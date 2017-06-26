الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكار ملهمة لمكان التليفزيون في البيت

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الملتيميدياأثاث
Loading admin actions …

التليفزيون من أكثر الأماكن حيوية لدى الأسرة و الضيوف في حالة العزائم خلال شهر رمضان مما يعزز الفرصة لديك لتجعل ذلك المكان متألقاً على الدوام لتحصل على اعجابهم و تبهر جميع ضيوفك و تنجح في عزوماتك الرمضانية ، في كتاب الأفكار هذا  مع هوميفاي سوف نسرد لكم تصميمات مميزة لأماكن التليفزيون في غرف متنوعة و بالتأكيد بشكل رئيسي في غرفة المعيشة لتقدم عزومة رمضانية متكاملة ..

1- التليفزيون محمول على الحائط في وسط مكتبة رأسية رائعة تتميز بالتنوع في خزاناتها و درجة أناقتها العالية المستمدة من لمعان الخشب فيها

tv ünitesi tasarımı,tv sehpası,tv dolapları, cihat özdemir cihat özdemir
cihat özdemir

cihat özdemir
cihat özdemir
cihat özdemir

في رمضان عليك أن تفكر في وضع التليفزيون في أيام العزومات في مكان متوسط في غرفة المعيشة أو بالقرب من السفرة حتى يستطيع الجميع المشاهدة بأريحية دون الشعور بتطفل أو ابتعاد عن مركز الجلسة 

2- من البديهي أن تكون الجلسة كلها حول التليفزيون بمعنى أن تراه من كل الزوايا و أفضل تلك الأشكال في التنسيق هو المربع كما نرى في هذا النموذج

PENINSULA NUEVO VALLARTA , PLANTE ARCHITECTURE PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE
PLANTE ARCHITECTURE

ذلك الشكل المربع الذي صمم بالكنبة و المقاعد المناسبة لغرفة معيشة مريحة يمكن أن يمنحك تصميم مثالي لاستقبال الضيوف في رمضان حول التلفاز و الاستمتاع بأوقات رمضانية ممتعة

3- شاشة تليفزيون تناسب المساحة الموجودة فيها

LIVING AND DINING, MOONA DESIGN STUDIO MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO

MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO
MOONA DESIGN STUDIO

حتى تحقق المتعة للجميع ممن يتواجد بالغرفة بعد تناول الإفطار ينبغي أن يكون التليفزيون ذو مساحة مناسبة لمساحة الغرفة فغرفة كبيرة بمقاعد متعددة يلزمها تلفاز كبير الحجم بمستوى قوى من الصوت و هكذا فضلاً عن اختيار موقع يتوسط تلك الغرفة و ننسق حولها الجسلة 

4- حامل التليفزيون

homify غرفة الملتيميدياأثاث
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاعتماد على حامل التليفزيون المتحرك حتى تتفادى مشكلة جلوس الضيوف في جهة واحدة من الغرفة و التي يكون تصميمها غير منتظم و بالتالي تحتاج لتغيير وجهة التليفزيون إليهم 

5- في مكان مرتفع

CAMPAGNE CHIC MAISON DE FAMILLE, INSIDE-DECO-TENDANCE INSIDE-DECO-TENDANCE غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
INSIDE-DECO-TENDANCE

INSIDE-DECO-TENDANCE
INSIDE-DECO-TENDANCE
INSIDE-DECO-TENDANCE

اجعل مكان التليفزيون مرتفع لو كان منزلك معتاد استقبال الضيوف و خصوصاً الأطفال منهم لأنه سيكون من غير المرجح أن يرتطم أحد الأطفال أو يلهو بتليفزيونك لو كان في متناوله أثناء الزيارة و هو ما يسبب احراج كبير لو حدثت أي تلفيات حينها

إقرأ: 7 أفكار لسفرة تليق بضيوفك في رمضان

6- الطراز لا يهم كثيراً

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

مهما كان تصميم الغرفة المتواجد بها التليفزيون فهذا لا يؤثر بشكل كبير على اختيارك لمكان و حجم التليفزيون ذاته مما يؤثر على باقي المكونات و لكن العامل الاساسي في نجاحك في تنسيق ذلك المكان في عزومات رمضان هو قدرة جميع الضيوف من المشاهدة أثناء زيارتهم لك في تلك اللحظات السعيدة  التي لا تتكرر إلا في رمضان

أثاث لا غنى عنه من أيكيا لكل منزل
التليفزيون يتألق في رمضان

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً