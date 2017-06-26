10 تصميمات كلاسيكية لغرف نوم بلمسة عصرية

وقع خبراء التصميم في حيرة شديدة بين محبي الكلاسيكية ولكن يبحثون عن بساطة التفاصيل والخطوط الحديثة، ومحبي الحداثة ولكن باحثين عن الأناقة والفخامة، فظهر مؤخرا الطراز الكلاسيكي المعاصر أو النيو كلاسيك، طراز يجمع بين أناقة وفخامة الكلاسيكية وبساطة وهدوء الحداثة في تصميمات غاية في الاناقة والرومانسية والنعومة، اليوم نعرض لكم 10 تصميمات رائعة لغرف نوم كلاسيكية بلمسة عصرية .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
كل منا حلم بان يمتلك مثل هذا التصميم في غرفة نومه، سرير ملكي بستائر تتوجه بلمسة رومانسية من الأحلام، إليكم نموذج بسيط يمكنك تنفيذه في منزلك بكل سهولة، فقط اختر المقاسات المناسبة لمنزلك ..
يتميز الطراز النيو كلاسيك أو الكلاسيكي المعاصر بألوانه المميزة ولمساته البسيطة التي تخطف قلبك من اول لحظة، كاللون الفيروزي والبانوهات على الجدران بتصميم بسيط ورقيق .. أما عن الاكسسوارات فتتميز بأناقتها واختيارتها الدقيقة ..
الذهب والنحاسيات من اكثر الصيحات شيوعا لعام 2017 وخاصة مع الطراز الكلاسيكي المعاصر، كما هو امامنا في غرفة النومالبسيطة والتي جمعت بين جدار مزخرف ومزين بورق جدران أنيق ونجفة كلاسيكية بسيطة وتصميم ملكي للسرير..
مزيج بين الأزرق والفضي يخطف القلب ويملأ الفراغ بتفاصيل جميلة، غرفة نوم كلاسيكية بلمسة حديثة تجعل منها لوحة بسيطة ومميزة ..
درجات الرمادي أحد أهم سمات النيو كلاسيك وتميزه عن باقي الأنماط والطرز التصميمية، جمع المصمم بين درجاته مع اللون الأبيض في تصميم أنيق لغرفة نوم حالمة ..
يتميز الطراز الكلاسيكي المعاصر بأناقته وفخامته حاملا سمات الملكية وبساطة وهدوء لا مثيل لهم، جم المصمم بين درجات الرمادي مع لمسة من الذهب واللون البنفسجي الأنيق، ليقدم لنا نموذج فخم لغرفة نوم ستنال إعجابك بالتأكيد ..
البيج ودرجاته أحد أجمل الباليتات المستخدمة في هذا الطراز، بل وتعكس نعومة ورقة غير طبيعية، ومن اكثر الألوان استخداما مع الكابوتنيه وهو أحد اهم عناصر النيو كلاسيك ..
يعتمد طرازنا اليوم على الإشراق والحيوية، فيحافظ المصمم دائما على الإضاءة الطبيعية، بالإضافة للمسات مبهجة من ألوان أنيقة على ذوقك الخاص مثل الفيروزي والبنفسجي والأورجواني ..
نعود مرة أخرى للتصميمات الملكية حلم كل منا، ولكن بتصميم يجمع بين الحداثة والتراث، سرير يحاكي الطراز التقليدي القديم بلمسة عصرية وبدرجات البني ..
وفي النهاية مع تصميم هادئ يحافظ على توازنه بين ألوان محايدة ومتناغمة، لنجد في النهاية لوحة هادئة تُريح العين وتنال إعاجب أصحاب الذوق الرفيع ..
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