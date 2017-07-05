13 حمام غير تقليدي تغلب على صغر المساحة

لا يمكننا أبدًا إنكار أهمية توافر الراحة والجمال التصميمي في فراغ الحمام بالمنزل، فتوافر هذين العنصرين فيه قد يؤثر بشكل كل على ديكور المنزل وعلى إحساسنا بالراحة بداخله خاصة إذا كان هذا الحمام صغيرًا، فعندها يتطلب منا اهتمامًا أكبر بتصميم ديكوراته بحيث يظهر أكبر مما هو عليه وبحيث يكون عمليًا في الاستخدام.

وبعض الحمامات الصغير يعتمد خبراء التصميم في تصميمها على تصغير حجم الأدوات الصحية أو التقليل من العناصر المستخدمة، ولكن التصميم الذكي حقًا هو الذي يحافظ على كل العناصر بداخل الحمام دون أن نشعر فيه بالازدحام أوالتقيد.

واليوم جمعنا لكم 13 حمامًا نجح مصمموهم في أن يحققوا التوازن بين صغر المساحة وتوافر العناصر الأساسية للحمام فيها بشكل جميل وجذاب: