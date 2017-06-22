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8 افكار لستائر منزلك ستجلب البهجة هذا العيد

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Ready Made Fully Lined Curtains, Century Mills Century Mills غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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كمليات المنزل لا تقل أهمية عن الأساسيات، فالستائر لا تقل أهمية عن الأثاث والدهانات على الجدران وسيراميك الأرض.. ذلك لأنها تستطع خلق أجواء مميزة ومبهجة بالفعل في منزلك.. خاصة إذا أحسنت اختيارها حسب اتباع بعض القواعد والتي تنص على..

- اختيار اللون المناسب.. وذلك كي يتماشى مع ألوان الدهانات والأثاث

- السادة مع المنقوش والعكس صحيح.. وذلك لكي لا تشعر بتوتر وضيق وفوضى عارمة بالغرفة فإذا كان الأثاث أو الجدران منقوشة فمن الأفضل اختيار الستائر السادة.

- الحجم المناسب لكل غرفة.. اختيار الحجم المناسب الذي يغطي النافذة ولا يكون أكبر أو أصغر لدرجة الدخول في أخطاء الديكور.

- مراعاه الأقمشة.. حيث أن اختيار القماشة المناسبة يسمح لك بالحصول على ستارة تعيش عمرًا أطول دون الاضطرار لسرعة التغيير.

وفي هذا المقال نقدم لك مجموعة من الستائر يمكنك الاختيار منها لتغيير منزلك والحصول على اجواء مختلفة مع حلول العيد.. 

1. شرائط طويلة

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم لستائر على شكل شرائط تنسدل من عمود رفيع معلق على الجدار، في سداسية رائعة يمكن إغلاقها بأكملها أو إغلاق قطع معينة منها، كما أن لونها أبيض ناصع ويحمل نقوش خفيفة تجعلها تضفي بهجة وإشراقة أكثر على الغرفة.. أنت تحتاج إلى مثلها لغرفة مبهجة هذا العيد.

2. زجزاج

Boys bedroom fleur ward interior design غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات قماش Blue soft furnishings,curtains,chevron,joinery
fleur ward interior design

Boys bedroom

fleur ward interior design
fleur ward interior design
fleur ward interior design

الأزرق لون للبهجة والقوة والراحة يتألق في زجزاج مميز لستارة طويلة تنقسم إلى نصفين على جانبي النافذة، إذا أردت حركة وحيوية أكثر في الغرفة فعليك بالستائر المنقوشة ولكنها تحتاج إلى جدران سادة حتى لا تشعر بالتوتر والفوضة في المكان، كما هو الحال في هذه الغرفة ذات الجدران البيضاء.

3. الشيفون

Dining Room Morph Interior Ltd غرفة السفرة Chair,orange,side table,timber floor,curtains
Morph Interior Ltd

Dining Room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

هل تمتلك جزءًا خاص بمنزلك وركن لراحة أعصابك وتناول فنجان من القهوة في الصباح؟.. هذه هي الستارة المناسبة التي تسمح بمرور الضوء من الخارج وهي مناسبة تمامًا لأجواء راقية والاستمتاع بجلسة صباحية هذا العيد وسط أجواء عذبة ومريحة.

4. منقوشة بالزهور

Design Annabella Natural Century Mills غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Century Mills

Design Annabella Natural

Century Mills
Century Mills
Century Mills

غالبا ما تعطيك الأقمشة التي تتحلى بالزهور أجواء مبهجة للغاية، فإذا لم تكن تمتلك حديقة فهي اّتية إليك.. هذه الستارة رائعة برغم ألوانها الناعمة والبسيطة، مناسبة تمامًا لأثاث بألوان داكنة، وتنقسم إلى نصفين على جانبي النافذة الصغيرة.

5. الستائر والمفروشات من نفس الشكل

Design Annabella Century Mills غرفة نومأقمشة و منسوجات
Century Mills

Design Annabella

Century Mills
Century Mills
Century Mills

إذا أردت أجواء أكثر انسيابية وتناغم يمكنك استخدام نفس الأقمشة والنقوش والألوان في المفروشات والستائر معًا، فهذا سوف يعطي تناغم رائع في الغرفة ويمنحك مظهر مميز كما في هذه الغرفة المبهجة.

6. البرتقالي..!

London Leaf Ring Top Curtains Century Mills غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Century Mills

London Leaf Ring Top Curtains

Century Mills
Century Mills
Century Mills

في حين امتلاكك لغرفة بدهانات بيضاء، يمكنك بكل تأكيد اختيار لون الستارة بحرية، بل واختيار الشكل واللون الذي يكسر برودة الأبيض ويضفى طابع مختلف ولمسة مبهجة للغرفة، كما في هذا التصميم المميز حيث الستارة البرتقاليه برسومات أوراق الشجر التي تضفي حيوية أكثر لغرفة ملئتها الدهانات البيضاء والسيراميك الأبيض.

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7. طبقتين

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة sheer curtains,cushions,flowers,living room,coffee table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

استخدام طبقتين من الستائر يسمح لك باختيار قماشتين مختلفتين ودرجتين من اللون الذي تختاره، مما يضفي أناقة أكثر للغرفة، وبالتأكيد عليك اختيار الشيفون ليكون في الأسفل ويعلوه القماش القطني فيبدو الشكل كلاسكي مميز، كما في هذه الغرفة التي استخدمت اللون الرمادي على نوعين من القماش فأصبحت الغرفة قمة في الفخامة.

8. ستائر ملونة وأثاث ملون

Astrakan- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH غرفة نومأقمشة و منسوجات
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

لست مضطر لاختيار ستائر سادة إذا كنت تمتلك أثاث يحمل عدة ألوان، ولكن يمكنك اختيار ستارة تحمل كل ألوان الأثاث في نقوشها، فتبدو مميزة وجميلة.. كما في هذه الصورة لستارة تحمل درجات اللون الموف وتتماشى بأناقة مع بساطة التصميم.

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