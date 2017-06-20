5 مطابخ بأذواق وأفكار مميزة ستريد مثلها في بيتك

عند الإقبال على تصميم منزل الأحلام نبحث عن أكثر ما يلائم شخصيتنا ويعكس تميز مبهر لنا وللجميع، وذلك بالتأكيد مع الحفاظ على الوظائف وكفائتها، ولكن نقف أمام المطبخ بالتحديد في حيرة شديدة، حيث نظن أنه لا يوجد مجال واسع للإبداع وإظهار أفكار مختلفة، حيث أنه مكون من عناصر تقليدية يجب أن تتبع أسس وفواعد عالمية، ولكن تحدى بعض المصمميين والخبراء هذا الفكر وقاموا بخلق تصاميم مبدعة تستحق التقدير، فأجمعوا بين العصرية الجريئة والعملية المثالية.
وكما عودناكم في هوميفاي، نحن في بحث دائم لعرض كل ما هو جديد ومختلف، فنمكنك من الوصول إلى أفكار ملهمة تدلك على أسلوب تصميم وإبداع يناسبك، فتستطيع أن تحذو حذو الخبراء في خلق فراغات لا مثيل لها من جانب الإبداع.
ظهر هذا المطبخ بألوان وأنماط لم نعتد رؤيتها مطلقاً، ليبهرنا التصميم بأجواء منعشة وانطباع مبهج بالرغم من بساطة أسلوب التصميم، والسر يكمن في أختيار دمج الأزرق الزاهي بنسبة مثالية مع بلاطات الأبيض ذات النمط الميز وقد لا تلاحظ ذلك من الوهلة الأولى ولكن تواجد الخشب كعنصر ثانوة أدى إلى خلق الإتزان والطابع المبهج.
لكي تتمكن من الوصول إلى مثل هذا النطباع المميز قم باختيار لونين لا أكثر لاستخدامهم في كلاً من الحائط والخزانات، مع مراعاة أن يكون أحدهم ذو درجة قوية والآخر هادئ لي تتوصل إلى معادة الألوان المثالية.
اختيار لون أحادي في المطبخ لا يعني بالضرورة أن يكون الفراغ ممل ونمطي، بل من الممكن أن يكون ذو وقع أشد من المطابخ التي تحمل ألوان صارخة، وهذا التصميم هو أكبر دليل على صحة هذا المبدأ، فبين الوحدات البيضاء والحائط ذو النمط الفريد تكون النتيجة مطبخ متسع يعكس ذوق راقي وحداثي، ودعونا لا نغفل عن الفكر المبتكر في دمج وحدات في جدارية واحدة لتوفير مساحة كبيرة في المطبخ تمكننا من وضع طاولة طعام أنيقة وعملية.
أبدع المصمم هنا في خلق مطبخ يدمج بين الطابع الريفي العريق مع الأسلوب العصري في التصميم، وذلك فضلاً لتواجد خامة مميزة مثل الطوب اللبن بمسطحه الخام وألوانه الدافئة بجانب وحدات المطبخ التي تتسم بالبساطة في التفاصيل واختيار اللون، وكانت النتيجة مطبخ ذو طابع شبابي فريد من نوعه، ولكن لم يكتفي المصمم بهذا المزج الجريء بين الأنماط، بل قام باتخاذ قرار أن يتبع المطبخ الأسلوب الأمريكي ويكون منفتحاً على السفرة، ولكن هذه المرة تكون الجزيرة هي مركز الطهي الأساسي.
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لكل محبي الفخامة والتصاميم المبهرة التي تترك بصمة في أذهاننا، هذا التصميم لابد وأن يكون مصدر إلهام لك، فهو يعرض فكر مبتكر في أن تكون حوائط المطبخ جدارية فنية فاخرة تلفت الأنظار، وتدخل اللون الذهبي بشدة في سابقة لم تحدث من قبل في المطابخ، وقد كان اختيار لون الوحدات الداكن موفق حتى تظهر جمال اللون الذهبي دون أن سظهر المطبخ بصورة مزعجة بصرياً.
بطل هذا المطبخ هو الخشب، فقد أتى بطابع دافئ لا نجده في أياً من الخامات الأخرى.