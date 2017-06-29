6 أفكار لعزل شرفة منزلك عن الخارج

نحن نعلم أن في أغلب الأحيان تكون البلكونة أو التراس لا يطل على بحر أو مناظر خلابة بل على شوارع المدينة، التي قد تكون في الغالب لا تسر الناظرين، وإذا كانت هذه مشكلتك اطمئن مع خبراء هوميفاي لاتوجد أية مشاكل، نقدم لك في هذا الموضوع 7 حلول لهذه المشكلة يمكنك الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع ظروف منزلك، يجب أن تولي شرفة منزلك الاهتمام مثلها مثل باقي غرف منزلك.
يمكننا البداية بأبسط الأفكار وهي الاعتماد على النباتات الضخمة بطول الحواجز الحديدية للشرفة والتي تضمن لنا تركيز الانتباه على المساحة الداخلية للشرفة وعدم الالتفات لمنظر الشارع المحيط بها، دون حجب الرؤية بالكامل إذا أردنا رؤية الشارع، مزيج رائع من النباتات الخضراء والخيرزان تشكل جلسة رائعة في الهواء الطلق.
يمكنك عمل هذه الفكرة بنفسك وهي اقتصادية جدًا وتعطي مظهر خلاب لشرفتك أيًا كانت المنطقة المحيطة بها ستبدو وكأنك تجلس أمام برج أيفل، صناديق الفاكهة الخشبية يمكنك زراعة النباتات الخضراء بها مع إضاءة مناسبة ستجعل من يجلس في هذه الشرفة لن يركز على شيء غيرها.
اختيار شائع وسهل وعملي جدًا، المظلة فكرة تضرب بها عصفورين بحجر واحد، أول شيء ستخلصك من أشعة الشمس في الأيام الحارة وثاني شيء تعطي مظهر جميل للشرفة من الخارج، ولابد من اختيار المظلة المناسبة لاحتياجتنا والحفاظ على نظافتها لتكون مريحة ولطيفة دائمًا.
لمن لا يعرف ما هي المظلة اليابانية هي عبارة عن شرائح رقيقة جدًا من الخشب والخيزران أو غيرها من المواد المنسوجة الملونة وهي قوية جدًا وعملية، في بلادنا العربية هي ليست شائعة بما فيه الكفاية ولكن في اليابان تستخدم في العديد من المنازل لحمايتها من الحشرات، المطر، والشمس، ولا تمنع عنك النسيم لذا نقول لك أنها من أفضل الخيارات.
اللبلالب من النباتات التي تستخدم بكثرة في المساحات الخارجية وذلك لأنها تنمو بسرعة وتستطيع أن تنمو في أنواع مختلفة من المناخ، فيمكن أن ينمو بمقدار نصف متر في العام الواحد فيوفر لك ظلال طبيعية في الأيام الحارة، بالإضافة إلى أنه سهل الشراء ومتوافر في أغلب المناطق بأسعار رخيصة.
في السنوات الأخيرة أصبح الخيزران من أكثر المواد شيوعًا في الاستخدام في المنازل والمطاعم والأماكن التجارية، فـلماذا لا نستخدمها لدينا في الشرفة؟، يمكن أن يكون الخيزران البديل الطبيعي المثالي لخلق شعور من الألفة وعزلها عن الخارج، في هذه الشرفة نرى أنها مفتوحة بالكامل وجعل الفضاء أكثر رحابة.
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