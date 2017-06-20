أفكار مبتكرة لغرفة أطفال صغيرة مثالية

التعرض إلى الإضاءة الطبيعية أمر صحي في حياة الأطفال للغاية، بل ويعود بالفائدة أيضا على فراغ الغرفة، لذا لا تبخل عليه بنافذة كبيرة تدخل بدفء الإضاءة الطبيعية.

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