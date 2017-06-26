10 تصميمات كلاسيكية لغرف نوم بلمسة عصرية

وقع خبراء التصميم في حيرة شديدة بين محبي الكلاسيكية ولكن يبحثون عن بساطة التفاصيل والخطوط الحديثة، ومحبي الحداثة ولكن باحثين عن الأناقة والفخامة، فظهر مؤخرا الطراز الكلاسيكي المعاصر أو النيو كلاسيك، طراز يجمع بين أناقة وفخامة الكلاسيكية وبساطة وهدوء الحداثة في تصميمات غاية في الاناقة والرومانسية والنعومة، اليوم نعرض لكم 10 تصميمات رائعة لغرف نوم كلاسيكية بلمسة عصرية .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..