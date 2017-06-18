كيف تخطط لأكل العزومات بشكل صحيح

قد تشعر بالارتباك مع اقتراب أي عزومة مهمة بالنسبة لك ولا تعلم كيف تخطط للأكل بشكل جيد وتفكر فيم سيعجب مدعوييك وكيف تجعل الإفطار يليق بهم. لا داعي للارتباك بعد الآن فاليوم نقدم لك مجموعة من النصائح لتخطيط أكل العزومة بشكل سهل وصحيح يساعدك على اجتياز المناسبة بسلاسة.
قد يبدو أمرًا بديهيًا ولكن قد يغفل البعض عنه فيجهّز طعام بكمية أكبر بكثير من المدعويين ويؤدي ذلك لتكدس المطبخ ومجهود زائد بلا قيمة، أو يوضعوا في موقف محرج بأن يكون الطعام قليل وغير كافٍ.
نصيحة: إذا كان مدعوييك أكثر من 6 أفراد فننصحك بعدم تجهيز أطباق ثابتة وقم بما يشبه البوفيه المفتوح.
اكتب قائمة بما ستقدمه على الإفطار وتأكد من أن لا شيء ينقصك من المكونات قبل اليوم المحدد. ابدأ بالتجهيز مبكرًا فقد تحتاج لتتبيل بعض اللحوم قبلها بليلة أو أكثر، وربما تحتاج لتجربة وصفة قبل تقديمها للصائمين حتى لا تكون كارثة!
كما قلنا للتو أن البوفيه المفتوح هو أفضل طريقة للعزومات التي تحتوي على أكثر من 6 مدعويين، وأيضًا تشعر الناس بكرمك وحسن ضيافتك لهم. ضع أنواع مختلفة من السلطان والأطباق السهلة مثل الطواجن والمكرونات وبجانبهم أنواع مختلفة من الصلصة مجموعة من العصائر واتركهم يختارون لأنفسهم.
نصيحة: إذا لم يكن عندك مكان مناسب (بوفيه) في غرفة السفرة لوضع الأطباق فيمكنك تخصيص جزء من سطح المطبخ لذلك، فيدخل الناس لملأ أطباقهم ثم يعودون للسفرة.
استغل الحلل ذات التصميمات الجميلة والأنيقة في تقديم الأكل فيها بدلًا من وضعه في السرفيس والأطباق المخصصة له. فبجانب كون شكلها مختلف وسيعجب المدعويين إلا أن ذلك سيوفر عليك غسيل بعض الصحون لاحقًا.
يجب أن تضع في الاعتبار الأشخاص الذين لا يحبون طعامًا معينًا أو من لديه حساسية من نوع أكل ما فلا تقدم لهم تلك الأطعمة مما يشعرهم بعدم الاهتمام بهم. أيضًا لا تطبخ الطعام الاستثنائي أو الغريب الذي تحبه أنت فقط ولا بالطريقة المبالغ فيها الني تحبها أيضًا كوضع الكثير من الشطة أو التوابل، أو طبخ أكل للريجيم تجبر به مدعوييك على مشاركتك في نظام أكلك!
في النهاية لا يجب أن تكون شيف محترف أو تقدم الأكل بشكل مبهر لتكون أمسية جيدة، فاللمة هي الأساس والطعام الذي نتناوله معًا هو شيء جانبي نفعله مع اجتماعنا سويًا ومشاركة أحلى اللحظات.