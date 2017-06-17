حيل لتنظيف منزلك قبل، أثناء وبعد الولائم في رمضان

رمضان شهر التجمعات، ففيه نجتمع بالأصدقاء والعائلة ونقضى أوقات لا تنسى، ولكن يبقى الجانب المرهق لهذه الولائم والذي يسبب الضيق للكثير منا وهو تنظيف البيت قبل وبعد دعوة الضيوف.
قد يكون الأمر مرهق عندما تعد الطعام، تنظم بيتك وتعده لاستقبال الضيوف في وقت واحد. أيضاً عملية الضيافة قد تكون مرهقة ولا سيما تنظيف وإرجاع البيت لما كان عليه بعدما يرحل ضيوفك. ولكن يمكنك اتباع بعض الحيل مثل تقسيم وتوزيع المهام وعمل تخطيط جيد قبلها بعدة أيام، فقبل وصول ضيوفك بعدة أيام يمكنك عمل أشياء متفرقة يومياً والتي تجعل المهمة أسهل. كما يمكنك فور الإنتهاء من هذه الوليمة الاستعانة بأحد المتخصصين لتنظيف وترتيب بيتك والتي تمكنك من الاستراحة بعد الوليمة الشاقة. ولكننا سنعطيك أيضاً بعض الحيل والأفكار للسيطرة على الفوضى التي قد تنتج من هذه الولائم، فتابعونا..
إبدأ بالتركيز على أماكن استقبال الضيوف وخاصة إذا كان لديك عامل الوقت محدود. فلا تترك لنفسك العنان ولا تدع نفسك لتضيع الوقت في ترتيب وتنظيف أماكن لن يستخدمها ضيوفك مثل الخزانات أو غرف داخلية. فقط صب تركيزك على المساحات العامة، الحمامات والمطبخ.
قم بوضع كل شئ في مكانه من مجلات قديمة أو كتب أو أشياء قد تكون مسببة للفوضى أو الإزدحام. ارجع كل شئ لمكانه الأصلي.
من المهم توفير مساحة للجلوس بعدد أفراد ضيوفك وتهيئة المقاعد بحيث تكون مريحة وسهل استخدامها. أيضاً إحرص على تهيئة الأجواء العامة وجعلها أجواء مريحة ومرحبة مع سهولة الحركة وتوفير كل ما يحتاجه ضيوفك من إضاءة جيدة، زهور طبيعية طازجة أو شموع.
ضع الأطباق مع وجود أطباق زائدة، مناديل سفرة وإجعل كل شئ جاهز في مكانه في غرفة السفرة قبل وصول ضيوفك لتوفير الوقت.
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في أثناء وبعد تناول الطعام تبدأ فوضى الأطباق والأكواب المتسخة في التكون. لكن يمكنك الحد من الفوضى بوضع الأطباق في الحوض وتقعها في المياة أو شطفها ووضعها في غسالة الصحون أثناء وجودك مع ضيوفك، فلا يحبذ أن تختفي داخل مطبخك في أثناء وجود ضيوفك لتتمكن من الاستمتاع بالصحبة الجميلة وحتى لا تترك ضيوفك أثناء وجودهم وتجعلهم يشعروا بعدم الراحة.
إحرص على زيارة الحمام من حين لآخر للتأكد أنه نظيف وبه كل ما يحتاج ضيوفك وتحت السيطرة أثناء الاستخدام المتكرر.
بعد إنتهاء اليوم وبعد أن يذهب ضيوفك يجب أن ننتبه ونركز على الأساسيات، فلا يجب أن تترك بقايا الطعام إلى اليوم التالي، فقم بالإعتناء بالطعام والشراب أولاً وتخزين ما يحتاج للتخزين في الثلاجة أو الفريزر. بعد ذلك قم بتنظم المطبخ وغسل الصحون المتروكة من قبل، ثم قم بإرجاع كل الصحون في أماكنها.
إتجه للخارج وافحص وجود أية بقع لمعالجتها فوراً ونقعها طوال الليل. ثم قم بإلقاء كل الفضلات، البقايا والمهملات في أكياس بلاستيكية والتخلص منها فوراً.
قم بتنظيف منطقة الطعام والاستخدام المتكرر لتجنب وجود وتحلل بقايا الطعام على الأرضية.