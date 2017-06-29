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6 أفكار لعزل شرفة منزلك عن الخارج

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
#terrazaDUQUE, +2 +2 بلكونة أو شرفة
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نحن نعلم أن في أغلب الأحيان تكون البلكونة أو التراس لا يطل على بحر أو مناظر خلابة بل على شوارع المدينة، التي قد تكون في الغالب لا تسر الناظرين، وإذا كانت هذه مشكلتك اطمئن مع خبراء هوميفاي لاتوجد أية مشاكل، نقدم لك في هذا الموضوع 7 حلول لهذه المشكلة يمكنك الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع ظروف منزلك، يجب أن تولي شرفة منزلك الاهتمام مثلها مثل باقي غرف منزلك.   

1- النباتات الضخمة

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

يمكننا البداية بأبسط الأفكار وهي الاعتماد على النباتات الضخمة بطول الحواجز الحديدية للشرفة والتي تضمن لنا تركيز الانتباه على المساحة الداخلية للشرفة وعدم الالتفات لمنظر الشارع المحيط بها، دون حجب الرؤية بالكامل إذا أردنا رؤية الشارع، مزيج رائع من النباتات الخضراء والخيرزان تشكل جلسة رائعة في الهواء الطلق. 

2- أسوار خشبية مع غطاء نباتي

#terrazaDUQUE, +2 +2 بلكونة أو شرفة
+2

+2
+2
+2

يمكنك عمل هذه الفكرة بنفسك وهي اقتصادية جدًا وتعطي مظهر خلاب لشرفتك أيًا كانت المنطقة المحيطة بها ستبدو وكأنك تجلس أمام برج أيفل، صناديق الفاكهة الخشبية يمكنك زراعة النباتات الخضراء بها مع إضاءة مناسبة ستجعل من يجلس في هذه الشرفة لن يركز على شيء غيرها. 

3- المظلة

TOLDOS, TOLDOS TOLVEN TOLDOS TOLVEN بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
TOLDOS TOLVEN

TOLDOS TOLVEN
TOLDOS TOLVEN
TOLDOS TOLVEN

اختيار شائع وسهل وعملي جدًا، المظلة فكرة تضرب بها عصفورين بحجر واحد، أول شيء ستخلصك من أشعة الشمس في الأيام الحارة وثاني شيء تعطي مظهر جميل للشرفة من الخارج، ولابد من اختيار المظلة المناسبة لاحتياجتنا والحفاظ على نظافتها لتكون مريحة ولطيفة دائمًا. 

4- المظلة اليابانية

八女すだれ Yame Sudare, 株式会社鹿田産業 SHIKADA SANGYO INC. 株式会社鹿田産業 SHIKADA SANGYO INC. غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات بوص/ بامبو Beige
株式会社鹿田産業 　SHIKADA SANGYO INC.

株式会社鹿田産業 　SHIKADA SANGYO INC.
株式会社鹿田産業 　SHIKADA SANGYO INC.
株式会社鹿田産業 　SHIKADA SANGYO INC.

لمن لا يعرف ما هي المظلة اليابانية هي عبارة عن شرائح رقيقة جدًا من الخشب والخيزران أو غيرها من المواد المنسوجة الملونة وهي قوية جدًا وعملية، في بلادنا العربية هي ليست شائعة بما فيه الكفاية ولكن في اليابان تستخدم في العديد من المنازل لحمايتها من الحشرات، المطر، والشمس، ولا تمنع عنك النسيم لذا نقول لك أنها من أفضل الخيارات. 

5- اللبلاب في كل مكان

PATIOS Y TERRAZAS, Asilvestrada Asilvestrada حديقة
Asilvestrada

Asilvestrada
Asilvestrada
Asilvestrada

اللبلالب من النباتات التي تستخدم بكثرة في المساحات الخارجية وذلك لأنها تنمو بسرعة وتستطيع أن تنمو في أنواع مختلفة من المناخ، فيمكن أن ينمو بمقدار نصف متر في العام الواحد فيوفر لك ظلال طبيعية في الأيام الحارة، بالإضافة إلى أنه سهل الشراء ومتوافر في أغلب المناطق بأسعار رخيصة. 

6- جدران الخيزران

Diferentes proyectos de jardines y terrazas, IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE بلكونة أو شرفة
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE

IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE

في السنوات الأخيرة أصبح الخيزران من أكثر المواد شيوعًا في الاستخدام في المنازل والمطاعم والأماكن التجارية، فـلماذا لا نستخدمها لدينا في الشرفة؟، يمكن أن يكون الخيزران البديل الطبيعي المثالي لخلق شعور من الألفة وعزلها عن الخارج، في هذه الشرفة نرى أنها مفتوحة بالكامل وجعل الفضاء أكثر رحابة. 

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