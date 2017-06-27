كيف تختار السجادة المناسبة لغرف منزلك؟

يمكنك الحصول على منزل رائع فقط عند الاهتمام بالتفاصيل، فهي قادرة على صنع فارق كبير في أي تصميم.. فما يبدو لك على انه بسيط وغير مهم، يمكن أن يكون هو حجر الأساس الحقيقي لديكور منزلك، خاصة موضوعنا اليوم عن السجاد، والذي تعتقد أنه مجرد مفرش على الأرضية.. إلا أن هذه المكملات هي أهم ما في الديكور، وهي ما تخلص أجواء مختلفة في منزلك.

فرغم وجود العديد من الأرضيات التى لا تحتاج إلى سجاد، دائمًا يضفى وجوده لمسة مميزة لديكور غرفتك بدون الحاجة لتغطيتها بالكامل.. كما تتنوع خامات السجاد بكثرة فعندما تقرر أن تختار، عليك بتحديد ميزانيتك المتاحة ونمط ألوان الغرفة والغرض وهل نمط ديكور الغرفة منقوش فتحتاج لسجاد سادة أم العكس؟حتى تستطيع تحجيم الإختيارات الكثيرة.