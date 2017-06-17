5 خامات مختلفة للحوائط وكيفية تنظيف كل منها

نهمل كثيراً تنظيف الحوائط ومع مرور الوقت فإن الحوائط تتكون عليها كل أنواع العلامات بداية من الأتربة والغبار، أثار الأصابع والبقع المختلفة.
قد يدهشك كيف يمكن لغرف المنزل أن تتحول بعد تنظيف الحوائط ولكن قد يكون تنظيف هذه الحوائط بالشئ الصعب وذلك لعدم تنظيفها باستمرار والذي يجعل تنظيفها أصعب.
لبدئ عملية التنظيف يجب مراعاة تنظيف الحوائط في فصل الربيع حتى تجف بسهولة وتقلل زمن عملية التنظيف. كما جئنا لكم بطرق عملية لكيفية تنظيف الحوائط ذات الخامات المختلفة، فتبعونا..
كيف يمكنك تنظيف الحوائط المطلية بالدهانات بدون إزالة الدهان أو التأثير عليه أو تبقعه. كل ما تحتاجه هو مكنسة يدوية، فوط تنظيف، وعاء يحتوي على مياة دافئة مع صابون، وعاء آخر به مياة نظيفة. قم أولاً بإزالة أي شئ على الحوائط من لوحات أو أثاث ليكون في منتصف الغرفة، ثم قم بإزالة الغبار من على الحائط باستخدام فرشة أو مكنسة يغطيها فوطة مع تناول الحائط من أعلى لأسفل ثم مسح الأتربة المتكونة على الوزرات.
الآن تخلص من البقع بدعكها باستخدام الماء والصابون أو الخل للبقع الصعبة. بعد غسل البقع بالماء والصابون قم بمسح الحائط باستخدام الماء النظيف للتخلص من بقايا الصابون. ويراعى تجنب استخدام أي منتجات قد تحتوي على كحول فهي قد تتسبب في تآكل الطلاء وترك علامات.
للبقع الأصعب قم بعمل محلول كربونات الصوديوم ورشه على فوطة مع مسح الأجزاء ذات البقع للتخلص منها. وللتخلص من الخدشات يمكنك استخدام معجون أسنان (ليس جل) مع استخدام فرشاة أسنان قديمة.
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يحتار الكثير منا في تنظيف الحوائط المكسية بالخشب ولكن اتبع هذه التعليمات لحوائط متألقة دائماً.
قم بالتخلص من الأتربة باستخدام فرشاة أو مكنسة كهربائية، حيث تتحمل خامة الخشب عكس الحوائط المدهونة فلا يوجد قلق من ترك علامات أو بقع عتد التنظيف.
قم باستخدام مياة دافئة مع بعض الصابون الخفيف لمسح الحوائط الخشبية باستخدام فوطة تنظيف. أيضاً الخل لإزالة أي بقع، بمزج 1/2 كوب من الخل والمياة الدافئة في وعاء مع استخدام فوطة لدعك أي بقع في الخشب. قم بمسح الحوائط باستخام مياة نظيفة بدون صابون ثم جفف الحوائط بفوطة جافة وتأكد أن الحائط جاف تماماً بعد التنظيف لمنع تعفن الخشب.
ولا تنسى تلميع الأخشاب بزيت الزيتون لإعطائها رونق ولمعان خاص.
قم بتنظيف ورق الحائط بمياة دافئة وصابون بعد مسح الأتربة. كما يمكنك استخدام محلول الخل مع الماء الدافئ لتنظيف ورق الحائط من خامة الفينيل.
في الحوائط ذات التفاصيل الكثيرة والملمس يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة العالقة في الثنيات. بعد التخلص من الأتربة قم بتنظيف الحائط باستخدام منظف مخصص للطوب أو بعمل خليط طبيعي من كريمة التارتار وبعض المياة، قم بوضعه على الطوب واتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بفوطة مبللة بالمياة الدافئة.
للمساحات الكبيرة يمكنك رش محلول الخل عليها واتركه ليجف. أما إذا كان الطوب ذو بقع من الشحوم والزيوت فقم بدعكه باستخدام فرشاة ومزيج كربونات الصوديوم وصابون الصحون، اتركها لمدة 10 دقائق وادعكها بفرشاة ثم امسحها بمياة دافئة.
مثل الطوب، يمكنك التخلص من الأتربة العالقة في الحجارة باستخدام المكنسة الكهربائية. لكن يلزم الحجارة عدد من الفرشات ذات شعر طبيعيي بمقاسات مختلفة مع محلول الخل للتنظيف التام، مع مراعاة تجنب المونة تماماً.