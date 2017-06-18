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كيف تخطط لأكل العزومات بشكل صحيح

ريم عوض ريم عوض
Bishop Medium Cherry Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
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قد تشعر بالارتباك مع اقتراب أي عزومة مهمة بالنسبة لك ولا تعلم كيف تخطط للأكل بشكل جيد وتفكر فيم سيعجب مدعوييك وكيف تجعل الإفطار يليق بهم. لا داعي للارتباك بعد الآن فاليوم نقدم لك مجموعة من النصائح لتخطيط أكل العزومة بشكل سهل وصحيح يساعدك على اجتياز المناسبة بسلاسة.

1- اعرف العدد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد يبدو أمرًا بديهيًا ولكن قد يغفل البعض عنه فيجهّز طعام بكمية أكبر بكثير من المدعويين ويؤدي ذلك لتكدس المطبخ ومجهود زائد بلا قيمة، أو يوضعوا في موقف محرج بأن يكون الطعام قليل وغير كافٍ.

نصيحة: إذا كان مدعوييك أكثر من 6 أفراد فننصحك بعدم تجهيز أطباق ثابتة وقم بما يشبه البوفيه المفتوح.

2- اكتب القائمة

Ardmore Library Kitchen Tour Featured Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

اكتب قائمة بما ستقدمه على الإفطار وتأكد من أن لا شيء ينقصك من المكونات قبل اليوم المحدد. ابدأ بالتجهيز مبكرًا فقد تحتاج لتتبيل بعض اللحوم قبلها بليلة أو أكثر، وربما تحتاج لتجربة وصفة قبل تقديمها للصائمين حتى لا تكون كارثة!

3- البوفيه المفتوح

Bishop Medium Cherry Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

كما قلنا للتو أن البوفيه المفتوح هو أفضل طريقة للعزومات التي تحتوي على أكثر من 6 مدعويين، وأيضًا تشعر الناس بكرمك وحسن ضيافتك لهم. ضع أنواع مختلفة من السلطان والأطباق السهلة مثل الطواجن والمكرونات وبجانبهم أنواع مختلفة من الصلصة مجموعة من العصائر واتركهم يختارون لأنفسهم.

نصيحة: إذا لم يكن عندك مكان مناسب (بوفيه) في غرفة السفرة لوضع الأطباق فيمكنك تخصيص جزء من سطح المطبخ لذلك، فيدخل  الناس لملأ أطباقهم ثم يعودون للسفرة.

4- الحلل الأنيقة

Bishop Medium Cherry Kitchen, Main Line Kitchen Design Main Line Kitchen Design مطبخ
Main Line Kitchen Design

Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design
Main Line Kitchen Design

استغل الحلل ذات التصميمات الجميلة والأنيقة في تقديم الأكل فيها بدلًا من وضعه في السرفيس والأطباق المخصصة له. فبجانب كون شكلها مختلف وسيعجب المدعويين إلا أن ذلك سيوفر عليك غسيل بعض الصحون لاحقًا.

5- اعرف مدعوييك

가장 심플한 하우스, 세레스홈 세레스홈 غرفة المعيشة
세레스홈

세레스홈
세레스홈
세레스홈

يجب أن تضع في الاعتبار الأشخاص الذين لا يحبون طعامًا معينًا أو من لديه حساسية من نوع أكل ما فلا تقدم لهم تلك الأطعمة مما يشعرهم بعدم الاهتمام بهم. أيضًا لا تطبخ الطعام الاستثنائي أو الغريب الذي تحبه أنت فقط ولا بالطريقة المبالغ فيها الني تحبها أيضًا كوضع الكثير من الشطة أو التوابل، أو طبخ أكل للريجيم تجبر به مدعوييك على مشاركتك في نظام أكلك!

6- اللمة هي الأساس

New Coastal Kitchen, Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom مطبخ White
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom

Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom

في النهاية لا يجب أن تكون شيف محترف أو تقدم الأكل بشكل مبهر لتكون أمسية جيدة، فاللمة هي الأساس والطعام الذي نتناوله معًا هو شيء جانبي نفعله مع اجتماعنا سويًا ومشاركة أحلى اللحظات.

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