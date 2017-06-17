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5 خامات مختلفة للحوائط وكيفية تنظيف كل منها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران
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نهمل كثيراً تنظيف الحوائط ومع مرور الوقت فإن الحوائط تتكون عليها كل أنواع العلامات بداية من الأتربة والغبار، أثار الأصابع والبقع المختلفة. 

قد يدهشك كيف يمكن لغرف المنزل أن تتحول بعد تنظيف الحوائط  ولكن قد يكون تنظيف هذه الحوائط بالشئ الصعب وذلك لعدم تنظيفها باستمرار والذي يجعل تنظيفها أصعب. 

لبدئ عملية التنظيف يجب مراعاة تنظيف الحوائط في فصل الربيع حتى تجف بسهولة وتقلل زمن عملية التنظيف. كما جئنا لكم بطرق عملية لكيفية تنظيف الحوائط ذات الخامات المختلفة، فتبعونا..

1.الحوائط المطلية بالدهان

Corridor Lujansphotography جدران
Lujansphotography

Corridor

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

كيف يمكنك تنظيف الحوائط المطلية بالدهانات بدون إزالة الدهان أو التأثير عليه أو تبقعه. كل ما تحتاجه هو مكنسة يدوية، فوط تنظيف، وعاء يحتوي على مياة دافئة مع صابون، وعاء آخر به مياة نظيفة. قم أولاً بإزالة أي شئ على الحوائط من لوحات أو أثاث ليكون في منتصف الغرفة، ثم قم بإزالة الغبار من على الحائط باستخدام فرشة أو مكنسة يغطيها فوطة مع تناول الحائط من أعلى لأسفل ثم مسح الأتربة المتكونة على الوزرات.

الآن تخلص من البقع بدعكها باستخدام الماء والصابون أو الخل للبقع الصعبة. بعد غسل البقع بالماء والصابون قم بمسح الحائط باستخدام الماء النظيف للتخلص من بقايا الصابون. ويراعى تجنب استخدام أي منتجات قد تحتوي على كحول فهي قد تتسبب في تآكل الطلاء وترك علامات.

Living Area - A Beautiful Apartment in London by The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Living Area – A Beautiful Apartment in London by The Wood Galleries

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

للبقع الأصعب قم بعمل محلول كربونات الصوديوم ورشه على فوطة مع مسح الأجزاء ذات البقع للتخلص منها. وللتخلص من الخدشات يمكنك استخدام معجون أسنان (ليس جل)  مع استخدام فرشاة أسنان قديمة.

homify
homify

homify
homify
homify

للتخلص من الرطوبة في الحوائط إقرأ هذا المقال دليلك الخاص للتخلص من الرطوبة في منزلك

2.الحوائط الخشبية

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة المعيشة
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

يحتار الكثير منا في تنظيف الحوائط المكسية بالخشب ولكن اتبع هذه التعليمات لحوائط متألقة دائماً.

قم بالتخلص من الأتربة باستخدام فرشاة أو مكنسة كهربائية، حيث تتحمل خامة الخشب عكس الحوائط المدهونة فلا يوجد قلق من ترك علامات أو بقع عتد التنظيف. 

قم باستخدام مياة دافئة مع بعض الصابون الخفيف لمسح الحوائط الخشبية باستخدام فوطة تنظيف. أيضاً الخل لإزالة أي بقع، بمزج 1/2 كوب من الخل والمياة الدافئة في وعاء مع استخدام فوطة  لدعك أي بقع في الخشب. قم بمسح الحوائط باستخام مياة نظيفة بدون صابون ثم جفف الحوائط بفوطة جافة وتأكد أن الحائط جاف تماماً بعد التنظيف لمنع تعفن الخشب.

ولا تنسى تلميع الأخشاب بزيت الزيتون لإعطائها رونق ولمعان خاص.

3.ورق الحائط

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

قم بتنظيف ورق الحائط بمياة دافئة وصابون بعد مسح الأتربة. كما يمكنك استخدام محلول الخل مع الماء الدافئ لتنظيف ورق الحائط من خامة الفينيل.

4.الطوب

Arthouse VIP Red Brick Wall Pattern Faux Stone Effect Motif Mural Wallpaper 623006 I Want Wallpaper جدران وأرضياتورق الحائط
I Want Wallpaper

Arthouse VIP Red Brick Wall Pattern Faux Stone Effect Motif Mural Wallpaper 623006

I Want Wallpaper
I Want Wallpaper
I Want Wallpaper

في الحوائط ذات التفاصيل الكثيرة والملمس يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة العالقة في الثنيات. بعد التخلص من الأتربة قم بتنظيف الحائط باستخدام منظف مخصص للطوب أو بعمل خليط طبيعي من كريمة التارتار وبعض المياة، قم بوضعه على الطوب واتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بفوطة مبللة بالمياة الدافئة.

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Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

للمساحات الكبيرة يمكنك رش محلول الخل عليها واتركه ليجف. أما إذا كان الطوب ذو بقع من الشحوم والزيوت فقم بدعكه باستخدام فرشاة ومزيج كربونات الصوديوم وصابون الصحون، اتركها لمدة 10 دقائق وادعكها بفرشاة ثم امسحها بمياة دافئة.

5.الحجارة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

مثل الطوب، يمكنك التخلص من الأتربة العالقة في الحجارة باستخدام المكنسة الكهربائية. لكن يلزم الحجارة عدد من الفرشات ذات شعر طبيعيي بمقاسات مختلفة مع محلول الخل للتنظيف التام، مع مراعاة تجنب المونة تماماً.

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