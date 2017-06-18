7 خطوات للحصول على منزل مينيمالي

حتى لو لم تقم بالتخلص من كل ما لا تستخدمه ومن كثير من أغراضك التي ليست لها قيمة حقيقية في حيانك، فأنت في كل الأحوال تريد أن تترك انطباعًا لبصرك بترتيب المكان وفراغه، وهذا يمكنك تطبيقه عن طريق ترتيب أماكن مخصصة لأشيائك داخل الدواليب لتستخدمها متى أردت ولكن دون أن تكون سببًا في الفوضى.

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