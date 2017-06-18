كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع ضيوفك؟

حتى تجعل ضيافتك المنزلية مرحة وخفيفة على زائريك، لابد من إعداد جدول محكم يكون أشبه ببرنامج ترفيهي لسير اليوم بأكمله بمجرد دخولهم إلى البيت وذلك لتضمن قضائهم وقت ممتع مع أسرتك الصغيرة.. هنا في هذا المقال سنقدم لكم 6 نصائح بسيطة تساعدكم في قضاء وقت ممتع مع ضيوفكم في رمضان واستغلال كل لحظة بشكل أمثل!
بعد استقبال ضيوفك المدعوين ببيتك على عزومة في رمضان والترحيب بهم على طريقتك الخاصة يمكنك اصطحاب إحداهم معك في المطبخ لإعداد بعض أصناف الحلوى معًا لتناولها بعد الإفطار ومشاركة وصفات التحضير والمقادير مع بعضكم البعض.. بالطبع سيكون نتاج هذه المشاركة لذيذ ومدهش.
من المعروف أن رمضان موسم منافسة المسلسلات والإبداعات.. يمكنكم بعد تناول الإفطار الاستمتاع بجزء من وقتكم في مشاهدة إحدى أكثر المسلسلات جدلًا مع التمديد على كراسي جلدية مريحة كالواضحة أمامنا في هذه الصورة.
إن كان من الأفراد المدعوين على العزومة مجموعة من الشباب، يمكنك أن تطلب منهم بأسلوب لَبِق المساعدة والمشاركة في التحضير لـجلسة أنيقة بالحديقة المنزلية في أحضان الطبيعة لاحتساء مشروب بارد بعد الإفطار.
سيكون من اللطيف دعوة ضيوفك أيضًا للذهاب إلى التراس والاستمتاع بنسمات الهواء الطلق.. أو ربما يمكنك الانفراد بأكثر هؤلاء المدعوين قربًا إلى قلبك لبضع دقائق في جلسة تتألق بروحانيات رمضان وزينته وفتح الكثير من نقاشاتكم الشيقة.
للسيطرة على الأطفال في هذه العزومة يمكنك أن تسمح لهم للذهاب لأكثر من مكان.. أولهم الحديقة المنزلية وذلك لممارسة بعض الأنشطة الترفيهية المسلية فيما بينهم.. أما في حالة إن كان الشباب يستحوذون على الحديقة بأكملها، فركن الأراجيح المقام بتراس منزلك أو بفناءه الخلفي سيكون الحل المثالي!
بالتأكيد مدعوينك من كبار السن تحديدًا سيعشقون هذه الجلسة بمنظر المسبح والإضاءة الخافتة وانعكاساتها المذهلة ..
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