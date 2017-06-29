7 خطوات لدولاب مثالي من حيث العملية والنظام

الخزانة المثالية ليست فقط التي تتسم بالنظام والترتيب، بل يجب أن تقوم بدور رئيسي يساهم بشكل أساسي في الحفاظ على نظام المنزل كله، وذلك يتضمن إحتوائه على وحدات مخصصة لجميع المقتنيات التي تتناثر في أرجاء المنزل بصفة يومية، مثل الأحذية والحقائب، وذلك من شأنه أيضاً أن يحافظ على رونق وجمال هذه المقتنيات لمدة أطول.

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