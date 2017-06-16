هل سمعت من قبل عن النمط الريترو؟! .. هو نمط الفن والجمال حيث ولد هذا الطراز في الخمسينيات من القرن الماضي في الولايات المتحده وسمي بالفن الشعبي واستمد منه مصممي الديكور روح البوب ارت ديكور بكل ما يميز هذه الفتره من اشكال ولوحات والوان مبهجه ودمجها مع الطراز الحديث بتصميمات اثاثه ووحدات اضائته وتدرجات الوانه ليكونو معا لوحه ديكوريه مبهجه ذات طابع شعبي حديث، ما رأيك اليوم نستعرض معا 20 تصميم رائع لمطابخ على نمط الريترو ونعدك بأن تجد ما بحثت طويلا عنه..