Innenarchitektur
Birgit Knutzen Innenarchitektur
Birgit Knutzen Innenarchitektur

عند بدأ عملية التنظيف السريعة يجب أن يكون مبدأك هو التخلي عن المثالية. اضبط ساعتك على دقائق معينة تقوم فيها بوضع كل شيء في مكانه داخل الدواليب والأدراج والسلال المخصصة لهم  وقم برمي كل ما تريد إلقاؤه في سلة القمامة ثم امسح الأسطح بسرعة بعد أن أصبحت واضحة.

2- رتّب الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

معظم الزوّار لا يهتمون كثيرًا بالغبار الموجود أسفل الكنبة ولكن الحمام من أكثر الأماكن التي تؤثر في راحة من يزورك فاستثمر فيه بعض الدقائق لتنظيف الحوض والتواليت والمرآة وتغيير الفوط والتأكد من وجود مناديل ورفية كافية وصابون.

3- تأكد من الإضاءة

Elgin Loft, Solares Architecture Solares Architecture مطبخ
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

مرّ سريعًا على الأماكن التي سيتواجد فيها مدعوييك وتأكد من تغيير اللمبات المعطلة وإزالة الغبار من النجف سريعًا باستخدام أداة فايبر لإزالة الغبار أو ريشة.

4- حوض المطبخ

용인 수지 풍덕천 수지동부센트레빌 아파트 24평, 얀코인테리어 얀코인테리어 مطبخ
얀코인테리어

얀코인테리어
얀코인테리어
얀코인테리어

من المتوقع أن يدخل مدعوييك للمطبخ لتقديم يد العون سواء قبل أو بعد الفطار لنقل الصحون والطعام من وإلى المطبخ. حاول أن تزيل كل شيء تريد إلقائه في القمامة واجمع كل المواعين التي تريد غسلها لاحقًا في سلة أو طبق كبير وقم بوضعه في مكان غير واضح كأسفل الحوض مثلًا.

نصيحة: حاول أن تغسل كل ما تستعمله أولًا بأول أثناء الطبيخ وستفاجأ عند الانتهاء منه أنه لا يوجد شيء تقريبًا في الحوض يحتاج لغسله.

5- السفرة

Condo on Washington Park , Studio Design LLC Studio Design LLC غرفة السفرة
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

هي أهم مكان تليها غرفة المعيشة حيث أنها مكان الإفطار الذي سيتجمع فيه الضيوف بمجرد دخولهم للمنزل. غيّر المفرش وقم بتلميع الكراسي بفوطة بشكل سريع وتأكد أن أسفل الطاولة لا يوجد به بقايا طعام.

6- كن مستعدًا

Hammersmith Grove, London, W6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd غرفة نوم
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

قد يحتاج أحد الضيوف للراحة بعض الوقت فيطلب منك الدخول لغرفة للاستلقاء. كن مستعدًا لذلك بترتيب الغرفة الخاصة بالضيوف أو غرفة الأطفال إذا لم يكن لديك غرفة ضيوف، وغيّر مفرش السرير تحسبًا لأي طارئ.

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