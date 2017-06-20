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15 خطوة تضمن لك منزلًا نظيفًا ومرتبًا قبل إجازة العيد

آية علم الدين آية علم الدين
Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة السفرة
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قبل إجازة العيد يداهمنا القلق حيال نظافة المنزل وإزالة آثار الولائم الرمضانية التي خلفت في المنزل بعض الاتساخات، ربما في السجاجيد أو الستائر أو المفروشات، كما أننا نتوق لرؤية منازلنا جميلة ونظيفة في إجازات العيد حتى ننعم بأيام إجازة مريحة خالية من الالتزامات ناحية المنزل ومليئة بالمرح والراحة والاستجمام.

ومع تسارع الأيام في رمضان وقلة الوقت المخصص للتنظيف نحتاج إلى أفكار وحيل متخصصة في التنظيف وخطوات واضحة نسير عليها لاختصار الوقت والإنجاز بشكل مثالي.

واليوم جمعنا لكم 15 خطوة تضمن لكم منزلًا نظيفًا ومرتبًا في وقت مثالي وبمجهود أقل ونتائح رائعة فهيا بنا لنرى هذه الخطوات:

1- ابدأ بالإصلاحات

Residential and Commercial Electrical Repairs, Electrician Pretoria Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

Electrician Pretoria
Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

أعتقد أنه وقت مناسب للالتفات لوحدات الكهرباء المعطلة في المنزل والمصابيح التي تحتاج للتغيير و صنبور المياة المكسور وضلفة الدولاب المخلوعة، كل هذه الاصلاحات التي نؤجلها في الأيام العادية، من الأفضل أن نستقبل العيد وقد تخلصنا من كل هذه الواجبات المتراكمة قبل عملية التنظيف.

بالطبع لن تقوم بهذه الأشياء بمفردك، فعليك الاستعانة بمتخصصين في أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة لإنجاز هذه المهام أولًا.

2- نظف التكييفات والشبابيك بعناية

homify
homify

homify
homify
homify

من الأشياء التي قد تفوتنا أثناء التنظيف على الرغم من أهميتها وأثرها الإيجابي هي تنظيف التكييفات، فتنظيفها يضمن لنا هوءًا نقيًا وفتحات لا تجلب الأتربة والأمراض للمنزل، كما أنها تضمن لنا الخفاظ على المنزل نظيفًا لفترة أطول.

قم بتنظيف فلاتر التكييفات بالاستعانة بمتخصص و لا تنس الشبابيك العادية والشيش عن طريق فوطة مبللة فوق سكينة البلاط لتتخلل أجزاء الشيش الصعبة إذا لم ترد خلع الشيش وغسله في البانيو.

3- يمكنك غسيل السجاد بالمساحيق المخصصة لذلك والأدوات المساعدة

Carpet and Upholstery Cleaning, Carpet Cleaners Cape Town Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

قم بتحديد المكان المخصص لغسيل السجاد في المنزل وليكن في أكثر الأماكن اتساعًا، افرش السجاد تباعًا ثم قم بسكب المنظف الخاص بالسجاد مع القليل من المياة، استخدم الفرشاة الدوارة المخصصة لغسيل السجاجيد حتى توفر المجهود على نفسك.

احرص على عدم استخدام كميات كبيرة من المسحوق حتى لا تضطر لاستخدام مياة بشكل أكبر، ثم ضع السجاجيد في أماكن معرضة للشمس والهواء حتى تنشف بسرعة.

4- استعن بشركات متخصصة في غسيل السجاد إذا كان مصنوعًا من مواد مختلفة

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

السجاد المصنوع من الجلد والأقمشة المختلفة والتي لا تستطيع التعامل معها من الأفضل أن تستعين بالشركات المتخصصة في تنظيفها، مما سيساعدك أيضًا في اختصار الوقت والمجهود، ولكن احرص على فعل ذلك قبل العيد بوقت كافي حتى لا تضطر لقضاء العيد بدونها نظرًا للإجازات.

5- للأرضيات الخشبية طريقة مختلفة في التنظيف

homify
homify

homify
homify
homify

بالممسحة المخصصة للموكيت والأرضيات الخشبية يمكنك وضع قطرات الديتول والماء الخفيف وتنظيفها برقة، وللتلميع يمكنك استخدام ملمع الأثاث الخشبي لإضفاء البريق على الأرضيات.

6- نظف الزجاج بمنتهى السهولة

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

ضع قطرات من الخل والماء في زجاجة ذات بخاخ وانثر الرزاز على الزجاج والمرايات والأسطح الزجاجية للأثاث ثم مرر الاسفنجة المخصصة للزجاج عليها لضمان اللمعان والنظافة التي ترغب بها.

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7- لا تهمل تنظيف المفروشات والمراتب والوسائد أيضًا

Carpet and Upholstery Cleaning, Carpet Cleaners Cape Town Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

إذا كانت المفروشات لديك تحمل بعض الأتربة التي لا تستدعي وضعها في المغسلة يمكنك ببساطها كنسها بقطعة المكنسة المخصصة لهذا الغرض، أما إذا كانت تحمل بعض البقع الخفيفة فيمكنك تنظيفها بمنظف المفروشات الخاص بها وبقطعة قماش مبللة بشكل خفيف حتى لا تترك أثارًا وبقعًا أكثر على المفروشات.

