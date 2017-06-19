8 خطوات لمكتب منزلي مثالي للعمل

كثيرا منا يجد نفسه أمام ضرورة العمل والدراسة في المنزل لساعات طويلة, وقد تكون سعيد الحظ وتمتلك مساحة مخصصة لذلك أم أنك ممن يعانون من إيجاد المكان المثالي لكي تقوم بتنفيذ المهام بسرعة وتركيز، وفي كل الأحوال فإن تصميم المكتب والاختيارات المختلفة كلها لها تأثير مباشر على أداء مهام الدراسة، وعليك أن تدرك أن عالم التصميم الداخلي به الكثير من الحيل التي تجعل أي وظيفة أكثر عملية وأعلى في الكفاءة، ومساحة العمل والدراسة، من مكاتب وغرف اجتماعات، تندرج بلا شك ضمن الفراغات التي تتأثر بقوة كبيرة بالمناخ المحيط وتؤثر عليك انت ايضا وعلى درجة تركيزك أثناء العمل، ولأننا نسعى دائما لأن تنعم بحياة مثالية، من خلال منزل مثالي، اتينا اليوم بخطوات بسيطة وسهلة لكي تقوم بتصميم مكتب منزلي مثالي، يجمع بين الجانب العملي والوظيفي مع الجانب الذي سوف يجعلك تنتمي إلى هذا المكان وتفضل العمل فيه عما سواه، لنتعرف على نصائح الخبراء معاً..
اول خطوة واهم نصيحة من الخبراء حتى تكون ممن يمتلك مكتب منزلي ذو كفاءة عالية هي اختيار المكان والبيئة المناسبة، فبدون هذه الخطوة لن تتمكن من الوصول الى النتيجة المطلوبة حتى وان طبقت الستة نصائح الأخرى.البيئة المثالية تتمثل في الآتي:
الإضاءة المناسبة من إضاءة طبيعية نهاراً ومصادر إضاءة قوية ليلاً، حتى تشعر بالنشاط الدائم على مدار اليوم ولكي لا تكون ضحية مشاكل صحية سببها الدراسة في أماكن مظلمة
خصوصية المكتب بعيداً عن أي مصدر يعيقك عم التركيز، لذا يفضل اختيار أكثر ركن هادئ في المنزل
بعدما قمت باختيار المكان الأنسب لمكتبك عليك الآن أن تحدد أبعاد المكتب التي تمكنك من تحقيق وظائفك كاملة، مع الحفاظ على مساحة محيطة للحركة بدون عوائق، فالمكتب مهما كان مثالي في تصميمه إن لم يكن محاط بمساحة محيطة فارغة سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية، ومع الوقت سوف يكون المكتب هو الركن المنبوذ في المنزل،
قبل الاستثمار في أثاث المكتب أو تصميمه ضع في اعتبارك أن الأولوية تكون للراحة قبل الشكل، ولذلك عليك معرفة المعايير العالمية للمكتب المريح، من أبعاد الطاولة إلى شكل الكرسي، وإن كانت هذه مهمة صعبة ما عليك سوى تجربة المكتب بنفسك قبل اتخاذ قرار الشراء.
قد تكون حققت كل ما سبق بامتياز ولكن هذه الخطوة بالتحديد إن اتبعتها سوف تضمن مكتب مرتب وعملي بامتياز، فما إن وفقت في إيجاد أماكن متخصصة لتخزين كل معداتك الخاصة لن تلجأ إلى الأسلوب الفوضوي في الدراسة أو العمل.
المكتب المنزلي يجب أن يعكس ذوقك بالتأكيد ولكن حتى لا تكون التفاصيل مزعجة بالنسبة لك حاول أن تتجه نحو البساطة في التصميم وتخلق مساحات تخزين كافية حتى لا تكون الأغراض المتناثرة سبباً لتشتيت انتباهك، وهذا سوف يحافظ على أناقة المكتب بصفة دائمة.
اختيار الألوان في الديكور أيضاً يشكل عامل كبير في كفاءة الفراغ، ولأن لكل لون تأثير على أسلوب أداء المهام عليك أولاً تحديد طبيعة الدراسة أو العمل، فإن كانت تعتمد بشكل كبير على الإبداع فعليك باللون الأصفر، أما إن كنت تعمل على حسابات وتحتاج لتركيز أعلى فعليك باللون الأزرق
الجميع بحاجة إلى متنفس للإبداع، ولكي لا تبحث عن مكان آخر بعيداً عن المكتب خصص ركن لكي تطلق فيه العنان لأفكارك المبدعة
الخبراء يدركون أنك لكي تشعر بالإنتماء تجاه المكتب يجب أن يعكس اهتماماتك.
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