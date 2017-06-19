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8 خطوات لمكتب منزلي مثالي للعمل

shereen gouda shereen gouda
Apartamento Bairro Prado - BH/MG, Mímesis Arquitetura e Interiores Mímesis Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة خشب معالج Blue
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كثيرا منا يجد نفسه أمام ضرورة العمل والدراسة في المنزل لساعات طويلة, وقد تكون سعيد الحظ وتمتلك مساحة مخصصة لذلك أم أنك ممن يعانون من إيجاد المكان المثالي لكي تقوم بتنفيذ المهام بسرعة وتركيز، وفي كل الأحوال فإن تصميم المكتب والاختيارات المختلفة كلها لها تأثير مباشر على أداء مهام الدراسة، وعليك أن تدرك أن عالم التصميم الداخلي به الكثير من الحيل التي تجعل أي وظيفة أكثر عملية وأعلى في الكفاءة، ومساحة العمل والدراسة، من مكاتب وغرف اجتماعات، تندرج بلا شك ضمن الفراغات التي تتأثر بقوة كبيرة بالمناخ  المحيط وتؤثر عليك انت ايضا وعلى درجة تركيزك أثناء العمل، ولأننا نسعى دائما لأن تنعم بحياة مثالية، من خلال منزل مثالي، اتينا اليوم بخطوات بسيطة وسهلة لكي تقوم بتصميم مكتب منزلي مثالي، يجمع بين الجانب العملي والوظيفي مع الجانب الذي سوف يجعلك تنتمي إلى هذا المكان وتفضل العمل فيه عما سواه، لنتعرف على نصائح الخبراء معاً..

1- اختيار المكان والمناخ المناسب

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة نوم
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

اول خطوة واهم نصيحة من الخبراء حتى تكون ممن يمتلك مكتب منزلي ذو كفاءة عالية هي اختيار المكان والبيئة المناسبة، فبدون هذه الخطوة لن تتمكن من الوصول الى النتيجة المطلوبة حتى وان طبقت الستة نصائح الأخرى.البيئة المثالية تتمثل في الآتي:

الإضاءة المناسبة من إضاءة طبيعية نهاراً ومصادر إضاءة قوية ليلاً، حتى تشعر بالنشاط الدائم على مدار اليوم ولكي لا تكون ضحية مشاكل صحية سببها الدراسة في أماكن مظلمة 

خصوصية المكتب بعيداً عن أي مصدر يعيقك عم التركيز، لذا يفضل اختيار أكثر ركن هادئ في المنزل

2- تحديد أبعاد المكتب المناسبة

homify مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف MDF White
homify

homify
homify
homify

بعدما قمت باختيار المكان الأنسب لمكتبك عليك الآن أن تحدد أبعاد المكتب التي تمكنك من تحقيق وظائفك كاملة، مع الحفاظ على  مساحة محيطة للحركة بدون عوائق، فالمكتب مهما كان مثالي في تصميمه إن لم يكن محاط بمساحة محيطة فارغة سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية، ومع الوقت سوف يكون المكتب هو الركن المنبوذ في المنزل،

3- راحتك لها الأولوية عند اختيار الأثاث

Home Office, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مكتب عمل أو دراسة
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

قبل الاستثمار في أثاث المكتب أو تصميمه ضع في اعتبارك أن الأولوية تكون للراحة قبل الشكل، ولذلك عليك معرفة المعايير العالمية للمكتب المريح، من أبعاد الطاولة إلى شكل الكرسي، وإن كانت هذه مهمة صعبة ما عليك سوى تجربة المكتب بنفسك قبل اتخاذ قرار الشراء.

4- تحديد المعدات والأدوات اللازمة وتوفير أماكن مخصصة لها

homify مكتب عمل أو دراسة خشب Blue
homify

homify
homify
homify

قد تكون حققت كل ما سبق بامتياز ولكن هذه الخطوة بالتحديد إن اتبعتها سوف تضمن مكتب مرتب وعملي بامتياز، فما إن وفقت في إيجاد أماكن متخصصة لتخزين كل معداتك الخاصة لن تلجأ إلى الأسلوب الفوضوي في الدراسة أو العمل.

5- الحفاظ على بساطة التصميم مع إيجاد مساحة كافية للتخزين

Apartamento Parque Cidade Jardim, Marilia Veiga Interiores Marilia Veiga Interiores مكتب عمل أو دراسة
Marilia Veiga Interiores

Marilia Veiga Interiores
Marilia Veiga Interiores
Marilia Veiga Interiores

المكتب المنزلي يجب أن يعكس ذوقك بالتأكيد ولكن حتى لا تكون التفاصيل مزعجة بالنسبة لك حاول أن تتجه نحو البساطة في التصميم وتخلق مساحات تخزين كافية حتى لا تكون الأغراض المتناثرة سبباً لتشتيت انتباهك، وهذا سوف يحافظ على أناقة المكتب بصفة دائمة.

6- تحديد الألوان الأنسب لأداء المهام بسهولة

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

اختيار الألوان في الديكور أيضاً يشكل عامل كبير في كفاءة الفراغ، ولأن لكل لون تأثير على أسلوب أداء المهام عليك أولاً تحديد طبيعة الدراسة أو العمل، فإن كانت تعتمد بشكل كبير على الإبداع فعليك باللون الأصفر، أما إن كنت تعمل على حسابات وتحتاج لتركيز أعلى فعليك باللون الأزرق

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7- توفير مساحة للإبداع

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

الجميع بحاجة إلى متنفس للإبداع، ولكي لا تبحث عن مكان آخر بعيداً عن المكتب خصص ركن لكي تطلق فيه العنان لأفكارك المبدعة

8- اترك بصمة في المكتب تعبر عنك وعن اهتماماتك

Apartamento Bairro Prado - BH/MG, Mímesis Arquitetura e Interiores Mímesis Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة خشب معالج Blue
Mímesis Arquitetura e Interiores

Mímesis Arquitetura e Interiores
Mímesis Arquitetura e Interiores
Mímesis Arquitetura e Interiores

الخبراء يدركون أنك لكي تشعر بالإنتماء تجاه المكتب يجب أن يعكس اهتماماتك.

بعدما تعرضت إلى الخطوات المثالية لتصميم مكب المنزل، نعرف على كيفية الحفاظ على ترتيبه: 6 نصائح لترتيب مكتبك

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