13 حمام غير تقليدي تغلب على صغر المساحة

لا يمكننا أبدًا إنكار أهمية توافر الراحة والجمال التصميمي في فراغ الحمام بالمنزل، فتوافر هذين العنصرين فيه قد يؤثر بشكل كل على ديكور المنزل وعلى إحساسنا بالراحة بداخله خاصة إذا كان هذا الحمام صغيرًا، فعندها يتطلب منا اهتمامًا أكبر بتصميم ديكوراته بحيث يظهر أكبر مما هو عليه وبحيث يكون عمليًا في الاستخدام.
وبعض الحمامات الصغير يعتمد خبراء التصميم في تصميمها على تصغير حجم الأدوات الصحية أو التقليل من العناصر المستخدمة، ولكن التصميم الذكي حقًا هو الذي يحافظ على كل العناصر بداخل الحمام دون أن نشعر فيه بالازدحام أوالتقيد.
واليوم جمعنا لكم 13 حمامًا نجح مصمموهم في أن يحققوا التوازن بين صغر المساحة وتوافر العناصر الأساسية للحمام فيها بشكل جميل وجذاب:
استطاع المصمم في هذا الحمام الصغير أن يتغلب على المساحة الصغيرة للحمام عن طريق استخدام المرحاض المعلق و عمل تجويفات مستطيلة في الحائط تستخدم كأرفف لحمل الأغراض المختلفة، كما استخدم وحدة تخزين جميلة الشكل وعملية عبارة عن درجتين من الأدراج و استغل المساحات الخالية فيها لوضع سلة المهملات و مزهرية للزينة.
أما هنا فقد استخدم الحائط الخلفي الذي يجمع بين البانيو والأحواض والمرحاض استخدامات كثيرة عن طريق عمل تجاويف مستطيلة تستخدم كأرفف أيضًا ولكنه أيضًا زينها بوحدات إضاءة طولية لتصنع شكلًا مميزًا في الديكور، وفي الجزء الخاص بالحوض قام بوضع مواسير من المعدن لتعليق الفوط وأدوات الاستحمام عليها.
في هذا الحمام الصغير نجد أن كل جزء قد تم استغلاله بشكل أمثل، فركن الحائط قد تم استغلاله عن طريق وضع رف ربع دائري عليه لحمل الأغراض، والحوض الذي لم تخصص له مساحة كبيرة، نجد أنه قد تم التغلب على ذلك عن طريق استخدام الحوض الدائري الحر، وقد استخدم الحوض الخشبي ذو الطابع الريفي ليعطي للحمام تميزًا وجمالًا خاصًا.
أما هنا فنجد أنه قد تم استغلال المساحة بشكل جيد، فعلى حائط واحد قد رصت أجهزة الحمام جميعًا، من البانيو ذو الحائط الغائر الذي يحتوي على العديد من الأرفف العملية، ثم المرحاض المعلق الذي يوفر في المساحة ويسمح بتنظيف الأرضية بشكل جيد، ووحدة الأحواض التي تحتوي في أسفلها على رفوف وأدراج كبيرة تستوعب أغراض الحمام، كما استغل الحائط الجانبي للحوض لنفس السبب التخزيني.
من قال أن الحمام الصغير لايمكنه أن يتحمل بانيو وشاور في وقت واحد؟ لقد بدد لنا هذا الحمام هذه الفكرة عن طريق وضعهما سويًا في مساحة صغيرة ولكن بذكاء تصميمي، وقد تم فصلهما عن طريق أبواب زجاجية لا تؤثر على الامتداد البصري للحمام مع الحفاظ عليه جافًا ومنظمًا بشكل جيد.
بعضنا يعتقد أن التوفير في المساحات الصغيرة لابد أن يكون باتباع الطراز العصري فقط، ولكن هذا الحمام الكلاسيكي الأنيق قد حقق التوفير في المساحة مع الحفاظ على الشكل الجميل للأصالة المتمثلة في الزخارف والحليات والألوان الدافئة في الحمام، فنجد أن الحوض ذو الأرجل النحاسية قد وفر في المساحة البانيو المرفوع أيضًا قد فعل ذلك بشكل أنيق وجذاب.
من الوسائل المستخدمة بكثرة والتي تؤتي ثمارها فورًا في التغلب على المساحة الصغيرة للحمام، استخدام المرآة التي تعكس الأضواء وتعطي شعورًا بالاتساع والرحابة في الحمام.
إذا كان حمامك صغير جدًا يمكنك التغلب على ذلك عن طريق اتباع هذا التصميم الذكي، فالنصف السفلي له قد تراصت الأجهزة الصحية عليه بشكل منظم، مع استغلال النصف العلوي كمرآة كبيرة تتغلب على المساحة وتعطي شعورًا بالاتساع.
في هذا الحمام غير منتظم الشكل، نجد أنه قد تم التعامل مع هذه المشكلة بشكل مثالي، فقد وزعت الأجهزة على كل ضلع بشكل يسمح بحرية الحركة في الحمام دون الشعور بالضيق مما أظهر الحمام بشكل أوسع مما هو عليه، ومع استخدام مرآة كبيرة وألوان فاتحة نجد أن التصميم قد نجح بشكل مثالي.
من الوسائل الجيدة لتوفير المساحة في الحمام أيضًا جمع جميع الأغراض المتناثرة فيه والتي قد تؤثر على شكله الجمالي النهائي ووضعها في دولاب تخزيني في الحائط ليوفر علينا الكثير من المساحة والعناء في البحث.
على طراز البحر المتوسط نجد أن هذا الحمام قد صمم بشكل مميز، فعلى الرغم من ضيق المساحة تم وضع الأجهزة الصحية بشكل جيد متجاورة ومع استخدام مرحاض صغير وحوض ذو وحدة تخزين سفلية من الخشب الفاتح اللون تم استغلال الحمام جيدًا، وقد زين بالتشكيلات الملونة الجميلة لطراز البحر المتوسط في الحوائط والأرضية.
أما هنا فنجد تباع الطراز التبسيطي قد جعل الجمام يبدو جميلًا وجذابًا فنجد أن الأجهزة الصحية قد تراصت بشكل منظم على الحائط وقد ساعد في إظهارها بشكل جيد أمرين، استخدام أدوات ذات لون أبيض وشكل مخروطي موفر في المساحة، والتصميم الرائع للحائط عن طريق شكل خلية النحل من اللونين الأبيض والرمادي الذين يساعدا على إعطاء الشعور بالاتساع.
يمكننا أيضًا فصل الشاور عن طريق ستارة من القماش المعالج إذا أردنا أن نضفي على حمامنا لمسة انتقائية جميلة مثل هذا الحمام مع الحفاظ على المساحة وإظهارها بشكل أكبر مما هي عليه.
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