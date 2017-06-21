10 حيل سهلة للحفاظ على منزلك مرتب

حافظ على مجموعة عادات ثابتة يوميا وبشكل دوري أسبوعيا وشهريا، الكثير من الخطوات البسيطة إذا تم الحفاظ عليها بشكل مرتب تتخلص من الكثير المتاعب في إعادة النظام لمنزلك ، بل وستمتع بمكان هادئ ونظيف ولا يحتاج منك مجهود لتنظيفه..

ستجد ما يساعدك في هذا المقال .. 9 أشياء يجب أن تفعلها قبل أن تذهب للنوم