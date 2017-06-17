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شقة صغير تتألق بالألوان المحايدة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة السفرة
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نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل شقة عائلية، بسيطة وصغيرة  وتحمل مجموعة رائعة من الالوان الحيادية الجميلة.. تتنوع بين الرمادي والأبيض والأصفر والأحمر يشعل المطبخ ويملئه بالحيوية والقوة.. كما تتكون الشقة من غرة نوم وغرفة أطفال وحمام ومطبخ وصالة طويلة مفتوحة تحمل غرفة معيشة وسفرة صغيرة، مع ديكورات هادئة وبسيطة تلائم أناقتها.. شاهدها الاّنه وبالتأكيد ستود مثلها..

خليط رائع للمساحات وتناسق الألوان

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة السفرة
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

مجموعة من الألوان الحيادية الرائعة بدرجات الرمادي والأسود والأبيض الجميلة، الصالة مقسمة بطريقة رائعة مع ترك مساحات للحركة بين المنطقتين، فقد جمعت الصالة بين غرفة معيشة وغرفة سفرة.

اختيار رائع للستائر الحريرية باللونين الأسود والأبيض التي تتدلى على نافذة كبيرة بملىء الحائط.

استخدام مميز لورق الحائط يعطي خطوط طولية مميزة مع ثلاثية رائعة من اللوحات المستطيلة في الديكور.

أثاث بسيط لركن المعيشة

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة المعيشة
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

غرفة معيشة مميزة بأثاث بسيط جدًا يتكون من أريكة قماشية بيضاء تحمل وسائد خضراء وبيضاء، مع كرسي أخضر فاتح بأرجل حديدية مميزة.. ومنضدة بالمنتصف بتصميم مختلف تحمل اللون الرمادي الجميل.

أرضية من الباركيه الخشبي اللامع وسجادة رائعة تجمع الأسود والبيج في خطوط عشوائية

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة المعيشة
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

ركن السفرة

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة السفرة
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

غرفة السفرة بسيطة وجميلة تتكون من مجموعة كراسي بيضاء تتوسطهم منضدة خشبية رائعة باللون الأبيض، وتتدلى فوقها نجفة مميزة بكؤوس ثلاثية جميلة.

المطبخ

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN مطبخ
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

مطبخ بألوان فاتحة والأحمر يعطي لمسته الحيوية المبهجة باندماجه مع الرمادي الرائع وسجادة طويلة بالأرضية باللون الرمادي، والأرضية نفسها من السيراميك الأبيض، بالإضافة إلى نجفة مودرن في السقف.

مع شرفة في نهاية الطرقة ليبدو المطبخ جيد التهوية ومشرق تمامًا.

غرفة النوم

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة نوم
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

درجات البيج تتألق في غرفة النوم المودرن لتبدو أنيقة ورائعة للغاية، حيث التصميم وبساطة الألوان وهدوئها، وتتكون من سرير مزدوج بأقمشة سادة رائعة مع الستائر الأنيقة من الحرير والقماش وسجادة من الكتان الفاتحة.

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تقسيم رائع ودولاب تخزيني كبير بني اللون والأرضية من الباركيه

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة نوم
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

غرفة الأطفال

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة الاطفال
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

غرفة أطفال تجمع الألوان الهادئة والحيوية كالأبيض والسماوي وتطل على الخارج من نافذة كبيرة لتهوية الغرفة ومرور الضوء، والأرضية من الباركيه الجميل.

استخدام الرسوم على الحائط مع الأدراج التخزينية المختلفة

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة الاطفال
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

الحمام

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN حمام
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

حمام بسيط بمنطقة مغلقة للدش وحوض سيراميكي أبيض، والأرضية والجدران من السيراميك البيج الفاتح.. إلى جانب وجود مغسلة صغيرة في الجانب حيث سمح بذلك اتساع الحمام.

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BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN جدران
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN
تخلص من الأشياء الغير ضرورية في المطبخ بسهولة
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