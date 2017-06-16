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6 أفكار لتغطية عداد الغاز في منزلك

آية منير آية منير
homify مطبخ
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يظهر في منازلنا جميعا أزمات لا حل لها بعد ان نكون قد انتهينا من تصميم المنزل بالكامل، كتركيب عداد الغاز أو مواسيره او توصيل وصلات كهربائية جديدة، وقد نغفل هذه النقطة أثناء التصميم منذ البداية ولا نضعها في الحسبان ومن ثم نجد مثل هذه الأزمات تظهر فيما بعد، واليوم مع هوميفاي سنهتم بإيجاد حلول لأحد هذه المشاكل وهو تغطية عداد الغاز ومواسيره، نتمنى ان نقد لك يد المساعدة في حل هذه المشكلة ..

1. مشهد معتاد ..

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

مشهد معتاد في أغلب منازلنا خاصة مع دخول الغاز الطبيعي لمنازلنا، ظهرت المواسير وامتدادها داخل المطبخ وأحيانا الصالون، قد نعتقد ان هذه أزمة لا حل لها، ولكن اليوم مع أفكار بسيطة سنجد ما يناسبنا دون تكلفة أو مجهود كبير..

1. لوحة بسيطة ..

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ White
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

لوحة بسيطة تفي بالغرض وتحقق لنا ما نريده، قم بإخفاء عداد الغاز نفسه بلوحة بسيطة بتصميم هادئ وجميل، وبذلك قد تنجح في تحويل المشهد المشوه للفراغ للفتة جميلة وقطعة ديكورية مميزة ..

2. نباتات خضراء ..

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

ما رأيك أن تصنع سلة من النباتات الخضراء ذات الرائحة الجميلة كالريحان والنعناع لتُضيف لمسة من قلب الطبيعة لمطبخك وتجعله أجمل وأكثر إشراق وتبث فيه الحياة، ثم قم بتعليقها لتغطي مكان العداد ولتستفيد أيضا من مواسير الغاز الطبيعي ..

3. الطراز الصناعي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز الطراز الصناعي ان مثل هذه العناصر تعد من سماته وتفاصيله المهمة، فهو يعتمد وبشكل رئيسي على إعادة تدوير مواسير الصرف والغاز والحديد المتهالك وغيره، قم بإضافة لمسة من الطراز الصناعي لتجعل المشهد متوازن وجذاب..

4. بلون مناسب ..

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

قم بطلاء مواسير الغاز أو التغذية أو غيرها من الوصلات الخارجية المشوهة لتصميم منزلك بلون مناسب من الباليتة المستخدمة في الديكور الداخلي لمنزلك، ومن ثم قد اوجدت حلا بسيطا يزين المنزل ويجعل هذه الأزمة تتحول لإضافة جميلة ..

5. استخدام عملي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل عن الطراز الصناعي هو استغلاله لمثل هذه العناصر كأحد تفاصيله المهمة، فأمامكم قام المصمم باستخدام المواسير كحاملات إضاءة مميزة وطلائها بلون واضح كالأسود ليعتمد عليها كإضافة مميزة للتصميم، ولكن احرص أن تكن وحدات الإضاءة أو استخدام للمواسير خفيفة وغير ضارة حتى لا تتسبب في أزمة دون أن تشعر ..

6. طلاء نحاسي ..

CROUCH END KITCHEN - LONDON N8, Relic Interiors kitchens and furniture Relic Interiors kitchens and furniture مطبخ
Relic Interiors kitchens and furniture

CROUCH END KITCHEN – LONDON N8

Relic Interiors kitchens and furniture
Relic Interiors kitchens and furniture
Relic Interiors kitchens and furniture

وفي النهاية .. عام 2017 عنوانه النحاسيات وجمالها، فاستخدام النحاس يأتي في مقمدة صيحات الموضة لعام 2017، لذا من الممكن طلاء المواسير والعداد بالنحاس واستخدامهم كعناصر ديكورية جذابة ومميزة في منزلك ..

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