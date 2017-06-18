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7 خطوات للحصول على منزل مينيمالي

ريم عوض ريم عوض
Daniel Apartment , BLACKHAUS BLACKHAUS غرفة نوم خشب White
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هل احترت يومًا كيف يستطيع بعض الناس تطبيق النمط المنيمالي أو التبسيطي في بيوتهم وإتقانه بهذا الشكل وبدون تحول التصميم إلى تصميم بارد وغير مرحّب؟ بالطبع يمكنك تحقيق ذلك إذا قمت بالاستعانة بمتخصص جيد ومحترف، ولكننا فكرنا أن نقدم لك بعض النصائح تمكنك من تطبيق ذلك بنفسك لتقوم بتبسيط كل غرفة من غرف منزلك، وستذهل من سهولة الأمر.

1- لا تتخلص من كل شيئ

Our House, Solares Architecture Solares Architecture غرفة نوم
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

الحصول على تصميم تبسيطي لا يعني أنك ستتخلص من كل شيء لا تستخدمه حتى التحف والصور المعلقة؛ بل يمكنك تعليق ما لديك من مجموعة الصور على ارتفاع عالٍ وبعرض الحائط للحصول على ديكور بسيط وملائم.

2- اللون الأبيض هو الأساس

Daniel Apartment , BLACKHAUS BLACKHAUS غرفة نوم خشب White
BLACKHAUS

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

 ليست مفاجأة لك بالطبع! ولكن من المهم أن نؤكد على كون اللون الأبيض من الألوان الأساسية في أي تصميم تبسيطي ويتم مزجه مع الخشب الطبيعي لإضافة بعض الدفئ للتصميم. اللون الأبيض يسمح بانعكاس الضوء والحصول على تصميم برّاق ومليئ بالحيوية.

3- أسطح فارغة

UWS Duplex , Atelier036 Atelier036 غرفة السفرة White
Atelier036

Atelier036
Atelier036
Atelier036

حتى لو لم تقم بالتخلص من كل ما لا تستخدمه ومن كثير من أغراضك التي ليست لها قيمة حقيقية في حيانك، فأنت في كل الأحوال تريد أن تترك انطباعًا لبصرك بترتيب المكان وفراغه، وهذا يمكنك تطبيقه عن طريق ترتيب أماكن مخصصة لأشيائك داخل الدواليب لتستخدمها متى أردت ولكن دون أن تكون سببًا في الفوضى.

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4- التناسق

Carroll Street, M Monroe Design M Monroe Design حمام
M Monroe Design

M Monroe Design
M Monroe Design
M Monroe Design

عندما تفكر في التصميم التبسيطي تتخيل صورة لغرفة نظيفة، بلا فوضى وبدرجة عالية من التنظيم، أليس كذلك؟ لهذا السبب تناسق تصميم الأثاث من أهم عناصر التصميم المنيمالي! الأثاث ذات الخطوط المستقيمة كالمرآة المربعّة والخزانات الملساء كلها تفاصيل تيد من بساطة التصميم.

5- استخدم مواد طبيعية

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة نوم
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

قد ذكرنا من قبل أن الخشب الطبيعي غالبًا ما يتم استخدامه في التصميمات التبسيطية لإضافة بعض الدفئ والتباين على التصميم ذا اللون الأبيض. يمكنك إضافة عناصر طبيعية أخرى كالصوف وجلود الحيوانات في السجاد وعلى الحائط كديكور.

6- التخزين الذكي

Compacta elegante, FABRI FABRI مطبخ White
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

لتطبيق التصميم المنيمالي تحتاج إلى خطة ذكية للتخزين، الكثير من التخزين! يجب أن يكون لكل شيء مكانه الخاص فلا تترك أي من أغراضك في الخارج على الأسطح وتستغل المساحة بشكل جيد وتتجنب الفوضى! 

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7- في الخارج أيضًا

abitazione, bbprogetto bbprogetto حديقة
bbprogetto

bbprogetto
bbprogetto
bbprogetto

حتى حديقتك أو شرفة منزلك أو المدخل من الخارج يمكنه أن يٌصمم بالنمط التبسيطي لتكون قد طبقته في كل مكان في المنزل كأسلوب حياة! لا تكدس الحديقة أو البلكونة بكثير من الأثاث واستمتع بالخضرة والجو الجميل بأقل الأشياء وأبسطها.

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