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7 حمامات مبهرة في تصميمها

Mohammed Awad Mohammed Awad
House in Sayo, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン حمام Grey
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تصميم حمام ليس بالأمر السهل خصوصاً لو كنت ترغب في تصميم فكرة مميزة في تلك الغرفة التي يستخدمها الضيوف بشكل أساسي عند زيارتك لذا عليك اختيار الأفضل و الأكثر أناقة ليليق بك و يشرفك أمام الضيوف ، فاليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة مميزة من 7 أفكار عملية لتصميم حمام مثالي في مساحات متنوعة لتبهر بها الجميع و تناسب ذوقك الراقي .. إليكم التفاصيل

1- مساحات مستغلة بعناية

House in Sayo, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン حمام Grey
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

المساحات الكبيرة في الحمام قد تكون عائق أمامك لتنسقها بالشكل الأمثل، لاحظ في هذا النموذج طريقة التقسيم المثالية بواسطة قطع الأثاث و الخزانات الخشبية و الجدران الزجاجية الفاصلة بين مكان الاستحمام و بين أدوات الحمام الاخرى كالكابينية و الحوض مع لمسة جمالية في نهاية الحمام بجوار البانيو بالانفتاح على سحر المحيط من خضرة وطبيعة  بواسطة الجدار الزجاجي الملاصق له 

2- مساحة مبهرة

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura حمام
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

المساحات الضيقة تحتاج لهواء منعش و كميات مناسبة من النوافذ لتعمل على زيادة تألقها و جمالها ، و بالفعل تم في هذا النموذج فتح نوافذ كبيرة في كل الجدران تقريباً لتتؤثر بشكل إيجابي على المساحة و بالفعل قد كان بنجاح خصوصاً مع استخدام جدران فاتحة ساعدت على ذلك

3- بانيو في الوسط

Casa PN, ZD+A ZD+A حمام
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

بعيداً عن التقليدية و التزاماً بالإبداع في المساحات المناسبة يمكننا تثبيت البانيو في وسط الحمام بتلك الطريقة بدلاً من الطريقة المعتادة المتمثلة في تثبيته على إحدى الجدران ، و بالفعل ستشعر في كل حمام بالهدوء  و الاسترخاء و الانعزالية عن العالم المحيط 

4- تقسيم مثالي

O邸, 中塚健仁建築設計事務所 中塚健仁建築設計事務所 حمام
中塚健仁建築設計事務所

O邸

中塚健仁建築設計事務所
中塚健仁建築設計事務所
中塚健仁建築設計事務所

مكان البانيو في الجدار و المرايات المنتشرة و الواصلة بينه و بين الأحواض المجاورة و التقسيمات الزجاجية الشفافة بين نصفي الحمام كلها أمور تتحدث عن إبداع التقسيم بواسطة الزجاج و حسن استغلال المساحات في جهة واحدة مع ترك باقي الجهات لحرية الحركة و الانتقال

5- أرضيات باركية

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

أرضيات الباركية ليست حكراً على الريسبشن أو الغرف الداخلية و لكنها تعطي شكلاً رائعاً في الحمامات أيضاً بشرط أن يكون نوع الباركية مثالي و مقاوم للماء فإنه سيكون اختيارك الأجمل لأرضية تجمع بين الحداثة و الروح الطبيعية في حمامك بالإضافة لسهولة تنظيفه و خشونته المانعة للانزلاق مقارنة بالسيراميك أو الرخام و البورسلين 

6- حمام داخل حمام

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام رخام Beige
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

بتلك الطريقة المقسم بها الحمام يمكنك عزل مكان الاستحمام تماماً بواسطة الزجاج المصنفر و بالتالي سيكون الجزء الظاهر من الحمام هو الرسمي المتخصص في استقبال الضيوف 

7- ألوان داكنة

Farm House, A Mans Creation A Mans Creation حمام
A Mans Creation

A Mans Creation
A Mans Creation
A Mans Creation

الألوان الداكنة رائعة خصوصاً لو كانت في مساحة كبيرة فإنها تعطي الحمام تحديداً لمسة رسمية لا تقارن بأي ألوان أخرى لذا نلاحظ استخدام الرمادي والأسود بكثرة في الفنادق و المطاعم و الأماكن الرسمية 

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