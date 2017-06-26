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10 تصميمات كلاسيكية لغرف نوم بلمسة عصرية

آية منير آية منير
Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
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وقع خبراء التصميم في حيرة شديدة بين محبي الكلاسيكية ولكن يبحثون عن بساطة التفاصيل والخطوط الحديثة، ومحبي الحداثة ولكن باحثين عن الأناقة والفخامة، فظهر مؤخرا الطراز الكلاسيكي المعاصر أو النيو كلاسيك، طراز يجمع بين أناقة وفخامة الكلاسيكية وبساطة وهدوء الحداثة في تصميمات غاية في الاناقة والرومانسية والنعومة، اليوم نعرض لكم 10 تصميمات رائعة لغرف نوم كلاسيكية بلمسة عصرية .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. تصميم الأحلام ..

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

كل منا حلم بان يمتلك مثل هذا التصميم في غرفة نومه، سرير ملكي بستائر تتوجه بلمسة رومانسية من الأحلام، إليكم نموذج بسيط يمكنك تنفيذه في منزلك بكل سهولة، فقط اختر المقاسات المناسبة لمنزلك ..

2. الفيروزي ..

дизайн квартиры 60м2 г. Санкт-Петербург, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

يتميز الطراز النيو كلاسيك أو الكلاسيكي المعاصر بألوانه المميزة ولمساته البسيطة التي تخطف قلبك من اول لحظة، كاللون الفيروزي والبانوهات على الجدران بتصميم بسيط ورقيق .. أما عن الاكسسوارات فتتميز بأناقتها واختيارتها الدقيقة ..

3. زخارف ولمسة من الذهب ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الذهب والنحاسيات من اكثر الصيحات شيوعا لعام 2017 وخاصة مع الطراز الكلاسيكي المعاصر، كما هو امامنا في غرفة النومالبسيطة والتي جمعت بين جدار مزخرف ومزين بورق جدران أنيق ونجفة كلاسيكية بسيطة وتصميم ملكي للسرير..

4. الأزرق والفضي ..

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مزيج بين الأزرق والفضي يخطف القلب ويملأ الفراغ بتفاصيل جميلة، غرفة نوم كلاسيكية بلمسة حديثة تجعل منها لوحة بسيطة ومميزة ..

5. الرماديات ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

درجات الرمادي أحد أهم سمات النيو كلاسيك وتميزه عن باقي الأنماط والطرز التصميمية، جمع المصمم بين درجاته مع اللون الأبيض في تصميم أنيق لغرفة نوم حالمة ..

6. أناقة وملكية ..

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يتميز الطراز الكلاسيكي المعاصر بأناقته وفخامته حاملا سمات الملكية وبساطة وهدوء لا مثيل لهم، جم المصمم بين درجات الرمادي مع لمسة من الذهب واللون البنفسجي الأنيق، ليقدم لنا نموذج فخم لغرفة نوم ستنال إعجابك بالتأكيد ..

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7. درجات أنيقة ..

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

البيج ودرجاته أحد أجمل الباليتات المستخدمة في هذا الطراز، بل وتعكس نعومة ورقة غير طبيعية، ومن اكثر الألوان استخداما مع الكابوتنيه وهو أحد اهم عناصر النيو كلاسيك ..

8. بهجة وإشراق ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعتمد طرازنا اليوم على الإشراق والحيوية، فيحافظ المصمم دائما على الإضاءة الطبيعية، بالإضافة للمسات مبهجة من ألوان أنيقة على ذوقك الخاص مثل الفيروزي والبنفسجي والأورجواني ..

9. تصميم غاية في الفخامة ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Metallic/Silver
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

نعود مرة أخرى للتصميمات الملكية حلم كل منا، ولكن بتصميم يجمع بين الحداثة والتراث، سرير يحاكي الطراز التقليدي القديم بلمسة عصرية وبدرجات البني ..

10. هدوء ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة نوم Beige
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

وفي النهاية مع تصميم هادئ يحافظ على توازنه بين ألوان محايدة ومتناغمة، لنجد في النهاية لوحة هادئة تُريح العين وتنال إعاجب أصحاب الذوق الرفيع ..

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