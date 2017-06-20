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أفكار مبتكرة لغرفة أطفال صغيرة مثالية

shereen gouda shereen gouda
Mieszkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة الاطفال
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غرفة الأطفال هي من الغرف التي يجب أن يملأها الفرحة والبهجة، ولكن يقف الكثير منا أمام عائق يجعلنا نظن أنه لا يوجد أمل في تحقيق غرفة الطفل الرائعة التي كنا نحلم بها، وهذه المشكلة هي المساحة الصغيرة، فكيراً ما يتخذ المعماريون قرار أن يقوموا بالتضحية في هذه الغرفة لحساب غرف أخرى، ولكن دعونا من هذا التشاؤم، فالأمل كبير في أن تخلق الغرفة المثالية لإبنك أو إبنتك في هذه المساحة الضئيلة، بل وأن هذا التحدي سوف ينتج عنه أفكار مبهرة تجعل الغرفة أكثر ديناميكية ومناسبة لروح الطفل العفوية، كل ما تحتاجه هو بصيص من الأمل مع بعض الأفكار الأمثال التي سوف تلهمك لتصميم غرفة فريدة من نوعها، واليوم سوف نعرض 8من هذه الأمثال المذهلة، ونؤكد لك أنك سوف تتوصل إلى الحل الأمثل..

أثاث ذكي

Aménagement d'un appartement de 70m² - Paris, MadaM Architecture MadaM Architecture غرفة الاطفال
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

من أكثر الأفكار العصرية انتشاراً للتهرب من أزمة المساحة الصغيرة في غرفة الطفل أو أي غرفة نوم هو الإتجاه نحو الأثاث الذكي الذي يدمج بين الوظائف المختلفة في وحدة واحدة، مثل السرير والمكتب في هذا المثال الرائع، وهذا الحل لا تقتصر مميزاته على كونه يوفر المساحة فحسب، بل أنه يضفي روح المغامرة والعفوية في الغرفة، وهو ما يلقى إعجاب جميع الأطفال، بل وما يزيد من روعته هو أن مثل هذا الأثاث من السخل تنقله إلى فراغات أخرى وطرح مرونة كبيرة في تغيير أسلوب توظيف، وبسهولة يمكن أن تحول هذا المكتب إلى سرير إن احتاج الأمر، ولأن هذا الخيار يجمع بين العملية والشكل يتصدر لائحة الاختبارات.

شفافية تعطي مزيد من العمق

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

المساحات الضيقة تكون مزعجة بصرياً دائماً، والسبب يكمن في أن الأبعلد الضيقة تعيق البصر والرؤية وتشعرنا بالاختناق، ولكن لكي نتحاشى هذه العلامات السيئة في غرفة الطفل يفضل أن نتجه نحو خامات عاكسة أو لها شفافية قوية حتى تعطي امتداد البصر وعمق أكثر للفراغ، هذا ومع مراعاة أن تكون الإضاءة قوية أيضاً حيث أن لها تأثير إيجابي للغاية مع الغرف الصغيرة.

توزيع ذكي للخزانات والأرفف

Квартира,наполненная светом, для семьи с детьми, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN غرفة الاطفال
LANDIK INTERIOR DESIGN

LANDIK INTERIOR DESIGN
LANDIK INTERIOR DESIGN
LANDIK INTERIOR DESIGN

لا تخلو غرفة الأطفال من الحاجة إلى الأرفف ووحدات التخزين المختلفة، وتواجدهم في مساحات صغيرة يجلب العمق والامتداد ولكن بشرط أن يكون أسلوب التوزيع والتخزين متبع نظام ذكي، فيكون من الذكاء أن تقوم بتوزيع الأرفف في أركان متفرقة  بدلاً من التسبب في الانزعاج إن تواجدت في حائط واحد يستهلك من عمق الغرفة الكثير.

رسومات ثلاثية الأبعاد

العبور Reda Essam غرفة الاطفال
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

ورق الحائط هو أحد أسهل الوسائل لإحداث فرق واضح في أي فراغ، وغرفة الاطفال الصغيرة قد تحتاج إلى مثل هذه الإضافة، حيث أتاحت الشركات المتخصصة مجموعة كبيرة من اوراق الحائط ثلاثية الابعاد حتى تجد ما يعكس شخصية طفلك، وهذا العمق لابد وأن يزيد من اتساع وبهجة الغرفة.

اختيار ألوان موفق

Mieszkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة الاطفال
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

ألوان الغرفة لابد وان يكون لها وقع مباشر على إيقاع ونمط الغرفة، فإن كان اختيار الالوان موفق مثل هذه الغرفة أصبحت مفعمة بالحيوية، ولا يوجد الوان محددة يجب ان تنساق وراءها، لكن عليك مراعاة ان تكون نسبة الألوان الحيادية الهادئة مثل الأبيض والبيج جزء أساسي وذو نسبة لا بأس بها بجانب الألوان المبهجة المختلفة فتصبح المعادلة ناجحة.

فاصل أم دولاب؟

Нежная детская для девочек, Белый Эскиз Белый Эскиз غرفة الاطفال Pink
Белый Эскиз

Белый Эскиз
Белый Эскиз
Белый Эскиз

احيانا تكون اكثر الافكار جرأة هي أكثرهم مثالية في الفراغات الصغيرة، وغرفة الاطفال بالتحديد تتيح لك مساحة لا بأس بها من الإبداع، لذا نلاحظ هنا ان الدولاب اتخذ وضع غير مسبوق بأن يتحول إلى فاصل بين الوظائف المختلفة وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، ولكن لتنفيذ هذه الفكرة عليك أن تأخذ في اعتبارك الأبعاد والنسب لدى الاثاث مسبقا.

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صناديق متنقلة

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

يدرك المصمم جيدا أهمية وجود مساحة للتخزين في غرفة الأطفال، ولكن ابتكر اسلوب ذكي يناسب وظائف مختلفة وطبيعة حياة الطفل، فقد اكتفى بوجود الصناديق المتنقلة لغرفة اكثر مرونة ولكي تكون عملية التنظيف اكثر سهولة.

النافذة والإضاءة الطبيعية

Vuelta al cole, Muebles Soliño Muebles Soliño غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات خشب Turquoise
Muebles Soliño

Muebles Soliño
Muebles Soliño
Muebles Soliño

التعرض إلى الإضاءة الطبيعية أمر صحي في حياة الأطفال للغاية، بل ويعود بالفائدة أيضا على فراغ الغرفة، لذا لا تبخل عليه بنافذة كبيرة تدخل بدفء الإضاءة الطبيعية.

إن كنت تبحث عن مزيد من الأفكار الملهمة يجب عليك أن تتصفح هذه المقالة الرائعة: 10 نصائح مهمة لك عند نصميم غرفة طفلك

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