7 حمامات مبهرة في تصميمها

المساحات الضيقة تحتاج لهواء منعش و كميات مناسبة من النوافذ لتعمل على زيادة تألقها و جمالها ، و بالفعل تم في هذا النموذج فتح نوافذ كبيرة في كل الجدران تقريباً لتتؤثر بشكل إيجابي على المساحة و بالفعل قد كان بنجاح خصوصاً مع استخدام جدران فاتحة ساعدت على ذلك