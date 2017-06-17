حيل لتنظيف منزلك قبل، أثناء وبعد الولائم في رمضان

رمضان شهر التجمعات، ففيه نجتمع بالأصدقاء والعائلة ونقضى أوقات لا تنسى، ولكن يبقى الجانب المرهق لهذه الولائم والذي يسبب الضيق للكثير منا وهو تنظيف البيت قبل وبعد دعوة الضيوف.

قد يكون الأمر مرهق عندما تعد الطعام، تنظم بيتك وتعده لاستقبال الضيوف في وقت واحد. أيضاً عملية الضيافة قد تكون مرهقة ولا سيما تنظيف وإرجاع البيت لما كان عليه بعدما يرحل ضيوفك. ولكن يمكنك اتباع بعض الحيل مثل تقسيم وتوزيع المهام وعمل تخطيط جيد قبلها بعدة أيام، فقبل وصول ضيوفك بعدة أيام يمكنك عمل أشياء متفرقة يومياً والتي تجعل المهمة أسهل. كما يمكنك فور الإنتهاء من هذه الوليمة الاستعانة بأحد المتخصصين لتنظيف وترتيب بيتك والتي تمكنك من الاستراحة بعد الوليمة الشاقة. ولكننا سنعطيك أيضاً بعض الحيل والأفكار للسيطرة على الفوضى التي قد تنتج من هذه الولائم، فتابعونا..