8- تنظيف الموقد والشواية والفرن

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

هناك الكثير من مساحيق التنظيف المخصصة لهذه الأجزاء الصعبة في التنظيف والمعروفة ببقع الزيت المتراكمة عليها، ولكن هناك وصفات عملية وذكية متوافرة في البيت أيضًا مثل خلطة (ملح الليمون+ بيكربونات الصوديوم+ال خل+ صابون غسالة الأطباق) هذه الخلطة السحرية يمكنك تركها لمدة دقائق على الموقد ثم باستخدام الاسفنجة و فرشاة الأسنان القديمة للأماكن الصعبة ستحصل على نتائج مبهرة.

9- تخلص من كل ما هو زائد عن المطبخ أولًا بأول

Home staging, Giannini Homes Giannini Homes مطبخ
Giannini Homes

Giannini Homes
Giannini Homes
Giannini Homes

أوراق الوصفات و البرطمانات الزائدة عن الحاجة وعلب الثلاجة الغير مكتملة الأجزاء و بعض الأكواب والأطباق القديمة، كل هذه الأشياء عليك التخلص منها أولًا بأول، وهناك قاعدة لابد أن تتبعها في ذلك وهي : الشئ الذي لم أستخدمه لمدة عام كامل في الغالب لن أستخدمه أبدًا، لذا فمكانه ليس المطبخ بالتأكيد.

10- للسكاكين ولوحات التقطيع اهتمام خاص أيضًا

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

اغلي قدرًا من الماء مع عصير الليمون وانقعي فيه السكاكين لمدة 15 دقيقة للتخلص من البقع العالقة بها، ولتجنب الصدأ نشفيها جيدًا بعد ذلك وادهنيها بقطرات من الزيت.

أما لوحات التقطيع فيمكنك رش بعضًا من خل الليمون أو الخل الأبيض ثم تركه لدقائق و غسل اللوحة بعد ذلك، لا تهمل هذه الخطوة فلوحات التقطيع يمكنها أن تكون مركزًا لتجمع البكتيريا والأمراض في مطبخك دون أن تشعر.

11- لمع الأجزاء المعدنية والأحواض والصنابير بطرق سحرية

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

قطعة قماش مبللة وقليل من الخل يمكنهما من إعادة اللمعان للصنابير والأحواض المعدنية بسهولة، ولعمل عازل حولها للحفاظ على اللمعان يمكنك الاستعانة بقطرات من الزيت.

يمكنك أيضًا قراءة 15 نصيحة سحرية لتنظيف الحمام والمطبخ

تأكد من الترتيب الجيد لأرفف المطبخ وضع كل شئ في مكانه الصحيح

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

بعد تنظيف المطبخ تأكد من ترتيبه بشكل مريح وعملي يسهل عليك استخدامه فيما بعد، ففي إجازة العيد لن تكون مستعدًا لقضاء وقت طويل في المطبخ.

12- اترك تنظيف الحمام للنهاية

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

من الأفضل ترك الحمام لنهاية المطاف في مسألة التنظيف لما يتعرض له من استخدام كثير أثناء تنظيف بقية الغرف، انه عملية التنظيف بالحمام واحرص على استخدام الكلور المطهر بحرص ، أما عصير الليمون فلإزالة بقع الصدأ.

استخدم مزيخ البيكربونات والخل في مصارف المياة لمنع انسدادها واحرص على رش الحمام بمعطر خاص لإضافة الرائحة الذكية له.

13- غسيل الستائر يمنح المنزل هواءًا نقيًا وانتعاشًا جميلًا في العيد

Дом с современном стиле, Center of interior design Center of interior design غرفة السفرة
Center of interior design

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

الستائر تعتبر بمثابة فلاتر المنزل التي تحجب عنه الغبار والبقع الضارة، لذا فإن تنظيفها ضروري كل فترة ولكنه يصبح أكثر ضرورية في الأعياد لمزيد من تألق البيت وأناقته.

14- إنه وقت مناسب لترتيب دولابك أيضًا

ARMARIOS EMPOTRADOS, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة نوم
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

لا تهمل دولابك أيضًا فمن حقك أن تنعم بدولاب ملابس مرتب وجميل الشكل بعد كل هذا المجهود واحرص على وضع المعطرات الخاصة بالملابس داخله حتى تبهجك أثناء إجازة العيد.

15- زين منزلك بالمفارش الجديدة والأكسسورات الأنيقة لكمال النظافة والترتيب

Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. غرفة السفرة
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

الآن أصبح منزلك جاهزًا لفرحة العيد ومشاركة الأصدقاء في جلسات السمر والسهرات الجميلة، كل ما ينقصه هو بعض من المفارش الجميلة ذات النقوش المزهرة والشموع ذات الروائح الذكية والورود في بعض أجزاء المنزل.

وكل عام وأنتم بخير

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