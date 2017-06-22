8 افكار لستائر منزلك ستجلب البهجة هذا العيد

كمليات المنزل لا تقل أهمية عن الأساسيات، فالستائر لا تقل أهمية عن الأثاث والدهانات على الجدران وسيراميك الأرض.. ذلك لأنها تستطع خلق أجواء مميزة ومبهجة بالفعل في منزلك.. خاصة إذا أحسنت اختيارها حسب اتباع بعض القواعد والتي تنص على..
- اختيار اللون المناسب.. وذلك كي يتماشى مع ألوان الدهانات والأثاث
- السادة مع المنقوش والعكس صحيح.. وذلك لكي لا تشعر بتوتر وضيق وفوضى عارمة بالغرفة فإذا كان الأثاث أو الجدران منقوشة فمن الأفضل اختيار الستائر السادة.
- الحجم المناسب لكل غرفة.. اختيار الحجم المناسب الذي يغطي النافذة ولا يكون أكبر أو أصغر لدرجة الدخول في أخطاء الديكور.
- مراعاه الأقمشة.. حيث أن اختيار القماشة المناسبة يسمح لك بالحصول على ستارة تعيش عمرًا أطول دون الاضطرار لسرعة التغيير.
وفي هذا المقال نقدم لك مجموعة من الستائر يمكنك الاختيار منها لتغيير منزلك والحصول على اجواء مختلفة مع حلول العيد..
هذا التصميم لستائر على شكل شرائط تنسدل من عمود رفيع معلق على الجدار، في سداسية رائعة يمكن إغلاقها بأكملها أو إغلاق قطع معينة منها، كما أن لونها أبيض ناصع ويحمل نقوش خفيفة تجعلها تضفي بهجة وإشراقة أكثر على الغرفة.. أنت تحتاج إلى مثلها لغرفة مبهجة هذا العيد.
الأزرق لون للبهجة والقوة والراحة يتألق في زجزاج مميز لستارة طويلة تنقسم إلى نصفين على جانبي النافذة، إذا أردت حركة وحيوية أكثر في الغرفة فعليك بالستائر المنقوشة ولكنها تحتاج إلى جدران سادة حتى لا تشعر بالتوتر والفوضة في المكان، كما هو الحال في هذه الغرفة ذات الجدران البيضاء.
هل تمتلك جزءًا خاص بمنزلك وركن لراحة أعصابك وتناول فنجان من القهوة في الصباح؟.. هذه هي الستارة المناسبة التي تسمح بمرور الضوء من الخارج وهي مناسبة تمامًا لأجواء راقية والاستمتاع بجلسة صباحية هذا العيد وسط أجواء عذبة ومريحة.
غالبا ما تعطيك الأقمشة التي تتحلى بالزهور أجواء مبهجة للغاية، فإذا لم تكن تمتلك حديقة فهي اّتية إليك.. هذه الستارة رائعة برغم ألوانها الناعمة والبسيطة، مناسبة تمامًا لأثاث بألوان داكنة، وتنقسم إلى نصفين على جانبي النافذة الصغيرة.
إذا أردت أجواء أكثر انسيابية وتناغم يمكنك استخدام نفس الأقمشة والنقوش والألوان في المفروشات والستائر معًا، فهذا سوف يعطي تناغم رائع في الغرفة ويمنحك مظهر مميز كما في هذه الغرفة المبهجة.
في حين امتلاكك لغرفة بدهانات بيضاء، يمكنك بكل تأكيد اختيار لون الستارة بحرية، بل واختيار الشكل واللون الذي يكسر برودة الأبيض ويضفى طابع مختلف ولمسة مبهجة للغرفة، كما في هذا التصميم المميز حيث الستارة البرتقاليه برسومات أوراق الشجر التي تضفي حيوية أكثر لغرفة ملئتها الدهانات البيضاء والسيراميك الأبيض.
استخدام طبقتين من الستائر يسمح لك باختيار قماشتين مختلفتين ودرجتين من اللون الذي تختاره، مما يضفي أناقة أكثر للغرفة، وبالتأكيد عليك اختيار الشيفون ليكون في الأسفل ويعلوه القماش القطني فيبدو الشكل كلاسكي مميز، كما في هذه الغرفة التي استخدمت اللون الرمادي على نوعين من القماش فأصبحت الغرفة قمة في الفخامة.
لست مضطر لاختيار ستائر سادة إذا كنت تمتلك أثاث يحمل عدة ألوان، ولكن يمكنك اختيار ستارة تحمل كل ألوان الأثاث في نقوشها، فتبدو مميزة وجميلة.. كما في هذه الصورة لستارة تحمل درجات اللون الموف وتتماشى بأناقة مع بساطة التصميم.
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