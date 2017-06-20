15 خطوة تضمن لك منزلًا نظيفًا ومرتبًا قبل إجازة العيد

قبل إجازة العيد يداهمنا القلق حيال نظافة المنزل وإزالة آثار الولائم الرمضانية التي خلفت في المنزل بعض الاتساخات، ربما في السجاجيد أو الستائر أو المفروشات، كما أننا نتوق لرؤية منازلنا جميلة ونظيفة في إجازات العيد حتى ننعم بأيام إجازة مريحة خالية من الالتزامات ناحية المنزل ومليئة بالمرح والراحة والاستجمام.
ومع تسارع الأيام في رمضان وقلة الوقت المخصص للتنظيف نحتاج إلى أفكار وحيل متخصصة في التنظيف وخطوات واضحة نسير عليها لاختصار الوقت والإنجاز بشكل مثالي.
واليوم جمعنا لكم 15 خطوة تضمن لكم منزلًا نظيفًا ومرتبًا في وقت مثالي وبمجهود أقل ونتائح رائعة فهيا بنا لنرى هذه الخطوات:
أعتقد أنه وقت مناسب للالتفات لوحدات الكهرباء المعطلة في المنزل والمصابيح التي تحتاج للتغيير و صنبور المياة المكسور وضلفة الدولاب المخلوعة، كل هذه الاصلاحات التي نؤجلها في الأيام العادية، من الأفضل أن نستقبل العيد وقد تخلصنا من كل هذه الواجبات المتراكمة قبل عملية التنظيف.
بالطبع لن تقوم بهذه الأشياء بمفردك، فعليك الاستعانة بمتخصصين في أعمال الكهرباء والسباكة والنجارة لإنجاز هذه المهام أولًا.
من الأشياء التي قد تفوتنا أثناء التنظيف على الرغم من أهميتها وأثرها الإيجابي هي تنظيف التكييفات، فتنظيفها يضمن لنا هوءًا نقيًا وفتحات لا تجلب الأتربة والأمراض للمنزل، كما أنها تضمن لنا الخفاظ على المنزل نظيفًا لفترة أطول.
قم بتنظيف فلاتر التكييفات بالاستعانة بمتخصص و لا تنس الشبابيك العادية والشيش عن طريق فوطة مبللة فوق سكينة البلاط لتتخلل أجزاء الشيش الصعبة إذا لم ترد خلع الشيش وغسله في البانيو.
قم بتحديد المكان المخصص لغسيل السجاد في المنزل وليكن في أكثر الأماكن اتساعًا، افرش السجاد تباعًا ثم قم بسكب المنظف الخاص بالسجاد مع القليل من المياة، استخدم الفرشاة الدوارة المخصصة لغسيل السجاجيد حتى توفر المجهود على نفسك.
احرص على عدم استخدام كميات كبيرة من المسحوق حتى لا تضطر لاستخدام مياة بشكل أكبر، ثم ضع السجاجيد في أماكن معرضة للشمس والهواء حتى تنشف بسرعة.
السجاد المصنوع من الجلد والأقمشة المختلفة والتي لا تستطيع التعامل معها من الأفضل أن تستعين بالشركات المتخصصة في تنظيفها، مما سيساعدك أيضًا في اختصار الوقت والمجهود، ولكن احرص على فعل ذلك قبل العيد بوقت كافي حتى لا تضطر لقضاء العيد بدونها نظرًا للإجازات.
بالممسحة المخصصة للموكيت والأرضيات الخشبية يمكنك وضع قطرات الديتول والماء الخفيف وتنظيفها برقة، وللتلميع يمكنك استخدام ملمع الأثاث الخشبي لإضفاء البريق على الأرضيات.
ضع قطرات من الخل والماء في زجاجة ذات بخاخ وانثر الرزاز على الزجاج والمرايات والأسطح الزجاجية للأثاث ثم مرر الاسفنجة المخصصة للزجاج عليها لضمان اللمعان والنظافة التي ترغب بها.
