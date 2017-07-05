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13 حمام غير تقليدي تغلب على صغر المساحة

آية علم الدين آية علم الدين
Salle d'eau esprit méditerranéen, MJ Intérieurs MJ Intérieurs حمام Blue
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لا يمكننا أبدًا إنكار أهمية توافر الراحة والجمال التصميمي في فراغ الحمام بالمنزل، فتوافر هذين العنصرين فيه قد يؤثر بشكل كل على ديكور المنزل وعلى إحساسنا بالراحة بداخله خاصة إذا كان هذا الحمام صغيرًا، فعندها يتطلب منا اهتمامًا أكبر بتصميم ديكوراته بحيث يظهر أكبر مما هو عليه وبحيث يكون عمليًا في الاستخدام.

وبعض الحمامات الصغير يعتمد خبراء التصميم في تصميمها على تصغير حجم الأدوات الصحية أو التقليل من العناصر المستخدمة، ولكن التصميم الذكي حقًا هو الذي يحافظ على كل العناصر بداخل الحمام دون أن نشعر فيه بالازدحام أوالتقيد.

واليوم جمعنا لكم 13 حمامًا نجح مصمموهم في أن يحققوا التوازن بين صغر المساحة وتوافر العناصر الأساسية للحمام فيها بشكل جميل وجذاب:

1- وحدة تخزين مميزة الشكل تحت الأحواض

Salle d'eau esprit méditerranéen, MJ Intérieurs MJ Intérieurs حمام Blue
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

استطاع المصمم في هذا الحمام الصغير أن يتغلب على المساحة الصغيرة للحمام عن طريق استخدام المرحاض المعلق و عمل تجويفات مستطيلة في الحائط تستخدم كأرفف لحمل الأغراض المختلفة، كما استخدم وحدة تخزين جميلة الشكل وعملية عبارة عن درجتين من الأدراج و استغل المساحات الخالية فيها لوضع سلة المهملات و مزهرية للزينة.

2- اللون الرمادي مع تجاويف الحائط العملية

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

أما هنا فقد استخدم الحائط الخلفي الذي يجمع بين البانيو والأحواض والمرحاض استخدامات كثيرة عن طريق عمل تجاويف مستطيلة تستخدم كأرفف أيضًا ولكنه أيضًا زينها بوحدات إضاءة طولية لتصنع شكلًا مميزًا في الديكور، وفي الجزء الخاص بالحوض قام بوضع مواسير من المعدن لتعليق الفوط وأدوات الاستحمام عليها.

3- الحوض الدائري الاقتصادي

relax montano - 2016, architetto Davide Fornero architetto Davide Fornero حمام خشب White
architetto Davide Fornero

architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero

في هذا الحمام الصغير نجد أن كل جزء قد تم استغلاله بشكل أمثل، فركن الحائط قد تم استغلاله عن طريق وضع رف ربع دائري عليه لحمل الأغراض، والحوض الذي لم تخصص له مساحة كبيرة، نجد أنه قد تم التغلب على ذلك عن طريق استخدام الحوض الدائري الحر، وقد استخدم الحوض الخشبي ذو الطابع الريفي ليعطي للحمام تميزًا وجمالًا خاصًا.

4- استغلال كامل المساحة

Projekt mieszkania 76m2 w Będzinie - Namiarkowa , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz حمام
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

أما هنا فنجد أنه قد تم استغلال المساحة بشكل جيد، فعلى حائط واحد قد رصت أجهزة الحمام جميعًا، من البانيو ذو الحائط الغائر الذي يحتوي على العديد من الأرفف العملية، ثم المرحاض المعلق الذي يوفر في المساحة ويسمح بتنظيف الأرضية بشكل جيد، ووحدة الأحواض التي تحتوي في أسفلها على رفوف وأدراج كبيرة تستوعب أغراض الحمام، كما استغل الحائط الجانبي للحوض لنفس السبب التخزيني.

5- بانيو وشاور في مساحة صغيرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من قال أن الحمام الصغير لايمكنه أن يتحمل بانيو وشاور في وقت واحد؟ لقد بدد لنا هذا الحمام هذه الفكرة عن طريق وضعهما سويًا في مساحة صغيرة ولكن بذكاء تصميمي، وقد تم فصلهما عن طريق أبواب زجاجية لا تؤثر على الامتداد البصري للحمام مع الحفاظ عليه جافًا ومنظمًا بشكل جيد.

