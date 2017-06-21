10 حيل سهلة للحفاظ على منزلك مرتب

منزلك جنتك، وكلما كان منظما ومرتبا زادت راحتك فيه، النفسية والجسدية، فالفوضى قادرة على جذب طاقة سلبية لمنزلك وتحتاج لمجهود بدني كبير للتخلص منها كل فترة، فمن يرتاح بين أكوام ملابس مستخدمة وأحذية منتشرة في كل انحاء المنزل ومطبخ غير مرتب وغيره من مظاهر الفوضى الناتجة عن عدم اهتمامنا بترتيب المنزل بشكل فعال، لذا اليوم سنقدم لك 10 حيلة سهلة ستساعدك في الحصول على منزل مرتب دائما، ولن تجد صعوبة على المدى الطويل في تنظيفه .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
كل صباح جديد ستحتاج لتُعيد ترتيب سريرك، لا تعتقد أن مثل هذه الخطوة البسيطة تصنع فارق في غرفتك ومظهرها، بل وتساعدك في تنظيفها فيما بعد بشكل سريع، وتحافظ على رائحة الأغطية وانتعاشها لتتمتع بنوم مريح وهادئ ليلا.. ولا تنس أن تترك الشبابيك لتتنفس غرفتك قليلا كل صباح على الأقل 10 دقائق يوميا ..
لا تترك ملابسك المستخدمة في كل مكان سواء كان حمامك أو غرفة نومك او معيشتك، بل خصص لها سلة مناسبة لتجد سهولة في جمعها وغسلها مرة واحدة، ولا تتسبب في فوضى لا حد لها، بل وجود ملابسك المستخدمة في حمامك قدد تجذب الطاقة السبلية وتتسبب في تكوين رائحة كريهة على المدى الطويل ..
اختر مكان جاف للغسالة حتى تحافظ عليها وتحافظ على رائحة المكان المخصص لها، فغسالتك قد تتسبب في فوضى كبيرة بسبب تجمع الملابس التي تحتاج للتنظيف وتراكمها، لذا فاحرص أيضا على غسل أغراضك بأول بأول ..
لا تتناول الطعام في غير مكانه المخصص له، وخاصة على سريرك فمثل هذه السلوكيات تتسبب في انتشار بقايا الأكل والتي تتجمع حولها الحشرات وعلى المدى الطويل مظهر غير لائق بمنزلك..
انتشار الاحذية عند المدخل من أكثر المشاهد المزعجة في أي منزل، وتتسبب في ارتباك وفوضى على المدى الطويل لا حل لها، لذا خصص خزانة صغيرة عند باب منزلك واختر حذاء واحد لاستخدام اليوم واحفظ بقية الاحذية في خزانة مخصصة لهم بعيدة عن المدخل ..
أكثر الأشياء المزعجة في ترتيب منزلك هي الأغراض الصغيرة كالجوارب والمناشف الصغيرة، لذا قم بتجميعهم في خزانة مخصصة لهم فقط ..
ابتكر حل مناسب للاكسسوارات سواء كان درج أو خزانة او غيرها من الأفكار التي تساعدك في تنظيمها وتتخلص من انتشارها في كل أركان منزلك وضياعها وفقدانها ..
حافظ على مجموعة عادات ثابتة يوميا وبشكل دوري أسبوعيا وشهريا، الكثير من الخطوات البسيطة إذا تم الحفاظ عليها بشكل مرتب تتخلص من الكثير المتاعب في إعادة النظام لمنزلك ، بل وستمتع بمكان هادئ ونظيف ولا يحتاج منك مجهود لتنظيفه..
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تخلص وبشكل منظم من كل مستحضرات التجميل والتنظيف المنتهية الصلاحية والغير مستخدمة والتي تتسبب في فوضى وتكدس وازدحام في غرفة نومك او حمامك او حتى مطبخك إن تحدثنا عن الأغذية وأدوات الطهي الزائدة عن الحاجة ..