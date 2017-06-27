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كيف تختار السجادة المناسبة لغرف منزلك؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة نومأسرة نوم
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يمكنك الحصول على منزل رائع فقط عند الاهتمام بالتفاصيل، فهي قادرة على صنع فارق كبير في أي تصميم.. فما يبدو لك على انه بسيط وغير مهم، يمكن أن يكون هو حجر الأساس الحقيقي لديكور منزلك، خاصة موضوعنا اليوم عن السجاد، والذي تعتقد أنه مجرد مفرش على الأرضية.. إلا أن هذه المكملات هي أهم ما في الديكور، وهي ما تخلص أجواء مختلفة في منزلك.

فرغم وجود العديد من الأرضيات التى لا تحتاج إلى سجاد، دائمًا يضفى وجوده لمسة مميزة لديكور غرفتك بدون الحاجة لتغطيتها بالكامل.. كما تتنوع خامات السجاد بكثرة فعندما تقرر أن تختار، عليك بتحديد ميزانيتك المتاحة ونمط ألوان الغرفة والغرض وهل نمط ديكور الغرفة منقوش فتحتاج لسجاد سادة أم العكس؟حتى تستطيع تحجيم الإختيارات الكثيرة.

اللون والخامة والحجم هما اهم ثلاثة أشياء يجب عليك التفكير بهم جيدًا قبل اختيار السجادة وذلك حتى تجد ما يناسبك بالفعل ويعيش عمرًا أطول، وهنا نقدم لك عدة نمازج رائعة والتفاصيل التي يجب عليك الاهتمام بها في اختيار السجاد.

اللون

first floor triangle غرفة الميديا Brown
triangle

first floor

triangle
triangle
triangle

يعتبر اللون هو أول الأشياء التي يجب الانتباه لها، فاختيار سجادة تتماشى مع تفاصيل منزلك هو مهمة أساسية لا يمكنك التخلي اطلاقًا عنها، فإذا كانت الغرفة مليئة بالأثاث والألوان فإن اختيار السجادة يجب أن يكون سادة، أما إذا كانت أرضية الغرفة سادة فيمكنك اختيار سجادة ملونة ومبهجة تمنحك فرصة رائعة للحصول على إطلالة مميزة ومبهجة بالغرفة، ولا مانع بأن تتماشى مع لون الجدران أيضًا.

​الخامة

Altıntepe Tunapark / İstanbul, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة الاطفال
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

تعد الخامة أحد اهم العناصر التي يجب عليك الاهتمام باختيارها، يجب ان يكون هناك اهتمام خاص جدًا بتلك النقطة، لان هناك انواع وخامات مختلفة ولكن الرديئة منها تصبح بالية بعد فترة قصيرة وسيئة للغاية، ويجب اختيار القطعة العملية أكثر، لا تهتم بالشكل على حساب الخامة لأن ذلك سوف يضطرك إلى تغييرها بسرعة ولن تعيش عمرًا اطول.

​الحجم

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Green
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

من المهم جدًا اختيار حجم السجادة المناسبة لحجم الغرفة، فلا تختار لـ غرفة المعيشة سجادة صغيرة جدًا في مساحة كبيرة ومتسعة مما يبدو غير منطقي، أو سجادة كبيرة في مساحة صغيرة فتبدو كبيرة ومترهلة، على أن أن يكون جميع الأثاث علي السجادة بمعني عندما تجلس علي الأريكة تكون رجلك علي السجادة و عندما تكون الغرف مستطيلة يفضل إستعمال سجاد مستطيل و هكذا إذا كانت الغرفة مربعة.

وهذه عدة نماذج مختلفة من اختيارنا لبعض السجاد الجميل بأشكاله مختلفة

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

التريكوه

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Grey
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

السلم

Fabulous colour Diamond Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wools of New Zealand

Fabulous colour Diamond

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

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القطيفة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

مزيج من الألوان

Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم bedroom,kids' bedroom,desk,table
Roselind Wilson Design

Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

رمادية من الكتان

Salón ecléctico / Eclectic hall, Arrin. Arrin. غرفة المعيشة
Arrin.

Arrin.
Arrin.
Arrin.

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