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5 أفكار لغرف نوم رومانسية لقضاء أجازة العيد

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Rural, heliolur heliolur غرفة نوم
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لأولئك الذين يفضلون قضاء أجازة العيد في منازلهم، أيًا كانت الأسباب وراء ذلك، نحن نخبرك أن أجازة العيد هذا العام ستكون مختلفة تمامًا مع مواضيع هوميفاي، تابعنا سنقدم لك عدة مواضيع لكي يكون منزلك في أفضل صورة ومريح وهاديء، وهذا الموضوع عن غرف النوم، وهي من أكثر الغرف التي نهتم بها في الأجازات، موضوع اليوم تحديدًا عن أفكار لغرف نوم مريحة ورومانسية لقضاء أجازة العيد. 

غرفة بلمسات ناعمة

Dormitorio romántico, Habitaka diseño y decoración Habitaka diseño y decoración غرفة نومديكورات واكسسوارات White
Habitaka diseño y decoración

Habitaka diseño y decoración
Habitaka diseño y decoración
Habitaka diseño y decoración

من قال أن الأحمر فقط هو لون الرومانسية والحب، الأبيض في بعض الأحيان يكون رومانسي أكثر وهاديء في نفس الوقت، وجود مرآة مقابل النجفة مباشرة يجعل الغرفة تبدو مشرفة ومضيئة وتظهر نظافتها أكثر. 

لمسة خفيفة من الأحمر

Proyecto de decoración de vivienda en Bilbao, Sube Susaeta Interiorismo - Sube Contract, Sube Interiorismo Sube Interiorismo غرفة نوم Beige
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

معروف للجميع أن اللون الأحمر رمز للحب والرومانسية لكن لابد أن لا يكون هو المسيطر على ديكور الغرفة، اللمسات البسيطة يمكنها أن تضفي لمسة من الحب على الغرفة، يمكنك الاعتماد على الأحمر في أشياء بسيطة في الديكور مثل المفروشات والوسائد. 

بالإضافة إلى ذلك الغرفة مشرقة جدًا فهي اعتمدت على الإضاءة الصناعية والطبيعية، الإضاءة الصناعية الداخلية خلف السرير ساحرة جدًا واعطت لمسة من الراحة والهدوء للغرفة، أما الإضاءة الطبيعية الآتية من النافذة الكبيرة جعلت الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الستائرالشفافة التي سمحت بمرور الضوء. 

لمسات أرجونية مع الخشب

Casa Rural, heliolur heliolur غرفة نوم
heliolur

heliolur
heliolur
heliolur

انعكاس إضاءة الأباجورة على الحائط الأرجواني مع الواجهة الأمامية الخشبية للسرير اعطت لمسة من الدفء للغرفة، وعزز من ذلك أيضًا الأرضية والأثاث الخشبي، الغرفة ودودة جدًا ودافئة للذين يفضلون قضاء الأجازات في المنزل هذه الغرفة مناسبة جدًا لكم. 

لمبات صغيرة حول السرير

파빌 - 복층 오피스텔 인테리어 스타일링, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة نوم
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

فكرة جميلة اعتمدت عليها الخبراء في تصميم هذه الغرفة على الرغم من بساطتها إلا أنها إضافة كبيرة للتصميم، فرع من اللمبات الصغيرة حول السرير بالطبع سيخلق لك جو رومانسي ومريح للأعصاب، بالإضافة إلى المرآة التي تضاعف توزيع هذه الإضاءة، لتبدو الغرفة مشرقة وبراقة. 

الورود

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

غرفة نوم كلاسيكية أنيقة جدًا على الطراز الملوكي، الأثاث المنجد واللمسات الذهبية في الخشب تعطي فخامة للديكور، الورود هي الحصان الأسود في حالة رغبتك في الحصول على غرفة نوم رومانسية وهذا ما حققه هذا التصميم.

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