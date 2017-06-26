6 أفكار ملهمة لمكان التليفزيون في البيت

مهما كان تصميم الغرفة المتواجد بها التليفزيون فهذا لا يؤثر بشكل كبير على اختيارك لمكان و حجم التليفزيون ذاته مما يؤثر على باقي المكونات و لكن العامل الاساسي في نجاحك في تنسيق ذلك المكان في عزومات رمضان هو قدرة جميع الضيوف من المشاهدة أثناء زيارتهم لك في تلك اللحظات السعيدة التي لا تتكرر إلا في رمضان