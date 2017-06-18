كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع ضيوفك؟

حتى تجعل ضيافتك المنزلية مرحة وخفيفة على زائريك، لابد من إعداد جدول محكم يكون أشبه ببرنامج ترفيهي لسير اليوم بأكمله بمجرد دخولهم إلى البيت وذلك لتضمن قضائهم وقت ممتع مع أسرتك الصغيرة.. هنا في هذا المقال سنقدم لكم 6 نصائح بسيطة تساعدكم في قضاء وقت ممتع مع ضيوفكم في رمضان واستغلال كل لحظة بشكل أمثل!