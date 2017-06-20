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5 مطابخ بأذواق وأفكار مميزة ستريد مثلها في بيتك

shereen gouda shereen gouda
UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مطبخ
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عند الإقبال على تصميم منزل الأحلام نبحث عن أكثر ما يلائم شخصيتنا ويعكس تميز مبهر لنا وللجميع، وذلك بالتأكيد مع الحفاظ على الوظائف وكفائتها، ولكن نقف أمام المطبخ بالتحديد في حيرة شديدة، حيث نظن أنه لا يوجد مجال واسع للإبداع وإظهار أفكار مختلفة، حيث أنه مكون من عناصر تقليدية يجب أن تتبع أسس وفواعد عالمية، ولكن تحدى بعض المصمميين والخبراء هذا الفكر وقاموا بخلق تصاميم مبدعة تستحق التقدير، فأجمعوا بين العصرية الجريئة والعملية المثالية.

وكما عودناكم في هوميفاي، نحن في بحث دائم  لعرض كل ما هو جديد ومختلف، فنمكنك من الوصول إلى أفكار ملهمة تدلك على أسلوب تصميم وإبداع يناسبك، فتستطيع أن تحذو حذو الخبراء في خلق فراغات لا مثيل لها من جانب الإبداع.

المطبخ المنتعش

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Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

ظهر هذا المطبخ بألوان وأنماط لم نعتد رؤيتها مطلقاً، ليبهرنا التصميم بأجواء منعشة وانطباع مبهج بالرغم من بساطة أسلوب التصميم، والسر يكمن في أختيار دمج الأزرق الزاهي بنسبة مثالية مع بلاطات الأبيض ذات النمط الميز وقد لا تلاحظ ذلك من الوهلة الأولى ولكن تواجد الخشب كعنصر ثانوة أدى إلى خلق الإتزان والطابع المبهج.

لكي تتمكن من الوصول إلى مثل هذا النطباع المميز قم باختيار لونين لا أكثر لاستخدامهم في كلاً من الحائط والخزانات، مع مراعاة أن يكون أحدهم ذو درجة قوية والآخر هادئ لي تتوصل إلى معادة الألوان المثالية.

البساطة تتجسد في تصميم ذكي

Reforma integral en calle Rosselló de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

اختيار لون أحادي في المطبخ لا يعني بالضرورة أن يكون الفراغ ممل ونمطي، بل من الممكن أن يكون ذو وقع أشد من المطابخ التي تحمل ألوان صارخة، وهذا التصميم هو أكبر دليل على صحة هذا المبدأ، فبين الوحدات البيضاء والحائط ذو النمط الفريد تكون النتيجة مطبخ متسع يعكس ذوق راقي وحداثي، ودعونا لا نغفل عن الفكر المبتكر في دمج وحدات في جدارية واحدة لتوفير مساحة كبيرة في المطبخ تمكننا من وضع طاولة طعام أنيقة وعملية.

تميز في التصميم

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مطبخ
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

أبدع المصمم هنا في خلق مطبخ يدمج بين الطابع الريفي العريق مع الأسلوب العصري في التصميم، وذلك فضلاً لتواجد خامة مميزة مثل الطوب اللبن بمسطحه الخام وألوانه الدافئة بجانب وحدات المطبخ التي تتسم بالبساطة في التفاصيل واختيار اللون، وكانت النتيجة مطبخ ذو طابع شبابي فريد من نوعه، ولكن لم يكتفي المصمم بهذا المزج الجريء بين الأنماط، بل قام باتخاذ قرار أن يتبع المطبخ الأسلوب الأمريكي ويكون منفتحاً على السفرة، ولكن هذه المرة تكون الجزيرة هي مركز الطهي الأساسي.

تعرف على أفكار ملهمة للمطابخ المفتوحة عن طريق تصفح هذه المقالة الرائعة: 29 فكرة لتصميم مطبخك على الطريقة الأمريكية

فخامة وجرأة

The SW12 Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخرفوف وأدراج خشب Grey pendant lights,extractor,kitchen,design,style,grey kitchen,shaker kitchen,brass,light,sunshine,home,interiors
deVOL Kitchens

The SW12 Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

لكل محبي الفخامة والتصاميم المبهرة التي تترك بصمة في أذهاننا، هذا التصميم لابد وأن يكون مصدر إلهام لك، فهو يعرض فكر مبتكر في أن تكون حوائط المطبخ جدارية فنية فاخرة تلفت الأنظار، وتدخل اللون الذهبي بشدة في سابقة لم تحدث من قبل في المطابخ، وقد كان اختيار لون الوحدات الداكن موفق حتى تظهر جمال اللون الذهبي دون أن سظهر المطبخ بصورة مزعجة بصرياً.

دفء لا مثيل له

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

بطل هذا المطبخ هو الخشب، فقد أتى بطابع دافئ لا نجده في أياً من الخامات الأخرى.

دليلك لكسوات الحائط المختلفة وتأثيرها على الفراغ
ما هو أكثر التصاميم تميزاً بالنسبة لك

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