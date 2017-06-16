أين تأخذ قسط من الراحة بعد الإفطار في رمضان

قد يختلط علينا الأمر بعد الإفطار و نحتاج لمكان مثالي في منزلنا لنجلس فيه لبرهة من الزمن بعد تناول وجبة الإفطار الرمضاني الدسمة ، قد تحتاج لتناول مشروب رمضاني أو فنجانك المحبب من الشاي و القهوة في هدوء و تأمل تام ، و هوميفاي يدرك جيداً انك تبحث عن الأفضل فإنه اليوم يقدم لنا بعض الغرف المقترحة بأفكار مميزة تصلح لتلتقط فيها الأنفاس بعد انتهائك من افطارك اللذيذ ، إليكم التفاصيل