إذا كانت المفروشات لديك تحمل بعض الأتربة التي لا تستدعي وضعها في المغسلة يمكنك ببساطها كنسها بقطعة المكنسة المخصصة لهذا الغرض، أما إذا كانت تحمل بعض البقع الخفيفة فيمكنك تنظيفها بمنظف المفروشات الخاص بها وبقطعة قماش مبللة بشكل خفيف حتى لا تترك أثارًا وبقعًا أكثر على المفروشات.
هناك الكثير من مساحيق التنظيف المخصصة لهذه الأجزاء الصعبة في التنظيف والمعروفة ببقع الزيت المتراكمة عليها، ولكن هناك وصفات عملية وذكية متوافرة في البيت أيضًا مثل خلطة (ملح الليمون+ بيكربونات الصوديوم+ال خل+ صابون غسالة الأطباق) هذه الخلطة السحرية يمكنك تركها لمدة دقائق على الموقد ثم باستخدام الاسفنجة و فرشاة الأسنان القديمة للأماكن الصعبة ستحصل على نتائج مبهرة.
أوراق الوصفات و البرطمانات الزائدة عن الحاجة وعلب الثلاجة الغير مكتملة الأجزاء و بعض الأكواب والأطباق القديمة، كل هذه الأشياء عليك التخلص منها أولًا بأول، وهناك قاعدة لابد أن تتبعها في ذلك وهي : الشئ الذي لم أستخدمه لمدة عام كامل في الغالب لن أستخدمه أبدًا، لذا فمكانه ليس المطبخ بالتأكيد.
اغلي قدرًا من الماء مع عصير الليمون وانقعي فيه السكاكين لمدة 15 دقيقة للتخلص من البقع العالقة بها، ولتجنب الصدأ نشفيها جيدًا بعد ذلك وادهنيها بقطرات من الزيت.
أما لوحات التقطيع فيمكنك رش بعضًا من خل الليمون أو الخل الأبيض ثم تركه لدقائق و غسل اللوحة بعد ذلك، لا تهمل هذه الخطوة فلوحات التقطيع يمكنها أن تكون مركزًا لتجمع البكتيريا والأمراض في مطبخك دون أن تشعر.
قطعة قماش مبللة وقليل من الخل يمكنهما من إعادة اللمعان للصنابير والأحواض المعدنية بسهولة، ولعمل عازل حولها للحفاظ على اللمعان يمكنك الاستعانة بقطرات من الزيت.
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بعد تنظيف المطبخ تأكد من ترتيبه بشكل مريح وعملي يسهل عليك استخدامه فيما بعد، ففي إجازة العيد لن تكون مستعدًا لقضاء وقت طويل في المطبخ.
من الأفضل ترك الحمام لنهاية المطاف في مسألة التنظيف لما يتعرض له من استخدام كثير أثناء تنظيف بقية الغرف، انه عملية التنظيف بالحمام واحرص على استخدام الكلور المطهر بحرص ، أما عصير الليمون فلإزالة بقع الصدأ.
استخدم مزيخ البيكربونات والخل في مصارف المياة لمنع انسدادها واحرص على رش الحمام بمعطر خاص لإضافة الرائحة الذكية له.
الستائر تعتبر بمثابة فلاتر المنزل التي تحجب عنه الغبار والبقع الضارة، لذا فإن تنظيفها ضروري كل فترة ولكنه يصبح أكثر ضرورية في الأعياد لمزيد من تألق البيت وأناقته.
لا تهمل دولابك أيضًا فمن حقك أن تنعم بدولاب ملابس مرتب وجميل الشكل بعد كل هذا المجهود واحرص على وضع المعطرات الخاصة بالملابس داخله حتى تبهجك أثناء إجازة العيد.
الآن أصبح منزلك جاهزًا لفرحة العيد ومشاركة الأصدقاء في جلسات السمر والسهرات الجميلة، كل ما ينقصه هو بعض من المفارش الجميلة ذات النقوش المزهرة والشموع ذات الروائح الذكية والورود في بعض أجزاء المنزل.
وكل عام وأنتم بخير