كيف تختار السجاد المناسب لكل فراغ في منزلك؟

لا يمكننا أبدًا أن نغفل قيمة السجاد في الفراغ، فحتى وإن تواجدت الأرضيات التي يمكنها أن تحل محل السجاد بأشكالها المتنوعة ولكن وجود السجاد في الفراغات، ولو تحت الأثاث فقط، يعتبر إضافة ذات قيمة جمالية ووظيفية لا يمكن إخفاؤها.
فالسجاد يحفظ الأرضية من الاتساخ ويحدد الفراغات المفتوحة و يساهم في تشكيل الفراغ وتكوينه وأحيانًا يكون هو العنصر الذي يضفي على الفراغ طرازًا معينًا.
وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الاختيارات المتنوعة للسجاد والتي قد تساعدكم في تحديد قطعة السجاد الخاصة بكل فراغ وتناسبها مع الطراز الذي تفضلونه في منازلكم، كما ترشدكم إلى اختيار المساحة المناسبة للسجادة وتوائمها مع الأثاث:
في المنازل العصرية نجد أننا نفضل دائمًا اختيار الألوان الحيادية، فهي عملية وتناسب جميع أشكال الأثاث مع الحوائط التي نجدها في الغالب ذات ألوان حيادية أيضًا، فهنا نجد السجادة الرمادية المستطيلة ذات المساحة الكبيرة التي تغطي معظم الأرضية لتتناسب مع فراغ المعيشة، الذي يستخدم بشكل أكبر في المنزل، فكانت الحاجة لسجادة كبيرة لتستوعب حجم الأعمال المقامة عليها.
في غرفة النوم يكون اهتمامنا الأول هو تحقيق الدفء والراحة، لذا فإن اختيار الموكيت يكون اختيارًا جيدًا ومتناسبًا مع الوظيفة والشكل المرغوبين، كما أن هذا الاختيار يوفر علينا عناء تحريك الأثاث الثقيل الثابت لغرفة النوم كلما أردنا تنظيف السجادة ويبعث الدفء والراحة.
في هذا الفراغ نجد أن المصمم قد اختار درجات اللون الأزرق حتى يعبر عن تناغم الفراغ مع بعضه بشكل جيد، فالأثاث الذي اتخذ اللون الأزرق الفاتح جاء متناسبًا جدًا مع لون السجادة الزرقاء ذات الدرجة البترولية والمنقوشة بشكل خفيف مع ستارة من اللون البترولي أيضًا، وقد غطت السجادة الجزء المكشوف من الغرفة مع وضع منضدة صغيرة عملية عليها.
أما في غرف الأطفال فإن أكثر ما نحتاج لإبرازه هي ألوان البهجة والتفاؤل والمرح مع إبقاء السجادة صغيرة حتى لا تعيق الأطفال عن اللعب، هنا نجد سجادتين دائرتين بألوان جذابة محببة للأطفال وعملية في الاستخدام والتنظيف المتكرر.
أما إن كان اختيارنا على السجاد الكبير فيجب مراعاة تناسبه مع المساحة المخصصة للعب والجلوس والحركة بحرية عليها.
أحيانًا نفضل أن نضفي المنزل جوًا من الريفية والبساطة والنقاء، ولهذا الاختيار لا نجد أفضل من الكليم الصوفي الجميل الشكل ذو النقوشات الهادئة و الألوان الوقورة من الأحمر والأسود والبيج، والتي تتناسب مع أرضيات من الخشب و أثاث من الجلد والقماش، كما أنها عملية وسهلة التنظيف والتحريك والاستخدام.
على قدر ما يمكن للسجادة أن تكون إضافة جميلة للفراغ على قدر ما يكون اختيار نقوشاتها وتناسبها مع طراز الفراغ وألوانه ما يكون مهما، ذلك أنها قد تعطي انطباعًا سيئًا إذا كانت نقوشاتها صاخبة أو معقدة بشكل لا يتناسب مع ما حولها، وهو ما لا نراه في هذا المثال الجميل الذي أمامنا، فنجد أن السجادة ذات لون أزرق بدرجات موج البحر والتي جاءت متناسبة بشكل مثالي مع الأثاث ذو اللون الأبيض والحوائط الزرقاء الفاتحة.
مع هذا الأثاث ذو اللون الأصفر الفاقع كان لزامًا على المصمم أن يختار ألوانًا حيادية حتى تخفف من حدة اللون الفاقع، وقد وقع الاختيار على الأبيض والأسود بتقسيمات منتظمة على السجادة، ونجد هنا أن السجادة جاءت كبيرة وممتدة أسفل الأثاث مما أعطاها متسعًا من المساحة لتضفي أناقة خاصة على الفراغ.
ومع اختيارنا لأثاث وطابع كلاسيكي في الصالون لابد أن نراعي وجود سجادة كلاسيكية النقشة والألوان أيضًا حتى يتكامل الفراغ بشكل مريح للعين.
وهنا نجد السجادة هي العنصر ذو الجذب في الفراغ، فنجد الأثاث عصري ذو ألوان أحادية مع الحوائط والستائر ولكن السجادة ذات النقوشات على الطراز الانتقائي قد أعطت للفراغ بعدًا جديدًا وتميزًا في التصميم.
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