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قبل وبعد: 6 غرف معيشة تشهد تحول جذري مذهل

shereen gouda shereen gouda
London Mews House, FALCHI INTERIORS LTD FALCHI INTERIORS LTD غرفة المعيشة
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من أهم سمات عالم الديكور الداخلي هو التجدد الدائم والإبداع المستمر في جميع المجالات، فنجد ان خبراء التصميم دائما ما يعرضون علينا صيحات مختلفة بين العام والآخر، مواكبة هذه التطورات هو هدف كل من يبحثون عن ما هو مميز وجديد، ولكن تظهر طفرة حديثة للغاية بين الآونة والأخرى لتغير مفاهيم الديكور وتصبح في تأقلم اكبر مع متطلبات الحياة الحديثة، ولكن مع هذه التغيرات قد تلاحظ انك اصبحت غير راضي تماما عن تصميم منزلك، بل وتلاحظ كل سلبياته في الجوانب العملية والجمالية، ولكن عليك ألا تفقد الأمل مطلقا، فمن ضمن هذه الصيحات أوجد الخبراء وسائل عديدة لتغيير واقع بائس إلى آخر مثالي ومطابق للمواصفات العالمية مع اتباع خطوات بسيطة وسهلة لا يعجز امامها احد.

لأننا جميعاً نتعرض إلى تصميمات قد تبدو قديمة ومهترئة في غرفة المعيشة بالتحديد، ولكي نقرب لك الهدف و نأتي بمصدر إلهام للجميع للإقدام على خطوة التغيير وامتلاك غرفة معيشة مستدامة، أتينا ببعض المشاريع الرائعة التي قام فيها خبراء عالميين بإحداث فرق لا مثيل له، وذلك عن طريق تغيير الأثاث.

1- قبل: غرفة معيشة مملة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نموذج حي يوضح كيفية تغير مفهوم الأناقة عبر السنين، فما كان قديما قمة في التميز أصبح الآن مزعج بصريا، ولكن تدخل الخبراء لكي يعيدوا الاناقة والرقي إلى الفراغ بالاستثمار في أثاث عصري انيق بالوان وتصاميم مستدامة.بالرغم من جمال بعض المفردات إلا أن الانطباع المبدئي عن الغرفة هو أنها تفتقد إلى الرقي والتناسق، والسبب يعود إلى اختيار غير موفق للكنبة الرئيسية مع عدم توافق الاكسسوارات مع طبيعة الفراغ.

بعد: دفء ورقي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد التجدد لا يوجد مجال للمقارنة، وكأن هذه الغرفة من منزل آخر، وتحقق ذلك بتغيير الكنبة الرئيسية لتكون أكثر حداثة وأناقة مع تجديد وحدات الإضاءة وتوزيع الإطارات بأسلوب مبتكر يعطي ثقل للفراغ، وذلك التغيير إن دل على شيء فإنه يدل على سهولة إحداث تغيير بدون أن ينقلب المنزل رأسا على عقب.

2- قبل: أثاث ولى عصره

Living room - before Cathy Phillips & Co غرفة السفرة
Cathy Phillips &amp; Co

Living room – before

Cathy Phillips & Co
Cathy Phillips &amp; Co
Cathy Phillips & Co

الأثاث الذي كان أحد أسباب اختياره هو عراقة تراثه ربما يبدو بعد مرور الوقت في غير محله، بالتحديد إن كان يتبع اسلوب نمطي متكرر، ولكن ترى كيف تجدد من غرفة المعيشة إن امتلكت مثل هذه المقتنيات الثمينة، دون الحاجة إلى التخلي عنها؟

بعد: تجدد وانتعاش

A Traditional Family Living Room, Cathy Phillips & Co Cathy Phillips & Co غرفة المعيشة
Cathy Phillips &amp; Co

A Traditional Family Living Room

Cathy Phillips & Co
Cathy Phillips &amp; Co
Cathy Phillips & Co

التجدد هو الحل، فلا يجب التخلص من أثاث قيم فقط لكونه فقد رونقه عبر الوقت، بل يمكنك أن تعيد إحيائها بإعادة تنجيده أو اختيار ألوان طلاء بما يواكب الصيحات الجديدة، ولا بأس من دمجه مع عناصر أخرى جديدة وعصرية.

3- قبل: فوضى وألوان داكنة

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

قبل إدراك مفاهيم وأسس الديكور الداخلي وقع البعض في فخ خلق فراغ فوضوي لا تناسق فيه من حيث الألوان أو الأشكال، مثل هذه الغرفة المزعجة، ولكن هل تظن ان هناك أمل للتغيير لمثل هذه الفراغات؟

بعد: نعومة وهدوء في تصميم بسيط

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة المعيشة
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

لا أثر على الإطلاق لأي من الملامح القديمة، فقد تحولت غرفة المعيشة الى فراغ منعش ومريح، وذلك من خلال الطلاء الأبيض الناصع وألوان الباستيل الهادئة، ذلك ومع تأثير النمط التبسيطي الساحر الذي يضيف الى أناقة الغرفة الكثير.

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4- قبل: انعدام النظام

BEFORE FALCHI INTERIORS LTD
FALCHI INTERIORS LTD

BEFORE

FALCHI INTERIORS LTD
FALCHI INTERIORS LTD
FALCHI INTERIORS LTD

إمكانيات الفراغ لا بأس بها ولكن جاءت عناصر مختلفة، من اثاث ووحدات تخزين، لتصبح عائقا أمام نظام واناقة الفراغ.

بعد: بساطة وعملية

AFTER FALCHI INTERIORS LTD غرفة المعيشة
FALCHI INTERIORS LTD

AFTER

FALCHI INTERIORS LTD
FALCHI INTERIORS LTD
FALCHI INTERIORS LTD

فريق الخبراء تدخل بذكاء حتى تكون النتيجة مثالية، عن طريق التخلص من كل ما لايوجد وظيفة حقيقية له، مع دمج وحدات التخزين والتلفاز جميعا في عنصر واحد جعل الغرفة ذات رونق مبهر.

قبل: أثاث غير أنيق، بعد: عصرية وأناقة

Touching*, ML MIMARLIK VE DEKORASYON ML MIMARLIK VE DEKORASYON غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
ML MIMARLIK VE DEKORASYON

ML MIMARLIK VE DEKORASYON
ML MIMARLIK VE DEKORASYON
ML MIMARLIK VE DEKORASYON

كان هذا الإختيار قديما يعد مثالي في عصره، حيث كانت الصيحات تتجه نحو الأشكال الانسيابية، ولكن مثل اي افكار غريبة لم تدم هذه الصيحة لفترة طويلة، مما أدى إلى غرفة معيشة غير مستدامة، ولكن تغيير الأثاث هنا كان كافي لحدوث هذا الفرق المذهل.

6- قبل: كآبة واستهلاك سيء للمساحة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

توزيع الأثاث السيء مع درجات البيج الداكنة أدت إلى غرفة كئيبة ذات كفاءة ضعيفة.

بعد: انفتاح ومتنفس

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

اختيار أكثر حداثة بالوان صيفية رائعة مع الذكاء في توزيع الأثاث فكانت النتيجة غرفة مبهجة ومثالية.

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