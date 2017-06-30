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8 أشكال لظهر للسرير يناسك تفاصيل غرفة نومك

آية علم الدين آية علم الدين
sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
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جميعنا يرغب في غرفة نوم أنيقة مريحة ودافئة، هل هناك أفضل من ذلك على الإطلاق بعد يوم شاق وملئ بالأحداث؟ بالطبع لا!

ولكن تحقيق هذه الشروط في غرفة النوم يتطلب الاهتمام بالكثير من التفاصيل التي على الأرجح لا نلقي لها بالًا في اختيارتنا لأنها تأتي عن طريق المصادفة أو لأننا لم نتعود على الاهتمام باختيارها، ومن هذه التفاصيل: ظهر السرير.

 فعلى الرغم من أهميته في تحديد هوية الغرفة إلا أننا نختاره مع اختيار السرير بشكل عشوائي أو ربما بعدما نكون قد اخترنا بالفعل الطراز الذي نحب أن تكون عليه الغرفة كلها، ثم نختاره بعدها ليكون أحيانًا غير متلائم مع الطراز العام أو غير متناسب في التفاصيل والأكسسورات.

واليوم أردنا أن نلفت انتباهكم إلى أهمية هذه التفصيلة التي قد تضفي على غرفة النوم كلها تميزًا وراحة في الاستخدام وتجعل من غرف نومكم جناحات ملكية رائعة الاستخدام، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا من خلال 8 أمثلة لأشكال ظهر السرير:

1- استخدام الإضاءة الغير مباشرة في تكوين ظهر السرير

sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

من الاختيارات الجميلة والمميزة والتي قد تعطي لغرفة نومك شكلًا متألقًا بسهولة هو استخدام التصميم الداخلي من البداية بحيث يتكامل السقف مع الحائط الخلفي للسرير لينتجا شكلًا مميزًا لظهر السرير كما نرى هنا، ومع استخدام البارز والغاطس في التشكيلات الجبسية يمكننا أن نصنع بيوت نور مستترة جميلة الشكل ممتدة من الحائط للسقف بشكل عصري مبهر.

2- ظهر سرير عملي عبارة عن مكتبة صغيرة

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

في الشقق ذات الطابع العصري الصغيرة من الأفضل أن يكون لكل عنصر جمالي وظيفة مميزة أيضًا، فهنا نجد المصمم قد استغل ظهر السرير ليجعله مكتبة تحمل الكتب والأكسسورات المختلفة بشكل عملي جديد وجميل أيضًا، ومع جزء من الجلد المبطن والأباجورات الجانبية الجميلة يكون قد حقق معادلة الوظيفة والشكل الجمالي بطريقة مميزة.

3- تكوينات جبسية مميزة

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

يمكننا استغلال الحائط الخلفي للسرير أيضًا دون الحاجة إلى جلب ظهر سرير مميز عن طريق تصميم الجدار الخلفي بتشكيلات جبسية مختلفة الألوان والمقاسات كما نجد هنا، فعن طريق المستطيلات الجبسية البارزة بأبعاد مختلفة وأعماق متباينة نجد أننا قد حققنا ظهر سرير لا يمكن تكراره بنفس الشكل وقد أعطى للغرفة شخصية مختلفة.

4- شكل جمالي عن طريق الظل والنور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما هنا فقد جاءت التشكيلات بطريقة غاية في الجمال والرشاقة، فنجد التشكيلات في الحائط الخلفي للسرير عبارة عن دوائر مختلفة المقاسات داخلها مصابيح لللإضاءة ، وقد استخدمت في السقف أيضًا حتى نحصل على نتيجة مبهرة من انعكاس الضوء الناتج عنها والظلال المتكونة من هذه الأضواء المختلفة والتي قد راعى المصمم فيها أن تكون هادئة متناسبة مع طبيعة غرفة النوم.

5- الحجر أيضًا يمكنه أن ينتج لنا غرفة نوم مميزة

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

يمكننا تحقيق هذا التميز المطلوب في ظهر السرير عن طريق بناء الجدار الخلفي للسرير من الحجر الطبيعي ذو الشكل المميز ليترك في الغرفة انطباعًا بالأصالة التميز والأناقة.

6- ظهر سرير كلاسيكي ملئ بالتفاصيل الجمالية

BEDROOM DESIGN, Fervor design Fervor design غرفة نوم
Fervor design

Fervor design
Fervor design
Fervor design

أما إذا أردنا إضفاء روحًا من الملكية القديمة على غرفة النوم فيمكننا تحقيق ذلك من خلال ظهر سرير كلاسيكي من الإسفنج المكسو بقماش حريري أبيض مع تشكيلات الأويما في خشب السرير وخلفهم نقوشات كلاسيكية مقسمة إلى ألواح كما نرى في هذه  الغرفة  الرصينة.

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7- الطراز الانتقائي مع التفاصيل العربية لغرفة نوم فريدة

Сказки бывают разные, восточные и не очень... коттедж в Лаишевском районе, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' غرفة نوم خشب Brown
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>

Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>
Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"

خلفية من الخشب الزان الطبيعي ذو اللون الفاتح و طبق كبير معلق على الجدار الخشبي مع مصباحين مدلايان من السقف ذوي تصاميم عربية فريدة، كل هذه التفاصيل كفيلة بأن تجعل من ظهر السرير تفصيلة غاية في الجمال والأناقة على الطراز الانتقائي لغرفة نوم مريحة وعربية أصيلة.

8- ظهر سرير عصري منفصل عن الحائط ذو أناقة مختلفة

VILLA AL MARE Ermioni Grecia, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer غرفة نوم
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

أما هنا فنجد أن العصرية قد تجلت بتفصيلة هامة ومميزة، فنجد السرير كوحدة مستقلة عن الحوائط المحيطة به قد تمركز مكانه في الغرفة بشكل أنيق، ونجد أن ظهره هو امتداد للسرير نفسه الذي اتخذ شكلًا انسيابيًا على شكل قوس مرتكز على وحدة مستطيلة خلفية بمثابة كومودينو كبير.. تصميم مختلف وعصري للغاية!

للمزيد من النصائح حول غرف النوم اقرأ أيضًا: 10 أفكار مميزة لتجديد حوائط غرفة نومك بشكل رائع

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