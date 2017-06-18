كيف تخطط لأكل العزومات بشكل صحيح

قد يبدو أمرًا بديهيًا ولكن قد يغفل البعض عنه فيجهّز طعام بكمية أكبر بكثير من المدعويين ويؤدي ذلك لتكدس المطبخ ومجهود زائد بلا قيمة، أو يوضعوا في موقف محرج بأن يكون الطعام قليل وغير كافٍ.

نصيحة: إذا كان مدعوييك أكثر من 6 أفراد فننصحك بعدم تجهيز أطباق ثابتة وقم بما يشبه البوفيه المفتوح.