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6 نصائح لتعيد أجواء الهدوء والطاقة الإيجابية في رمضان

shereen gouda shereen gouda
Kitchen, Oggetto Oggetto المنزلأغراض منزلية
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يمر شهر رمضان ويترك في حياتنا أثر كبير، وبعد قرب انتهاء هذا الشهر الكريم لا بد وأن يترك أثر حتى في منازلنا، ولكي تنعم بروح هادئة في المنزل في هذا الشهر ليمتد طوال العام جئنا لك ببعض النصائح البسيطة التي تضمن لك منزل مليء بالطاقة الإيجابية، لنتعرف عليهم معاً.

1- إعادة إحياء المنزل بإضفاء ألوان مبهجة

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

شهر رمضان هو فرصة لتجدد حياتك وتقوم بإعادة ترميم ما أهملناه طوال العام من روحانيات وعلافات أسرية، ولأنه شهر يأتي بكل الخير يجب أن تنعكس هذه الروح على المنزل، ولا يوجد وسيلة أجمل من إعادة إحياء المنزل من خلال إضقاء بعض الألوان الحيوية التي تشع بهجة ودفء، مما يتناسب مع ديكور منزلك، ولل بأس من أن تكون هذه الإضافة في هيئة إكسسوارات شرقية تعكس الأجواء الرمضانية بصورة عصرية، ومن الممكن أن تقوم بطلاء الإكسسوارات بنفسك أنت وأسرتك لمزيد من الترابط.

2- النباتات والزهور لمنزل منعش في رمضان وطوال العام

Sue Ure Hand Thrown Vases and Woven Abaca Storage Baskets Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Sue Ure Hand Thrown Vases and Woven Abaca Storage Baskets

Oggetto
Oggetto
Oggetto

لمن يبحث عن الهدوء والسكينة في المنزل، لن يكون المنزل مثالي ويساعد على الإسترخاء حقاً بدون وجود نبذة من الطبيعة، والنباتات هي أسلم وسيلة لتحقيق ذلك، فلا يوجد خلاف عن مدى تأثير وجود الزهور والنباتات المختلفة على أي منزل.

3- وجبات مثالية في الهواء الطلق

Apartamento Oliver, SAO Arquitetura SAO Arquitetura بلكونة أو شرفة
SAO Arquitetura

SAO Arquitetura
SAO Arquitetura
SAO Arquitetura

إجعل من الشرفة أو الحديقة المكان الأساسي الذي تتناول فيه الوجبات في شهر رمضان، فإن كان وقت الغروب في وليمة الإفطار أو رقت السحور سوف تنعم بأجواء وهواء منعش لا مثيل له في الغرف المغلقة، وهكذا سوف تجدد طاقة المنزل وسوف يعود على حالتك النفسية بالإيجاب، فمثل ما خلق المصمم هنا من أجواء مثالية، يمكنك أتباع هذا الأسلوب في بيتك.

لكي تتبع هذا المبدأ الرائع في منزلك أجعل كتاب الأفكار هذا دليلك: 10 نمازج لشرفة رائعة لجلسات السحور الرمضانية

4- خزانات خالية من الطاقة السلبية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

المنزل الذي يعبأ بكثير من الأغراض المتراكمة يملأه الطاقة السلبية، ليس فقط لما تحمله هذه الأغراض من أتربة واستهلاك كبير للمساحة، ولكن لأن وجود أغراض غير مستعملة على أمل احتياجها في المستقبل يخلق عبء نفسي بصفة يومية لا ندركها، أما المنزل الذي يتجه نحو الأسلوب التبسيطي في الخزانات يملؤه الإنتعاش، لذلك عليك أن تجعل من هذا الشهر الكريم منفذ لاكتساب عادة سنوية تعود بالنفع عليك وعلى غيرك، وأي أغراض في الخزانة لا تستخدمها قم ببيعه أو إعطائه لمن له حاجة به. فأمام كل مساحة تخزين فارغة سوف يكتسب المنزل مزيد من الهواء المنعش

5- البخور والروائح الطبيعية

Oggetto Bathroom Oggetto حماممنسوجات واكسسوارات
Oggetto

Oggetto Bathroom

Oggetto
Oggetto
Oggetto

في بيوتنا العربية والمصرية بالتحديد يكون البخور ضمن طقوس ومراسم أساسية في استقبال هذا الشهر المبارك، بل ويشكل جزء أساسي من استقبال الضيوف أيضاً، لما تجلب هذه الروائح من حالة الهدوء والدفء التي لا مثيل لها في أي عطور صناعية، وهي لها قدرة سحرية على إخفاء أي روائح كريهة، ولكن بعد معرفة هذه الإيجابيات الرائعة عن العطور والبخور الطبيعية ترى لم لا نجعلها جزء روتيني في المنزل  لا يقتصر على المناسبات فقط ؟ بالتأكيد هذه العادة سوف تحافظ على بيت دافئ ومريح لحواسك.

6- عادات يومية صحية

Oggetto Breakfast Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Oggetto Breakfast

Oggetto
Oggetto
Oggetto

لأننا نؤمن بشدة أن المنزل وأجوائه هما أساس أي عادة صحية، يومية كانت أو جانبية، يجب أن نذكركم بأهمية الحياة الصحية والروتين اليومي السليم، وكيف لك أن تكون على مشارف نهاية شهر رمضان بدون البدء في اكتساب العادات الصحية في المطبخ أولاً؟ فهو الشهر الذي نسعى فيه إلى كل ما هو سليم ويقع بالنفع علينا طوال العام، لذا يجب أن ينعكس ذلك على المطبخ فيكون فراغ خالي من كل ما يضر، فقم باستبدال العادات السيئة بأخرى صحية، من الأكلات والمقادير المتواجدة إلى الكميات المناسبة والأسلوب الصحي في التخزين ثم وصولاً إلى معدات الطهي الطبيعية التي لا تضر بالبيئة أو بأسرتك.

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