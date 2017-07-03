16 تصميم لبرجولات ستنعش حديقة منزلك

في حر هذا الصيف من المهم إعداد فناء، حديقة، أو تراس منزلك بحيث يمكنك استخدامه بشكل مثالي. إذن فوجود تغطية مناسبة يعد عامل مهم ومثالي لاستخدام مساحاتك الخارجية والتي يوفر لك الفرصة لاستخدامها في الظروف الجوية المختلفة.

تتكون التغطية غالباً من أعمدة وكمرات لكن بدون وجود حوائط أو سقف، وتصمم في الأغلب لتظليل المساحات المراد تصميمها للحصول على مساحة جلوس للاسترخاء والراحة. هناك تصاميم ليس لها أشكال معينة بل تأخذ تصميم مموه وتعطي لمسات تميل أكثر للطراز المودرن.

إذا كنت تبحث عن إلهام وأفكار لعمل تغطية في حديقتك بما يتناسب مع طراز بيتك ويضمن لك تصميم بسيط، مبهر وغير مكلف فتابعنا اليوم..