دليلك لكسوات الحائط المختلفة وتأثيرها على الفراغ

لا يوجد خلاف على جمال الكسوة الحجرية وتأثيرها الخلاب على أي فراغ، ولا يكمن السر لذلك التأثير في الخامة المميزة فقط، بل ما يميزه عن دونه هو أن مصدره من الطبيعة مباشرة، مما يجعلنا نترابط مع الطبيعة من داخل المنزل، واليوم يأتي لنا الخبراء بمجموعة هائلة متنوعة من الأحجار المختلفة، مع إمكانية المعالجة حسب الرغبة، فمن الممكن أن يكون المسطح خشن أو أملس، مما يتناسب مع طبيعة الفراغ.

لكي تتأكد أن اختيارك للكسوة الحجرية هو قرار سليم لاحظ إن كان الفراغ يحتاج إلى إظهار عناصره الأنيقة بوضوح، أو أن الغرفة في حاجة إلى لمسة دافئة، فإن كان الحال كذلك سوف يكون الحجر هو الحل الأمثل.

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