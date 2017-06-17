8 أخطاء شائعة تتسبب في رفع فواتير الكهرباء عند تشغيل المكيفات

هناك عدد من الأخطاء والتي نرتكبها بدون وعي عند تشغيل التكيفات، هذه الأخطاء تشارك في رفع فواتير الكهرباء بشكل كبير والتأثير على ميزانيتنا بصورة سيئة، كما أنها تسبب تقليل عمر الأجهزة بالإضافة لأنها تؤثر على الصحة والسلامة العامة وأخيراً فهي أيضاً تؤثر على البيئة.
لذلك فقد جمعنا لكم عدد من هذه الأخطاء لنتعلم سوياً فن تشغيل المكيفات..
أثبتت الدرسات أن جسم الإنسان يمكنه التكيف مع درجات الحرارة المختلفة في خلال اسبوع أو اثنين، قد يكون جسمك إعتاد درجة الحرارة المنخفضة ولكن يمكنك تعويده على درجة أعلى. حيث أن كل درجة تقوم برفعها لحرارة المكيف تشارك في خفض استهلاكك للطاقة بمقدار 1.5%، فمن المحبب اعتياد درجة الحرارة الأعلى من أجل توفير في استهلاك الكهرباء.
أفضل درجات الحرارة من حيث الراحة الحرارية للانسان هي 25 درجة مئوية كما أنها أفضل الدرجات للمحافظة على جهاز المكيف بالإضافة إلى الحفاظ على فاتورة الكهرباء بشكل موفر.
يجب تنظيف فيلتر الهواء مرة كل ثلاثة شهور ومرة كل شهر إذا كان الجهاز يعمل طوال الوقت. فالفلتر المتسخ يسبب تهوية سيئة، قد يؤثر على كفاءة بعض الوحدات الداخلية، كما أنه قد يسبب زيادة استهلاكك للكهرباء بمقدار 5% – 15% بالإضافة لأنه يؤثر على عمر الجهاز.
من المهم الإهتمام بصيانة جهازك بشكل سنوي من قبل المتخصصين للتأكد أنه يعمل بشكل صحيح بالإضافة لتنظيف الأجزاء المعقدة فيه.
تغطية فتحة المكيف بستارة أو عناصر ديكورية تساهم في حجب الهواء الخارج منه والحصول على درجة حرارة أقل بكثير من المراد الحصول عليها، مما قد يضطرك لخفض درجة الحرارة للحصول على التهوية المطلوبة.
وجود المروحة مع المكيف يعد شئ مهم وخاصة في المساحات الكبيرة، فبدلاً من خفض درجة الحرارة يمكنك استغلال المروحة لخلق تيار هواء لينتشر في جميع أركان المنزل. فهي لها القدرة على إعطاؤك إحساس بدرجة حرارة أقل بمقدار 4 أو 5 درجات.
هذا الخطأ يعد أكثرهم انتشاراً على الرغم أنها حيلة غنية عن التعريف. كل ما عليك هو تدريب أفراد اسرتك على غلق المكيفات في الغرف فور الانتهاء من استخدامها.
في أثناء الليل تنخفض درجة الحرارة فلا تحتاج لخفض درجة الحرارة بنفس القدر الذي تحتاجه في ساعات الظهيرة. أيضاً فإن الجسم في أثناء النوم له قدرة أكبر على تحمل درجات أعلى من الجسم المتيقظ
لذلك فنلاحظ أن أجسامنا تبرد ليلاً. فإذا كان مكيفك يحتوي على
نظام نوم أو sleep mode فاحرص على تشغيله أثناء النوم والذي يوفر لك خاصية تغير درجات الحرارة لتناسب جسمك النائم.
يجب أن تحرص على التخلص من أي مسببات للحرارة داخل الغرف المراد تشغيل المكيف بها، فهي تعد أعداء لجهاز المكيف. بداية من النوافذ وخاصة تلك التي يدخلها أشعة الشمس في الواجهات الشرقة والجنوبية، فيجب الحرص على غلقها أو غلق الشيش لمنع تسرب الحرارة يمكنك أيضاً غلق الستائر للمشاركة في خفض نسبة تسريب الحرارة من الخارج للداخل والعكس.
تجنب أيضاً تشغيل الأفران في درجات الحرارة العالية لتجنب زيادة درجة حرارة المنزل.