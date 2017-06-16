أين تأخذ قسط من الراحة بعد الإفطار في رمضان

قد يختلط علينا الأمر بعد الإفطار و نحتاج لمكان مثالي في منزلنا لنجلس فيه لبرهة من الزمن بعد تناول وجبة الإفطار الرمضاني الدسمة ، قد تحتاج لتناول مشروب رمضاني أو فنجانك المحبب من الشاي و القهوة في هدوء و تأمل تام ، و هوميفاي يدرك جيداً انك تبحث عن الأفضل فإنه اليوم يقدم لنا بعض الغرف المقترحة بأفكار مميزة تصلح لتلتقط فيها الأنفاس بعد انتهائك من افطارك اللذيذ ، إليكم التفاصيل
يمكنك أن تنفصل عن السفرة و تترك من لازال يتناول الطعام و تنزوي في إحدى جوانب الأنترية المخصص للاستقبال و ليس في غرفة المعيشة فإنه سيكون أبعد من التليفزيون و أكثر هدوءاً بالمقارنة بغرفة المعيشة التي سيعرف الأطفال طريقهم إليها حال الانتهاء من الفطور الخاص بهم لمشاهدة التلفاز
في الجلسة الخارجية من شرفة منزلك سيكون من الرائع استنشاق الهواء المنعش و الشعور بالهدوء و خلو الشوارع من المارة و الازدحام في لحظة الافطار و تستطيع حينها تناول كوب القهوة أو الشاي المفضل لديك في جو رمضاني مميز
استخدام الروف للانفصال تماماً عن أي ضوضاء و الحصول على لحظات فريدة من الهدوء النفسي و هواء طلق لا مثيل له في لحظات ما بعد المغرب و الانتقال تدريجياً لبزوغ النجوم في السماء و هذا لهواة التأمل
في حالة فريدة من الإبحار في الإلهام يمكنك تثبيت كرسي معلق هزاز مثل هذا النموذج الرائع في سقف شرفة منزلك الخارجية أو في الحديقة و التمتع بشعور فريد ما بعد لحظات الإفطار لهواة الإنفراد بالنفس
لو كان لديك أي من أفراد أسرتك أو أصدقائك في عزومة رمضان و لديكم نفس الاهتمامات يمكنك أن تصمم جلسة مزدوجة بكراسي بسيطة و منضدة صغيرة لتحصل على لحظات للحديث مع معارفك في مكان منعزل في منزلك
بعد الإفطار خصوصاً لو كان دسماً يمكنك تناول ما تريد في جلسة بسيطة في حديقة منزلك و من ثم تبدأ في التمشي و تصفح هاتفك بحيث تصنع قدر من الحركة للطعام مما يساعدمك على استكمال باقي يومك بعد الإفطار بمرونة دون الشعور بعدم راحة ناجم عن سوء الهضم