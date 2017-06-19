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9 معالم إيجابية تنعكس على البيت بعد شهر رمضان الكريم

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خيرزان Brown
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مع قرب نهاية هذا الشهر المبارك لا بد وأنك لاحظت تغيرات كثيرة في عاداتك اليومية، فهو شهر يأتي بكل الخير على حياتنا ويملأها دفء وسعادة، وهذا لا ينطبق فقط على عاداتنا، بل وتنعكس الأجواء الرمضانية أيضاً على منازلنا، فنلاحظ أن تواجد نظام يومي مع طقوس لا بد وأن نبر بها يكتسب البيت بعض العوامل الإيجابية لتمتد الفائدة إلى أشهر عديدة، ولقد أتينا ببعض هذه الإيجابيات حتى تتمكن من تطبيق ما تفتقده في منزلك وتقدر ما توصلت إليه، لنتعرف عليهم معاً.

1- ركن دافئ لتجمعات مبهجة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Multicolored
homify

homify
homify
homify

سبق و تطرقنا إلى أساليب مميزة تستقبل بها الضيوف في أجواء رمضانية مميزة، وأحد أبرز النصائح التي يطلعنا عليها الخبراء هو خلق ركن مميز وهادئ لتجمعات عفوية تجمع بين الدفء والبهجة، وخلق هذا الركن لا يحتاج سوى بعض الوسائد بنقوشات عربية ألوان مبهجة، فتكون قد اكتسبت ركن إضافي يملأ المنزل بهجة.

2- خزانات خالية من أي أغراض لم تستعمل

Vestidores, TODOMADERA ESTEPONA TODOMADERA ESTEPONA غرفة الملابس
TODOMADERA ESTEPONA

TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA
TODOMADERA ESTEPONA

شهر رمضان هو شهر الكرم، ولا بد وأن ينعكس ذلك على المنزل أيضاً، فمع فعل الخير وإعطاء أغراضك غير المستخدمة للغير سوف تنعم أنت أيضاً بخزانات أكثر كفاءة ونظام، بل وسوف تتمكن من اقتناء دولاب قمة في الترتيب ولا يكون عليك عبء يومي في البحث عن مقتنياتك.

3- اكتساب ديكورات جديدة تدوم طوال العام

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خيرزان Brown
homify

homify
homify
homify

إن كنت ممن يحبون تجميل المنزل في رمضان بأجواء خاصة لا بد وأنك اليوم تقتني بعض الديكورات التي لن تتمكن من الإستغناء عنها، وهذا في الأغلب يعود إلى أن هذه الديكورات أضفت روح مميزة إلى فراغ كان يبدو نمطياً بعض الشيء، مثلما اتبع المصمم المبدع هنا أسلوب التصميم الانتقائي من خلال دمج الأثاث العصري مع بعض اللمسات العربية المميزة لتتحول غرفة المعيشة التقليدية إلى أخرى مبهجة ومليئة بالحيوية، بجانب الجانب المبدع الذي يظهر لنا بوضوح

4- وأخرى تناسب الإحتفالات والتجمعات الخاصة

homify غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية خشب
homify

homify
homify
homify

قد لا تتمكن من الإحتفاظ بجميع الإكسسوارات الرمضانية لما فيها من تميز وانفراد في الشكل، مثل أقمشة الخيامية أو الفوانيس، ولكن لا يعني ذلك وجوب التخلص منها، بل من الذكاء أن تحتفظ بها لكي تستخدم في مناسبات عديدة في المستقبل، وتكون بذلك استثمرت في مقتنيات تفيدك على مدار أعوام كثيرة.

5- إعادة إحياء تقاليدنا الشرقية

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

يذكرنا شهر رمضان بكثير من العادات والتقاليد التي اندثرت مع الجيل الجديد، لكي نجدد الترابط ونعيد إحيائها من جديد، وهذه التقاليد ليست عائدة فقط على التجمعات الأسرية الدافئة، وإنما تراث مليء بتفاصيل لا حصر لها، فبعد مرور الشهر لا بد وأنك اكتسبت أحد التقاليد المتوارثة عن أسرتك ليكون منزلك مفعم بالحيوية ومليء بتراث دافئ وبعض المقتنيات القيمة.

6- إضفاء الدفئ في أركان المنزل المختلفة

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

لا يوجد منزل في رمضان إلا وزاد دفئاً في أركانه، والفضل يعود إلى طقوس مميزة مثل  إضاءات الفانوس الرائعة التي تجمل المنزل.

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7- مطبخ منظم وذو كفاءة عالية

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

المطبخ هو من أحد أكثر الفراغات حيوية وأهمية في شهر رمضان، ولكي تستطيع أن تستكمل المسيرة طوال الشهر لا بد وأنك قمت ببعض التجديدات في أسلوب التخزين حتى تتوصل إلى مطبخ أكثر نظاماً وكفاءة.

8- سفرة مهيئة لاستقبال الضيوف واقديم أشهى الولائم

Bespoke Table Linen Heirlooms Ltd غرفة السفرة
Heirlooms Ltd

Bespoke Table Linen

Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd

استقبال الضيوف هو جزء أساسي من هذا الشهر المبارك، ما إن كنت ممن يمارسون هواية الضيافة أم كنت من المبتدئين لا بد وأن تكون قد تمكنت من إظهار سفرتك بأسلوب المحترفين، وإن لم تعرف بعد يمكنك التعرف على بعض الأفكار والتصاميم الملهمة من خلال قراءة هذا الدليل: 7 ديكورات مختلفة لتزيين سفرة مميزة في رمضان

9- أجواء احتفالية تناسب أجواء العيد ومناسبات أخرى

Guirlande "Pensée" couleur Turquoise, JEYM JEYM غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات قماش Turquoise
JEYM

JEYM
JEYM
JEYM

يمكنك أن تحتفظ بزينة المناسبات حتى نستقبل بها هذا العيد بأجواء احتفالية مبهجة.

8 خطوات لمكتب منزلي مثالي للعمل
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