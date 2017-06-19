5 أفكار لغرف نوم رومانسية لقضاء أجازة العيد

معروف للجميع أن اللون الأحمر رمز للحب والرومانسية لكن لابد أن لا يكون هو المسيطر على ديكور الغرفة، اللمسات البسيطة يمكنها أن تضفي لمسة من الحب على الغرفة، يمكنك الاعتماد على الأحمر في أشياء بسيطة في الديكور مثل المفروشات والوسائد.

بالإضافة إلى ذلك الغرفة مشرقة جدًا فهي اعتمدت على الإضاءة الصناعية والطبيعية، الإضاءة الصناعية الداخلية خلف السرير ساحرة جدًا واعطت لمسة من الراحة والهدوء للغرفة، أما الإضاءة الطبيعية الآتية من النافذة الكبيرة جعلت الغرفة مشرقة جدًا وذلك بفضل الستائرالشفافة التي سمحت بمرور الضوء.