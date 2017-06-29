6 نصائح لترتيب منزلك وجعله نظيفاً

هناك مقولة شهيرة تقول النظافة من الإيمان، وفي حال تعلق الأمر بمنزلنا يجب أن يكون نظيف ومُرتب دائمًا، إذا لم يكن نظيف أمام أصدقائك وضيوفك فلنفسك أولًا، عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح سيساعدك ذلك في الشعور بالراحة في منزلك، حتى لا تكون قلق كل يوم بشأن أن كل شيء مُرتب في مكانه الصحيح.
هناك عدة أشياء تجعل النسيم في منزلك نظيف من خلال طريقة وضعك للأثاث به، لكي تحصل على الإضاءة الكافية لترى كل شيء بداخل الأركان المظلمة، نبدأ من خلال 6 نصائح تستطيع بسهولة وبسرعة ليكون منزلك في أبهى صورة له.
جميعًا نعلم أن الانطباع الأول يدوم، وخصوصًا في حالة أنك دعوت أصدقائك إلى منزلك لابد أن يكون مدخل منزلك نظيف، متألق، منظم، ومُرحب، هذا التصميم اعتمد فيه المصمم على أرضية خالية من أي فوضى، يوجد فقط القليل من الأثاث كي يبقى مُنظم، لا تنسى مسح أي أعمال فنية أو وحدات الإضاءة المعلقة على الحائط.
لكي تجعل عملية التنظيف أسهل تأكد من أن لديك الضوء الكافي الذي يمكنك من رؤية ماذا تفعل، إذا كانت الغرفة التي تريد تنظيفها ليس بها أي نافذة مثل هذا المطبخ، فسوف تحتاج إلى المزيد من وحدات الإضاءة على ارتفاعات مختلفة حتى ترى السطح كله.
تثبيت مصابيح تحت خزائن المطبخ أمر ضروري إذا كنت تريد أن ترى ماذا تفع في الزوايا المظلمة لها.
إذا كنت تركز على الحفاظ على الأسطح خالية من أي أتربة إذا فكل الغرفة سوف تبدو أفضل خاصة إذا كانت هذه الغرفة هي المطبخ، خزانات الأكواب العلوية بحاجة أن تمسحها باستمرار، والمواقد الطهي المسطحة يجب أن تنظف باستمرار للتخلص من الدهون.
أغلب المطابخ يوجد بها فجوة بين الخزانات العلوية والسقف هذه المنطقة إذا اغفلت عن تنظيفها ستصبح المنطقة المفضلة للقذارة والأتربة.
إذا تمكنت من إزالة كل العواقب من أرضية منزلك وحافظت عليها صافية افعل ذلك فورًا ستضمن حينها منزل نظيف، مثل تصميم هذا الحمام الأرض خالية من أثاث وتبدو نظيفة جدًا، كلما كانت الأشياء التي تضطر أن تلتقطها من الأرض عندما تريد تنظيفها قليلة كلما كانت عملية التنظيف أسهل.
إذا كنت من محبي الكتب فأنت تحتاج أن تتأكد من أنها جميعًا لها مساحة تخزين تضمن بقائها مُنظمة، وسوف يكون أسهل أن يكونوا جميعًا في مكان واحد.
عند تنظيف غرفتك يجب ألا تنسى اللمسات الأخيرة، الأشياء التي تجعل الغرفة لامعة هي التفاصيل، المرايا والصنابير يجب أن تُلمع، المصابيح يجب أن تُمسح، والأزرار يجب أن تُنطف، مع الاهتمام بهذه الأشياء الصغيرة ستصبح الغرفة براقة.
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