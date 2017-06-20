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دليلك لكسوات الحائط المختلفة وتأثيرها على الفراغ

shereen gouda shereen gouda
Önwall. Handmade wood mosaic tiles. , Önwall Önwall جدران وأرضياتبلاط خشب
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الأرضيات والحوائط من أكثر العصر التي قد تؤدي إلى ديكورات مبهرة أو تصميم غير تناسق تماماً، ذلك عليك دائماً أن تحظر من اختيار في غير موضعه، ولكي تتجنب هذا الخطأ سوف تعرض لكم أناع كسوات الحائط المختلفة.الجداريات 

الكسوة الحجرية

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات حجر
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لا يوجد خلاف على جمال الكسوة الحجرية وتأثيرها الخلاب على أي فراغ، ولا يكمن السر لذلك التأثير في الخامة المميزة فقط، بل ما يميزه عن دونه هو أن مصدره من الطبيعة مباشرة، مما يجعلنا نترابط مع الطبيعة من داخل المنزل، واليوم يأتي لنا الخبراء بمجموعة هائلة متنوعة من الأحجار المختلفة، مع إمكانية المعالجة حسب الرغبة، فمن الممكن أن يكون المسطح خشن أو أملس، مما يتناسب مع طبيعة الفراغ.

لكي تتأكد أن اختيارك للكسوة الحجرية هو قرار سليم لاحظ إن كان الفراغ يحتاج إلى إظهار عناصره الأنيقة بوضوح، أو أن الغرفة في حاجة إلى لمسة دافئة، فإن كان الحال كذلك سوف يكون الحجر هو الحل الأمثل.

لمزيد من أشكال الائط الحجري تابع هذا المقال: 8 تصاميم للحائط الحجري ستجعلك تريد مثلها

الطوب اللبن

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات طوب
homify

homify
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لم تظهر هذه الكسوة كعنصر من الديكور سوى في السنين الأخيرة، وذلك بعد تألق النمط الصناعي وما فيه من مواد خام وجريئة، وهذه الكسوة أيضاً تحمل مجموعة متنوعة من ألوان وأحجام الطوب لكي تناسب الديكورات المختلفة.

هذا الاختيار مناسب لكل من يطمح إلى فراغ جريئ وخارج عن المألوف، فهو اختيار يجذب الأنظار من شدة قوته، ولكن راعي أن تكون مفردات الغرفة أقل هدوءاً في الألوان وأقرب إلى البساطة، ويفضل أن تقتصر على حائط واحد حتى لا تتحول إلى عامل مزعج.

الموزاييك بشتى خاماته

Primal2 Önwall جدران وأرضياتبلاط خشب
Önwall

Primal2

Önwall
Önwall
Önwall

كان الموزاييك قديماً مقتصراً على بلاطات الحمام، ولاشك أنه في السيراميك له سحره الخاص، ولكن حتى لا نبخل على المنزل بهذا التأثير الرائع ظهر أسلوب الموزاييك في خامات مختلفة في الآونة الأخيرة، من أخشاب وأحجار، فيكون تواجد مثل هذا النوع قرار صائب إن التزمت بإظهاره بأسلوب راقي.

شكل وأبعاد المزايك يتناسب مع مساحة الفراغ، فكلما كان الفراغ صغيراً أتجه نحو أبعاد الموزايك الصغيرة أيضاً.

الرخام بأنواعه المختلفة

Marble Tektura Wallcoverings جدران وأرضياتورق الحائط
Tektura Wallcoverings

Marble

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

هل تظن أن الرخام مكانه في الأرض فقط؟ إذن راجع معلوماتك! فقد ظهر الرخام ليكتسح مجال الكسوات الجدارية لما فيها من رقي لا مثيل له في أي خامات أخرى، ولأن تواجده في أي فراغ يظهر الحائط على أنه لوحة فنية مستقلة وفاخرة يتجه إليه من يبحثون عن الفخامة، ولا شك أنها من الخامات التي قد تكلف الكثير ولكن من يتجه نحوه من الممكن أن يكتفي بمثل هذه الجدارية كعنصر الديكور الأساسي والوحيد.

رسومات ثلاثية الأبعاد

Oceans and Beaches Wallpaper and Murals for Walls., wallsandmurals wallsandmurals
wallsandmurals

wallsandmurals
wallsandmurals
wallsandmurals

ظهر هذا الفكر في الأعام الأخيرة ليفتح باباً كبيراً للإبداع، ولا شك أنه يعطي عمق وتأثير قوي للغاية مع تكاليف بسيطة جداً، ولكن يفضل إستخدامه كخلفية في الحائط الرئيسي.

تابع قرأة هذه المقالة لعملية اختيار ورق الحائط المثالي: دليلك لاستخدام ورق الحائط المثالي في منزلك

الإطارات الكلاسيكية

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

لمحبي الطراز الكلاسيك هذا الإختيار مثالي لكم، فهو يدمج ين ورق الحائك وإرات خشبية لترفع من قيمة وفخامة الفراغ.

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إطارات من قماش

Upholstered headboard Mille Couleurs London غرفة نومأسرة نوم upholstered panels,padded panels,headboard,wall upholstery
Mille Couleurs London

Upholstered headboard

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

يتجنب البعض هذا النوع لما يحتاجه من نظافة واهتمام دائم، ولكن مميزاته هو قدرته على ترك الفراغ أكثر رقي ودفئ.

كسوة من بلاطات ثلاثية الأبعاد

WallArt 3D Wall Decor Panels in Livingroom The Netherlands WallArt 3D Wall Decor جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات بوص/ بامبو White wall,wall art,wallpaper,wall paneling,interior,home,3dwall,3dwallpanel
WallArt 3D Wall Decor

WallArt 3D Wall Decor Panels in Livingroom The Netherlands

WallArt 3D Wall Decor
WallArt 3D Wall Decor
WallArt 3D Wall Decor

تتواجد هذه البلاطات الفريدة من نوعها في ديكورات عالمية، وهي لا شك تضيف إلى عصرية الفراغ، ولكي تتجه نحو هذا الاختيار يجب أن يكون الفراغ عصري ومييز يناسب هذه الجرأة.

الجدارية الخشبية

ELIA COUNTRY, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة نومأسرة نوم خشب Wood effect
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

الخشب دائماً ما يجلب الدفء والأناقة إلى أي فراغ، ولأنه من الخامات الطبيعية فهو أيضاً يأتي بطاقة إيجابية، ولذلك يفضل استخدامه في الفراغات التي تفتقد إلى الدفء الحيوية.

الخرسانة

Casa em Jacarepaguá, Margareth Salles Margareth Salles حمام أسمنت Grey
Margareth Salles

Margareth Salles
Margareth Salles
Margareth Salles

قد لا تصنف هذه الخامة ضمن الكسوات، ولكن هي تترك نفس النأثير القوي دون الحاجة لميزانية مخصصة، ومن مميزات الحائط الخرساني هو تنوع أنواع التشطيب المختلفة التي تتيح لك مجالاًكبيراً للإبداع، لذا قم باتخاذ هذه الخطوة بلا تردد إن كنت ترغب أن تترك الفراغ أكثر تميزاً مع الحفاظ على بساطته.

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