8 أشكال لظهر للسرير يناسك تفاصيل غرفة نومك

جميعنا يرغب في غرفة نوم أنيقة مريحة ودافئة، هل هناك أفضل من ذلك على الإطلاق بعد يوم شاق وملئ بالأحداث؟ بالطبع لا!
ولكن تحقيق هذه الشروط في غرفة النوم يتطلب الاهتمام بالكثير من التفاصيل التي على الأرجح لا نلقي لها بالًا في اختيارتنا لأنها تأتي عن طريق المصادفة أو لأننا لم نتعود على الاهتمام باختيارها، ومن هذه التفاصيل: ظهر السرير.
فعلى الرغم من أهميته في تحديد هوية الغرفة إلا أننا نختاره مع اختيار السرير بشكل عشوائي أو ربما بعدما نكون قد اخترنا بالفعل الطراز الذي نحب أن تكون عليه الغرفة كلها، ثم نختاره بعدها ليكون أحيانًا غير متلائم مع الطراز العام أو غير متناسب في التفاصيل والأكسسورات.
واليوم أردنا أن نلفت انتباهكم إلى أهمية هذه التفصيلة التي قد تضفي على غرفة النوم كلها تميزًا وراحة في الاستخدام وتجعل من غرف نومكم جناحات ملكية رائعة الاستخدام، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا من خلال 8 أمثلة لأشكال ظهر السرير:
من الاختيارات الجميلة والمميزة والتي قد تعطي لغرفة نومك شكلًا متألقًا بسهولة هو استخدام التصميم الداخلي من البداية بحيث يتكامل السقف مع الحائط الخلفي للسرير لينتجا شكلًا مميزًا لظهر السرير كما نرى هنا، ومع استخدام البارز والغاطس في التشكيلات الجبسية يمكننا أن نصنع بيوت نور مستترة جميلة الشكل ممتدة من الحائط للسقف بشكل عصري مبهر.
في الشقق ذات الطابع العصري الصغيرة من الأفضل أن يكون لكل عنصر جمالي وظيفة مميزة أيضًا، فهنا نجد المصمم قد استغل ظهر السرير ليجعله مكتبة تحمل الكتب والأكسسورات المختلفة بشكل عملي جديد وجميل أيضًا، ومع جزء من الجلد المبطن والأباجورات الجانبية الجميلة يكون قد حقق معادلة الوظيفة والشكل الجمالي بطريقة مميزة.
يمكننا استغلال الحائط الخلفي للسرير أيضًا دون الحاجة إلى جلب ظهر سرير مميز عن طريق تصميم الجدار الخلفي بتشكيلات جبسية مختلفة الألوان والمقاسات كما نجد هنا، فعن طريق المستطيلات الجبسية البارزة بأبعاد مختلفة وأعماق متباينة نجد أننا قد حققنا ظهر سرير لا يمكن تكراره بنفس الشكل وقد أعطى للغرفة شخصية مختلفة.
أما هنا فقد جاءت التشكيلات بطريقة غاية في الجمال والرشاقة، فنجد التشكيلات في الحائط الخلفي للسرير عبارة عن دوائر مختلفة المقاسات داخلها مصابيح لللإضاءة ، وقد استخدمت في السقف أيضًا حتى نحصل على نتيجة مبهرة من انعكاس الضوء الناتج عنها والظلال المتكونة من هذه الأضواء المختلفة والتي قد راعى المصمم فيها أن تكون هادئة متناسبة مع طبيعة غرفة النوم.
يمكننا تحقيق هذا التميز المطلوب في ظهر السرير عن طريق بناء الجدار الخلفي للسرير من الحجر الطبيعي ذو الشكل المميز ليترك في الغرفة انطباعًا بالأصالة التميز والأناقة.
أما إذا أردنا إضفاء روحًا من الملكية القديمة على غرفة النوم فيمكننا تحقيق ذلك من خلال ظهر سرير كلاسيكي من الإسفنج المكسو بقماش حريري أبيض مع تشكيلات الأويما في خشب السرير وخلفهم نقوشات كلاسيكية مقسمة إلى ألواح كما نرى في هذه الغرفة الرصينة.
خلفية من الخشب الزان الطبيعي ذو اللون الفاتح و طبق كبير معلق على الجدار الخشبي مع مصباحين مدلايان من السقف ذوي تصاميم عربية فريدة، كل هذه التفاصيل كفيلة بأن تجعل من ظهر السرير تفصيلة غاية في الجمال والأناقة على الطراز الانتقائي لغرفة نوم مريحة وعربية أصيلة.
أما هنا فنجد أن العصرية قد تجلت بتفصيلة هامة ومميزة، فنجد السرير كوحدة مستقلة عن الحوائط المحيطة به قد تمركز مكانه في الغرفة بشكل أنيق، ونجد أن ظهره هو امتداد للسرير نفسه الذي اتخذ شكلًا انسيابيًا على شكل قوس مرتكز على وحدة مستطيلة خلفية بمثابة كومودينو كبير.. تصميم مختلف وعصري للغاية!
للمزيد من النصائح حول غرف النوم اقرأ أيضًا: 10 أفكار مميزة لتجديد حوائط غرفة نومك بشكل رائع