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تخلص من الأشياء الغير ضرورية في المطبخ بسهولة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Jane Foster Range, MAKE International MAKE International مطبخأدوات المطبخ
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إذا نظرت إلى مطبخك الاّن فإن أول سؤال سيأتي على ذهنك لما كل هذه الكراكيب والأغراض البالية؟.. إذا كنت شخص يفكر في التجديد والتنظيف عليك بالتخلص من كل ما هو زائد وغير مستخدم أو تالف في المطبخ، تلك الزجاجات الفارغة والعلب والمناشف البالية وبعض الكؤوس القديمة الغير ضرورية عليك التخلص منها تمامًا للحصول على مطبخ نظيف وجديد وتلك الكتب التي تحمل وصفات الطبخ المختلفة لم تعد بحاجة إليها بعد الاّن..

كل هذه الأشياء تسبب فوضى عارمة في المطبخ، ونحن اليوم نجمع لك تلك الأشياء في مقال واحد لننبهك إلى كيفية التخلص منها وتغيير شكل مطبخك إلى الأفضل.. وسترى كيف ستكون راضٍ عن النتيجة وتصبح لديك مساحات فارغة أكثر في المكان.

1. كتب الطبخ

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

لنكون واضحين لا أحد يقرأ الاّن كتب الطبخ القديمة هذه، خاصة أن كل الوصفات باتت متواجدة بسهولة على الانترنت، وفي فيدوهات عديدة متداولة دومًا.. أصبح الأمر يهدد شكل مطبخك بالازدحام، لذلك عليك التخلص من كل الكتب القديمة والبدء في تحسين المظهر العام بالمطبخ وترك مساحة أكبر من الفراغ.

2. أكياس السوق

Aequorea Home Collection - Apples&Beige, Aequorea Aequorea المنزلمخزن قطن
Aequorea

Aequorea
Aequorea
Aequorea

عند ذهابك للتسوق تشتري العديد من أغراض المنزل التي تحتاجها، وفي النهاية تتجمع لديك العديد من أكياس السوق التي لا تبدو جيدة عند تراكمها في المطبخ أطلاقًا، الاّن عليك التخلص من هذه الأكياس تمامًا والاحتفاظ بالأشياء المفيدة فقط.

3. أكواب المطبخ الملونة

Jane Foster Range MAKE International مطبخأدوات المطبخ
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

في كل عام تتغير أشكال وأنماط ورسوم هذه الاكواب والكؤوس ولكن نحن عندما نتسوق نبدأ بشراء كميات كبيرة لأن سعرها رخيص، ونقع في مشكلة قدمها ووجود أشكال جديدة أفضل، ومع ذلك إذا كان هناك أكواب باليه ولا تستخدمها في المطبخ يجب عليك التخلص منها ولا تتسبب في تراكمها والازدحام في المكان.

4. المعلبات الجاهزة

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

هل تتبقى لديك معلبات لبواقي الاطعمة والأيس كريم والحلوى في مطبخك؟.. لكي تضمن مطبخ منظم ونظيف وخالي من الكراكيب عليك ترتيب هذه العلب مرة أخرى والتخلص من تلك الفارغة تمامًا فلا حاجة لبقاء العلب الفارغة تمامًا.

5. مناشف المطبخ القديمة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

الاّن وقت التخلي عن المناشف القديمة البالية تمامًا تلك التي تراكمت عليها بقايا الطعام والاتساخ لفترة طويلة، حتى إذا قمت بغسلها عدة مرات ستبدو بالية ومثقوبة ومدمرة، عليك التخلص منها وشراء الجديدة حسب الاستعمال، فلا تستخدم العديد وتضطر لتعليقها على جداران المطبخ مما يشوه شكله.

6. الأواني التي لا داعي لها

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

أنت بحاجة إلى إعادة ترتيب مطبخك للتخلص من الأواني القديمة والتي أصبحت بلا استخدام، وخاصة تلك التي عفى عليها الزمن وتشوهت واحترقت جوابنها ومازالت محتفظ بها، هل هي مفيدة لك الاّن؟! إذا كانت الإجابة لا إنك الاّن يجب أن تقوم بالتخلي عن تلك الأشياء الزائدة القديمة.

7. هل تستخدم كل الأدوات؟

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

إذا بحثت في مطبخك سوف تجد عدد لا نهائي من السكاكين والأدوات التي لا تستخدمها، فلنكن صادقين مع أنفسنا ونتخلص من كل الأدوات الزائدة، يمكننا الاعتماد على واحدة أو إثنين فقط من كل نوع دول بعثرة مختلف الأشياء من حولنا.

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