8 افكار لستائر منزلك ستجلب البهجة هذا العيد

كمليات المنزل لا تقل أهمية عن الأساسيات، فالستائر لا تقل أهمية عن الأثاث والدهانات على الجدران وسيراميك الأرض.. ذلك لأنها تستطع خلق أجواء مميزة ومبهجة بالفعل في منزلك.. خاصة إذا أحسنت اختيارها حسب اتباع بعض القواعد والتي تنص على..

- اختيار اللون المناسب.. وذلك كي يتماشى مع ألوان الدهانات والأثاث

- السادة مع المنقوش والعكس صحيح.. وذلك لكي لا تشعر بتوتر وضيق وفوضى عارمة بالغرفة فإذا كان الأثاث أو الجدران منقوشة فمن الأفضل اختيار الستائر السادة.

- الحجم المناسب لكل غرفة.. اختيار الحجم المناسب الذي يغطي النافذة ولا يكون أكبر أو أصغر لدرجة الدخول في أخطاء الديكور.

- مراعاه الأقمشة.. حيث أن اختيار القماشة المناسبة يسمح لك بالحصول على ستارة تعيش عمرًا أطول دون الاضطرار لسرعة التغيير.

وفي هذا المقال نقدم لك مجموعة من الستائر يمكنك الاختيار منها لتغيير منزلك والحصول على اجواء مختلفة مع حلول العيد..