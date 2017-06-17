شقة صغير تتألق بالألوان المحايدة

مجموعة من الألوان الحيادية الرائعة بدرجات الرمادي والأسود والأبيض الجميلة، الصالة مقسمة بطريقة رائعة مع ترك مساحات للحركة بين المنطقتين، فقد جمعت الصالة بين غرفة معيشة وغرفة سفرة.

اختيار رائع للستائر الحريرية باللونين الأسود والأبيض التي تتدلى على نافذة كبيرة بملىء الحائط.

استخدام مميز لورق الحائط يعطي خطوط طولية مميزة مع ثلاثية رائعة من اللوحات المستطيلة في الديكور.