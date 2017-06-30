كيف تختار السجاد المناسب لكل فراغ في منزلك؟

لا يمكننا أبدًا أن نغفل قيمة السجاد في الفراغ، فحتى وإن تواجدت الأرضيات التي يمكنها أن تحل محل السجاد بأشكالها المتنوعة ولكن وجود السجاد في الفراغات، ولو تحت الأثاث فقط، يعتبر إضافة ذات قيمة جمالية ووظيفية لا يمكن إخفاؤها.

فالسجاد يحفظ الأرضية من الاتساخ ويحدد الفراغات المفتوحة و يساهم في تشكيل الفراغ وتكوينه وأحيانًا يكون هو العنصر الذي يضفي على الفراغ طرازًا معينًا.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم بعض الاختيارات المتنوعة للسجاد والتي قد تساعدكم في تحديد قطعة السجاد الخاصة بكل فراغ وتناسبها مع الطراز الذي تفضلونه في منازلكم، كما ترشدكم إلى اختيار المساحة المناسبة للسجادة وتوائمها مع الأثاث: