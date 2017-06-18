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كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع ضيوفك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Outdoor living range , Heritage Morso Heritage Morso حدائقمواقد وشوايات
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حتى تجعل ضيافتك المنزلية مرحة وخفيفة على زائريك، لابد من إعداد جدول محكم يكون أشبه ببرنامج ترفيهي لسير اليوم بأكمله بمجرد دخولهم إلى البيت وذلك لتضمن قضائهم وقت ممتع مع أسرتك الصغيرة.. هنا في هذا المقال سنقدم لكم 6 نصائح بسيطة تساعدكم في قضاء وقت ممتع مع ضيوفكم في رمضان واستغلال كل لحظة بشكل أمثل!

مشاركة بعضكم البعض في إعداد بعض الحلوى

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA غرفة المعيشة
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

بعد استقبال ضيوفك المدعوين ببيتك على عزومة في رمضان والترحيب بهم على طريقتك الخاصة يمكنك اصطحاب إحداهم معك في المطبخ لإعداد بعض أصناف الحلوى معًا لتناولها بعد الإفطار ومشاركة وصفات التحضير والمقادير مع بعضكم البعض.. بالطبع سيكون نتاج هذه المشاركة لذيذ ومدهش. 

مشاهدة إحدى مسلسلاتكم المفضلة في أجواء مُسَلّية

Casa2020, MapOut MapOut غرفة الميديا
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

من المعروف أن رمضان موسم منافسة المسلسلات والإبداعات.. يمكنكم بعد تناول الإفطار الاستمتاع بجزء من وقتكم في مشاهدة إحدى أكثر المسلسلات جدلًا مع التمديد على كراسي جلدية مريحة كالواضحة أمامنا في هذه الصورة.  

تحضير جلسة في أحضان الطبيعة لاحتساء مشروب بارد بعد الإفطار

Morsø Forno Deluxe Plus Package Heritage Morso حدائقمواقد وشوايات
Heritage Morso

Morsø Forno Deluxe Plus Package

Heritage Morso
Heritage Morso
Heritage Morso

إن كان من الأفراد المدعوين على العزومة مجموعة من الشباب، يمكنك أن تطلب منهم بأسلوب لَبِق المساعدة والمشاركة في التحضير لـجلسة أنيقة بالحديقة المنزلية في أحضان الطبيعة لاحتساء مشروب بارد بعد الإفطار. 

اصطحابهم إلى التراس والاستمتاع بنسمات الهواء

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

سيكون من اللطيف دعوة ضيوفك أيضًا للذهاب إلى التراس والاستمتاع بنسمات الهواء الطلق.. أو ربما يمكنك الانفراد بأكثر هؤلاء المدعوين قربًا إلى قلبك لبضع دقائق في جلسة تتألق بروحانيات رمضان وزينته وفتح الكثير من نقاشاتكم الشيقة. 

السماح للأطفال بالمرح قليلًا

dom jednorodzinny w Legionowie 167mkw, INSIDEarch INSIDEarch غرفة الميديا
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

للسيطرة على الأطفال في هذه العزومة يمكنك أن تسمح لهم للذهاب لأكثر من مكان.. أولهم الحديقة المنزلية وذلك لممارسة بعض الأنشطة الترفيهية المسلية فيما بينهم.. أما في حالة إن كان الشباب يستحوذون على الحديقة بأكملها، فركن الأراجيح المقام بتراس منزلك أو بفناءه الخلفي سيكون الحل المثالي! 

الاستمتاع بإطلالة المسبح وربما التمديد على ضفافه

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بالتأكيد مدعوينك من كبار السن تحديدًا سيعشقون هذه الجلسة بمنظر المسبح والإضاءة الخافتة وانعكاساتها المذهلة ..

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