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أين تأخذ قسط من الراحة بعد الإفطار في رمضان

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
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قد يختلط علينا الأمر بعد الإفطار و نحتاج لمكان مثالي في منزلنا لنجلس فيه لبرهة من الزمن بعد تناول وجبة الإفطار الرمضاني الدسمة ، قد تحتاج لتناول مشروب رمضاني أو فنجانك المحبب من الشاي و القهوة في هدوء و تأمل تام ، و هوميفاي يدرك جيداً انك تبحث عن الأفضل فإنه اليوم يقدم لنا بعض الغرف المقترحة بأفكار مميزة تصلح لتلتقط فيها الأنفاس بعد انتهائك من افطارك اللذيذ ، إليكم التفاصيل 

1- في الصالون

غرفة المعيشة القصر للدهانات والديكور غرفة المعيشة Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة المعيشة

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

يمكنك أن تنفصل عن السفرة و تترك من لازال يتناول الطعام و تنزوي في إحدى جوانب الأنترية المخصص للاستقبال و ليس في غرفة المعيشة فإنه سيكون أبعد من التليفزيون و أكثر هدوءاً بالمقارنة بغرفة المعيشة التي سيعرف الأطفال طريقهم إليها حال الانتهاء من الفطور الخاص بهم لمشاهدة التلفاز 

2- في الشرفة

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

في الجلسة الخارجية من شرفة منزلك سيكون من الرائع استنشاق الهواء المنعش و الشعور بالهدوء و خلو الشوارع من المارة و الازدحام في لحظة الافطار و تستطيع حينها تناول كوب القهوة أو الشاي المفضل لديك في جو رمضاني مميز

3- تعريشة خارجية على الرووف

Toldo plegable para pérgola. Colónia Roma., Materia Viva S.A. de C.V. Materia Viva S.A. de C.V. بلكونة أو شرفة
Materia Viva S.A. de C.V.

Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V.

استخدام الروف للانفصال تماماً عن أي ضوضاء و الحصول على لحظات فريدة من الهدوء النفسي و هواء طلق لا مثيل له في لحظات ما بعد المغرب و الانتقال تدريجياً لبزوغ النجوم في السماء و هذا لهواة التأمل 

4- في الكرسي الهزاز و المعلق

Casa SM04, WRKSHP arquitectura/urbanismo WRKSHP arquitectura/urbanismo بلكونة أو شرفة جرانيت Grey
WRKSHP arquitectura/urbanismo

WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo

في حالة فريدة من الإبحار في الإلهام يمكنك تثبيت كرسي معلق هزاز مثل هذا النموذج الرائع في سقف شرفة منزلك الخارجية أو في الحديقة و التمتع بشعور فريد ما بعد لحظات الإفطار لهواة الإنفراد بالنفس 

5- جلسة مزدوجة

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción بلكونة أو شرفة
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

لو كان لديك أي من أفراد أسرتك أو أصدقائك في عزومة رمضان و لديكم نفس الاهتمامات يمكنك أن تصمم جلسة مزدوجة بكراسي بسيطة و منضدة صغيرة لتحصل على  لحظات للحديث مع معارفك  في مكان منعزل في منزلك 

6- التمشي

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

بعد الإفطار خصوصاً لو كان دسماً يمكنك تناول ما تريد في جلسة بسيطة في حديقة منزلك و من ثم تبدأ في التمشي و تصفح هاتفك بحيث تصنع قدر من الحركة للطعام مما يساعدمك على استكمال باقي يومك بعد الإفطار بمرونة دون الشعور بعدم راحة ناجم عن سوء الهضم 

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