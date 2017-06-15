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7 أفكار ملهمة للديكور الحديث لا تفوتها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
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نحن نسعى دومًا في هوميفاي إلى تقديم كل ما هو جديد من أجلكم في عالم الديكور، ولأن الديكورات الحديثة تتطلب التركيز في اختيار الألوان والأثاث والجدران والأرضيات،  فإننا اليوم نعرض لك أفكار رائعة ملهمة لتستطيع تغيير ديكور منزلك ببعض الأفكار الحديثة، ومنها الحصول على منزل مريح ومشرف أمام ضيوفك..

حان الاّن وقت الخروج من التقليدية والقدم، والحصول على منزل موردن ومبهج ومليء بالتفاصيل الجميلة، بعد قراءة هذا المقال بالتأكيد ستختار أحد هذه الأفكار في تجديد ديكور منزلك.

1. الإسفينح

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تصميم مميز ومبهج تمامًا، وبالرغم من أن الخلفية رائعة لورق الحائط المنقوش والطاولة عالية ومميزة.

لا يمكننا أن ننسى كيف أن الإسفينج على الكراسي جديد ومختلف ومودرن ويمنحك جلسة تغوص فيها وتنسى الحياة، لوقتٍ أكثر راحة واسترخاء، فقتناء قطعة أثاث مريحة ومميزة يبدو أحد الأفكار الرائعة لديكور حديث في منزلك.

2. أرضية زجزاج

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على الأغلب نفضل الأرضية السادة والنقوش في الجدران، ولكن في هذ التصميم نوضح لك كيف أن الأرضية المتعرجة رائعة ومبهجة وتملىء الغرفة بالحيوية وربما تمنحك الإثارة.. وهذا بالإضافة إلى الخزانة المفتوحة المكونة من عدة أرفف تحمل أصص الزرع والكتب.

3. مواد مختلفة ومتناسقة

homify غرفة المعيشة
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بالرغم من اختلاف المواد التي صنع منها الأثاث والألوان التي لا تشبه بعضها، إلا أن هناك تناسق رائع وغير عادي في التصميم.. الأريكة قماشية سوداء، والكراسي والمنضدة خشبية بلونها الطبيعي والمكتبة خشبية بيضاء، كل هذا يجتمع تحت سقف خرساني تتدلى منه نجفة بكؤوس زجاجية رائعة.

4. الوردي والرمادي

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homify
homify
homify

استخدام ألوان مبهجة ومميزة في منزلك يعطي لنفسك راحة رائعة داخل المكان، ولكن هنا نعرض لك مزيج أكثر من رائع إنه الوردي والرمادي الذي يمنحك غرفة مودرن للغاية في تناقض رائع بين اللونين، ولكن بدرجاتهم الباهتة الجميلة، هذا مع السجادة الفرو السكيمة ووحدات الإضاءة المودرن والنباتات.

5.أرضيات البلاك وود

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
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يعد البلاك وود من أرقى وأفخم الأرضيات التي يمكنك أن تعتمد عليها في منزلك، حيث تتماشى مع كافة الألوان، ولكننا ننصح بالألوان الفاتحة مثل هذا التصميم الذي أتخذ ألوان الباندا، حيث صنع تجناس بس الأبيض والأسود بإسلوب رائع لمساحة تحمل غرفة معيشة وغرفة سفرة في اّن واحد.

6. جلسة في الغابة

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homify

homify
homify
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هل ذهب يومًا إلى غابة؟ أم انك رغبت في عيش هذه المغامرة.. بالتأكيد إذا كنت تحب أجواء الغبابات فلم يعد مستحيل أن تأتي هي إليك، إنه ورق الحائط الرائع الذي يستطيع أن يجعلك تعايش ما تريد.. هكذا نرى خليفة الغرفة مليئة بالأشجار مع أريكة كبيرة وواسعة للراحة والاسترخاء.

7. الجدران الخرسانية

DEPARTAMENTO KALÁH, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

بالرغم من أن هناك العديد من الأشكال التي يقدمها لنا ورق الحائط إلا أن الجدران الخرسانية مازالت تحتفظ برونقها وتعطي شعور بالقوة والصلابة للمكان، وهذا التصميم اعتمد على اللوحات الخرسانية الضخمة بملىء الجدران للحصول على هذا الشكل الرائع.

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