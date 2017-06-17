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8 أخطاء شائعة تتسبب في رفع فواتير الكهرباء عند تشغيل المكيفات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Winchmore Hill, London, Maxlight Maxlight شبابيك
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هناك عدد  من الأخطاء والتي نرتكبها بدون وعي عند تشغيل التكيفات، هذه الأخطاء تشارك في رفع فواتير الكهرباء بشكل كبير والتأثير على ميزانيتنا بصورة سيئة، كما أنها تسبب تقليل عمر الأجهزة بالإضافة لأنها تؤثر على الصحة والسلامة العامة وأخيراً فهي أيضاً تؤثر على البيئة.

لذلك فقد جمعنا لكم عدد من هذه الأخطاء لنتعلم سوياً فن تشغيل المكيفات..

1.تشغيل المكيف على درجة حرارة منخفضة

Raumtemperaturregler RTR 9000 von EBERLE Controls:, EBERLE Controls EBERLE Controls غرفة المعيشة
EBERLE Controls

EBERLE Controls
EBERLE Controls
EBERLE Controls

أثبتت الدرسات أن جسم الإنسان يمكنه التكيف مع درجات الحرارة المختلفة في خلال اسبوع أو اثنين، قد يكون جسمك إعتاد درجة الحرارة المنخفضة ولكن يمكنك تعويده على درجة أعلى. حيث أن كل درجة تقوم برفعها لحرارة المكيف تشارك في خفض استهلاكك للطاقة بمقدار 1.5%، فمن المحبب اعتياد درجة الحرارة الأعلى من أجل توفير في استهلاك الكهرباء.

AS Apartment , Atelier Design N Domain Atelier Design N Domain غرفة الميديا
Atelier Design N Domain

Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain

أفضل درجات الحرارة من حيث الراحة الحرارية للانسان هي 25 درجة مئوية كما أنها أفضل الدرجات للمحافظة على جهاز المكيف بالإضافة إلى الحفاظ على فاتورة الكهرباء بشكل موفر.

2.عدم الإهتمام بتنظيف الفلتر

homify
homify

homify
homify
homify

يجب تنظيف فيلتر الهواء مرة كل ثلاثة شهور ومرة كل شهر إذا كان الجهاز يعمل طوال الوقت. فالفلتر المتسخ يسبب تهوية سيئة، قد يؤثر على كفاءة بعض الوحدات الداخلية، كما أنه قد يسبب زيادة استهلاكك للكهرباء بمقدار 5% – 15% بالإضافة لأنه يؤثر على عمر الجهاز.

3.عدم الإهتمام بصيانة جهازك سنوياً

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, Clinic Air climatização Clinic Air climatização
Clinic Air climatização

Clinic Air climatização
Clinic Air climatização
Clinic Air climatização

من المهم الإهتمام بصيانة جهازك بشكل سنوي من قبل المتخصصين للتأكد أنه يعمل بشكل صحيح بالإضافة لتنظيف الأجزاء المعقدة فيه.

4.تغطية المكيف

Mint and orange on snow, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

تغطية فتحة المكيف بستارة أو عناصر ديكورية تساهم في حجب الهواء الخارج منه والحصول على درجة حرارة أقل بكثير من المراد الحصول عليها، مما قد يضطرك لخفض درجة الحرارة للحصول على التهوية المطلوبة.

5.لا تستخدم مروحة

家, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 غرفة المعيشة
倍果設計有限公司

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

وجود المروحة مع المكيف يعد شئ مهم وخاصة في المساحات الكبيرة، فبدلاً من خفض درجة الحرارة يمكنك استغلال المروحة لخلق تيار هواء لينتشر في جميع أركان المنزل.  فهي لها القدرة على إعطاؤك إحساس بدرجة حرارة أقل بمقدار 4 أو 5 درجات.

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6.تشغيل المكيف في غرف فارغة

APARTAMENTO RA, PKB Arquitetura PKB Arquitetura غرفة المعيشة
PKB Arquitetura

PKB Arquitetura
PKB Arquitetura
PKB Arquitetura

هذا الخطأ يعد أكثرهم انتشاراً على الرغم أنها حيلة غنية عن التعريف. كل ما عليك هو تدريب أفراد اسرتك على غلق المكيفات في الغرف فور الانتهاء من استخدامها.

7.عدم ضبط المكيف أثناء النوم

The River, HB Design Pte Ltd HB Design Pte Ltd غرفة نوم
HB Design Pte Ltd

HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd

 في أثناء الليل تنخفض درجة الحرارة فلا تحتاج لخفض درجة الحرارة بنفس القدر الذي تحتاجه في ساعات الظهيرة. أيضاً فإن الجسم في أثناء النوم له قدرة أكبر على تحمل درجات أعلى من الجسم المتيقظ لذلك فنلاحظ أن أجسامنا تبرد ليلاً. فإذا كان مكيفك يحتوي على نظام نوم أو sleep mode فاحرص على تشغيله أثناء النوم والذي يوفر لك خاصية تغير درجات الحرارة لتناسب جسمك النائم.

8.عدم الإهتمام بالحد من مسببات الحرارة

Winchmore Hill, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

يجب أن تحرص على التخلص من أي مسببات للحرارة داخل الغرف المراد تشغيل المكيف بها، فهي تعد أعداء لجهاز المكيف. بداية من النوافذ وخاصة تلك التي يدخلها أشعة الشمس في الواجهات الشرقة والجنوبية، فيجب الحرص على غلقها أو غلق الشيش لمنع تسرب الحرارة يمكنك أيضاً غلق الستائر للمشاركة في خفض نسبة تسريب الحرارة من الخارج للداخل والعكس.

Cocinas, Nexo Cocinas Nexo Cocinas مطبخ
Nexo Cocinas

Nexo Cocinas
Nexo Cocinas
Nexo Cocinas

تجنب أيضاً تشغيل الأفران في درجات الحرارة العالية لتجنب زيادة درجة حرارة المنزل.

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أي من هذه الأخطاء ترتكب؟

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