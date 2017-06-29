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7 خطوات لدولاب مثالي من حيث العملية والنظام

shereen gouda shereen gouda
Walk In Wardrobes, Campbell Watson Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
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غرفة النوم المثالية هي التي تجد فيها راحتك النفسية والهدوء، ولن تتمكن من الوصول إلى غرفة النوم المثالية إلا إذا كان التصميم يساعدك على الإسترخاء، وبجانب اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث المريح ودورهما الهام والرئيسي في تحقيق الهدف إلا أن الدولاب أو غرفة الملابس لهما عامل كبير أيضاً، فلا يوجد غرفة نوم مريحة إلا وتحتوي على دولاب منظم لا يشوبه عيباً، ولا شك أن كلما كان الدولاب يتسم بالنظام زادت كفاءته، لذا علينا أن نحافظ على نظام دولاب غرفة النوم من خلال إتباع 7 نصائح بسيطة وسريعة يطرحها لنا الخبراء، دعونا نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ في التعرف عليهم معاً.

1- المرايا جزء أساسي

Flat in Little Venice, Studio 29 Architects ltd Studio 29 Architects ltd غرفة الملابسخزانات وادراج bespoke wardrobe
Studio 29 Architects ltd

Flat in Little Venice

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

يجب أن تكون المرايا جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس، وذلك سوف يزيد من سهولة استخدام الدولاب بلا شك، ولكن وظيفتها لا تقتصر على ذلك فحسب، بل وجدها بجوار الخزانة بدلاً من ركن منفصل في الغرفة سوف يجنبك تناثر الملابس في أرجاء غرفة النوم ويقوم بتوفير عليك مشقة ترتيب الملابس المختلفة الخاصة بك بصفة يومية.

2- التخلص الروتيني من كل ما لا يستخدم

Clássico contemporâneo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الملابس
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

أن تتوفر لديك مجموعة كبيرة من الملابس لكي تجد ما يناسب في مناسبات مختلفة هو أمر هام وأساسي، لكن إن فاض عن الاحتياج والرفاهية أصبحت أمام دولاب يشكل مشكلة كبيرة، حيث يعود هذا الأمر بالسلب على حالتك النفسية دون أن تدري ويجعل استخدام الدولاب أقل كفاءة، وفي واقع الأمر، ترى كيف من الممكن ان تكون مهمة اختيار الملابس سهلة ان كنت تملأ الدولاب بأغراض من أعوام مضت؟ إن كنت تبحث عن هدوء وراحة نفسية تنعكس عليك وعلى مهامك اليومية إذن تخلص من كل ما لم تستخدمه في الستة أشهر الماضية.

3- تخصيص مساحة للإكسسوارات

armarios de parede e de quarto, Miguel Andrade Miguel Andrade غرفة نومخزانة الملابس MDF Black
Miguel Andrade

Miguel Andrade
Miguel Andrade
Miguel Andrade

ان كنت من محبي اقتناء اكسسوارات مختلفة فلا بأس في ذلك، ولكن عليك ان تقوم بتخزين كلا منهم في وحدات مخصصة حتى تحافظ على رونقها وتجنب إهدار اياً منهم.

4- الدمج بنسب مثالية بين أشكال التخزين المختلفة

Walk-in Wardrobe Warret & Jullion غرفة الملابس
Warret &amp; Jullion

Walk-in Wardrobe

Warret & Jullion
Warret &amp; Jullion
Warret & Jullion

الدولاب المثالي هو الذي يحتوي على جميع مقتنياتك بكفاءة عالية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ان تحافظ على نسب مثالية بين مساحة التخزين المغلقة والأخرى المفتوحة كليا وما بينهم، فذلك سوف يضمن الحفاظ على خصوصيتك و تمكنك من تخزين أغراض مختلفة وتغيير أماكنها بمرونة شديدة.

5- إضاءة قوية

wardrobe, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин غرفة نومخزانة الملابس
Дмитрий Каючкин

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

حتى لا تصبح خزانة الملابس الركن الكئيب الذي تتجنبه فيصبح مليئاً بأغراض متناثرة، عليك مراعاة أن تكون الإضاءة المحيطة قوية. 

6- الأعتماد على الصناديق والسلات في التخزين

Atlante Walk In Wardrobe by EmmeBi Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Atlante Walk In Wardrobe by EmmeBi

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

وجود السلات والصناديق كجزء أساسي من الخزانات يكون دائماً حل مثالي للحفاظ على نظام الدولاب داخلياً مع سهولة الوصول إليها والحفاظ على رونق وأنافة الدولاب خارجياً حيث تتخفى داخل الصناديق أغراض عديدة ليبدو الدولاب أكثر بساطة، كما استخدم المصمم الذمي هنا الصناديق للحفاظ على المظهر التبسيطي الأنيق لخزانة الملابس.

7- تخصيص ركن للحقائب والأحذية

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الخزانة المثالية ليست فقط التي تتسم بالنظام والترتيب، بل يجب أن تقوم بدور رئيسي يساهم بشكل أساسي في الحفاظ على نظام المنزل كله، وذلك يتضمن إحتوائه على وحدات مخصصة لجميع المقتنيات التي تتناثر في أرجاء المنزل بصفة يومية، مثل الأحذية والحقائب، وذلك من شأنه أيضاً أن يحافظ على رونق وجمال هذه المقتنيات لمدة أطول.

لتتعرف على أهم نصائح الخبراء في أسلوب تخزين الملابس الموسمية أقرأ: في فصل الصيف كيف تخزن ملابس الشتاء

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