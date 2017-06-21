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10 حيل سهلة للحفاظ على منزلك مرتب

آية منير آية منير
homify غرفة نومأقمشة و منسوجات حرير Black
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منزلك جنتك، وكلما كان منظما ومرتبا زادت راحتك فيه، النفسية والجسدية، فالفوضى قادرة على جذب طاقة سلبية لمنزلك وتحتاج لمجهود بدني كبير للتخلص منها كل فترة، فمن يرتاح بين أكوام ملابس مستخدمة وأحذية منتشرة في كل انحاء المنزل ومطبخ غير مرتب وغيره من مظاهر الفوضى الناتجة عن عدم اهتمامنا بترتيب المنزل بشكل فعال، لذا اليوم سنقدم لك 10 حيلة سهلة ستساعدك في الحصول على منزل مرتب دائما، ولن تجد صعوبة على المدى الطويل في تنظيفه .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. كل صباح أعد ترتيب سريرك ..

Fiesta Black silk bed linen homify غرفة نومأقمشة و منسوجات حرير Black black,fiesta,silk,bed linen,bed linen
homify

Fiesta Black silk bed linen

homify
homify
homify

كل صباح جديد ستحتاج لتُعيد ترتيب سريرك، لا تعتقد أن مثل هذه الخطوة البسيطة تصنع فارق في غرفتك ومظهرها، بل وتساعدك في تنظيفها فيما بعد بشكل سريع، وتحافظ على رائحة الأغطية وانتعاشها لتتمتع بنوم مريح وهادئ ليلا.. ولا تنس أن تترك الشبابيك لتتنفس غرفتك قليلا كل صباح على الأقل 10 دقائق يوميا ..

2. سلة خاصة بملابسك المستخدمة ..

Disco laundry basket homify حماممخازن Brown woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

لا تترك ملابسك المستخدمة في كل مكان سواء كان حمامك أو غرفة نومك او معيشتك، بل خصص لها سلة مناسبة لتجد سهولة في جمعها وغسلها مرة واحدة، ولا تتسبب في فوضى لا حد لها، بل وجود ملابسك المستخدمة في حمامك قدد تجذب الطاقة السبلية وتتسبب في تكوين رائحة كريهة على المدى الطويل ..

3. غسالتك في مكان آمن ..

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

اختر مكان جاف للغسالة حتى تحافظ عليها وتحافظ على رائحة المكان المخصص لها، فغسالتك قد تتسبب في فوضى كبيرة بسبب تجمع الملابس التي تحتاج للتنظيف وتراكمها، لذا فاحرص أيضا على غسل أغراضك بأول بأول ..

4. لا تتناول الطعام على السرير ..

Reforma de apartamento en Cerrado de Calderón, Black Cotton Studio Black Cotton Studio غرفة نوم White
Black Cotton Studio

Black Cotton Studio
Black Cotton Studio
Black Cotton Studio

لا تتناول الطعام في غير مكانه المخصص له، وخاصة على سريرك فمثل هذه السلوكيات تتسبب في انتشار بقايا الأكل والتي تتجمع حولها الحشرات وعلى المدى الطويل مظهر غير لائق بمنزلك..

5. حفظ الأحذية في خزانة بعيد عن المدخل ..

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

انتشار الاحذية عند المدخل من أكثر المشاهد المزعجة في أي منزل، وتتسبب في ارتباك وفوضى على المدى الطويل لا حل لها، لذا خصص خزانة صغيرة عند باب منزلك واختر حذاء واحد لاستخدام اليوم واحفظ بقية الاحذية في خزانة مخصصة لهم بعيدة عن المدخل ..

6. الجوارب والمناشف الصغيرة ..

Farmhouse Ivory 5 Drawer Chest The Cotswold Company غرفة نوم خشب White
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 5 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أكثر الأشياء المزعجة في ترتيب منزلك هي الأغراض الصغيرة كالجوارب والمناشف الصغيرة، لذا قم بتجميعهم في خزانة مخصصة لهم فقط ..

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7. حل مناسب للاكسسوارات ..

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

ابتكر حل مناسب للاكسسوارات سواء كان درج أو خزانة او غيرها من الأفكار التي تساعدك في تنظيمها وتتخلص من انتشارها في كل أركان منزلك وضياعها وفقدانها ..

8. حافظ على عادات سليمة ..

Störmer Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Störmer Range

Hehku
Hehku
Hehku

حافظ على مجموعة عادات ثابتة يوميا وبشكل دوري أسبوعيا وشهريا، الكثير من الخطوات البسيطة إذا تم الحفاظ عليها بشكل مرتب تتخلص من الكثير المتاعب في إعادة النظام لمنزلك ، بل وستمتع بمكان هادئ ونظيف ولا يحتاج منك مجهود لتنظيفه..

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9. تخلص من كل مستحضرات التجميل غير المستخدمة ..

Sophie Allport Hearts Collection Sophie Allport حماممنسوجات واكسسوارات قماش Pink bathroom,wash,bag,heart,pink,romance,romantic,home,gift,make up,valentine,love
Sophie Allport

Sophie Allport Hearts Collection

Sophie Allport
Sophie Allport
Sophie Allport

تخلص وبشكل منظم من كل مستحضرات التجميل والتنظيف المنتهية الصلاحية والغير مستخدمة والتي تتسبب في فوضى وتكدس وازدحام في غرفة نومك او حمامك او حتى مطبخك إن تحدثنا عن الأغذية وأدوات الطهي الزائدة عن الحاجة ..

10. رتب دولابك ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

قم بترتيب دولابك بشكل دوري وتنظيمه على حسب الحاجة إلى الاستخدام وتوقيته، ولا تنس أن تقوم بتخزين الملابس الموسمية في غير فصلها لتحافظ على ترتيب خزانتك وغرفة نومك أيضا ..

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