6 أفكار لتغطية عداد الغاز في منزلك

يظهر في منازلنا جميعا أزمات لا حل لها بعد ان نكون قد انتهينا من تصميم المنزل بالكامل، كتركيب عداد الغاز أو مواسيره او توصيل وصلات كهربائية جديدة، وقد نغفل هذه النقطة أثناء التصميم منذ البداية ولا نضعها في الحسبان ومن ثم نجد مثل هذه الأزمات تظهر فيما بعد، واليوم مع هوميفاي سنهتم بإيجاد حلول لأحد هذه المشاكل وهو تغطية عداد الغاز ومواسيره، نتمنى ان نقد لك يد المساعدة في حل هذه المشكلة ..
مشهد معتاد في أغلب منازلنا خاصة مع دخول الغاز الطبيعي لمنازلنا، ظهرت المواسير وامتدادها داخل المطبخ وأحيانا الصالون، قد نعتقد ان هذه أزمة لا حل لها، ولكن اليوم مع أفكار بسيطة سنجد ما يناسبنا دون تكلفة أو مجهود كبير..
لوحة بسيطة تفي بالغرض وتحقق لنا ما نريده، قم بإخفاء عداد الغاز نفسه بلوحة بسيطة بتصميم هادئ وجميل، وبذلك قد تنجح في تحويل المشهد المشوه للفراغ للفتة جميلة وقطعة ديكورية مميزة ..
ما رأيك أن تصنع سلة من النباتات الخضراء ذات الرائحة الجميلة كالريحان والنعناع لتُضيف لمسة من قلب الطبيعة لمطبخك وتجعله أجمل وأكثر إشراق وتبث فيه الحياة، ثم قم بتعليقها لتغطي مكان العداد ولتستفيد أيضا من مواسير الغاز الطبيعي ..
أهم ما يميز الطراز الصناعي ان مثل هذه العناصر تعد من سماته وتفاصيله المهمة، فهو يعتمد وبشكل رئيسي على إعادة تدوير مواسير الصرف والغاز والحديد المتهالك وغيره، قم بإضافة لمسة من الطراز الصناعي لتجعل المشهد متوازن وجذاب..
قم بطلاء مواسير الغاز أو التغذية أو غيرها من الوصلات الخارجية المشوهة لتصميم منزلك بلون مناسب من الباليتة المستخدمة في الديكور الداخلي لمنزلك، ومن ثم قد اوجدت حلا بسيطا يزين المنزل ويجعل هذه الأزمة تتحول لإضافة جميلة ..
كما ذكرنا من قبل عن الطراز الصناعي هو استغلاله لمثل هذه العناصر كأحد تفاصيله المهمة، فأمامكم قام المصمم باستخدام المواسير كحاملات إضاءة مميزة وطلائها بلون واضح كالأسود ليعتمد عليها كإضافة مميزة للتصميم، ولكن احرص أن تكن وحدات الإضاءة أو استخدام للمواسير خفيفة وغير ضارة حتى لا تتسبب في أزمة دون أن تشعر ..
وفي النهاية .. عام 2017 عنوانه النحاسيات وجمالها، فاستخدام النحاس يأتي في مقمدة صيحات الموضة لعام 2017، لذا من الممكن طلاء المواسير والعداد بالنحاس واستخدامهم كعناصر ديكورية جذابة ومميزة في منزلك ..
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