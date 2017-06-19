5 أفكار لغرف نوم رومانسية لقضاء أجازة العيد

لأولئك الذين يفضلون قضاء أجازة العيد في منازلهم، أيًا كانت الأسباب وراء ذلك، نحن نخبرك أن أجازة العيد هذا العام ستكون مختلفة تمامًا مع مواضيع هوميفاي، تابعنا سنقدم لك عدة مواضيع لكي يكون منزلك في أفضل صورة ومريح وهاديء، وهذا الموضوع عن غرف النوم، وهي من أكثر الغرف التي نهتم بها في الأجازات، موضوع اليوم تحديدًا عن أفكار لغرف نوم مريحة ورومانسية لقضاء أجازة العيد.
من قال أن الأحمر فقط هو لون الرومانسية والحب، الأبيض في بعض الأحيان يكون رومانسي أكثر وهاديء في نفس الوقت، وجود مرآة مقابل النجفة مباشرة يجعل الغرفة تبدو مشرفة ومضيئة وتظهر نظافتها أكثر.
معروف للجميع أن اللون الأحمر رمز للحب والرومانسية لكن لابد أن لا يكون هو المسيطر على ديكور الغرفة، اللمسات البسيطة يمكنها أن تضفي لمسة من الحب على الغرفة، يمكنك الاعتماد على الأحمر في أشياء بسيطة في الديكور مثل المفروشات والوسائد.
بالإضافة إلى ذلك الغرفة مشرقة جدًا فهي اعتمدت على الإضاءة الصناعية والطبيعية، الإضاءة الصناعية الداخلية خلف السرير ساحرة جدًا واعطت لمسة من الراحة والهدوء للغرفة، أما الإضاءة الطبيعية الآتية من النافذة الكبيرة جعلت الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الستائرالشفافة التي سمحت بمرور الضوء.
انعكاس إضاءة الأباجورة على الحائط الأرجواني مع الواجهة الأمامية الخشبية للسرير اعطت لمسة من الدفء للغرفة، وعزز من ذلك أيضًا الأرضية والأثاث الخشبي، الغرفة ودودة جدًا ودافئة للذين يفضلون قضاء الأجازات في المنزل هذه الغرفة مناسبة جدًا لكم.
فكرة جميلة اعتمدت عليها الخبراء في تصميم هذه الغرفة على الرغم من بساطتها إلا أنها إضافة كبيرة للتصميم، فرع من اللمبات الصغيرة حول السرير بالطبع سيخلق لك جو رومانسي ومريح للأعصاب، بالإضافة إلى المرآة التي تضاعف توزيع هذه الإضاءة، لتبدو الغرفة مشرقة وبراقة.
غرفة نوم كلاسيكية أنيقة جدًا على الطراز الملوكي، الأثاث المنجد واللمسات الذهبية في الخشب تعطي فخامة للديكور، الورود هي الحصان الأسود في حالة رغبتك في الحصول على غرفة نوم رومانسية وهذا ما حققه هذا التصميم.
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