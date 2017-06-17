8 أخطاء شائعة تتسبب في رفع فواتير الكهرباء عند تشغيل المكيفات

هناك عدد من الأخطاء والتي نرتكبها بدون وعي عند تشغيل التكيفات، هذه الأخطاء تشارك في رفع فواتير الكهرباء بشكل كبير والتأثير على ميزانيتنا بصورة سيئة، كما أنها تسبب تقليل عمر الأجهزة بالإضافة لأنها تؤثر على الصحة والسلامة العامة وأخيراً فهي أيضاً تؤثر على البيئة.

لذلك فقد جمعنا لكم عدد من هذه الأخطاء لنتعلم سوياً فن تشغيل المكيفات..