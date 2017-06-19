6 نصائح لتعيد أجواء الهدوء والطاقة الإيجابية في رمضان

إجعل من الشرفة أو الحديقة المكان الأساسي الذي تتناول فيه الوجبات في شهر رمضان، فإن كان وقت الغروب في وليمة الإفطار أو رقت السحور سوف تنعم بأجواء وهواء منعش لا مثيل له في الغرف المغلقة، وهكذا سوف تجدد طاقة المنزل وسوف يعود على حالتك النفسية بالإيجاب، فمثل ما خلق المصمم هنا من أجواء مثالية، يمكنك أتباع هذا الأسلوب في بيتك.

لكي تتبع هذا المبدأ الرائع في منزلك أجعل كتاب الأفكار هذا دليلك: 10 نمازج لشرفة رائعة لجلسات السحور الرمضانية