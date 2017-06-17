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حيل لتنظيف منزلك قبل، أثناء وبعد الولائم في رمضان

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية قطن Blue
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رمضان شهر التجمعات، ففيه نجتمع بالأصدقاء والعائلة ونقضى أوقات لا تنسى، ولكن يبقى الجانب المرهق لهذه الولائم والذي يسبب الضيق للكثير منا وهو تنظيف البيت قبل وبعد دعوة الضيوف.

قد يكون الأمر مرهق عندما تعد الطعام، تنظم بيتك وتعده لاستقبال الضيوف في وقت واحد. أيضاً عملية الضيافة قد تكون مرهقة ولا سيما تنظيف وإرجاع البيت لما كان عليه بعدما يرحل ضيوفك. ولكن يمكنك اتباع بعض الحيل مثل تقسيم وتوزيع المهام وعمل تخطيط جيد قبلها بعدة أيام، فقبل وصول ضيوفك بعدة أيام يمكنك عمل أشياء متفرقة يومياً والتي تجعل المهمة أسهل. كما يمكنك فور الإنتهاء من هذه الوليمة الاستعانة بأحد المتخصصين لتنظيف وترتيب بيتك والتي تمكنك من الاستراحة بعد الوليمة الشاقة. ولكننا سنعطيك أيضاً بعض الحيل والأفكار للسيطرة على الفوضى التي قد تنتج من هذه الولائم، فتابعونا..

[قبل وصول ضيوفك] التركيز على ترتيب ما سيستخدمه الضيوف

Dining room and nook area Tailored Living Interiors غرفة السفرة interior designer,interior design,dining room,bespoke shelves
Tailored Living Interiors

Dining room and nook area

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

إبدأ بالتركيز على أماكن استقبال الضيوف وخاصة إذا كان لديك عامل الوقت محدود. فلا تترك لنفسك العنان ولا تدع نفسك لتضيع الوقت في ترتيب وتنظيف أماكن لن يستخدمها ضيوفك مثل الخزانات أو غرف داخلية. فقط صب تركيزك على المساحات العامة، الحمامات والمطبخ.

إزالة أية فوضى

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

قم بوضع كل شئ في مكانه من مجلات قديمة أو كتب أو أشياء قد تكون مسببة للفوضى أو الإزدحام. ارجع كل شئ لمكانه الأصلي.

ترتيب وتوفير أماكن الجلوس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المهم توفير مساحة للجلوس بعدد أفراد ضيوفك وتهيئة المقاعد بحيث تكون مريحة وسهل استخدامها. أيضاً إحرص على تهيئة الأجواء العامة وجعلها أجواء مريحة ومرحبة مع سهولة الحركة وتوفير كل ما يحتاجه ضيوفك من إضاءة جيدة، زهور طبيعية طازجة أو شموع.

اعداد الطاولة

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homify

Swallow collection of homewares

homify
homify
homify

ضع الأطباق مع وجود أطباق زائدة، مناديل سفرة وإجعل كل شئ جاهز في مكانه في غرفة السفرة قبل وصول ضيوفك  لتوفير الوقت.

إقرأ هذا لمعرفة كيف ترتب مائدة الطعام بشكل صحيح

[أثناء وجود ضيوفك] لا تختفي داخل المطبخ

Kitchen By Hedayat Ltd مطبخ
By Hedayat Ltd

Kitchen

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في أثناء وبعد تناول الطعام تبدأ فوضى الأطباق والأكواب المتسخة في التكون. لكن يمكنك الحد من الفوضى بوضع الأطباق في الحوض وتقعها في المياة أو شطفها ووضعها في غسالة الصحون أثناء وجودك مع ضيوفك، فلا يحبذ أن تختفي داخل مطبخك في أثناء وجود ضيوفك لتتمكن من الاستمتاع بالصحبة الجميلة وحتى لا تترك ضيوفك أثناء وجودهم وتجعلهم يشعروا بعدم الراحة.

متابعة تنظيف الحمام

Black&White waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,paper,boats,waves,,'
Pixers

Black&White waves

Pixers
Pixers
Pixers

إحرص على زيارة الحمام من حين لآخر للتأكد أنه نظيف وبه كل ما يحتاج ضيوفك وتحت السيطرة أثناء الاستخدام المتكرر.

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[بعد رحيل ضيوفك] لا تترك المهملات أو الصحون لليوم التالي

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

بعد إنتهاء اليوم وبعد أن يذهب ضيوفك يجب أن ننتبه ونركز على الأساسيات، فلا يجب أن تترك بقايا الطعام إلى اليوم التالي، فقم بالإعتناء بالطعام والشراب أولاً وتخزين ما يحتاج للتخزين في الثلاجة أو الفريزر. بعد ذلك قم بتنظم المطبخ وغسل الصحون المتروكة من قبل، ثم قم بإرجاع كل الصحون في أماكنها.

تنظيف غرف الاستقبال

Oliphant Street, Queen's Park , Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة السفرة
Grand Design London Ltd

Oliphant Street, Queen's Park

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

إتجه للخارج وافحص وجود أية بقع لمعالجتها فوراً ونقعها طوال الليل. ثم قم بإلقاء كل الفضلات، البقايا والمهملات في أكياس بلاستيكية والتخلص منها فوراً.

تنظيف بقايا الطعام

Bright Dining room D-Max Photography غرفة السفرة
D-Max Photography

Bright Dining room

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

قم بتنظيف منطقة الطعام والاستخدام المتكرر لتجنب وجود وتحلل بقايا الطعام على الأرضية.

في اليوم التالي

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

بعد نيل قسط من الراحة قم بتنظيم وتنظيف أي غرف لم تسطيع تناولها في اليوم السابق وإرجاع كل شئ عما كان عليه فيما قبل.

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