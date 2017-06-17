5 خامات مختلفة للحوائط وكيفية تنظيف كل منها

نهمل كثيراً تنظيف الحوائط ومع مرور الوقت فإن الحوائط تتكون عليها كل أنواع العلامات بداية من الأتربة والغبار، أثار الأصابع والبقع المختلفة.

قد يدهشك كيف يمكن لغرف المنزل أن تتحول بعد تنظيف الحوائط ولكن قد يكون تنظيف هذه الحوائط بالشئ الصعب وذلك لعدم تنظيفها باستمرار والذي يجعل تنظيفها أصعب.

لبدئ عملية التنظيف يجب مراعاة تنظيف الحوائط في فصل الربيع حتى تجف بسهولة وتقلل زمن عملية التنظيف. كما جئنا لكم بطرق عملية لكيفية تنظيف الحوائط ذات الخامات المختلفة، فتبعونا..