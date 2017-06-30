8 أشكال لظهر للسرير يناسك تفاصيل غرفة نومك

جميعنا يرغب في غرفة نوم أنيقة مريحة ودافئة، هل هناك أفضل من ذلك على الإطلاق بعد يوم شاق وملئ بالأحداث؟ بالطبع لا!

ولكن تحقيق هذه الشروط في غرفة النوم يتطلب الاهتمام بالكثير من التفاصيل التي على الأرجح لا نلقي لها بالًا في اختيارتنا لأنها تأتي عن طريق المصادفة أو لأننا لم نتعود على الاهتمام باختيارها، ومن هذه التفاصيل: ظهر السرير.

فعلى الرغم من أهميته في تحديد هوية الغرفة إلا أننا نختاره مع اختيار السرير بشكل عشوائي أو ربما بعدما نكون قد اخترنا بالفعل الطراز الذي نحب أن تكون عليه الغرفة كلها، ثم نختاره بعدها ليكون أحيانًا غير متلائم مع الطراز العام أو غير متناسب في التفاصيل والأكسسورات.

واليوم أردنا أن نلفت انتباهكم إلى أهمية هذه التفصيلة التي قد تضفي على غرفة النوم كلها تميزًا وراحة في الاستخدام وتجعل من غرف نومكم جناحات ملكية رائعة الاستخدام، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا من خلال 8 أمثلة لأشكال ظهر السرير: