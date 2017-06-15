7 حمامات مبهرة في تصميمها

تصميم حمام ليس بالأمر السهل خصوصاً لو كنت ترغب في تصميم فكرة مميزة في تلك الغرفة التي يستخدمها الضيوف بشكل أساسي عند زيارتك لذا عليك اختيار الأفضل و الأكثر أناقة ليليق بك و يشرفك أمام الضيوف ، فاليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة مميزة من 7 أفكار عملية لتصميم حمام مثالي في مساحات متنوعة لتبهر بها الجميع و تناسب ذوقك الراقي .. إليكم التفاصيل
المساحات الكبيرة في الحمام قد تكون عائق أمامك لتنسقها بالشكل الأمثل، لاحظ في هذا النموذج طريقة التقسيم المثالية بواسطة قطع الأثاث و الخزانات الخشبية و الجدران الزجاجية الفاصلة بين مكان الاستحمام و بين أدوات الحمام الاخرى كالكابينية و الحوض مع لمسة جمالية في نهاية الحمام بجوار البانيو بالانفتاح على سحر المحيط من خضرة وطبيعة بواسطة الجدار الزجاجي الملاصق له
المساحات الضيقة تحتاج لهواء منعش و كميات مناسبة من النوافذ لتعمل على زيادة تألقها و جمالها ، و بالفعل تم في هذا النموذج فتح نوافذ كبيرة في كل الجدران تقريباً لتتؤثر بشكل إيجابي على المساحة و بالفعل قد كان بنجاح خصوصاً مع استخدام جدران فاتحة ساعدت على ذلك
بعيداً عن التقليدية و التزاماً بالإبداع في المساحات المناسبة يمكننا تثبيت البانيو في وسط الحمام بتلك الطريقة بدلاً من الطريقة المعتادة المتمثلة في تثبيته على إحدى الجدران ، و بالفعل ستشعر في كل حمام بالهدوء و الاسترخاء و الانعزالية عن العالم المحيط
مكان البانيو في الجدار و المرايات المنتشرة و الواصلة بينه و بين الأحواض المجاورة و التقسيمات الزجاجية الشفافة بين نصفي الحمام كلها أمور تتحدث عن إبداع التقسيم بواسطة الزجاج و حسن استغلال المساحات في جهة واحدة مع ترك باقي الجهات لحرية الحركة و الانتقال
أرضيات الباركية ليست حكراً على الريسبشن أو الغرف الداخلية و لكنها تعطي شكلاً رائعاً في الحمامات أيضاً بشرط أن يكون نوع الباركية مثالي و مقاوم للماء فإنه سيكون اختيارك الأجمل لأرضية تجمع بين الحداثة و الروح الطبيعية في حمامك بالإضافة لسهولة تنظيفه و خشونته المانعة للانزلاق مقارنة بالسيراميك أو الرخام و البورسلين
بتلك الطريقة المقسم بها الحمام يمكنك عزل مكان الاستحمام تماماً بواسطة الزجاج المصنفر و بالتالي سيكون الجزء الظاهر من الحمام هو الرسمي المتخصص في استقبال الضيوف
الألوان الداكنة رائعة خصوصاً لو كانت في مساحة كبيرة فإنها تعطي الحمام تحديداً لمسة رسمية لا تقارن بأي ألوان أخرى لذا نلاحظ استخدام الرمادي والأسود بكثرة في الفنادق و المطاعم و الأماكن الرسمية