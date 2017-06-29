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6 نصائح لترتيب منزلك وجعله نظيفاً

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri مطبخ
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هناك مقولة  شهيرة تقول النظافة من الإيمان، وفي حال تعلق الأمر بمنزلنا يجب أن يكون نظيف ومُرتب دائمًا، إذا لم يكن نظيف أمام أصدقائك وضيوفك فلنفسك أولًا، عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح سيساعدك ذلك في الشعور بالراحة في منزلك، حتى لا تكون قلق كل يوم بشأن أن كل شيء مُرتب في مكانه الصحيح. 

هناك عدة أشياء تجعل النسيم في منزلك نظيف من خلال طريقة وضعك للأثاث به، لكي تحصل على الإضاءة الكافية لترى كل شيء بداخل الأركان المظلمة، نبدأ من خلال 6 نصائح تستطيع بسهولة وبسرعة ليكون منزلك في أبهى صورة له.

1- طرقة المدخل

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

جميعًا نعلم أن الانطباع الأول يدوم، وخصوصًا في حالة أنك دعوت أصدقائك إلى منزلك لابد أن يكون مدخل منزلك نظيف، متألق، منظم، ومُرحب، هذا التصميم اعتمد فيه المصمم على أرضية خالية من أي فوضى، يوجد فقط القليل من الأثاث كي يبقى مُنظم، لا تنسى مسح أي أعمال فنية أو وحدات الإضاءة المعلقة على الحائط. 

2- الإضاءة الجيدة

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

لكي تجعل عملية التنظيف أسهل تأكد من أن لديك الضوء الكافي الذي يمكنك من رؤية ماذا تفعل، إذا كانت الغرفة التي تريد تنظيفها ليس بها أي نافذة مثل هذا المطبخ، فسوف تحتاج إلى المزيد من وحدات الإضاءة على ارتفاعات مختلفة حتى ترى السطح كله. 

تثبيت مصابيح تحت خزائن المطبخ أمر ضروري إذا كنت تريد أن ترى ماذا تفع في الزوايا المظلمة لها. 

3- ركز على الأسطح

ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri مطبخ
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

إذا كنت تركز على الحفاظ على الأسطح خالية من أي أتربة إذا فكل الغرفة سوف تبدو أفضل خاصة إذا كانت هذه الغرفة هي المطبخ، خزانات الأكواب العلوية بحاجة أن تمسحها باستمرار، والمواقد الطهي المسطحة يجب أن تنظف باستمرار للتخلص من الدهون. 

أغلب المطابخ يوجد بها فجوة بين الخزانات العلوية والسقف هذه المنطقة إذا اغفلت عن تنظيفها ستصبح المنطقة المفضلة للقذارة والأتربة. 

4- حافظ على الأرضية صافية

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

إذا تمكنت من إزالة كل العواقب من أرضية منزلك وحافظت عليها صافية افعل ذلك فورًا ستضمن حينها منزل نظيف، مثل تصميم هذا الحمام الأرض خالية من أثاث وتبدو نظيفة جدًا، كلما كانت الأشياء التي تضطر أن تلتقطها من الأرض عندما تريد تنظيفها قليلة كلما كانت عملية التنظيف أسهل.

5- التخزين

Apartamento à beira mar, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ منازل
MarchettiBonetti+

MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+

إذا كنت من محبي الكتب فأنت تحتاج أن تتأكد من أنها جميعًا لها مساحة تخزين تضمن بقائها مُنظمة، وسوف يكون أسهل أن يكونوا جميعًا في مكان واحد. 

6- اللمسة الأخيرة

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

عند تنظيف غرفتك يجب ألا تنسى اللمسات الأخيرة، الأشياء التي تجعل الغرفة لامعة هي التفاصيل، المرايا والصنابير يجب أن تُلمع، المصابيح يجب أن تُمسح، والأزرار يجب أن تُنطف، مع الاهتمام بهذه الأشياء الصغيرة ستصبح الغرفة براقة. 

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