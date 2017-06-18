7 خطوات للحصول على منزل مينيمالي

هل احترت يومًا كيف يستطيع بعض الناس تطبيق النمط المنيمالي أو التبسيطي في بيوتهم وإتقانه بهذا الشكل وبدون تحول التصميم إلى تصميم بارد وغير مرحّب؟ بالطبع يمكنك تحقيق ذلك إذا قمت بالاستعانة بمتخصص جيد ومحترف، ولكننا فكرنا أن نقدم لك بعض النصائح تمكنك من تطبيق ذلك بنفسك لتقوم بتبسيط كل غرفة من غرف منزلك، وستذهل من سهولة الأمر.
الحصول على تصميم تبسيطي لا يعني أنك ستتخلص من كل شيء لا تستخدمه حتى التحف والصور المعلقة؛ بل يمكنك تعليق ما لديك من مجموعة الصور على ارتفاع عالٍ وبعرض الحائط للحصول على ديكور بسيط وملائم.
ليست مفاجأة لك بالطبع! ولكن من المهم أن نؤكد على كون اللون الأبيض من الألوان الأساسية في أي تصميم تبسيطي ويتم مزجه مع الخشب الطبيعي لإضافة بعض الدفئ للتصميم. اللون الأبيض يسمح بانعكاس الضوء والحصول على تصميم برّاق ومليئ بالحيوية.
حتى لو لم تقم بالتخلص من كل ما لا تستخدمه ومن كثير من أغراضك التي ليست لها قيمة حقيقية في حيانك، فأنت في كل الأحوال تريد أن تترك انطباعًا لبصرك بترتيب المكان وفراغه، وهذا يمكنك تطبيقه عن طريق ترتيب أماكن مخصصة لأشيائك داخل الدواليب لتستخدمها متى أردت ولكن دون أن تكون سببًا في الفوضى.
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عندما تفكر في التصميم التبسيطي تتخيل صورة لغرفة نظيفة، بلا فوضى وبدرجة عالية من التنظيم، أليس كذلك؟ لهذا السبب تناسق تصميم الأثاث من أهم عناصر التصميم المنيمالي! الأثاث ذات الخطوط المستقيمة كالمرآة المربعّة والخزانات الملساء كلها تفاصيل تيد من بساطة التصميم.
قد ذكرنا من قبل أن الخشب الطبيعي غالبًا ما يتم استخدامه في التصميمات التبسيطية لإضافة بعض الدفئ والتباين على التصميم ذا اللون الأبيض. يمكنك إضافة عناصر طبيعية أخرى كالصوف وجلود الحيوانات في السجاد وعلى الحائط كديكور.
لتطبيق التصميم المنيمالي تحتاج إلى خطة ذكية للتخزين، الكثير من التخزين! يجب أن يكون لكل شيء مكانه الخاص فلا تترك أي من أغراضك في الخارج على الأسطح وتستغل المساحة بشكل جيد وتتجنب الفوضى!
حتى حديقتك أو شرفة منزلك أو المدخل من الخارج يمكنه أن يٌصمم بالنمط التبسيطي لتكون قد طبقته في كل مكان في المنزل كأسلوب حياة! لا تكدس الحديقة أو البلكونة بكثير من الأثاث واستمتع بالخضرة والجو الجميل بأقل الأشياء وأبسطها.