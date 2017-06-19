8 خطوات لمكتب منزلي مثالي للعمل

اول خطوة واهم نصيحة من الخبراء حتى تكون ممن يمتلك مكتب منزلي ذو كفاءة عالية هي اختيار المكان والبيئة المناسبة، فبدون هذه الخطوة لن تتمكن من الوصول الى النتيجة المطلوبة حتى وان طبقت الستة نصائح الأخرى.البيئة المثالية تتمثل في الآتي:

الإضاءة المناسبة من إضاءة طبيعية نهاراً ومصادر إضاءة قوية ليلاً، حتى تشعر بالنشاط الدائم على مدار اليوم ولكي لا تكون ضحية مشاكل صحية سببها الدراسة في أماكن مظلمة

خصوصية المكتب بعيداً عن أي مصدر يعيقك عم التركيز، لذا يفضل اختيار أكثر ركن هادئ في المنزل