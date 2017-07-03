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16 تصميم لبرجولات ستنعش حديقة منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منتجع
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في حر هذا الصيف من المهم إعداد فناء، حديقة، أو تراس منزلك بحيث يمكنك استخدامه بشكل مثالي. إذن فوجود تغطية مناسبة يعد عامل مهم ومثالي لاستخدام مساحاتك الخارجية والتي يوفر لك الفرصة لاستخدامها في الظروف الجوية المختلفة.

تتكون التغطية غالباً من أعمدة وكمرات لكن بدون وجود حوائط أو سقف، وتصمم في الأغلب لتظليل المساحات المراد تصميمها للحصول على مساحة جلوس للاسترخاء والراحة. هناك تصاميم ليس لها أشكال معينة بل تأخذ تصميم مموه وتعطي لمسات تميل أكثر للطراز المودرن.

إذا كنت تبحث عن إلهام وأفكار لعمل تغطية في حديقتك بما يتناسب مع طراز بيتك ويضمن لك تصميم بسيط، مبهر وغير مكلف فتابعنا اليوم..

1.​هذا التصميم الأنيق والذي تم فيه تقسيم البرجوله الخشبية لمربعات هندسية يعطي الفناء دفئ وأناقة

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral حديقة حجر
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

2.​أما هنا فقد تم عمل الهيكل من الحديد وتغطية الفراغات العلوية باستخدام الأكريليك الأبيض والذي ساهم في عمل تغطية بدون ظلال مع تمرير الإضاءة بشكل صحيح

Patio Canopy Living Space بلكونة أو شرفة
Living Space

Patio Canopy

Living Space
Living Space
Living Space

3.​هذا التصميم العتيق تم فيه عمل أعمدة كثيفة ذات تشكيل بسيط مع مد السقف الخشبي لعمل مساحة كامتداد للمنزل

Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

4.​إذا لم يكن متاح لديك عمل برجولة أو تغطية ثابتة يمكنك استخدام شمسية متنقلة لتظلل المساحات المراد تظليلها بدون عبئ البناء

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios بلكونة أو شرفة
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

5.​في هذه المساحة تم بناء هيكل من الخشب مع ترك العنان للنباتات أن تشارك في عملية التظليل أيضاً كما أنها تعطي للحديقة مظهر ساحر

Contemporary garden design Bracknell, Berkshire, UK Linsey Evans Garden Design حديقة Garden Design,Berkshire,Contemporary Garden,Garden Ideas,Small Garden Design,Landscape Design
Linsey Evans Garden Design

Contemporary garden design Bracknell, Berkshire, UK

Linsey Evans Garden Design
Linsey Evans Garden Design
Linsey Evans Garden Design

6.​أنظر لهذه الفكرة والتي تم استخدام القماش فيها مع الهيكل المعدني للحصول على مرونة فتح وغلق التغطية حسب الحاجة

Toldos para terraza o pérgola TOLDOS SPANNMAXXL.de حديقة خشب Grey toldo pergola,toldo terraza,toldo corredizo,toldos correderos,toldos terrazas,toldos,toldo,sombra,patio,terraza,jardin
TOLDOS SPANNMAXXL.de

Toldos para terraza o pérgola

TOLDOS SPANNMAXXL.de
TOLDOS SPANNMAXXL.de
TOLDOS SPANNMAXXL.de

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7.​أما هنا فقد وقع الإختيار على ألواح الأكريليك الملونة لتنعش المبنى الأبيض وتعطيه لمسة مودرن ملونة

La PERGOLA ARLEQUIN par SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

8.​هنا تم مد جزء صغير مع ربطه بالمبنى بحيث يضيف امتداد مظلل للفناء

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

9.​هذا التصميم تم فيه الحصول على جزء أفقي ورأسي ليمنع أشعة الشمس المباشرة من كل إتجاة كما يعطي للفناء أناقة وجمال واتزان

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حديقة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

10.​من مميزات التغطية أنها تتيح لك إضافة إضاءة مميزة لتضيف سحر إلى المساحة المظللة وجعلها بقعتك المفضلة في منزلك

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

11.​أنظر لهذه الفكرة والتي تعد بمثابة خيمة صغيرة تعطيك خصوصية بشكل مميز وأنيق

Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

12.​أحد أكثر التصاميم أناقة ومواكبة مع الصيحات المعمارية هي باستخدام الشد والتي ينتج عنها شكل رائع وتظليل لا مثيل له

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

13.​يعد استخدام خامة القش مثالي للمظلات حيث أنها خامة مثالية لخفض درجات الحرارة بالإضافة لكونها مظللة كما أنها خامة بيئية

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

14.​تظليل باستخدام التندات الملونة التقليدية

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA حدائقصيوان الحديقة الخارجية
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

15.​في هذا المثال تم عمل البرجولات رأسياً فكانت بمثابة مقسمات للروف بالإضافة لكونها مانعة للحرارة وأشعة الشمس الداخلة بشكل أفقي

A city roof terrace, Hampstead, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A city roof terrace, Hampstead

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

16.​وحدة مسبقة الصنع مثالية حيث يمكنها أن تنعش فناؤك أو حديقتك مهما كان حجمهم

Pergola Earth Designs حديقة خشب نقي
Earth Designs

Pergola

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

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