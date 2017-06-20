أفكار مبتكرة لغرفة أطفال صغيرة مثالية

غرفة الأطفال هي من الغرف التي يجب أن يملأها الفرحة والبهجة، ولكن يقف الكثير منا أمام عائق يجعلنا نظن أنه لا يوجد أمل في تحقيق غرفة الطفل الرائعة التي كنا نحلم بها، وهذه المشكلة هي المساحة الصغيرة، فكيراً ما يتخذ المعماريون قرار أن يقوموا بالتضحية في هذه الغرفة لحساب غرف أخرى، ولكن دعونا من هذا التشاؤم، فالأمل كبير في أن تخلق الغرفة المثالية لإبنك أو إبنتك في هذه المساحة الضئيلة، بل وأن هذا التحدي سوف ينتج عنه أفكار مبهرة تجعل الغرفة أكثر ديناميكية ومناسبة لروح الطفل العفوية، كل ما تحتاجه هو بصيص من الأمل مع بعض الأفكار الأمثال التي سوف تلهمك لتصميم غرفة فريدة من نوعها، واليوم سوف نعرض 8من هذه الأمثال المذهلة، ونؤكد لك أنك سوف تتوصل إلى الحل الأمثل..
من أكثر الأفكار العصرية انتشاراً للتهرب من أزمة المساحة الصغيرة في غرفة الطفل أو أي غرفة نوم هو الإتجاه نحو الأثاث الذكي الذي يدمج بين الوظائف المختلفة في وحدة واحدة، مثل السرير والمكتب في هذا المثال الرائع، وهذا الحل لا تقتصر مميزاته على كونه يوفر المساحة فحسب، بل أنه يضفي روح المغامرة والعفوية في الغرفة، وهو ما يلقى إعجاب جميع الأطفال، بل وما يزيد من روعته هو أن مثل هذا الأثاث من السخل تنقله إلى فراغات أخرى وطرح مرونة كبيرة في تغيير أسلوب توظيف، وبسهولة يمكن أن تحول هذا المكتب إلى سرير إن احتاج الأمر، ولأن هذا الخيار يجمع بين العملية والشكل يتصدر لائحة الاختبارات.
المساحات الضيقة تكون مزعجة بصرياً دائماً، والسبب يكمن في أن الأبعلد الضيقة تعيق البصر والرؤية وتشعرنا بالاختناق، ولكن لكي نتحاشى هذه العلامات السيئة في غرفة الطفل يفضل أن نتجه نحو خامات عاكسة أو لها شفافية قوية حتى تعطي امتداد البصر وعمق أكثر للفراغ، هذا ومع مراعاة أن تكون الإضاءة قوية أيضاً حيث أن لها تأثير إيجابي للغاية مع الغرف الصغيرة.
لا تخلو غرفة الأطفال من الحاجة إلى الأرفف ووحدات التخزين المختلفة، وتواجدهم في مساحات صغيرة يجلب العمق والامتداد ولكن بشرط أن يكون أسلوب التوزيع والتخزين متبع نظام ذكي، فيكون من الذكاء أن تقوم بتوزيع الأرفف في أركان متفرقة بدلاً من التسبب في الانزعاج إن تواجدت في حائط واحد يستهلك من عمق الغرفة الكثير.
ورق الحائط هو أحد أسهل الوسائل لإحداث فرق واضح في أي فراغ، وغرفة الاطفال الصغيرة قد تحتاج إلى مثل هذه الإضافة، حيث أتاحت الشركات المتخصصة مجموعة كبيرة من اوراق الحائط ثلاثية الابعاد حتى تجد ما يعكس شخصية طفلك، وهذا العمق لابد وأن يزيد من اتساع وبهجة الغرفة.
ألوان الغرفة لابد وان يكون لها وقع مباشر على إيقاع ونمط الغرفة، فإن كان اختيار الالوان موفق مثل هذه الغرفة أصبحت مفعمة بالحيوية، ولا يوجد الوان محددة يجب ان تنساق وراءها، لكن عليك مراعاة ان تكون نسبة الألوان الحيادية الهادئة مثل الأبيض والبيج جزء أساسي وذو نسبة لا بأس بها بجانب الألوان المبهجة المختلفة فتصبح المعادلة ناجحة.
احيانا تكون اكثر الافكار جرأة هي أكثرهم مثالية في الفراغات الصغيرة، وغرفة الاطفال بالتحديد تتيح لك مساحة لا بأس بها من الإبداع، لذا نلاحظ هنا ان الدولاب اتخذ وضع غير مسبوق بأن يتحول إلى فاصل بين الوظائف المختلفة وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، ولكن لتنفيذ هذه الفكرة عليك أن تأخذ في اعتبارك الأبعاد والنسب لدى الاثاث مسبقا.
يدرك المصمم جيدا أهمية وجود مساحة للتخزين في غرفة الأطفال، ولكن ابتكر اسلوب ذكي يناسب وظائف مختلفة وطبيعة حياة الطفل، فقد اكتفى بوجود الصناديق المتنقلة لغرفة اكثر مرونة ولكي تكون عملية التنظيف اكثر سهولة.
التعرض إلى الإضاءة الطبيعية أمر صحي في حياة الأطفال للغاية، بل ويعود بالفائدة أيضا على فراغ الغرفة، لذا لا تبخل عليه بنافذة كبيرة تدخل بدفء الإضاءة الطبيعية.
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