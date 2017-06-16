6 أفكار لتغطية عداد الغاز في منزلك

يظهر في منازلنا جميعا أزمات لا حل لها بعد ان نكون قد انتهينا من تصميم المنزل بالكامل، كتركيب عداد الغاز أو مواسيره او توصيل وصلات كهربائية جديدة، وقد نغفل هذه النقطة أثناء التصميم منذ البداية ولا نضعها في الحسبان ومن ثم نجد مثل هذه الأزمات تظهر فيما بعد، واليوم مع هوميفاي سنهتم بإيجاد حلول لأحد هذه المشاكل وهو تغطية عداد الغاز ومواسيره ، نتمنى ان نقد لك يد المساعدة في حل هذه المشكلة ..