دليلك لكسوات الحائط المختلفة وتأثيرها على الفراغ

الأرضيات والحوائط من أكثر العصر التي قد تؤدي إلى ديكورات مبهرة أو تصميم غير تناسق تماماً، ذلك عليك دائماً أن تحظر من اختيار في غير موضعه، ولكي تتجنب هذا الخطأ سوف تعرض لكم أناع كسوات الحائط المختلفة.الجداريات
لا يوجد خلاف على جمال الكسوة الحجرية وتأثيرها الخلاب على أي فراغ، ولا يكمن السر لذلك التأثير في الخامة المميزة فقط، بل ما يميزه عن دونه هو أن مصدره من الطبيعة مباشرة، مما يجعلنا نترابط مع الطبيعة من داخل المنزل، واليوم يأتي لنا الخبراء بمجموعة هائلة متنوعة من الأحجار المختلفة، مع إمكانية المعالجة حسب الرغبة، فمن الممكن أن يكون المسطح خشن أو أملس، مما يتناسب مع طبيعة الفراغ.
لكي تتأكد أن اختيارك للكسوة الحجرية هو قرار سليم لاحظ إن كان الفراغ يحتاج إلى إظهار عناصره الأنيقة بوضوح، أو أن الغرفة في حاجة إلى لمسة دافئة، فإن كان الحال كذلك سوف يكون الحجر هو الحل الأمثل.
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لم تظهر هذه الكسوة كعنصر من الديكور سوى في السنين الأخيرة، وذلك بعد تألق النمط الصناعي وما فيه من مواد خام وجريئة، وهذه الكسوة أيضاً تحمل مجموعة متنوعة من ألوان وأحجام الطوب لكي تناسب الديكورات المختلفة.
هذا الاختيار مناسب لكل من يطمح إلى فراغ جريئ وخارج عن المألوف، فهو اختيار يجذب الأنظار من شدة قوته، ولكن راعي أن تكون مفردات الغرفة أقل هدوءاً في الألوان وأقرب إلى البساطة، ويفضل أن تقتصر على حائط واحد حتى لا تتحول إلى عامل مزعج.
كان الموزاييك قديماً مقتصراً على بلاطات الحمام، ولاشك أنه في السيراميك له سحره الخاص، ولكن حتى لا نبخل على المنزل بهذا التأثير الرائع ظهر أسلوب الموزاييك في خامات مختلفة في الآونة الأخيرة، من أخشاب وأحجار، فيكون تواجد مثل هذا النوع قرار صائب إن التزمت بإظهاره بأسلوب راقي.
شكل وأبعاد المزايك يتناسب مع مساحة الفراغ، فكلما كان الفراغ صغيراً أتجه نحو أبعاد الموزايك الصغيرة أيضاً.
هل تظن أن الرخام مكانه في الأرض فقط؟ إذن راجع معلوماتك! فقد ظهر الرخام ليكتسح مجال الكسوات الجدارية لما فيها من رقي لا مثيل له في أي خامات أخرى، ولأن تواجده في أي فراغ يظهر الحائط على أنه لوحة فنية مستقلة وفاخرة يتجه إليه من يبحثون عن الفخامة، ولا شك أنها من الخامات التي قد تكلف الكثير ولكن من يتجه نحوه من الممكن أن يكتفي بمثل هذه الجدارية كعنصر الديكور الأساسي والوحيد.
ظهر هذا الفكر في الأعام الأخيرة ليفتح باباً كبيراً للإبداع، ولا شك أنه يعطي عمق وتأثير قوي للغاية مع تكاليف بسيطة جداً، ولكن يفضل إستخدامه كخلفية في الحائط الرئيسي.
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لمحبي الطراز الكلاسيك هذا الإختيار مثالي لكم، فهو يدمج ين ورق الحائك وإرات خشبية لترفع من قيمة وفخامة الفراغ.
يتجنب البعض هذا النوع لما يحتاجه من نظافة واهتمام دائم، ولكن مميزاته هو قدرته على ترك الفراغ أكثر رقي ودفئ.
تتواجد هذه البلاطات الفريدة من نوعها في ديكورات عالمية، وهي لا شك تضيف إلى عصرية الفراغ، ولكي تتجه نحو هذا الاختيار يجب أن يكون الفراغ عصري ومييز يناسب هذه الجرأة.
الخشب دائماً ما يجلب الدفء والأناقة إلى أي فراغ، ولأنه من الخامات الطبيعية فهو أيضاً يأتي بطاقة إيجابية، ولذلك يفضل استخدامه في الفراغات التي تفتقد إلى الدفء الحيوية.
قد لا تصنف هذه الخامة ضمن الكسوات، ولكن هي تترك نفس النأثير القوي دون الحاجة لميزانية مخصصة، ومن مميزات الحائط الخرساني هو تنوع أنواع التشطيب المختلفة التي تتيح لك مجالاًكبيراً للإبداع، لذا قم باتخاذ هذه الخطوة بلا تردد إن كنت ترغب أن تترك الفراغ أكثر تميزاً مع الحفاظ على بساطته.