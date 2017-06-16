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20 تصميم رائع لمطابخ على نمط الريترو

آية منير آية منير
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
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هل سمعت من قبل عن النمط الريترو؟! .. هو نمط الفن والجمال حيث ولد هذا الطراز في الخمسينيات من القرن الماضي في الولايات المتحده وسمي بالفن الشعبي واستمد منه مصممي الديكور روح البوب ارت ديكور بكل ما يميز هذه الفتره من اشكال ولوحات والوان مبهجه ودمجها مع الطراز الحديث بتصميمات اثاثه ووحدات اضائته وتدرجات الوانه ليكونو معا لوحه  ديكوريه مبهجه ذات طابع شعبي حديث، ما رأيك اليوم نستعرض معا 20 تصميم رائع لمطابخ على نمط الريترو ونعدك بأن تجد ما بحثت طويلا عنه..

1. استخدام اللون الأبيض لتصميم أفضل للمساحات الصغيرة، وإضافة مقاعد بسيطة بطراز رائع ونقوش تزين الأرضيات.. لوحة متكاملة ..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

2. ألوان فاتحة وأسطح عمل من الخشب القوي معا ينجحون في أداء وظيفي رائع لمطبخ بتصميم مختلف..

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

3. اختيار احدث الأجهزة والأفكار وأصغرهم حجما من اهم ما يميز الطراز الريترو مع لمسة من أرضية على الطراز الاسكندينافي الناعم..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka مطبخ
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

4. لمسة بين الحداثة والريفية في لوحة على النمط الريترو لمطبخ بسيط ..

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

5. يمكنك الاستعانة بحائط من الطوب الاحمر في مطبخك للمسة مختلفة تحمل سمات الطراز الريترو لمطبخك بكل بساطة ..

Projekt kuchni i salonu, OES architekci OES architekci مطبخ طوب White
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

6. استخدام الأزرق الزاهي والتصميمات البسيطة لوحدات التخزين مع اختيارات مبتكرة لوحدات الإضاءة يُزيد من تألق النمط الريترو في مطبخك..

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
목소리

목소리
목소리
목소리

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7. تلاجة ومائدة طعام بتصميم تقليدي كلمسات من الطراز الريترو في مطبخك ..

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio مطبخ
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

8. أرضية مختلفة وورق حائط وردي بألوان زاهية للمسة رومانسية على طراز ريترو أنيق..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

9. من جهة أخرى للمطبخ نفسه لتجد وحدة تخزين بسيطة تحمل من سمات طراز الريترو الكثير..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

10 الأبيض والأسود مزيج حديث جدا يغلب على التصميم الطراز المعاصر ولكن مع لمسة بسيطة من وحدات إضاءة مختلفة وطوب أبيض للخلفية يتحول التصميم ككل للطراز الريترو..

REALIZACJA TARCHOMIN, Warszawa, AS-MEB AS-MEB مطبخ MDF White
AS-MEB

AS-MEB
AS-MEB
AS-MEB

11. منعش ومبهج، تصميم يجمع ما بين تفاصيل الحداثة والريترو معا بلمسة من ازرق كلون البحر وأبيض صافي وأسطح خشبية ..

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger مطبخ
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

12. لمحبي الأزرق.. الطراز الريترو سيكون المفضل لكم ..

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger مطبخ
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

13. العناصر القديمة كثلاجة تقليدية هي أهم سمات الطراز الريترو..

Kawalerka w Warszawie, Kamińska Stańczak Kamińska Stańczak مطبخ
Kamińska Stańczak

Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak
Kamińska Stańczak

14. يسمح لك هذا الطراز باستخدام تصميم موحد للأرضيات والجدران ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15. مقاعد قديمة قام المصمم بطلائها مجددا ليضيف لمسة من طراز الريترو للمطبخ ولكن بشكل مبهج وجذاب ..

​Mała funkcjonalna kuchnia w kontrastowej ale delikatnej kolorystyce , MONOstudio MONOstudio مطبخ
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

16. البساطة والعملية هما الأهم في الطراز الريترو ..

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
목소리

목소리
목소리
목소리

17. الأبيض شريك رئيسي في كل تصميمات المطابخ على الطراز الريترو مع اختيار لونك المفضل زاهيا أو مبهجا ..

Living Spaces, ERC ERC مطبخ
ERC

ERC
ERC
ERC

18. الطراز الريترو هو الأنسب للمساحات الصغيرة، لنجاحه في توفير كل احتياجاتنا في أضيق الحدود ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

19. لا تنس لمسة من قلب الطبيعة تزين مطبخ بسيط بلون أخضر زاهي وأبيض هادئ ..

homify مطبخ خشب Green
homify

homify
homify
homify

20. في النهاية لا تخف أن تلجأ للألوان الغامقة ولكن احرص أن تكون لامعة مع لمسة جريئة بلون مبهج ..

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

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