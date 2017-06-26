6 أفكار ملهمة لمكان التليفزيون في البيت

التليفزيون من أكثر الأماكن حيوية لدى الأسرة و الضيوف في حالة العزائم خلال شهر رمضان مما يعزز الفرصة لديك لتجعل ذلك المكان متألقاً على الدوام لتحصل على اعجابهم و تبهر جميع ضيوفك و تنجح في عزوماتك الرمضانية ، في كتاب الأفكار هذا مع هوميفاي سوف نسرد لكم تصميمات مميزة لأماكن التليفزيون في غرف متنوعة و بالتأكيد بشكل رئيسي في غرفة المعيشة لتقدم عزومة رمضانية متكاملة ..
في رمضان عليك أن تفكر في وضع التليفزيون في أيام العزومات في مكان متوسط في غرفة المعيشة أو بالقرب من السفرة حتى يستطيع الجميع المشاهدة بأريحية دون الشعور بتطفل أو ابتعاد عن مركز الجلسة
ذلك الشكل المربع الذي صمم بالكنبة و المقاعد المناسبة لغرفة معيشة مريحة يمكن أن يمنحك تصميم مثالي لاستقبال الضيوف في رمضان حول التلفاز و الاستمتاع بأوقات رمضانية ممتعة
حتى تحقق المتعة للجميع ممن يتواجد بالغرفة بعد تناول الإفطار ينبغي أن يكون التليفزيون ذو مساحة مناسبة لمساحة الغرفة فغرفة كبيرة بمقاعد متعددة يلزمها تلفاز كبير الحجم بمستوى قوى من الصوت و هكذا فضلاً عن اختيار موقع يتوسط تلك الغرفة و ننسق حولها الجسلة
يمكنك الاعتماد على حامل التليفزيون المتحرك حتى تتفادى مشكلة جلوس الضيوف في جهة واحدة من الغرفة و التي يكون تصميمها غير منتظم و بالتالي تحتاج لتغيير وجهة التليفزيون إليهم
اجعل مكان التليفزيون مرتفع لو كان منزلك معتاد استقبال الضيوف و خصوصاً الأطفال منهم لأنه سيكون من غير المرجح أن يرتطم أحد الأطفال أو يلهو بتليفزيونك لو كان في متناوله أثناء الزيارة و هو ما يسبب احراج كبير لو حدثت أي تلفيات حينها
مهما كان تصميم الغرفة المتواجد بها التليفزيون فهذا لا يؤثر بشكل كبير على اختيارك لمكان و حجم التليفزيون ذاته مما يؤثر على باقي المكونات و لكن العامل الاساسي في نجاحك في تنسيق ذلك المكان في عزومات رمضان هو قدرة جميع الضيوف من المشاهدة أثناء زيارتهم لك في تلك اللحظات السعيدة التي لا تتكرر إلا في رمضان