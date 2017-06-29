6 أفكار لعزل شرفة منزلك عن الخارج

لمن لا يعرف ما هي المظلة اليابانية هي عبارة عن شرائح رقيقة جدًا من الخشب والخيزران أو غيرها من المواد المنسوجة الملونة وهي قوية جدًا وعملية، في بلادنا العربية هي ليست شائعة بما فيه الكفاية ولكن في اليابان تستخدم في العديد من المنازل لحمايتها من الحشرات، المطر، والشمس، ولا تمنع عنك النسيم لذا نقول لك أنها من أفضل الخيارات.