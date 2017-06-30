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كيف تختار السجاد المناسب لكل فراغ في منزلك؟

آية علم الدين آية علم الدين
Визуализации Интерьера в скандинавском стиле, Alyona Musina Alyona Musina غرفة المعيشة
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لا يمكننا أبدًا أن نغفل قيمة السجاد في الفراغ، فحتى وإن تواجدت الأرضيات التي يمكنها أن تحل محل السجاد بأشكالها المتنوعة ولكن وجود السجاد في الفراغات، ولو تحت الأثاث فقط، يعتبر إضافة ذات قيمة جمالية ووظيفية لا يمكن إخفاؤها.

فالسجاد يحفظ الأرضية من الاتساخ ويحدد الفراغات المفتوحة و يساهم في تشكيل الفراغ وتكوينه وأحيانًا يكون هو العنصر الذي يضفي على الفراغ طرازًا معينًا.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الاختيارات المتنوعة للسجاد والتي قد تساعدكم في تحديد قطعة السجاد الخاصة بكل فراغ وتناسبها مع الطراز الذي تفضلونه في منازلكم، كما ترشدكم إلى اختيار المساحة المناسبة للسجادة وتوائمها مع الأثاث:

ألوان حيادية

Appartement 3 pièces, MJ Intérieurs MJ Intérieurs منازل
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

في المنازل العصرية نجد أننا نفضل دائمًا اختيار الألوان الحيادية، فهي عملية وتناسب جميع أشكال الأثاث مع الحوائط التي نجدها في الغالب ذات ألوان حيادية أيضًا، فهنا نجد السجادة الرمادية المستطيلة ذات المساحة الكبيرة التي تغطي معظم الأرضية لتتناسب مع فراغ المعيشة، الذي يستخدم بشكل أكبر في المنزل، فكانت الحاجة لسجادة كبيرة لتستوعب حجم الأعمال المقامة عليها.

أحجام كبيرة لمزيد من الدفء

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

في غرفة النوم يكون اهتمامنا الأول هو تحقيق الدفء والراحة، لذا فإن اختيار الموكيت يكون اختيارًا جيدًا ومتناسبًا مع الوظيفة والشكل المرغوبين، كما أن هذا الاختيار يوفر علينا عناء تحريك الأثاث الثقيل الثابت لغرفة النوم كلما أردنا تنظيف السجادة ويبعث الدفء والراحة.

اختر الألوان المناسبة

Scandinave contemporain, MJ Intérieurs MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

في هذا الفراغ نجد أن المصمم قد اختار درجات اللون الأزرق حتى يعبر عن تناغم الفراغ مع بعضه بشكل جيد، فالأثاث الذي اتخذ اللون الأزرق الفاتح جاء متناسبًا جدًا مع لون السجادة الزرقاء ذات الدرجة البترولية والمنقوشة بشكل خفيف مع ستارة من اللون البترولي أيضًا، وقد غطت السجادة الجزء المكشوف من الغرفة مع وضع منضدة صغيرة عملية عليها.

السجادة الدائرية لغرف نوم الأطفال

Scandinave contemporain, MJ Intérieurs MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

أما في غرف الأطفال فإن أكثر ما نحتاج لإبرازه هي ألوان البهجة والتفاؤل والمرح مع إبقاء السجادة صغيرة حتى لا تعيق الأطفال عن اللعب، هنا نجد سجادتين دائرتين بألوان جذابة محببة للأطفال وعملية في الاستخدام والتنظيف المتكرر.

İsimli Halılar, Golden Carpet Golden Carpet جدران وأرضياتسجاد
Golden Carpet

Golden Carpet
Golden Carpet
Golden Carpet

أما إن كان اختيارنا على السجاد الكبير فيجب مراعاة تناسبه مع المساحة المخصصة للعب والجلوس والحركة بحرية عليها.

الأكلمة لتصميم ريفي جميل

COSY CRIB, Severine Piller Design LLC Severine Piller Design LLC غرفة المعيشة
Severine Piller Design LLC

COSY CRIB

Severine Piller Design LLC
Severine Piller Design LLC
Severine Piller Design LLC

أحيانًا نفضل أن نضفي المنزل جوًا من الريفية والبساطة والنقاء، ولهذا الاختيار لا نجد أفضل من الكليم الصوفي الجميل الشكل ذو النقوشات الهادئة و الألوان الوقورة من الأحمر والأسود والبيج، والتي تتناسب مع أرضيات من الخشب و أثاث من الجلد والقماش، كما أنها عملية وسهلة التنظيف والتحريك والاستخدام.

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نقوش هادئة تتناسب مع الحوائط والأثاث

Diseño y Equipamiento TORRE ESMERALDA - Punta del Este, Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova غرفة المعيشة
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

على قدر ما يمكن للسجادة أن تكون إضافة جميلة للفراغ على قدر ما يكون اختيار نقوشاتها وتناسبها مع طراز الفراغ وألوانه ما يكون مهما، ذلك أنها قد تعطي انطباعًا سيئًا إذا كانت نقوشاتها صاخبة أو معقدة بشكل لا يتناسب مع ما حولها، وهو ما لا نراه في هذا المثال الجميل الذي أمامنا، فنجد أن السجادة ذات لون أزرق بدرجات موج البحر والتي جاءت متناسبة بشكل مثالي مع الأثاث ذو اللون الأبيض والحوائط الزرقاء الفاتحة.

الأبيض والأسود اختيار جيد مع ألوان صاخبة

Визуализации Интерьера в скандинавском стиле, Alyona Musina Alyona Musina غرفة المعيشة
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

مع هذا الأثاث ذو اللون الأصفر الفاقع كان لزامًا على المصمم أن يختار ألوانًا حيادية حتى تخفف من حدة اللون الفاقع، وقد وقع الاختيار على الأبيض والأسود بتقسيمات منتظمة على السجادة، ونجد هنا أن السجادة جاءت كبيرة وممتدة أسفل الأثاث مما أعطاها متسعًا من المساحة لتضفي أناقة خاصة على الفراغ.

سجادة كلاسيكية في الصالون لمزيد من الأناقة

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,cushions,flowers,vase,sheer curtains,carpet
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

ومع اختيارنا لأثاث وطابع كلاسيكي في الصالون لابد أن نراعي وجود سجادة كلاسيكية النقشة والألوان أيضًا حتى يتكامل الفراغ بشكل مريح للعين.

سجادة على الطراز الانتقائي

Casa Particular, Perafita, IAS Tapeçarias IAS Tapeçarias غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Blue
IAS Tapeçarias

IAS Tapeçarias
IAS Tapeçarias
IAS Tapeçarias

وهنا نجد السجادة هي العنصر ذو الجذب في الفراغ، فنجد الأثاث عصري ذو ألوان أحادية مع الحوائط والستائر ولكن السجادة ذات النقوشات على الطراز الانتقائي قد أعطت للفراغ بعدًا جديدًا وتميزًا في التصميم.

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هل تفضل السجاد ذو الألوان الأحادية أم السجاد ذو النقوشات المتنوعة؟

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