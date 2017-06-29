6 نصائح لترتيب منزلك وجعله نظيفاً

هناك مقولة شهيرة تقول النظافة من الإيمان، وفي حال تعلق الأمر بمنزلنا يجب أن يكون نظيف ومُرتب دائمًا، إذا لم يكن نظيف أمام أصدقائك وضيوفك فلنفسك أولًا، عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح سيساعدك ذلك في الشعور بالراحة في منزلك، حتى لا تكون قلق كل يوم بشأن أن كل شيء مُرتب في مكانه الصحيح.

هناك عدة أشياء تجعل النسيم في منزلك نظيف من خلال طريقة وضعك للأثاث به، لكي تحصل على الإضاءة الكافية لترى كل شيء بداخل الأركان المظلمة، نبدأ من خلال 6 نصائح تستطيع بسهولة وبسرعة ليكون منزلك في أبهى صورة له.