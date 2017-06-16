7 جلسات عائلية رائعة بلمسة شرقية

تعد الجلسة العائلية او صالات الجلوس الجزء الأكثر استخداما في المنزل، حيث تتشابه في دورها مع غرفة الاستقبال ولكن مع الجلسة العائلية يتوفر مكان مثالي يجتمع فيه أفراد العائلة و الأصدقاء و يتبادلون أطراف الحديث في جو حميمي ودافئ، ييمارسون أنشطتهم المفضلة كالقراءة ومشاهدة التليفزيون، وفي مثل هذه الأجواء الرمضانية نحتاج لتصميم جلسة تساع العائلة بلمسة شرقية تعود بنا إلى الزمن الجميل، وتحل بتفاصيلها طعم رمضاني خاص، هوميفاي ستقدم لك اليوم 7 جلسات عائلية بلمسة شرقية مميزة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
صمم جلستك العائلية إن كنت تملك حديقة لمنزلك أو سطح غير مستخدم، واستمتع بليالي رمضانية رائعة وسط أفراد العائلة بتصميم غاية في البساطة، واهتم باللمسات الشرقية الأنيقة كالكليم المميز والمفروشات الأنيقة ..
غن كنت من محبي الاناقة والكلاسيكية، فهناك ما يبحث عما يدور بداخلك ويقدمه لك في وجبة دسمة من تفاصيل كلاسيكية رائعة، لجلسة عائلية تشبه القصور، كل العناصر تحمل شرقية واضحة، من ستائر ومقاعد من الأرابيسك، وسقف مميز ونجفة بتصميم خاص ..
ألالوان وتفاصيل المغرب العربي في تصميم شرقي رائع لجلسة عائلية مميزة، لا تتردد في أن تمتلك مثل هذا الركن في منزلك، واستمتع باجواء خاصة في شهر رمضان الكريم ..
الطراز الخليجي من أكثر الأنماط الغنية والتي تهتم بهذا النوع من التصميمات، وخاصة المجالس العائلية بتصميمات مريحةوأنيقة وفخمة، مثل هذا التصميم بمقاعد رائعة وأسقف بارزة وألوان زاهية ومشرقة ..
عناصر التصميم كلها تضعك وسط اجواء رمضانية دافئة، أثاث خشبي بتصميم بسيط وإكسسوارات عثمانية جميلة، وديكورات شرقية بتفاصيلها وشموع فواحة ..
ببساطة شديدة يمكنك تحويل ركن قائم بالفعل في منزلك إلى جلسة عائلية بطابع شرقي مميز، فقط اختر ورق جدران بنقوش مميزة وأقمشة ومفروشات تحمل نفس الطابع وسجادة أنيقة، ولا تنس بوف صغيرة وطاولات خشبية أنيقة ..
يمكنك صُنع ركن بسيط عائلي ولا حاجة لك من أثاث خشبي وغير ذلك، مجموعة من الوسادات الكبيرة والبوف والاكسسوارات المميزة واستمتع باجمل ركن عائلي بسيط يحمل مشاعر دفء وحميمية لا مثيل لها دون تكلفة أو عناء تصميم فراغ بالكامل ..
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