6- حمام كلاسيكي مريح

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company حمام
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

بعضنا يعتقد أن التوفير في المساحات الصغيرة لابد أن يكون باتباع الطراز العصري فقط، ولكن هذا الحمام الكلاسيكي الأنيق قد حقق التوفير في المساحة مع الحفاظ على الشكل الجميل للأصالة المتمثلة في الزخارف والحليات والألوان الدافئة في الحمام، فنجد أن الحوض ذو الأرجل النحاسية قد وفر في المساحة البانيو المرفوع أيضًا قد فعل ذلك بشكل أنيق وجذاب.

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7- مرآة كبيرة على الحائط

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

من الوسائل المستخدمة بكثرة والتي تؤتي ثمارها فورًا في التغلب على المساحة الصغيرة للحمام، استخدام المرآة التي تعكس الأضواء وتعطي شعورًا بالاتساع والرحابة في الحمام.

8- النصف السفلي للمرحاض والحوض والنصف العلوي لمرآة الحائط

Kawalerka, Q2Design Q2Design حمام
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

إذا كان حمامك صغير جدًا يمكنك التغلب على ذلك عن طريق اتباع هذا التصميم الذكي، فالنصف السفلي له قد تراصت الأجهزة الصحية عليه بشكل منظم، مع استغلال النصف العلوي كمرآة كبيرة تتغلب على المساحة وتعطي شعورًا بالاتساع.

9- ترتيب جيد لمساحة غير واضحة المعالم

After homify حمام
homify

After

homify
homify
homify

في هذا الحمام غير منتظم الشكل، نجد أنه قد تم التعامل مع هذه المشكلة بشكل مثالي، فقد وزعت الأجهزة على كل ضلع بشكل يسمح بحرية الحركة في الحمام دون الشعور بالضيق مما أظهر الحمام بشكل أوسع مما هو عليه، ومع استخدام مرآة كبيرة وألوان فاتحة نجد أن التصميم قد نجح بشكل مثالي.

10- دولاب في الحائط لحفظ الفوط والمنظفات و توفير المساحة

Raven Suites, Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye حمام
Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye

Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye
Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye
Stok Mimarlık / Tasarım / Atölye

من الوسائل الجيدة لتوفير المساحة في الحمام أيضًا جمع جميع الأغراض المتناثرة فيه والتي قد تؤثر على شكله الجمالي النهائي ووضعها في دولاب تخزيني في الحائط ليوفر علينا الكثير من المساحة والعناء في البحث.

11- شاور صغير و حمام على طراز البحر المتوسط

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط Blue
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

على طراز البحر المتوسط نجد أن هذا الحمام قد صمم بشكل مميز، فعلى الرغم من ضيق المساحة تم وضع الأجهزة الصحية بشكل جيد متجاورة ومع استخدام مرحاض صغير وحوض ذو وحدة تخزين سفلية من الخشب الفاتح اللون تم استغلال الحمام جيدًا، وقد زين بالتشكيلات الملونة الجميلة لطراز البحر المتوسط في الحوائط والأرضية.

12- جميع الأدوات على حائط واحد

Childlike - House M, 六相設計 Phase6 六相設計 Phase6 حمام
六相設計 Phase6

六相設計 Phase6
六相設計 Phase6
六相設計 Phase6

أما هنا فنجد تباع الطراز التبسيطي قد جعل الجمام يبدو جميلًا وجذابًا فنجد أن الأجهزة الصحية قد تراصت بشكل منظم على الحائط وقد ساعد في إظهارها بشكل جيد أمرين، استخدام أدوات ذات لون أبيض وشكل مخروطي موفر في المساحة، والتصميم الرائع للحائط عن طريق شكل خلية النحل من اللونين الأبيض والرمادي الذين يساعدا على إعطاء الشعور بالاتساع.

13- شاور مفصول بستارة وحوض على منضدة خشبية

WARSZAWA / SADYBA - 130M2, razoo-architekci razoo-architekci حمام
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

يمكننا أيضًا فصل الشاور عن طريق ستارة من القماش المعالج إذا أردنا أن نضفي على حمامنا لمسة انتقائية جميلة مثل هذا الحمام مع الحفاظ على المساحة وإظهارها بشكل أكبر مما هي عليه.

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أي هذه الحمامات ترى أنه نجح في التغلب على صغر المساحة؟

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