شقة صغير تتألق بالألوان المحايدة

نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل شقة عائلية، بسيطة وصغيرة وتحمل مجموعة رائعة من الالوان الحيادية الجميلة.. تتنوع بين الرمادي والأبيض والأصفر والأحمر يشعل المطبخ ويملئه بالحيوية والقوة.. كما تتكون الشقة من غرة نوم وغرفة أطفال وحمام ومطبخ وصالة طويلة مفتوحة تحمل غرفة معيشة وسفرة صغيرة، مع ديكورات هادئة وبسيطة تلائم أناقتها.. شاهدها الاّنه وبالتأكيد ستود مثلها..
مجموعة من الألوان الحيادية الرائعة بدرجات الرمادي والأسود والأبيض الجميلة، الصالة مقسمة بطريقة رائعة مع ترك مساحات للحركة بين المنطقتين، فقد جمعت الصالة بين غرفة معيشة وغرفة سفرة.
اختيار رائع للستائر الحريرية باللونين الأسود والأبيض التي تتدلى على نافذة كبيرة بملىء الحائط.
استخدام مميز لورق الحائط يعطي خطوط طولية مميزة مع ثلاثية رائعة من اللوحات المستطيلة في الديكور.
غرفة معيشة مميزة بأثاث بسيط جدًا يتكون من أريكة قماشية بيضاء تحمل وسائد خضراء وبيضاء، مع كرسي أخضر فاتح بأرجل حديدية مميزة.. ومنضدة بالمنتصف بتصميم مختلف تحمل اللون الرمادي الجميل.
غرفة السفرة بسيطة وجميلة تتكون من مجموعة كراسي بيضاء تتوسطهم منضدة خشبية رائعة باللون الأبيض، وتتدلى فوقها نجفة مميزة بكؤوس ثلاثية جميلة.
مطبخ بألوان فاتحة والأحمر يعطي لمسته الحيوية المبهجة باندماجه مع الرمادي الرائع وسجادة طويلة بالأرضية باللون الرمادي، والأرضية نفسها من السيراميك الأبيض، بالإضافة إلى نجفة مودرن في السقف.
مع شرفة في نهاية الطرقة ليبدو المطبخ جيد التهوية ومشرق تمامًا.
درجات البيج تتألق في غرفة النوم المودرن لتبدو أنيقة ورائعة للغاية، حيث التصميم وبساطة الألوان وهدوئها، وتتكون من سرير مزدوج بأقمشة سادة رائعة مع الستائر الأنيقة من الحرير والقماش وسجادة من الكتان الفاتحة.
غرفة أطفال تجمع الألوان الهادئة والحيوية كالأبيض والسماوي وتطل على الخارج من نافذة كبيرة لتهوية الغرفة ومرور الضوء، والأرضية من الباركيه الجميل.
حمام بسيط بمنطقة مغلقة للدش وحوض سيراميكي أبيض، والأرضية والجدران من السيراميك البيج الفاتح.. إلى جانب وجود مغسلة صغيرة في الجانب حيث سمح بذلك اتساع الحمام.
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