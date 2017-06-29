7 خطوات لدولاب مثالي من حيث العملية والنظام

غرفة النوم المثالية هي التي تجد فيها راحتك النفسية والهدوء، ولن تتمكن من الوصول إلى غرفة النوم المثالية إلا إذا كان التصميم يساعدك على الإسترخاء، وبجانب اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث المريح ودورهما الهام والرئيسي في تحقيق الهدف إلا أن الدولاب أو غرفة الملابس لهما عامل كبير أيضاً، فلا يوجد غرفة نوم مريحة إلا وتحتوي على دولاب منظم لا يشوبه عيباً، ولا شك أن كلما كان الدولاب يتسم بالنظام زادت كفاءته، لذا علينا أن نحافظ على نظام دولاب غرفة النوم من خلال إتباع 7 نصائح بسيطة وسريعة يطرحها لنا الخبراء، دعونا نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ في التعرف عليهم معاً.
يجب أن تكون المرايا جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس، وذلك سوف يزيد من سهولة استخدام الدولاب بلا شك، ولكن وظيفتها لا تقتصر على ذلك فحسب، بل وجدها بجوار الخزانة بدلاً من ركن منفصل في الغرفة سوف يجنبك تناثر الملابس في أرجاء غرفة النوم ويقوم بتوفير عليك مشقة ترتيب الملابس المختلفة الخاصة بك بصفة يومية.
أن تتوفر لديك مجموعة كبيرة من الملابس لكي تجد ما يناسب في مناسبات مختلفة هو أمر هام وأساسي، لكن إن فاض عن الاحتياج والرفاهية أصبحت أمام دولاب يشكل مشكلة كبيرة، حيث يعود هذا الأمر بالسلب على حالتك النفسية دون أن تدري ويجعل استخدام الدولاب أقل كفاءة، وفي واقع الأمر، ترى كيف من الممكن ان تكون مهمة اختيار الملابس سهلة ان كنت تملأ الدولاب بأغراض من أعوام مضت؟ إن كنت تبحث عن هدوء وراحة نفسية تنعكس عليك وعلى مهامك اليومية إذن تخلص من كل ما لم تستخدمه في الستة أشهر الماضية.
ان كنت من محبي اقتناء اكسسوارات مختلفة فلا بأس في ذلك، ولكن عليك ان تقوم بتخزين كلا منهم في وحدات مخصصة حتى تحافظ على رونقها وتجنب إهدار اياً منهم.
الدولاب المثالي هو الذي يحتوي على جميع مقتنياتك بكفاءة عالية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ان تحافظ على نسب مثالية بين مساحة التخزين المغلقة والأخرى المفتوحة كليا وما بينهم، فذلك سوف يضمن الحفاظ على خصوصيتك و تمكنك من تخزين أغراض مختلفة وتغيير أماكنها بمرونة شديدة.
حتى لا تصبح خزانة الملابس الركن الكئيب الذي تتجنبه فيصبح مليئاً بأغراض متناثرة، عليك مراعاة أن تكون الإضاءة المحيطة قوية.
وجود السلات والصناديق كجزء أساسي من الخزانات يكون دائماً حل مثالي للحفاظ على نظام الدولاب داخلياً مع سهولة الوصول إليها والحفاظ على رونق وأنافة الدولاب خارجياً حيث تتخفى داخل الصناديق أغراض عديدة ليبدو الدولاب أكثر بساطة، كما استخدم المصمم الذمي هنا الصناديق للحفاظ على المظهر التبسيطي الأنيق لخزانة الملابس.
الخزانة المثالية ليست فقط التي تتسم بالنظام والترتيب، بل يجب أن تقوم بدور رئيسي يساهم بشكل أساسي في الحفاظ على نظام المنزل كله، وذلك يتضمن إحتوائه على وحدات مخصصة لجميع المقتنيات التي تتناثر في أرجاء المنزل بصفة يومية، مثل الأحذية والحقائب، وذلك من شأنه أيضاً أن يحافظ على رونق وجمال هذه المقتنيات لمدة أطول.
لتتعرف على أهم نصائح الخبراء في أسلوب تخزين الملابس الموسمية أقرأ: في فصل الصيف كيف تخزن ملابس الشتاء